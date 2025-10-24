Fibonacci Hunter
- Augusto Martins Lopes
- 版本: 3.6
- 更新: 5 十二月 2025
- 激活: 5
Fibonacci Hunter 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD (黄金) 开发的机械交易系统。该算法专注于利用经典的斐波那契回调水平来识别价格反转。
交易策略
本系统不使用马丁格尔 (Martingale) 或网格 (Grid) 等高风险策略。交易逻辑基于四个验证步骤：
-
识别 (Identification): EA 检测 K 线序列以定义主要的价格脉冲。
-
计算 (Calculation): 内部算法自动计算斐波那契水平 (0%, 50% 和 61.8%)。
-
确认 (Fixation): 价格必须触及 61.8% 水平以确认形态有效。
-
入场 (Entry): 仅在价格回调至 50% 水平且确认趋势时执行订单。
风险管理
资金安全是该算法的首要任务。
-
无马丁格尔 (No Martingale): 亏损后不会增加交易量。
-
无网格 (No Grid): 不会逆势加仓来摊平成本。
-
止损和止盈 (SL & TP): 所有订单在开仓时都设定了明确的出场水平。
-
利润保护: 包含利润锁定 (Profit Lock) 和动态追踪止损 (Trailing Stop) 以保护已获利润。
主要参数
-
MaxOpenPositions: 限制同时持仓的最大订单数量。
-
MinSequenceCandles: 调整识别初始价格脉冲的灵敏度。
-
EntryTolerance: 50% 水平入场的容差范围。
-
FixationTolerance: 61.8% 水平确认的容差范围。
-
Risk Management: 可选择百分比风险 (%RiskPerTrade) 或固定手数 (FixedLotSize)。
-
Additional Filters: 启用 CCI、趋势线和 K 线收盘确认过滤器的选项。
建议
-
交易品种: XAUUSD (黄金)。
-
时间周期: M1。
-
账户类型: 建议使用低点差和快速执行的经纪商 (ECN)。
