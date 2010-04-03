Cycle Spectrum

Cycle Spectrum, piyasa döngüleri ve oynaklık analizi için gelişmiş bir göstergedir. Amacı şunları tespit etmektir:

  • Belirli bir dönemde fiyatı hareket ettiren baskın döngüler.

  • Piyasanın yapısal oynaklığı.

  • Potansiyel giriş veya çıkış sinyalleri (boğa, ayı veya nötr).

Herhangi bir varlık ve zaman dilimindeki yatırımcılar için kullanışlıdır ve stratejilerin trendli veya yatay piyasalara uyarlanmasını sağlar. Bir onay aracı olarak idealdir.

Onay Aracı Olarak İyi Çalışmasının Nedenleri

Piyasanın Birden Fazla Katmanını Analiz Eder Spektral analiz (Spectral Power) + yapısal oynaklık + döngünün göreli gücünü birleştirir. Bu, yalnızca bir kesişime veya osilatöre bağlı kalmadığı, aynı zamanda döngünün “sağlığını” ve hareketin gücünü ölçtüğü anlamına gelir.

Kalman ile Gürültü Filtresi Kalman Smoothed Signal (Kalman Düzeltilmiş Sinyal) çizgisi, sinyalleri yumuşatarak düzensiz fiyat hareketlerinden kaynaklanan yanlış girişleri önler. Bu, takip etmeye karar verdiğiniz herhangi bir sinyalin daha temiz bir trend tarafından desteklenmesini sağlar.

Piyasa Bağlamını Yorumlama Döngünün güçlü, zayıf veya nötr olup olmadığını tespit eder. Bir yatırımcı, ana kurulumunun döngünün yönü ve gücü ile örtüştüğünü onaylamak için bu göstergeyi kullanabilir.

İsteğe Bağlı Çizgilerle Esneklik Cycle Signal (altın çizgi) seçeneğini etkinleştirirseniz, daha kesin giriş onayları görebilirsiniz: >0.7 long, <0.3 short. Ancak altın çizgi olmadan bile, varsayılan çizgilerle yapılan yorum size zaten iyi bir piyasa okuması sunar.

Her Bir Çizginin ve Rengin Anlamı

Çizgi Adı Görüntüleme Renk Anlamı Yorumlama
Spectral Power (SpectralBuffer) Varsayılan olarak etkin DodgerBlue Spektral analizle hesaplanan baskın döngünün gücü Yüksek değerler → güçlü döngü; düşük değerler → zayıf döngü
Structural Volatility (VolatilityBuffer) Varsayılan olarak etkin Red Piyasanın yapısal oynaklığı Yüksek → çalkantılı piyasa; düşük → istikrarlı piyasa
Cycle Strength (CycleStrengthBuffer) Varsayılan olarak etkin LimeGreen Oynaklık ve ADX'i dikkate alan döngünün göreli gücü Yüksek değerler → tanımlı döngü; düşük → zayıf döngü
Cycle Signal (SignalBuffer) İsteğe bağlı Gold Normalleştirilmiş birleşik sinyal (boğa/ayı) >0.7 → Long / <0.3 → Short / 0.3-0.7 → Nötr
Parkinson Volatility (ParkinsonBuffer) İsteğe bağlı MediumOrchid Mum aralığına dayalı oynaklık ölçümü Yapısal oynaklık algısını güçlendirir
Rogers-Satchell Volatility (RogersSatchellBuffer) İsteğe bağlı Coral Açılış ve kapanışı dikkate alan oynaklık ölçümü Parkinson'a benzer, ancak boşluklara daha duyarlı
Kalman Smoothed Signal (KalmanSignalBuffer) Varsayılan olarak etkin DeepSkyBlue Kalman filtresi ile düzleştirilmiş sinyal (gürültüyü azaltır) Döngünün gerçek trendinin yorumlanmasını kolaylaştırır

Göstergenin Yorumlanması (Başlangıç Ayarına Göre)

Gösterge açıldığında varsayılan olarak etkin olan çizgiler:

  • Spectral Power (DodgerBlue) → Spektral analizle hesaplanan baskın döngünün gücü

  • Structural Volatility (Red) → Piyasanın yapısal oynaklığı

  • Cycle Strength (LimeGreen) → Oynaklık ve ADX'i dikkate alan döngünün göreli gücü

  • Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) → Kalman filtresi ile düzleştirilmiş sinyal (gürültüyü azaltır)

Not: İsteğe bağlı çizgiler (Cycle Signal, Parkinson, Rogers-Satchell) tercihe göre etkinleştirilebilir, ancak temel yorum varsayılan olarak etkin olan çizgilerle yapılır.

Boğa Durumu

  • Cycle Strength (yeşil) yüksek.

  • Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) pozitif yönü onaylar.

  • Spectral Power (DodgerBlue) yüksek → güçlü döngü.

  • Structural Volatility (kırmızı) orta veya yüksek → aktif piyasa.

  • Yorum: Boğa döngüsü; long pozisyonları tutma veya long girişleri düşünme sinyalleri.

Ayı Durumu

  • Cycle Strength (yeşil) düşük veya azalıyor.

  • Kalman Smoothed Signal düşüşü gösteriyor.

  • Spectral Power düşük → zayıf döngü.

  • Structural Volatility yüksek → istikrarsız piyasa.

  • Yorum: Ayı döngüsü; dikkatli olunmalı veya olası satışlar düşünülmeli.

Nötr veya Yatay Durum

  • Cycle Strength orta veya düşük.

  • Kalman Smoothed Signal düz veya belirgin bir trendi yok.

  • Spectral Power düşük → zayıf döngü.

  • Structural Volatility düşük → yatay piyasa.

  • Yorum: Nötr döngü; agresif girişlerden kaçınılmalı, onay beklenmeli.

Fayda: Bu sayede, herhangi bir yatırımcı göstergeyi isteğe bağlı çizgileri etkinleştirmeye gerek kalmadan yorumlayabilir ve etkinleştirdiğinde ek ayrıntıları (Cycle Signal'ın altın sinyali gibi) görebilir.

Pratik İpuçları

  • Yanlış sinyalleri filtrelemek için döngüler ve oynaklık bilgilerini birleştirin.

  • Piyasa gürültüsünü yumuşatmak ve gerçek yönü onaylamak için Kalman çizgisini kullanın.

  • Önemli hareketleri kaçırmamak için güçlü döngüler veya yüksek oynaklık için uyarıları etkinleştirin.

  • Ticaret yaptığınız varlık ve zaman dilimine göre ADX, ATR ve spektral periyot parametrelerini ayarlayın.

Cycle Spectrum, size bir döngünün ne kadar güçlü olduğunu, piyasanın ne kadar oynak olduğunu söyler ve daha güvenli hareket etmeniz için birleşik bir sinyal verir. Her renk ve çizginin bir amacı vardır, bu da karmaşık hesaplamalara gerek kalmadan hızlı bir okuma sağlar.


