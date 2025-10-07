ICT Concept PRO P EA

ICT Concept PRO P EA - SMC 트레이딩 자동화

기관 트레이딩 개념과 알고리즘 정밀성의 만남

ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY

개요

ICT Concept PRO P EA는 Inner Circle Trader(ICT) 방법론을 따르는 트레이더를 위해 설계된 고급 전문가 어드바이저로, 시장 구조, 유동성 조작, 기관 주문 흐름을 이해하는 정교한 접근 방식입니다. 외환 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), 지수, 상품을 위해 개발된 이 EA는 복잡한 ICT 개념을 군사적 수준의 실행 표준으로 자동화된 트레이딩 신호로 변환합니다.

프로프 펌 트레이더, 기관 전략 애호가, Smart Money Concepts를 통해 우위를 점하고자 하는 알고리즘 트레이더를 위해 맞춤화된 ICT Concept PRO P EA는 유동성 스윕, Fair Value Gaps(FVG), Order Blocks(OB), 시장 구조 변화를 활용해 높은 확률의 설정을 식별하는 체계적인 프레임워크를 제공하며, 엄격한 리스크 관리와 브로커 규정 준수를 유지합니다.

가격: 초기 구매자는 199.00달러에 액세스 가능(다음 10명 구매자 한정, 이후 499.00달러)

운영 인텔리전스

ICT Concept PRO P EA는 다층 분석 프레임워크를 통해 작동합니다:

1. Smart Money Concepts 분석

  • 상위 시간대 컨텍스트(H1/H4): 시장 구조(강세/약세 바이어스), 기관 주문 흐름, 주요 유동성 풀을 식별합니다.
  • 하위 시간대 정밀성(M15/M5): Fair Value Gaps(FVG), Order Blocks(OB), Breaker Blocks를 사용해 최적의 진입 구간을 정확히 찾아내고 세밀한 실행을 제공합니다.
  • 유동성 조작: 스톱로스를 유발하도록 설계된 가격 움직임(유동성 스윕)을 감지하여 반전 전의 주요 확인 신호로 사용합니다.

2. 멀티 전략 패턴 감지

EA는 신호 생성의 다양화를 위해 3개의 동시 전략 슬롯을 배치합니다:

전략 아스널:

  • 유동성 스윕 전용: 순수 유동성 캡처 설정(스톱 헌팅 후 반전).
  • Turtle Soup Pattern: 잘못된 돌파를 거부하는 가격의 실패한 돌파 트랩.
  • Double Top/Bottom Formations: ICT 확인이 있는 클래식 반전 구조.
  • Breakout + Retest: 구조 돌파 후 풀백 진입.
  • 주요 지지/저항 레벨: 기관 수준의 지지/저항 구간.

3. ICT 필터 컨플루언스(7단계 시스템)

각 신호는 커스터마이징 가능한 ICT 필터를 통과합니다:

  • 유동성 스윕 감지: 조작된 유동성 캡처를 식별합니다.
  • Fair Value Gaps(FVG) 분석: 최적의 체결을 위한 가격 불균형 구간을 찾습니다.
  • Order Blocks(OB) 검증: 기관의 축적/분배 영역을 확인합니다.
  • Optimal Trade Entry(OTE): 피보나치 되돌림 구간(61.8%-78.6%)으로 정밀한 진입.
  • Breaker/Mitigation Blocks: 실패한 지지가 저항으로 전환(또는 그 반대).
  • Market Structure Shift(MSS): Break of Structure(BOS)를 통한 추세 변화 확인.
  • Displacement Detection: 기관의 참여를 나타내는 강한 방향성 움직임.
  • 불균형 체결 추적: 채워지지 않은 갭으로 가격이 돌아옴.
  • 완전한 ICT 컨플루언스: 최대 확률을 위한 모든 필터의 동기화.

4. 적응형 트레이드 관리

  • 지능적 포지션 크기 계산: 계좌 자본의 백분율(기본값 0.1%-5%)을 사용한 리스크 기반 로트 계산.
  • 트리플 테이크 프로핏 시스템: 1.5R, 3R, 5R에서 부분적인 이익 실현으로 최적화된 출구.
  • 트레일링 스톱 로직: ATR 기반 동적 트레일링(130% 이익에서 활성화, 15% 스텝 증가).
  • 브레이크이븐 보호: 30% 이익 임계값에서 SL을 진입가 +5핍으로 자동 조정.
  • 세션 기반 제어: 과도한 트레이딩 방지를 위해 세션당(2회) 및 일일(5회) 트레이드 제한.

5. Kill Zone 정밀도

ICT가 정의한 고확률 시간대에 트레이딩을 맞춥니다:

  • 런던 세션: 07:00-10:00 GMT (유럽 유동성).
  • 뉴욕 오픈: 13:00-15:00 GMT (미국 마켓 메이커).
  • 뉴욕 클로즈: 20:00-22:00 GMT (알고리즘 리밸런싱).
  • 주중 필터링: 월요일부터 금요일까지 운영, 주말 안전장치 포함.

주요 차별화 요소

ICT Concept PRO P EA를 돋보이게 하는 것:

  1. 진정한 ICT 방법론 구현
    패턴 전용 EA와 달리 이 시스템은 Inner Circle Trader의 정통 개념을 포함합니다:

    • 유동성 주요 신호: 기관이 큰 움직임 전에 유동성을 조작한다는 점을 인식.
    • Fair Value Gaps(FVG): 시장이 되돌아야 하는 가격 불균형 구간을 활용.
    • Order Blocks(OB): 기관의 움직임 전 마지막 통합 구간을 식별.
    • Market Structure Shifts: BOS 분석을 통해 추세 변화를 확인.

  2. 멀티 전략 오케스트레이션
    7개의 커스터마이징 가능한 필터를 가진 3개의 독립적인 전략을 동시에 실행하여 다양한 시장 조건에 맞는 21개의 신호 조합을 생성합니다. 전략이 많을수록 테스트와 트레이딩의 CPU 사용률이 높아집니다. 저성능 머신에서는 1개의 전략을 배치하세요.

  3. 적응형 데이터 인텔리전스

    • 자동 룩백 조정: 사용 가능한 과거 데이터에 따라 분석 깊이를 조정.
    • 제한된 데이터 모드: 과거 데이터가 부족할 때 필터 요구사항 완화(50% 통과 vs. 100%).
    • 브로커 독립 검증: 실행 전 스톱 레벨, 프리즈 레벨, 마진 요구사항, 거래량 제한 확인.

  4. 군사 등급 리스크 관리

    • 이중 드로다운 보호: 일일(3%) 및 전체(6%) 자본 드로다운 제한.
    • 포지션 제한: 과도한 노출 방지를 위해 최대 3개 동시 포지션.
    • 최소 트레이드 거리: 80핍 간격으로 클러스터링 방지.
    • 긴급 셧다운: 임계값 위반 시 모든 포지션 자동 종료.

  5. 프로프 펌 최적화
    펀딩 트레이더 프로그램을 위해 특별히 설계:

    • 낮은 리스크 허용: 트레이드당 보수적인 0.1%-0.5% 리스크.
    • 엄격한 일일 제한: "보복 트레이딩" 방지.
    • 컴플라이언스 로깅: 각 트레이드의 상세한 정당성 코멘트.
    • 검증 통과율: MQL5 마켓 표준 100% 준수.

  6. 실시간 인텔리전스 대시보드
    4K 지원 인터랙티브 패널이 표시:

    • EA 상태 메트릭: 상태, 메모리 사용, 새로고침 속도.
    • 활성 전략 매트릭스: 활성화된 전략과 필터의 실시간 뷰.
    • 계좌 스냅샷: 잔고, 자본, 일일 손익, 총 드로다운.
    • Kill Zone 인디케이터: 현재 세션 및 트레이딩 창 상태.
    • 시그널 피드: 실시간 패턴 감지 및 진입 바이어스.
    • 리스크 대시보드: 트레일링 스톱 상태, 브레이크이븐 트리거, 포지션 수.
    • 수동 컨트롤: 원클릭 매수/매도, 전체 종료, 브레이크이븐, 정보 버튼.

시스템 아키텍처

신호 생성 파이프라인:

  1. 시장 구조 분석(HTF) ↓
  2. 멀티 전략 패턴 감지(LTF) ↓
  3. ICT 필터 검증(7단계 컨플루언스) ↓
  4. Kill Zone 및 시간 필터 체크 ↓
  5. 리스크 관리 검증 ↓
  6. 브로커 컴플라이언스 사전 체크 ↓
  7. 주문 실행(시장/지정가/스톱) ↓
  8. 동적 포지션 관리(브레이크이븐/트레일링/부분 청산)

트레이드 워크플로우 예시:
시나리오: EURUSD 강세 반전 설정

  • HTF 컨텍스트(H1): 하락 추세 후 강세 시장 구조 변화 식별.
  • LTF 신호(M15): 최근 저점 아래 유동성 스윕 + 즉시 반전 감지.
  • 필터 체크:
    • 유동성 스윕: 확인됨(스윕 + 거부).
    • Order Block: 스윕 구간에서 강세 OB 식별.
    • 불균형 체결: 가격이 채워지지 않은 FVG로 복귀.
  • Kill Zone: 활성(런던 오픈 08:30 GMT).
  • 리스크 계산: 0.1% 리스크 = 10,000달러 계좌에서 0.05 로트.
  • 진입: 1.0850에서 시장 매수, SL 1.0800(-50핍), TP1 1.0925(+75핍, 1.5R).
  • 관리:
    • +15핍: 브레이크이븐 트리거(SL → 1.0855).
    • +65핍: TP1에서 30% 부분 청산.
    • +150핍: 트레일링 스톱 활성화.
    • 최종 청산: TP3 1.1100(+250핍, 5R).

타겟 오디언스

이상적인 대상:

  • ICT 방법론을 따르며 수동 개념의 자동 실행을 원하는 트레이더.
  • 엄격한 리스크 관리와 컴플라이언스가 필요한 프로프 펌 트레이더.
  • EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, 지수에 초점을 맞춘 스윙/데이 트레이더.
  • Smart Money 로직을 코드로 통합하려는 알고리즘 애호가.
  • 기관 수준 분석을 추구하는 리테일 트레이더.
  • 비상관 전략 로직을 추가하는 포트폴리오 다변화자.

설정 요구사항

브로커 사양:

  • 유형: ECN/STP, 낮은 스프레드(EURUSD <2핍).
  • 레버리지: 최소 1:30, 최적 1:100+.
  • 실행: 시장 실행(재호가 없음).
  • 스톱 레벨: 10핍 미만 선호.
  • 계좌 유형: 네팅 또는 헤징 지원.

자본 요구사항:

  • 최소 입금액: 500달러(초기 로트 크기 0.01).
  • 추천: 0.1% 리스크로 편안한 1,000달러 이상.
  • 프로프 계좌: 5,000-100,000달러(표준 펀딩 범위).

심볼 및 시간대:

  • 주요 통화쌍: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.
  • HTF 분석: H1(기본), H4(대안).
  • LTF 실행: M15(기본), M5(스캘핑 모드).
  • 호환성: 지수(US30, NAS100, S&P500)에 적응 가능.

인프라:

  • 추천 VPS: Kill Zone 커버리지를 위한 24/5 가동 시간.
  • 지연 시간: 브로커 서버까지 50ms 미만.
  • OS: Windows Server 2016+ 또는 Wine이 설치된 Linux.

배포 전 체크리스트:

  • M15 EURUSD에서 전략 테스터 실행(2022-2024 데이터).
  • 브로커 호환성 확인(스톱 레벨, 프리즈 레벨).
  • 최소 3주간 데모 테스트.
  • 제한된 데이터 환경에서 적응 모드 활성화.
  • 브로커의 GMT 오프셋에 맞춰 Kill Zone 설정.
  • 리스크 허용 범위에 맞는 리스크 백분율 설정.
  • 패널 컨트롤 및 수동 오버라이드 기능 검토.

리스크 공시

금융 시장 트레이딩은 상당한 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. ICT Concept PRO P EA는 도구이지 보장된 시스템이 아닙니다.

주요 리스크:

  • 시장 리스크: 가격은 예측 불가능하게 포지션에 반대로 움직일 수 있습니다.
  • 슬리피지 리스크: 실행 가격이 요청 가격과 다를 수 있습니다.
  • 유동성 리스크: 낮은 거래량 기간은 스프레드를 확대하고 체결에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 브로커 리스크: 서버 다운타임 또는 재호가가 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 설정 리스크: 부적절한 설정은 손실을 증폭시킬 수 있습니다.

완화 전략:

  • 라이브 배포 전에 항상 데모 테스트.
  • 최소 리스크 백분율(0.1%)로 시작.
  • 트레이드당 계좌 자본의 1% 이상 리스크 금지.
  • 24/5 연결을 위해 VPS 사용.
  • 일일 드로다운 제한을 철저히 모니터링.
  • 각 전략과 필터를 활성화 전에 이해.

왜 ICT Concept PRO P EA를 선택해야 하나?

기관 우위:
대다수 리테일 트레이더는 기관 주문 흐름에 역행해 손실을 봅니다. ICT Concept PRO P EA는 마켓 메이커처럼 생각하도록 가르쳐 판을 뒤바꿉니다:

  • 스톱 헌팅은 손실이 아닌 진입 신호가 됩니다.
  • Fair Value Gaps는 혼란이 아닌 수익 구간이 됩니다.
  • Order Blocks는 무작위 레벨이 아닌 지지/저항이 됩니다.

자동화의 장점:
ICT 수동 트레이딩은 다음을 요구합니다:

  • 하루 8시간 이상 차트 모니터링.
  • 초 단위 실행 규율.
  • 손실로부터의 감정적 분리.
  • 다중 시간대 정신적 분석.

ICT Concept PRO P EA는 다음을 제공합니다:

  • 24/5 시장 감시.
  • 밀리초 단위 실행 정밀도.
  • 감정적 바이어스 제로.
  • 다중 전략 동시 분석.

프로프 펌 촉매:
펀딩 트레이더 챌린지를 위해 특별히 설계:

  • 빠른 일관성: 일일 제한으로 "급등과 폭락" 주기 방지.
  • 낮은 드로다운: 3% 일일/6% 전체 제한으로 계좌 보호.
  • 감사 준비 로그: 각 트레이드 코멘트로 정당화.
  • 확장 친화적: 5K-200K 계좌에서 동일하게 작동.

구매 및 지원

가격 구조:

  • 얼리버드: 199.00달러(다음 10명 구매자 한정).
  • 표준 가격: 499.00달러(10회 판매 후).
  • 포함: 평생 라이선스, 무료 업데이트, 설정 가이드, MQL5 채팅 지원.

당신의 복사본 확보:
 [MQL5 마켓에서 구매]
 [MQL5 채팅 지원 가입] (MQL5 CHAT LINK)

결론

ICT Concept PRO P EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다—리테일 트레이더가 기관 수준의 시장 분석에 접근할 수 있는 패러다임 전환입니다. Inner Circle Trader 방법론의 복잡하고 시간 소모적인 측면을 완전한 투명성과 통제력을 유지하며 자동화하여 스마트 머니와 함께 트레이딩할 수 있게 해줍니다.

프로프 펌 챌린지, 라이브 리테일 계좌 관리, 또는 알고리즘 포트폴리오 구축 여부에 관계없이 ICT Concept PRO P EA는 현대 시장을 탐색하는 데 필요한 정밀성, 규율, 우위를 제공합니다.

시장은 희망을 보상하지 않습니다—준비를 보상합니다.

지금 얼리버드 가격으로 기관 우위를 확보하세요, 가격이 두 배가 되기 전에.

📈 스마트하게 트레이드하세요. 기관처럼 트레이드하세요. ICT로 트레이드하세요.

ICT Concept PRO P EA - Smart Money Concepts와 알고리즘 우수성이 만나는 곳

면책 조항: 이 EA는 교육 및 트레이딩 목적으로 제공됩니다. 어떤 시스템도 수익을 보장하지 않습니다. 라이브 배포 전에 철저한 백테스팅과 데모 테스트를 항상 수행하세요. 트레이딩은 상당한 손실 위험을 수반합니다.


리뷰 1
Nguyen David
211
Nguyen David 2025.10.23 11:29 
 

ICT Concept Pro EA – Honest Review After days of testing, I can confidently say that the developer of ICT Concept Pro EA truly shines as a genuine practitioner of ICT trading concepts. The system is thoughtfully designed and clearly built by someone who deeply understands market structure, liquidity, and optimal trade execution according to the ICT methodology. What impressed me most is the strategic depth of this EA — it integrates five distinct ICT-based strategy models combined with seven layers of confluence filters, creating a structured and disciplined trading framework. This multi-layered logic gives the EA a strong foundation for consistency and selectivity.

During my test, the EA achieved over $43,000 profit on a $100,000 demo account within one month, demonstrating its strong entry logic and strategy structure.The system combines five well-designed ICT strategy models with seven confluence filters, making trade selection logical and disciplined rather than random.

(****) However, there are still some areas that could be improved to make this tool even more robust and professional:

1. Dynamic Stop Loss Adjustment

The current stop loss is fixed based default pips value, which can be too rigid. A more adaptive approach — setting SL dynamically according to market structure (e.g., recent swing highs/lows or ATR-based distance) — would significantly improve the EA’s risk management and alignment with true ICT principles.

2. Profit Protection Enhancements

It would be valuable to include both:

Although the EA generated excellent profit, it gave back a large portion of gains because there was no Global Auto Close feature to protect accumulated profits.

Adding this option — to automatically close all open positions once total floating profit reaches a defined amount or percentage — is crucial for securing large gains and avoiding drawdowns after strong performance periods.

3. Daily Profit Protection (Profit Consistency)

A Daily Profit Close mechanism would also help maintain consistency — locking profits after hitting the daily target and preventing unnecessary new trades during volatile sessions.

4. Prop Firm–Grade DrawDown Management

To make the EA fully compliant with Prop Firm challenge rules, it should include advanced DrawDown logic such as:

Daily Reset Water Level to track each day’s risk independently,

Trailing Max DD based on balance/equity growth, and

Custom reset time aligned with broker server or NY close.

5. Strategy Identification in Trade Comments (for Statistical Tracking)

Since the EA combines multiple strategies in one system, it would be very useful to have an option to automatically label trade comments showing which specific strategy triggered each entry.

For example, comments like “ICT-Model-1 Entry”, “Breaker-Block Setup”, or “FVG-Entry-Type-3” would allow traders to analyze performance by strategy later on.

This feature would be extremely valuable for BackTesting, optimization, and tracking the profitability of each internal strategy component.

(!!!!) Such enhancements would make the EA fully compliant with typical Prop Firm risk parameters, ensuring both safety and professional-level capital control.

Overall, ICT Concept Pro EA is one of the few automated systems that genuinely reflect the spirit of ICT trading — structured, logical, and disciplined. With the enhancements above, it could easily become a benchmark EA for traders seeking both precision and professionalism in algorithmic ICT execution.

