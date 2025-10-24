Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter es un sistema de trading mecánico desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. El algoritmo se centra en identificar reversiones de precios utilizando niveles clásicos de retroceso de Fibonacci.

Estrategia de Trading

El sistema no utiliza métodos peligrosos como Martingala o Grid (Cuadrícula). La lógica se basa en cuatro etapas de validación:

Identificación: El EA detecta una secuencia de velas para delimitar un movimiento de precio principal (impulso). Cálculo: Los niveles de Fibonacci (0%, 50% y 61.8%) se proyectan internamente. Fijación (Confirmación): El precio debe tocar el nivel de 61.8% para validar la configuración. Entrada: La orden se ejecuta solo en el retroceso al nivel del 50%, buscando la continuación o reversión técnica.

Gestión de Riesgo

La seguridad del capital es la prioridad de este algoritmo.

Sin Martingala: El volumen no aumenta después de las pérdidas.

Sin Grid: No abre múltiples órdenes contra la tendencia para promediar.

Stop Loss y Take Profit: Todas las órdenes tienen niveles de salida definidos en la apertura.

Protección de Beneficios: Incluye funciones de Profit Lock y Trailing Stop dinámico para asegurar las ganancias ya realizadas.

Parámetros Principales

MaxOpenPositions: Límite máximo de operaciones simultáneas.

MinSequenceCandles: Ajuste de sensibilidad para identificar el movimiento inicial.

EntryTolerance: Margen de tolerancia para la entrada en el nivel del 50%.

FixationTolerance: Margen de tolerancia para validar el toque en el nivel del 61.8%.

Risk Management: Elija entre Riesgo Porcentual (%RiskPerTrade) o Lote Fijo (FixedLotSize).

Additional Filters: Opciones para activar filtros de CCI, Línea de Tendencia y confirmación de cierre de vela.

Recomendaciones