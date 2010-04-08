TradeHistoryMapper EA

Visualisez votre avantage de trading avec TradeHistoryMapper





Tous les traders à succès le savent : votre historique est la clé de vos profits futurs.

TradeHistoryMapper transforme l'historique de votre compte en une carte visuelle puissante, indiquant précisément vos gains, vos pertes et les pistes d'amélioration.





Pourquoi vous perdre dans des onglets interminables d'historique de compte alors que vous pouvez visualiser chaque transaction directement sur votre graphique ?





1. Affichez instantanément les transactions gagnantes et perdantes grâce à un code couleur clair.

2. Analysez les performances sur plusieurs symboles et périodes.

3. Suivez les transactions clôturées et ouvertes pour une vision complète.

4. Détectez les tendances dans vos entrées et sorties en un coup d'œil.

5. Configuration simple : connectez, exécutez et regardez votre historique prendre vie.





Que vous soyez débutant cherchant à comprendre vos habitudes ou trader expérimenté à la recherche d'analyses plus approfondies, TradeHistoryMapper vous aide à identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour affiner votre stratégie en toute confiance.





Arrêtez les devinettes. Commencez à cartographier. Faites de votre historique votre avantage.





Avec TradeHistoryMapper, vous ne vous contentez pas de consulter votre historique : vous ouvrez la voie à de meilleures décisions, des entrées plus précises et des profits plus élevés. Ne tradez pas à l'aveugle. Investissez dans la clarté. Investissez dans votre avantage concurrentiel.





Achetez TradeHistoryMapper dès aujourd'hui et commencez à trader avec une visibilité inégalée.