ICT Concept PRO P EA

4
ICT Concept PRO P EA - SMC-Trading-Automatisierung

Institutionelle Handelskonzepte treffen auf algorithmische Präzision

SET FILE: MQL5 CHAT LINK

ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY

Überblick

Der ICT Concept PRO P EA ist ein fortschrittlicher Expertenberater, der für Trader entwickelt wurde, die die Inner Circle Trader (ICT)-Methodik anwenden – ein anspruchsvoller Ansatz, um Marktstruktur, Liquiditätsmanipulation und institutionelle Orderflows zu verstehen. Entwickelt für Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), Indizes und Rohstoffe, wandelt dieser EA komplexe ICT-Konzepte in automatisierte Handelssignale mit militärischen Ausführungsstandards um.

Maßgeschneidert für Prop-Firm-Trader, Enthusiasten institutioneller Strategien und algorithmische Trader, die durch Smart Money Concepts einen Vorteil suchen, bietet der ICT Concept PRO P EA ein systematisches Framework, das hochprobabile Setups mithilfe von Liquiditätssweeps, Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) und Marktstrukturverschiebungen identifiziert, während strenge Risikokontrollen und Broker-Konformität gewährleistet werden.

Preis: Frühadopter sichern sich den Zugang für 199,00 $ (begrenzt auf die nächsten 10 Käufe, danach 499,00 $)

Operative Intelligenz

Der ICT Concept PRO P EA arbeitet mit einem mehrschichtigen analytischen Rahmen:

1. Smart Money Concepts Analyse

  • Höhere Zeitrahmenkontexte (H1/H4): Erkennt Marktstruktur (bullischer/bärischer Bias), institutionelle Orderflows und wichtige Liquiditätspools.
  • Präzision auf niedrigeren Zeitrahmen (M15/M5): Identifiziert optimale Einstiegszonen unter Verwendung von Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) und Breaker Blocks für eine verfeinerte Ausführung.
  • Liquiditätsmanipulation: Erkennt Liquiditätssweeps – manipulierte Preisbewegungen, die Stop-Losses auslösen, bevor sie umkehren – als primäres Bestätigungssignal.

2. Multi-Strategie-Mustererkennung

Der EA setzt drei parallele Strategie-Slots ein, um diversifizierte Signale zu generieren:

Strategie-Arsenal:

  • Nur Liquiditätssweep: Reine Liquiditäts-Grab-Setups (Stop-Hunting gefolgt von Umkehrungen).
  • Turtle Soup Pattern: Gescheiterte Breakout-Fallen, bei denen der Preis falsche Bewegungen zurückweist.
  • Double Top/Bottom Formationen: Klassische Umkehrstrukturen mit ICT-Bestätigung.
  • Breakout + Retest: Strukturbrüche mit Pullback-Einstiegen.
  • Wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Institutionelle Unterstützungs-/Widerstandszonen.

3. ICT-Filter-Konfluenz (7-Schichten-System)

Jedes Signal durchläuft anpassbare ICT-Filter:

  • Liquiditätssweep-Erkennung: Identifiziert manipulierte Liquiditäts-Grabs.
  • Fair Value Gaps (FVG) Analyse: Lokalisiert Preisimbalanzzonen für optimale Ausführungen.
  • Order Blocks (OB) Validierung: Bestätigt institutionelle Akkumulations-/Verteilungsbereiche.
  • Optimal Trade Entry (OTE): Fibonacci-Retracement-Zonen (61,8%-78,6%) für präzise Einstiege.
  • Breaker/Mitigation Blocks: Gescheiterte Unterstützungen, die zu Widerständen werden (und umgekehrt).
  • Market Structure Shift (MSS): Bestätigung von Trendwechseln durch Break of Structure (BOS).
  • Displacement Detection: Starke gerichtete Bewegungen, die auf institutionelle Bbbfahrt hinweisen.
  • Imbalance Fill Tracking: Preisrückkehr zu ungefüllten Gaps.
  • Vollständige ICT-Konfluenz: Synchronisation aller Filter für maximale Wahrscheinlichkeit.

4. Adaptives Handelsmanagement

  • Intelligente Positionsgrößenberechnung: Risikobasierte Lot-Berechnung basierend auf dem Kontokapital-Prozentsatz (Standard: 0,1%-5%).
  • Dreifaches Take-Profit-System: Teilweise Gewinnmitnahmen bei 1,5R, 3R und 5R für optimierte Ausstiege.
  • Trailing-Stop-Logik: Dynamisches Trailing basierend auf ATR (Aktivierung bei 130% Gewinn, 15% Schrittweite).
  • Breakeven-Schutz: Automatische Anpassung des SL auf Einstieg +5 Pips bei 30% Gewinnschwelle.
  • Sitzungsbasierte Kontrollen: Begrenzt Trades pro Sitzung (2) und täglich (5), um Overtrading zu verhindern.

5. Kill Zone Präzision

Synchronisiert den Handel mit ICT-definierten Hochwahrscheinlichkeitsfenstern:

  • London Session: 07:00-10:00 GMT (europäische Liquidität).
  • New York Open: 13:00-15:00 GMT (US-Market-Maker).
  • New York Close: 20:00-22:00 GMT (algorithmisches Rebalancing).
  • Wochentagsfilterung: Montag-Freitag-Betrieb mit Schutzmaßnahmen für Wochenenden.

Hauptunterschiede

Was den ICT Concept PRO P EA auszeichnet:

  1. Authentische Implementierung der ICT-Methodik
    Im Gegensatz zu patternbasierten EAs integriert dieses System echte Inner Circle Trader-Konzepte:

    • Liquidität als primäres Signal: Erkennt, dass Institutionen Liquidität vor großen Bewegungen manipulieren.
    • Fair Value Gaps (FVG): Nutzt Preisimbalanzzonen, wo der Markt „zurückkehren muss“.
    • Order Blocks (OB): Identifiziert die letzte Konsolidierung vor institutionellen Bewegungen.
    • Market Structure Shifts: Bestätigt Trendwechsel durch BOS-Analyse.

  2. Multi-Strategie-Orchestrierung
    Führt 3 unabhängige Strategien gleichzeitig aus, jede mit 7 anpassbaren Filtern, was 21 mögliche Signalkombinationen für unterschiedliche Marktbedingungen ergibt. Je mehr Strategien, desto höher die CPU-Auslastung für Tests und Trading. Für Geräte mit geringer Leistung nur 1 Strategie einsetzen.

  3. Adaptive Datenintelligenz

    • Automatische Rückblickanpassung: Skaliert die Analysetiefe basierend auf verfügbaren historischen Daten.
    • Begrenzter Datenmodus: Lockert Filteranforderungen bei spärlichen historischen Daten (50% Bestehensschwelle vs. 100%).
    • Broker-unabhängige Validierung: Prüft Stop-Levels, Freeze-Levels, Margin-Anforderungen und Volumenbeschränkungen vor der Ausführung.

  4. Militärische Risikokontrollen

    • Doppelter Drawdown-Schutz: Tägliche (3%) und gesamte (6%) Kapital-Drawdown-Grenzen.
    • Positionsbeschränkungen: Maximal 3 gleichzeitige Positionen, um Überbelichtung zu vermeiden.
    • Mindestabstand zwischen Trades: 80-Pip-Abstand verhindert Klumpenbildung.
    • Notabschaltung: Schließt automatisch alle Positionen bei Verletzung kritischer Schwellenwerte.

  5. Prop-Firm-Optimierung
    Speziell für Programme geförderter Trader entwickelt:

    • Niedrige Risikotoleranz: Konservatives Risiko von 0,1%-0,5% pro Trade.
    • Strenge tägliche Limits: Verhindert „Rache-Trading“-Spiralen.
    • Compliance-Protokollierung: Detaillierte Begründung jedes Trades in Kommentaren.
    • Validierungsquote: 100% Einhaltung der MQL5-Marktstandards.

  6. Echtzeit-Intelligenz-Dashboard
    Interaktives 4K-fähiges Panel zeigt:

    • EA-Gesundheitsmetriken: Status, Speichernutzung, Aktualisierungsrate.
    • Aktive Strategiematrix: Live-Ansicht der aktivierten Strategien und Filter.
    • Kontosnapshot: Saldo, Eigenkapital, tägliches P&L, Gesamt-Drawdown.
    • Kill Zone Indikator: Aktueller Sitzungs- und Handelsfensterstatus.
    • Signaleinspeisung: Echtzeit-Mustererkennung mit Einstiegsbias.
    • Risiko-Dashboard: Trailing-Stop-Status, Breakeven-Trigger, Positionsanzahl.
    • Manuelle Steuerungen: Ein-Klick-Kaufen/Verkaufen, Alles schließen, Breakeven und Info-Buttons.

Systemarchitektur

Signalerzeugungspipeline:

  1. Marktstrukturanalyse (HTF) ↓
  2. Multi-Strategie-Mustererkennung (LTF) ↓
  3. ICT-Filter-Validierung (7-Schichten-Konfluenz) ↓
  4. Kill Zone & Zeitfilter-Prüfung ↓
  5. Risikomanagement-Validierung ↓
  6. Broker-Konformitäts-Vorprüfung ↓
  7. Orderausführung (Markt/Limit/Stop) ↓
  8. Dynamisches Positionsmanagement (Breakeven/Trailing/Teilschließungen)

Beispiel-Trade-Workflow:
Szenario: Bullisches Umkehr-Setup bei EURUSD

  • HTF-Kontext (H1): Erkennt bullische Marktstrukturverschiebung nach einem Abwärtstrend.
  • LTF-Signal (M15): Erkennt Liquiditätssweep unter einem kürzlichen Tiefpunkt + sofortige Umkehr.
  • Filterprüfung:
    • Liquiditätssweep: Bestätigt (Sweep + Ablehnung).
    • Order Block: Bullischer OB in der Sweep-Zone identifiziert.
    • Imbalance Fill: Preis kehrt zu ungefülltem FVG zurück.
  • Kill Zone: Aktiv (London Open 08:30 GMT).
  • Risikoberechnung: 0,1% Risiko = 0,05 Lots auf einem 10.000 $-Konto.
  • Einstieg: Marktkauf bei 1,0850, SL 1,0800 (-50 Pips), TP1 1,0925 (+75 Pips, 1,5R).
  • Management:
    • Bei +15 Pips: Breakeven ausgelöst (SL → 1,0855).
    • Bei +65 Pips: 30% Teilschließung bei TP1.
    • Bei +150 Pips: Trailing-Stop aktiviert.
    • Finaler Ausstieg: TP3 bei 1,1100 (+250 Pips, 5R).

Zielgruppe

Ideal für:

  • Anhänger der ICT-Methodik, die eine automatisierte Ausführung manueller Konzepte suchen.
  • Prop-Firm-Trader, die strenge Risikokontrollen und Compliance benötigen.
  • Swing-/Day-Trader, die sich auf EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, Indizes konzentrieren.
  • Algorithmische Enthusiasten, die Smart Money-Logik in Code integrieren wollen.
  • Retail-Trader, die institutionelle Analysen anstreben.
  • Portfoliodiversifizierer, die nicht korrelierte Strategielogik hinzufügen.

Einrichtungsanforderungen

Brokerspezifikationen:

  • Typ: ECN/STP mit niedrigen Spreads (<2 Pips bei EURUSD).
  • Hebelwirkung: Mindestens 1:30, optimal 1:100+.
  • Ausführung: Marktausführung (keine Requotes).
  • Stop-Level: Bevorzugt <10 Pips.
  • Kontotyp: Unterstützt Netting oder Hedging.

Kapitalanforderungen:

  • Mindesteinzahlung: 500 $ (Startlotgröße 0,01).
  • Empfohlen: 1.000 $+ für komfortables 0,1% Risiko.
  • Prop-Konten: 5.000 $-100.000 $ (Standard-Finanzierungsspannen).

Symbole & Zeitrahmen:

  • Hauptpaare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
  • HTF-Analyse: H1 (Standard), H4 (Alternative).
  • LTF-Ausführung: M15 (Standard), M5 (Scalping-Modus).
  • Kompatibilität: Anpassbar an Indizes (US30, NAS100, S&P500).

Infrastruktur:

  • Empfohlener VPS: 24/5-Verfügbarkeit für Kill Zone-Abdeckung.
  • Latenz: <50ms zum Brokerserver.
  • OS: Windows Server 2016+ oder Linux mit Wine.

Checkliste vor dem Einsatz:

  • Strategietester auf M15 EURUSD ausführen (Daten 2022-2024).
  • Broker-Kompatibilität prüfen (Stop-Levels, Freeze-Levels).
  • Mindestens 3 Wochen auf Demo testen.
  • Adaptiven Modus für Umgebungen mit begrenzten Daten aktivieren.
  • Kill Zones entsprechend der GMT-Verschiebung des Brokers konfigurieren.
  • Risikoprozentsatz entsprechend Ihrer Risikotoleranz einstellen.
  • Panelsteuerungen und manuelle Übersteuerungsfunktionen überprüfen.

Risikohinweis

Der Handel an Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Der ICT Concept PRO P EA ist ein Werkzeug, kein garantiertes System.

Wichtige Risiken:

  • Marktrisiko: Preise können sich unvorhersehbar gegen Positionen bewegen.
  • Slippage-Risiko: Ausführungspreise können von den angeforderten abweichen.
  • Liquiditätsrisiko: Zeiten mit geringem Volumen können Spreads erweitern und Ausführungen beeinträchtigen.
  • Broker-Risiko: Serverausfallzeiten oder Requotes können die Performance beeinflussen.
  • Konfigurationsrisiko: Falsche Einstellungen können Verluste verstärken.

Mitigationsstrategien:

  • Immer vor dem Live-Einsatz auf Demo testen.
  • Mit minimalem Risikoprozentsatz (0,1%) beginnen.
  • Nie mehr als 1% des gesamten Kontokapitals pro Trade riskieren.
  • VPS für 24/5-Konnektivität nutzen.
  • Tägliche Drawdown-Limits strikt überwachen.
  • Jede Strategie und jeden Filter vor Aktivierung verstehen.

Warum den ICT Concept PRO P EA wählen?

Der institutionelle Vorteil:
Die meisten Retail-Trader verlieren, weil sie gegen den institutionellen Orderflow handeln. Der ICT Concept PRO P EA dreht das Spiel um, indem er Ihnen beibringt, wie Market Maker zu denken:

  • Stop-Hunting wird zu Ihrem Einstiegssignal (nicht zu Ihren Verlusten).
  • Fair Value Gaps werden zu Ihren Gewinnzonen (nicht zu Ihrer Verwirrung).
  • Order Blocks werden zu Ihren Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (nicht zu zufälligen Levels).

Der Automatisierungsvorteil:
Manuelles ICT-Trading erfordert:

  • Über 8 Stunden tägliche Chartüberwachung.
  • Sekundenschnelle Ausführungsdisziplin.
  • Emotionale Distanz zu Verlusten.
  • Mentale Gymnastik über mehrere Zeitrahmen.

Der ICT Concept PRO P EA bietet:

  • 24/5-Marküberwachung.
  • Millisekundengenaue Ausführung.
  • Null emotionale Voreingenommenheit.
  • Gleichzeitige Analyse mehrerer Strategien.

Der Prop-Firm-Katalysator:
Speziell für geförderte Trader-Programme entwickelt:

  • Schnelle Konsistenz: Tägliche Limits verhindern „Boom-Bust“-Zyklen.
  • Niedriger Drawdown: 3% tägliche / 6% Gesamt-Limits schützen Konten.
  • Auditfähige Protokolle: Jeder Trade wird in Kommentaren begründet.
  • Skalierungsfreundlich: Funktioniert identisch auf 5K-200K-Konten.

Kauf & Support

Preisstruktur:

  • Frühzugang: 199,00 $ (nur für die nächsten 10 Käufer).
  • Standardpreis: 499,00 $ (nach 10 Verkäufen).
  • Inklusive: Lebenslange Lizenz, kostenlose Updates, Einrichtungsanleitung, MQL5-Chat-Support.

Sichern Sie sich Ihre Kopie:
 [Kauf im MQL5 Market]
 [Beitreten zum MQL5-Chat-Support] (MQL5 CHAT LINK)

Schlusswort

Der ICT Concept PRO P EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter – er ist ein Paradigmenwechsel, wie Retail-Trader Zugang zu institutionellen Marktanalysen erhalten können. Durch die Automatisierung der komplexen und zeitintensiven Aspekte der Inner Circle Trader-Methodik bei vollständiger Transparenz und Kontrolle ermöglicht dieser EA Ihnen, mit dem smarten Geld zu handeln, nicht dagegen.

Ob Sie Prop-Firm-Herausforderungen meistern, ein Live-Retail-Konto verwalten oder ein algorithmisches Portfolio aufbauen, der ICT Concept PRO P EA liefert die Präzision, Disziplin und den Vorteil, die für die ascended Märkte erforderlich sind.

Der Markt belohnt keine Hoffnung – er belohnt Vorbereitung.

Sichern Sie sich Ihren institutionellen Vorteil noch heute zum Frühzugangspreis, bevor er sich verdoppelt.

 Handeln Sie smart. Handeln Sie institutionell. Handeln Sie mit ICT.

ICT Concept PRO P EA - Wo Smart Money Concepts auf algorithmische Exzellenz treffen

Haftungsausschluss: Dieser EA dient zu Bildungs- und Handelszwecken. Kein System garantiert Gewinne. Führen Sie stets gründliche Backtests und Demo-Tests durch, bevor Sie live gehen. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko.


Bewertungen 1
Nguyen David
211
Nguyen David 2025.10.23 11:29 
 

ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.

During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.

(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:

1. Dynamic Stop Loss Adjustment

The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.

2. Profit Protection Enhancements

It would be valuable to include both:

Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.

Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.

3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)

A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.

4. Prop Firm–Grade DrawDown Management

To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:

Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,

Trailing Max DD based on balance/equity growth, and

Custom reset time aligned with broker server or NY close.

5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)

Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.

For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.

This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.

(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.

Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.

Empfohlene Produkte
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Experten
Diese Strategie findet in den ersten 20 bis 60 Minuten nach der Markteröffnung statt, da die Märkte in diesem Zeitraum sehr volatil sind. Der Abstand des Währungspaarkurses vom Höchst- oder Tiefstkurs zeigt an, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition eingehen können. Wir raten Ihnen, diesen Tester mit Vorsicht zu verwenden. Alle Eingabevariablen sind recht einfach. Optimieren Sie ihn und probieren Sie ihn mit verschiedenen Währungspaaren aus, und sobald Sie sich wohl fühlen, verwenden Sie ihn in
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Pip Titan Euro Swinger
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Euro Swinger 2.0 ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für EUR/USD Swing Trader entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Algorithmen mit robusten Schutzfunktionen bietet dieser EA Präzision, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an dynamische Devisenmärkte. Egal, ob Sie ein Profi oder ein Anfänger sind, Euro Swinger gibt Ihnen die Möglichkeit, die volle Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen. Hauptmerkmale : Optimiert für EUR/USD : Maßgeschneidert, um
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell für GBP/USD-Händler entwickelt wurde, die auf dem H1-Zeitrahmen handeln. Dieser EA nutzt hochentwickelte Algorithmen und eine robuste Reihe von Schutzmechanismen, um konsistente, effiziente und sichere Handelserfahrungen zu liefern. Cable Maverick Pro 2.0 eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Neueinsteiger und ermöglicht es den Nutzern, ihre Handelsziele mit Präzision und Zuversicht zu erreich
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experten
BaLLzProtector MT5 — Automatisiertes Handelssystem BaLLzProtector MT5 ist ein Expert Advisor, der Analysealgorithmen und Anpassungsmethoden verwendet, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Er basiert auf Mustern wie der Preisrückkehr nach starken Bewegungen und arbeitet im vollständig automatischen Modus. Zum Start genügt es, den Advisor auf das Chart des Währungspaares AUDCAD_e zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort n
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experten
Gold Breakout PRO-P - Präzisions-Breakout-Trading für Gold und Forex Meistern Sie die Märkte mit unübertroffener Präzision und Sicherheit Gold Breakout PRO-P ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den XAUUSD (Gold)-Markt zu dominieren und gleichzeitig bei Forex-Paaren wie EURUSD zu glänzen. Entwickelt für Prop-Trader, Privatanleger und algorithmische Handelsenthusiasten, nutzt dieser EA eine ausgeklügelte Breakout-Strategie, die durch Rückweisungsbestätigung, Liquidit
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Forex M5 Gold Scalper ist ein hocheffektiver Handelsroboter, der für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Der Roboter ist auf Scalping spezialisiert und nutzt die Fünf-Minuten-Chartanalyse, um schnell auf Marktschwankungen zu reagieren und ein stabiles Einkommen bei minimalem Zeitaufwand zu gewährleisten. Merkmale des Roboters Analysiert Diagramme mit PA. Eröffnet und schließt schnell Positionen, wenn Unterstützungs- und Widerstandsniveaus übe
Alecto
Oleksandr Ziabriev
Experten
Alecto - Mathematischer Ansatz für stabilen Handel Intelligenter Handelsalgorithmus für MetaTrader 5 Alecto ist ein automatisches Handelssystem, das auf mathematisch verfeinerten Preisanalyse-Algorithmen basiert. Der Advisor ist für Händler konzipiert, die Wert auf Stabilität und Zuverlässigkeit ohne unnötige Komplexität legen. Er analysiert Marktdaten, erkennt Muster und eröffnet Positionen nur dann, wenn die Schlüsselbedingungen übereinstimmen, wodurch das Risiko von Fehleinstiegen reduziert u
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Daily Breakout Pullback EA
Paulo Vinicius Nascimento Araujo
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das speziell für EURUSD entwickelt wurde und präzise Einstiege auf Basis täglicher Marktbewegungen ermöglicht. Der EA erkennt, wenn der Preis eine vordefinierte tägliche Mindestveränderung (aufwärts oder abwärts) erreicht, wartet dann auf einen Rücksetzer um eine bestimmte Anzahl von Pips und eröffnet anschließend automatisch eine Kauf- oder Verkaufsposition. Pro Tag ist nur ein Trade pro Symbol erlaubt, gesteuert über
Classic Lock MT5
Oleksandr Vlasenko
5 (1)
Experten
Classic Lock ist ein Handelssystem, das mehrere verschiedene Algorithmen kombiniert: sowohl für die Eröffnung einer Transaktion als auch für deren Unterstützung. Das System verwendet Mittelwertbildung, Absicherung und ist im Wesentlichen eine Ausbruchsstrategie, die mit dem Trend handelt. Die Strategie kann mit fast allen Instrumenten gehandelt werden: Gold, Öl, Währungspaare, usw. Gut für den Handel in volatilen Märkten. Merkmale: - Der Expert Advisor kann an JEDEN ZEITRAHMEN angehängt werden,
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Experten
Produkt-Beschreibung Silver Trend Signal EA Pro ist ein malersicherer Expert Advisor, der auf dem Silver Trend Signal-Indikator aufbaut. Der EA identifiziert automatisch Handelssignale und führt Orders ohne manuelle Eingriffe aus, was Zeit und emotionsbasierte Handelsfehler spart. Der EA priorisiert die Zuverlässigkeit, indem er Trades nur nach einem bestätigten geschlossenen Balken ausführt , wodurch falsche Signale minimiert werden. Er beinhaltet umfassende Risikomanagement-Funktionen wie S
UltimateGoldEA Pro
Worapong Kanpet
Experten
UltimateGoldEA: Der perfekte Gold-Trading-Roboter für moderne Trader UltimateGoldEA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA verwendet eine Trend Following -Strategie, kombiniert mit ausgeklügelten Risk Management -Techniken, um konsistente Gewinne zu gewährleisten und potenzielle Verluste zu minimieren. Hauptmerkmale: Trendfolgestrategie : UltimateGoldEA nutzt einen leistungsstar
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem Version: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen gezeigt. Das System kombiniert Filtertechniken in in
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Experten
Chanlun Master: Fusion aus Östlicher Marktphilosophie und Neuronalen Netzen Chanlun Master ist ein professioneller Handelsroboter (EA), der die legendäre chinesische Preisbewegungstheorie mit modernen Deep Learning -Technologien kombiniert. Geschichte: Was ist Chanlun? Im Jahr 2006 trat im chinesischen Internetsegment ein mysteriöser Trader unter dem Pseudonym Chan Shi ("Zen-Meister") auf. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, die eine einzigartige mathematische Marktstruktur beschrieb
Hedge MA
Abdelhak Bekkali
Experten
Hedge MA ist sowohl ein Moving Average Cross EA als auch ein Hedging EA, der entwickelt wurde, um den Verlust eines verlustreichen Trades durch die Eröffnung eines entgegengesetzten Trades wieder auszugleichen, oder, wenn nötig, mehrere. Wenn der ursprüngliche Handel verloren geht, wird der Hedge-Handel gewinnen. Wenn der ursprüngliche Handel gewinnt, wird der Hedge-Handel möglicherweise nicht einmal ausgelöst und wird annulliert. Der EA ist für МТ5 Hedge-Konten konzipiert. Empfohlenes Konto - C
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experten
Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit drei Strategien. 1- Swing, 2- Gap, 3- Unterstützung und Widerstand. Er verwendet den Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und findet die besten Parameter. Die Trades werden nach den Ergebnissen der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Die Swing-Strategie kann auf TF H1 oder M30 oder auch auf M15 oder M5 (mehr Trades, aber höheres Risiko) verwendet werden. Die Gap-Strategie wird für
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experten
Der ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursschwankungen bei allen Währungspaaren und Metallen (XAU/XAG) auszunutzen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber die besten Ergebnisse wurden im täglichen Zeitrahmen mit EMA 178, reversed Trades erreicht. Der EA verwendet eine Grid-Handelsstrategie, bei der Kauf- und Verkaufsaufträge an regelmäßigen Rasterpunkten platziert werden. Der Benutzer legt auch den Take-Profit-Sch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experten
Gold Breakout PRO-P - Präzisions-Breakout-Trading für Gold und Forex Meistern Sie die Märkte mit unübertroffener Präzision und Sicherheit Gold Breakout PRO-P ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den XAUUSD (Gold)-Markt zu dominieren und gleichzeitig bei Forex-Paaren wie EURUSD zu glänzen. Entwickelt für Prop-Trader, Privatanleger und algorithmische Handelsenthusiasten, nutzt dieser EA eine ausgeklügelte Breakout-Strategie, die durch Rückweisungsbestätigung, Liquidit
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
Experten
SCALPER ROBOT: ALGOTRADER-Klasse Hochfrequenz-Handelssystem Entwickelt für präzises Scalping über FOREX, Metalle, Indizes und Rohstoffe. Basierend auf institutionellen Validierungsstandards mit fortschrittlichen Risikokontrollen und Echtzeit-Marktaufklärung. Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Marktaufklärung-Architektur SCALPER ROBOT stellt die Evolution algorithmischer Ha
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Experten
Daily High-Low Prop Gold EA: Präziser Breakout-Handel für Gold Wir stellen das Daily High-Low Prop Gold EA vor, einen hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den XAUUSD-Markt zu dominieren, indem er tägliche Hoch- und Tiefpunkte mit unvergleichlicher Präzision im Visier hat. Basierend auf einer robusten breakout strategy, verbessert durch rejection confirmation, liquidity sweep detection und aggressive trailing stops, bietet dieser EA institutionelle Leistung für Prop-Firm-Hän
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Experten
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: Meisterschaft in KEYLINE Precision für FOREX und XAUUSD Entfesseln Sie die Kraft von GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der für Elitetrader, Hedgefonds und institutionelle Investoren entwickelt wurde. Für XAUUSD und FOREX konzipiert, bietet dieser EA chirurgische KEYLINE precision durch Strategien, die auf dreipunktigen Pivot-basierten Trendlinien, fortschrittlichem Anti-Manipulations-Timing un
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experten
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Präzisions-Multistrategie-Meisterschaft für FOREX und XAUUSD Entfesseln Sie das volle Potenzial von HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die FOREX- und XAUUSD-Märkte mit chirurgischer Präzision zu erobern. Maßgeschneidert für Elitetrader, Hedgefonds und institutionelle Investoren, kombiniert dieser KI-gestützte EA fortschrittliche hybride Strategien – einschließlich Breakout, Mean Reversion,
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Experten
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Deutsch) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA ist ein Expert Advisor (EA), der für strukturiertes Trading auf Devisenpaaren wie EURUSD sowie auf Gold und Indizes entwickelt wurde. Maßgeschneidert für Prop-Firm-Trader, Retail-Trader und algorithmische Trading-Enthusiasten, implementiert dieser EA eine methodische Top-Down-Analysestrategie basierend auf Preisaktionsmustern, die durch Trendbewertung und dynamische Steuerungen verbessert wird. Er bietet eine Balance zwische
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experten
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Präzisions-Mehrfachmusterbeherrschung für FOREX, XAUUSD und Indizes Entfesseln Sie das Potenzial von Double Top Bottom Pro Enhanced, einem Expert Advisor (EA), der für den Handel an den FOREX- und XAUUSD-Märkten entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert musterbasierte Strategien — einschließlich Doppelhoch/Tieftief, Kopf-Schulter-Formation, Pinzetten und Engulfing-Muster — mit Timing-Mechanismen, Liquiditätserkennung und dynamischem Risikomanagement. SET-DATEI  SE
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Experten
Asian Breakout PRO-P - Präziser Breakout-Handel für Forex Meistern Sie die Märkte mit unvergleichlicher Präzision und Sicherheit Asian Breakout PRO-P ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Märkte für FOREX, GOLD und INDIZES zu dominieren, mit Fokus auf alle Paare wie GOLD, EURUSD. Entworfen für Prop-Firm-Trader, Privatanleger und Algorithmus-Enthusiasten nutzt dieser EA eine ausgefeilte Breakout-Strategie, die auf den Höchst- und Tiefstständen der asiatischen Sit
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Experten
SNIPER ENTRY PROP EA - Professionelles Marktausführungssystem Fortgeschrittene Handelsautomatisierung für Präzision und institutionelle Disziplin SET FILE: MQL5-Chat-Link Systemübersicht SNIPER ENTRY PROP ist ein hochentwickelter Expertenberater (EA), der für Trader entwickelt wurde, die eine Marktanalyse auf institutionellem Niveau in Kombination mit militärischer Risikomanagement-Disziplin verlangen. Entwickelt für Forex-Paare, Metalle und hochliquide Instrumente, wandelt dieses System komplex
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Experten
KILLZONE KNIGHT PROP EA: Präzises Sitzungsbasierter Goldhandel Professioneller Expert Advisor für XAUUSD | Dual-Strategisches Institutionelles Handelssystem Überblick KILLZONE KNIGHT PROP EA ist ein institutionelles Handelssystem, das für ernsthafte Trader und Prop-Firm-Profis entwickelt wurde. Basierend auf zwei unabhängigen, hoch wahrscheinlichkeitsbasierten Strategien — LDNYK (London-NY-Schluss) und GBT (GMT-Breakout-Timing) — kombiniert dieser EA sitzungsbasiertes Präzisionshandeln mit forts
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Experten
PUMP DUMP PROP PRO (Deutsche Übersetzung) Professionelles System basierend auf PUMP AND DUMP Handelsstrategien SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Fortgeschrittene Erkennung institutioneller Ströme und Analyse von Bankbewegungen Systemgrundlage PUMP DUMP PROP PRO ist ein spezialisierter Expertenberater (EA), der auf der PUMP AND DUMP Methodik basiert und institutionelle Orderflüsse durch die Analyse von Volumenspitzen, Li
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
Experten
LESUS SCALPER PROP Elitesystem für Handel mit Angebot- und Nachfragezonen für institutionelle Ausführung SET-DATEI: MQL5-CHAT-LINK Preis: Früher Zugang für $99.00 (begrenzt auf die nächsten 10 Käufe, dann $499.00) Systemübersicht LESUS SCALPER PROP ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der auf institutionellen Angebot- und Nachfrageprinzipien basiert und entwickelt wurde, um Reaktionen in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit präziser Zeitsteuerung zu identifizieren und zu handeln. Das
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Experten
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutionelle Intelligenz trifft auf Smart Money Architektur WO ZENTRALBANKLOGIK AUF ALGORITHMISCHE PRÄZISION TRIFFT SET DATEI: MQL5 CHAT LINK IM VERKAUF: NUR $977.00 - GÜLTIG FÜR DIE NÄCHSTEN 10 VERKÄUFE NÄCHSTER PREIS $9977.00 SCHNELL SYSTEM ÜBERSICHT BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP stellt die Konvergenz von zwei dominanten Marktparadigmen dar: Inner Circle Trader (ICT) Methodik und Smart Money Concepts (SMC) - synthetisiert in einem einheitlichen, autonomen Handelsra
ICT Banker
John Muguimi Njue
Experten
ICT BANKER SOE PROP EA: Institutionelles Smart-Money-Trading-System Wir präsentieren ICT BANKER SOE PROP EA – einen fortgeschrittenen Expert Advisor, entwickelt, um wie institutionelle Marktteilnehmer zu handeln, basierend auf den Konzepten von Inner Circle Trader (ICT) kombiniert mit Smart Order Execution (SOE). Dieses hochmoderne System nutzt Marktstrukturbrüche, Liquiditätsmanipulation, Order­blöcke und Fair-Value-Gaps, um hochwahrscheinliche Set-ups über mehrere Zeitrahmen hinweg zu erfassen
Quantum ICT Concepts
John Muguimi Njue
Experten
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION QUANTUM ICT CONCEPTS - Intelligente Geldautomatisierung der nächsten Generation Wo institutionelle Intelligenz auf quantengenaue Ausführung trifft - so fortschrittlich für echte Gurus EXKLUSIVES EINFÜHRUNGSANGEBOT BLACK FRIDAY SPECIAL: $299.00 (Normalpreis: $1,499.00) GÜLTIG NUR FÜR DIE NÄCHSTEN 15 VERKÄUFE - DANN STEIGT DER PREIS AUF $1,999.00 Übersicht QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA repräsentiert die Evolution der institutionellen Handelsautomatisie
ICT Conqueror
John Muguimi Njue
Experten
ICT ( Conqueror) Classic Concepts EA : Institutionelle Handelsintelligenz für MT5 Der ICT ( Conqueror) Classic Concepts EA ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Methoden von Inner Circle Trader (ICT) mit algorithmischer Präzision auszuführen. Dieser EA wandelt die leistungsfähigsten institutionellen Handelskonzepte in eine automatisierte Ausführung um und bringt Smart Money Strategien auf Ihre MetaTrader 5 Plattform. DATEI EINSTELLEN: MQL5 CHAT LINK IM
Auswahl:
Nguyen David
211
Nguyen David 2025.10.23 11:29 
 

ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.

During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.

(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:

1. Dynamic Stop Loss Adjustment

The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.

2. Profit Protection Enhancements

It would be valuable to include both:

Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.

Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.

3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)

A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.

4. Prop Firm–Grade DrawDown Management

To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:

Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,

Trailing Max DD based on balance/equity growth, and

Custom reset time aligned with broker server or NY close.

5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)

Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.

For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.

This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.

(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.

Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.

Antwort auf eine Rezension