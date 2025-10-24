Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter (EA Professionnel pour XAUUSD)

Expert Advisor (EA) de haute précision, développé spécifiquement pour XAUUSD (Or), représentant la nouvelle génération d'algorithmes. Stratégie mécanique robuste basée sur les niveaux de Fibonacci (0%, 50%, 61.8%) avec validation rigoureuse (Fixation) et gestion des risques professionnelle. Optimisé après des années de backtesting, exploitant les structures de programmation et d'IA avancées pour une stabilité et une exécution maximales. Déclaration de Sécurité : N'utilise PAS de Martingale ni de Grille.

Fibonacci Hunter : Expert Advisor Professionnel Optimisé pour XAUUSD (MT5)

Introduction — La Nouvelle Génération du Trading de l'Or

Le Fibonacci Hunter est l'aboutissement d'années de recherche intensive, restructuré et affiné sur la base des retours du marché et des bibliothèques de programmation MQL5 les plus récentes et à jour.

Le développement de cet EA a pris en compte la performance et la stabilité de certains des algorithmes les plus efficaces axés sur XAUUSD, résultant en un code propre et optimisé. Complètement mis à jour selon les normes 2024/2025, le Fibonacci Hunter a été développé avec un framework moderne, visant la vitesse d'exécution maximale et la plus grande résilience dans la gestion des ordres et le management du risque.

L'objectif est chirurgical : capitaliser sur les renversements de l'Or grâce à des entrées précises au niveau de retracement de Fibonacci de 50%. La sécurité est notre priorité absolue : le Fibonacci Hunter n'utilise NI la technique dangereuse de Martingale NI le système de Grille (Grid), garantissant que chaque opération est contrôlée individuellement et de manière responsable.

Points Forts et Avantages Compétitifs

  • Optimisation Exclusive XAUUSD : Algorithmes finement ajustés pour la volatilité et les caractéristiques de liquidité uniques de l'Or.

  • Stratégie Fibonacci 0%/50%/61.8% : Logique de retournement éprouvée avec une étape rigoureuse de « Fixation à 61.8% » pour valider la configuration.

  • Développement Actualisé : Code réécrit et optimisé utilisant les structures MQL5 les plus modernes, garantissant stabilité et exécution ultra-rapide (faible latence).

  • Sécurité Non-Négociable : N'utilise PAS Martingale ni Grid. Risque contrôlé : chaque trade a un SL et un TP définis.

  • Gestion des Risques Professionnelle : Calcul automatique de la taille de lot par pourcentage de risque, Profit Lock (blocage de profit) et Trailing Stop dynamique.

Comment Ça Fonctionne (Résumé Technique de la Stratégie)

  1. Détection de Motifs Intelligente : Identification rapide et précise des séquences de chandeliers pour délimiter le mouvement primaire (0% à 100%).

  2. Positionnement Dynamique de Fibonacci : Les niveaux (0%, 50%, 61.8%) sont dessinés dynamiquement sur le graphique.

  3. Validation de la Configuration (Fixation) : Le prix doit atteindre et « fixer » le niveau 61.8% (avec tolérance configurable) pour valider la configuration.

  4. Entrée Précise : L'ordre de marché est déclenché au niveau de retracement de 50%, avec une tolérance d'entrée ajustable.

  5. Filtres Optionnels : Possibilité d'utiliser des filtres de confirmation optionnels (CCI, Volume, Action des Prix) pour affiner davantage la qualité de l'entrée.

  6. Gestion Active : Le robot contrôle SL/TP, Profit Lock et Trailing Stop.

Paramètres Principaux (Configurables)

  • MaxOpenPositions : Limite des positions simultanées ouvertes.

  • MinSequenceCandles : Rigueur dans la détection de la séquence de chandeliers.

  • EntryTolerance / FixationTolerance : Ajustements de précision pour l'entrée et la validation.

  • %RiskPerTrade ou FixedLotSize : Gestion du capital flexible.

  • UseCCIFilter , UseTrendlineFilter , RequireCandleCloseConfirmation : Filtres additionnels optionnels.

Compatibilité et Recommandations

  • Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

  • Symbole Recommandé : XAUUSD

  • Unité de Temps Suggérée : H1 ou D1

  • Recommandation : Testez toujours sur un compte DÉMO pendant une période pour vous adapter à votre courtier.

Avertissement de Risque et Conformité MQL5

Le trading d'instruments dérivés implique un risque substantiel, et l'utilisation de cet EA peut entraîner la perte partielle ou totale du capital. LES RÉSULTATS PASSÉS NE GARANTISSENT PAS LES PROFITS FUTURS. Le développeur ne garantit pas les profits.

🔴 DÉCLARATION EXPLICITE DE SÉCURITÉ 🔴

  • Cet EA n'utilise PAS la stratégie MARTINGALE.

  • Cet EA n'utilise PAS la stratégie GRID (Grille d'Ordres).

Support et Mises à Jour Continues

Nous fournissons un support complet pour l'installation et la configuration. Le Fibonacci Hunter est soumis à un programme de mise à jour continue, garantissant qu'il utilise toujours les techniques d'optimisation les plus récentes pour suivre l'évolution du marché.

Contact pour le Support et les Questions : (AUGUSTOWNT@GMAIL.COM)


Plus de l'auteur
Zenith Angel
Augusto Martins Lopes
Experts
Zenith Angel EA : Automatisation Intelligente pour les Traders Description Zenith Angel EA est un outil avancé de trading automatisé conçu pour optimiser les opérations financières et aider les traders à prendre des décisions stratégiques. Il intègre une technologie de pointe avec des stratégies éprouvées sur le marché pour offrir précision, efficacité et contrôle total sur les activités de trading. Cet Expert Advisor traite simultanément plusieurs indicateurs techniques, garantissant des ajuste
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Indicateur de Carte Thermique pour l’Analyse Avancée du Volume Cet indicateur propose une représentation visuelle de l’activité du volume sur le marché, facilitant l’interprétation des dynamiques et des variations importantes. Fonctionnalités 1. Affichage en Carte Thermique L’intensité du volume est représentée par une échelle de couleurs : • Bleu : Faible activité • Vert : Activité modérée • Orange : Activité élevée • Rouge : Volume très élevé 2. Interface Personnalisable • Couleurs ajustables
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
BollingerBandsEA is an Expert Advisor designed to combine technical analysis with automated execution, utilizing the renowned Bollinger Bands strategy. Developed for traders of all experience levels, it offers a practical approach to streamline your trading activities in the financial market. Why Choose BollingerBandsEA? Strategy-Based Approach: Built on Bollinger Bands logic, the EA identifies trading opportunities using solid technical criteria. Smart Automation: Enables automated buy and sel
FREE
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Indicateur de Force des Devises Description Cet indicateur analyse la force relative des principales devises du marché Forex, offrant une vision claire et objective sur celles qui se renforcent ou s'affaiblissent par rapport aux autres. Il évalue les paires clés (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) et calcule la force en utilisant des méthodes telles que le RSI ou le ROC, selon la configuration définie par l'utilisateur. Les résultats sont affichés sous forme de lignes individuelles pour cha
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: The Future of Algorithmic Trading Revolutionary Technology for Consistent and Intelligent Trading RESET PRO is the most advanced automated trading solution, combining cutting-edge market analysis with a dynamic position management system. Our exclusive reset-and-recover methodology ensures consistent performance, even in the most challenging market conditions. Key Technical Features PROPRIETARY RESET MECHANISM Never lose trade direction again! When the market moves against yo
FREE
Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
New Support and Resistance Indicator with Probabilities and Alerts Description:  Maximize your profits with the newest Support and Resistance indicator! Our indicator automatically calculates support and resistance levels based on 24-hour analysis periods and provides detailed probabilities for each level. Additionally, you can set up custom alerts to be notified when the price touches specific levels, directly on your mobile device. Features: Support and resistance analysis based on hourly data
FREE
SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
SimpleProb : Votre nouvel allié sur le marché financier ! Description Vous en avez assez des indicateurs compliqués qui embrouillent plus qu’ils n’aident ? SimpleProb apporte clarté et efficacité à votre trading sur MetaTrader 4 ! SimpleProb est un indicateur d’analyse technique conçu pour les traders recherchant précision et simplicité dans leurs décisions d’achat et de vente. Il calcule les probabilités de mouvements haussiers ( CALL ) et baissiers ( PUT ) sur la base des 14 dernières périodes
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
Experts
Transform Your Trading with the Ultimate Bollinger Bands Expert Advisor! Are you tired of trading strategies that don't deliver consistent results? Introducing the   Ultimate Bollinger Bands Expert Advisor   – the ultimate tool for traders looking to maximize profits and minimize risks. Key Features: Accurate Signals:   Utilizes the renowned Bollinger Bands strategy to identify high-probability trading opportunities. Intelligent Risk Management:   Protect your capital with advanced risk manageme
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
Experts
VolumeTrader - Advanced Expert Advisor for MetaTrader 4 Maximize Your Profits with Volume and RSI Analysis! Tired of manually searching for patterns and missing market opportunities? VolumeTrader is the solution you are looking for! This advanced Expert Advisor (EA) is designed to identify trading opportunities based on two of the most powerful market indicators: Trading Volume and the Relative Strength Index (RSI). Key Features: Volume Analysis:   The EA monitors the buy and sell volume of each
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Indicateur de Probabilité Description L'Indicateur de Probabilité est un outil conçu pour les traders souhaitant identifier des opportunités d'achat et de vente en analysant les bougies précédentes. Il calcule la probabilité de hausse ( CALL ) et de baisse ( PUT ) en fonction du nombre de bougies analysées et affiche des flèches sur le graphique pour signaler les points d'entrée potentiels. Caractéristiques Analyse des bougies : Analyse un nombre configurable de bougies pour calculer les probabi
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Heat Map Indicator - Advanced Volume Analysis Introducing the Heat Map Indicator - A Professional Tool for Market Volume Analysis! **Key Features** **Visual Heat Map** - Instant volume intensity visualization through colors - Blue: Low volume - Green: Medium volume - Yellow/Orange: Increasing volume - Red: High volume **Intuitive Interface** - Dynamic color scale - Real-time percentage indicator - Current level indicator - Customizable colors and transparency **Smart Alert System** - Custo
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Session Time Pro 2.0 — Indicateur pour MetaTrader 5 Description Générale Session Time Pro 2.0 est un indicateur conçu pour les traders souhaitant analyser efficacement les sessions de marché. Il offre une visualisation avancée des horaires de négociation, des plages de prix et des projections, aidant à identifier les tendances du marché tout au long de la journée. Grâce à ses options de personnalisation flexibles, l'indicateur met en évidence des sessions spécifiques sur le graphique à l'aide de
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
Indicateurs
Candlestick Scanner — Détecteur Automatique de Modèles Résumé Le Candlestick Scanner est un outil puissant qui identifie automatiquement plus de 20 modèles de chandeliers classiques, à la fois sur les barres historiques et en temps réel. Pour chaque modèle détecté, l'indicateur dessine une étiquette claire sur le graphique, pointe la bougie avec une flèche et fournit des données pour l'intégration avec vos EAs et scripts. Il comprend un système de notification complet (Alerte, Push et E-mail) p
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Experts
TradePilot Dashboard Résumé Panneau graphique pour MT5 avec boutons de gestion des ordres (Buy/Sell/Close/SL/TP), vérification de la marge et contrôle des journaux. Facile à utiliser et testable sur compte démo. Aucune promesse de gains. Description complète TradePilot Dashboard est un Expert Advisor doté d’une interface graphique (Controls) pour la gestion manuelle et semi-automatique des ordres dans MetaTrader 5. Le produit fournit un panneau visuel avec des boutons, des champs éditables et d
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis