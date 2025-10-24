Fibonacci Hunter (EA Professionnel pour XAUUSD)

Expert Advisor (EA) de haute précision, développé spécifiquement pour XAUUSD (Or), représentant la nouvelle génération d'algorithmes. Stratégie mécanique robuste basée sur les niveaux de Fibonacci (0%, 50%, 61.8%) avec validation rigoureuse (Fixation) et gestion des risques professionnelle. Optimisé après des années de backtesting, exploitant les structures de programmation et d'IA avancées pour une stabilité et une exécution maximales. Déclaration de Sécurité : N'utilise PAS de Martingale ni de Grille.

Fibonacci Hunter : Expert Advisor Professionnel Optimisé pour XAUUSD (MT5)

Introduction — La Nouvelle Génération du Trading de l'Or

Le Fibonacci Hunter est l'aboutissement d'années de recherche intensive, restructuré et affiné sur la base des retours du marché et des bibliothèques de programmation MQL5 les plus récentes et à jour.

Le développement de cet EA a pris en compte la performance et la stabilité de certains des algorithmes les plus efficaces axés sur XAUUSD, résultant en un code propre et optimisé. Complètement mis à jour selon les normes 2024/2025, le Fibonacci Hunter a été développé avec un framework moderne, visant la vitesse d'exécution maximale et la plus grande résilience dans la gestion des ordres et le management du risque.

L'objectif est chirurgical : capitaliser sur les renversements de l'Or grâce à des entrées précises au niveau de retracement de Fibonacci de 50%. La sécurité est notre priorité absolue : le Fibonacci Hunter n'utilise NI la technique dangereuse de Martingale NI le système de Grille (Grid), garantissant que chaque opération est contrôlée individuellement et de manière responsable.

Points Forts et Avantages Compétitifs

Optimisation Exclusive XAUUSD : Algorithmes finement ajustés pour la volatilité et les caractéristiques de liquidité uniques de l'Or.

Stratégie Fibonacci 0%/50%/61.8% : Logique de retournement éprouvée avec une étape rigoureuse de « Fixation à 61.8% » pour valider la configuration.

Développement Actualisé : Code réécrit et optimisé utilisant les structures MQL5 les plus modernes, garantissant stabilité et exécution ultra-rapide (faible latence).

Sécurité Non-Négociable : N'utilise PAS Martingale ni Grid . Risque contrôlé : chaque trade a un SL et un TP définis.

Gestion des Risques Professionnelle : Calcul automatique de la taille de lot par pourcentage de risque, Profit Lock (blocage de profit) et Trailing Stop dynamique.

Comment Ça Fonctionne (Résumé Technique de la Stratégie)

Détection de Motifs Intelligente : Identification rapide et précise des séquences de chandeliers pour délimiter le mouvement primaire (0% à 100%). Positionnement Dynamique de Fibonacci : Les niveaux (0%, 50%, 61.8%) sont dessinés dynamiquement sur le graphique. Validation de la Configuration (Fixation) : Le prix doit atteindre et « fixer » le niveau 61.8% (avec tolérance configurable) pour valider la configuration. Entrée Précise : L'ordre de marché est déclenché au niveau de retracement de 50%, avec une tolérance d'entrée ajustable. Filtres Optionnels : Possibilité d'utiliser des filtres de confirmation optionnels (CCI, Volume, Action des Prix) pour affiner davantage la qualité de l'entrée. Gestion Active : Le robot contrôle SL/TP, Profit Lock et Trailing Stop.

Paramètres Principaux (Configurables)

MaxOpenPositions : Limite des positions simultanées ouvertes.

MinSequenceCandles : Rigueur dans la détection de la séquence de chandeliers .

EntryTolerance / FixationTolerance : Ajustements de précision pour l'entrée et la validation.

%RiskPerTrade ou FixedLotSize : Gestion du capital flexible.

UseCCIFilter , UseTrendlineFilter , RequireCandleCloseConfirmation : Filtres additionnels optionnels.

Compatibilité et Recommandations

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Symbole Recommandé : XAUUSD

Unité de Temps Suggérée : H1 ou D1

Recommandation : Testez toujours sur un compte DÉMO pendant une période pour vous adapter à votre courtier.

Avertissement de Risque et Conformité MQL5

Le trading d'instruments dérivés implique un risque substantiel, et l'utilisation de cet EA peut entraîner la perte partielle ou totale du capital. LES RÉSULTATS PASSÉS NE GARANTISSENT PAS LES PROFITS FUTURS. Le développeur ne garantit pas les profits.

🔴 DÉCLARATION EXPLICITE DE SÉCURITÉ 🔴

Cet EA n'utilise PAS la stratégie MARTINGALE.

Cet EA n'utilise PAS la stratégie GRID (Grille d'Ordres).

Support et Mises à Jour Continues

Nous fournissons un support complet pour l'installation et la configuration. Le Fibonacci Hunter est soumis à un programme de mise à jour continue, garantissant qu'il utilise toujours les techniques d'optimisation les plus récentes pour suivre l'évolution du marché.

Contact pour le Support et les Questions : (AUGUSTOWNT@GMAIL.COM)