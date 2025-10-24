Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunterは、MetaTrader 5プラットフォーム上のXAUUSD（ゴールド）専用に開発されたメカニカル取引システムです。このアルゴリズムは、古典的なフィボナッチ・リトレースメントレベルを使用して価格反転を特定することに焦点を当てています。

取引戦略

このシステムは、マーチンゲールやグリッド（ナンピン）のような危険な手法は使用しません。ロジックは4つの検証ステップに基づいています：

識別 (Identification): EAはローソク足の並びを検出し、主要な価格変動（インパルス）を定義します。 計算 (Calculation): 内部アルゴリズムがフィボナッチレベル（0%、50%、61.8%）を自動的に算出します。 確定 (Fixation): セットアップを有効にするために、価格が61.8%のレベルに到達（タッチ）する必要があります。 エントリー (Entry): 価格が50%のレベルに戻った（リトレースメント）時点でのみ、順張りまたは技術的な反転を狙って注文を実行します。

リスク管理

資金の安全性がこのアルゴリズムの最優先事項です。

マーチンゲールなし: 損失後に取引量を増やすことはありません。

グリッドなし: 平均化のためにトレンドに逆らって複数のポジションを持つことはありません。

ストップロスとテイクプロフィット: すべての注文には、エントリー時に明確な決済レベルが設定されます。

利益保護: 利益を確保するために、プロフィットロック（Profit Lock）機能とダイナミックなトレーリングストップが含まれています。

主要パラメーター

MaxOpenPositions: 同時に保有できる最大ポジション数。

MinSequenceCandles: 初期の価格変動を識別するための感度調整。

EntryTolerance: 50%レベルでのエントリー許容範囲。

FixationTolerance: 61.8%レベルでのタッチ確認の許容範囲。

Risk Management: リスク率（%RiskPerTrade）または固定ロット（FixedLotSize）から選択可能です。

Additional Filters: CCI、トレンドライン、ローソク足の終値確定フィルターを有効にするオプション。

推奨事項