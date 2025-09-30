Gap Detector Pro
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 30 Eylül 2025
GapDetector Pro, gerçek zamanlı olarak üç seviyede fiyat boşluğu (gap) tespit eder:
-
Mavi Nokta (Punto azul): Erken uyarı, potansiyel bir gap oluşumunu öngörür.
-
Sarı Nokta (Punto amarillo): Düşük hacim ve geniş spread koşulları, yüksek gap olasılığını gösterir.
-
Beyaz Nokta (Punto blanco): Mumlar arasında halihazırda oluşmuş olan gerçek bir gap'i onaylar.
Parametre Ayarlama
Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre parametreleri ayarlayabilir:
-
VolumeDropRatio (Hacim Düşüş Oranı): Düşük değerler, daha fazla hassasiyet ve daha fazla sinyal üretir; yüksek değerler, daha güçlü hacim düşüşleri gerektirir ve daha az sinyal üretir.
-
MaxSpread (Maksimum Spread): Düşük değerler, daha katıdır ve yalnızca dar spreadli gap'leri kabul eder; yüksek değerler, geniş spreadli olsa bile gap'leri tanımaya olanak tanır.
-
GapThresholdPips (Gap Eşik Pips Değeri): Düşük değerler, küçük gap'leri tespit eder; yüksek değerler, yalnızca büyük boşlukları onaylar.
-
EarlyWarningThreshold (Erken Uyarı Eşiği): Düşük değerler, daha sık öngörür; yüksek değerler, uyarıyı işaretlemeden önce daha net sinyaller talep eder.
-
ATR / VolatilityDropRatio (ATR / Volatilite Düşüş Oranı): Kabul edilen minimum volatiliteyi kontrol eder. Yüksek değerler, daha fazla sinyali filtreler ve daha katıdır; düşük değerler, daha yüksek hassasiyet sağlar.
Özet
Özetle: Erken sinyaller ve daha fazla öngörme (anticipación) aranıyorsa, parametreler düşük değerlere doğru ayarlanır; kesinlik ve daha az yanlış pozitif aranıyorsa, parametreler yüksek değerlere doğru ayarlanır.