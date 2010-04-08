TradeHistoryMapper EA
- Experts
- Dora Nafwa Mwabini
- Versione: 1.0
Visualizza il tuo vantaggio di trading con TradeHistoryMapper
Ogni trader di successo lo sa: la tua cronologia è la chiave dei tuoi profitti futuri.
TradeHistoryMapper trasforma la cronologia del tuo conto in una potente mappa visiva, che mostra esattamente dove vinci, dove perdi e come migliorare.
Perché faticare tra infinite schede della cronologia del conto quando puoi vedere ogni operazione direttamente sul tuo grafico?
1. Visualizza istantaneamente le operazioni vincenti e quelle perdenti con una chiara codifica a colori
2. Analizza le performance su più simboli e timeframe
3. Tieni traccia sia delle operazioni chiuse che di quelle aperte per una visione completa
4. Individua a colpo d'occhio i pattern nelle tue entrate e uscite
5. Configurazione semplice: collega, esegui e guarda la tua cronologia prendere vita
Che tu sia un principiante che cerca di capire le tue abitudini o un trader esperto in cerca di analisi più approfondite, TradeHistoryMapper ti aiuta a scoprire cosa funziona e cosa no, così puoi perfezionare la tua strategia con sicurezza.
Smetti di indovinare. Inizia a mappare. Fai della tua cronologia il tuo vantaggio.
Con TradeHistoryMapper, non stai solo esaminando la cronologia: stai aprendo una strada verso decisioni migliori, ingressi più mirati e profitti più elevati. Non fare trading alla cieca. Investi nella chiarezza. Investi nel tuo vantaggio.
Acquista TradeHistoryMapper oggi stesso e inizia a fare trading con una visione che altri vorrebbero solo avere.