Fibonacci Hunter

SimpleProb Augusto Martins Lopes 指标

SimpleProb：您的金融市场新盟友！ 描述 您是否厌倦了复杂的指标，让交易变得更加混乱？SimpleProb 是专为 MetaTrader 4 设计的技术分析指标，它以简单高效的方式帮助您做出买卖决策。 SimpleProb 通过分析最近 14 个周期的价格走势，计算上涨 ( CALL ) 和下跌 ( PUT ) 的概率，并在您的图表上提供清晰的视觉信号，让交易决策更加直观。 如何运作？ 简单概率计算 ：分析最近 14 个价格周期，计算上涨和下跌的概率。 视觉信号 ： 绿色箭头 ：表示高概率买入机会，箭头出现在价格下方。 红色箭头 ：表示高概率卖出机会，箭头出现在价格上方。 统计信息框 ：图表上的统计框实时显示当前的上涨和下跌概率，并可自由移动，方便您的分析。 为什么选择 SimpleProb？ 简单易用 ：即使是初学者也能轻松理解和使用。 精准分析 ：基于可靠的统计计算，帮助识别市场机会。 可定制 ：调整概率阈值，使指标符合您的交易风格。 互动性强 ：统计信息框可自由移动，完全适配您的图表布局。 如何获取？ 不要再浪费时间在复杂且低效的指标上。立即获取 SimpleProb，让