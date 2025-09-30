Gap Detector Pro

GapDetector Pro, gerçek zamanlı olarak üç seviyede fiyat boşluğu (gap) tespit eder:

  • Mavi Nokta (Punto azul): Erken uyarı, potansiyel bir gap oluşumunu öngörür.

  • Sarı Nokta (Punto amarillo): Düşük hacim ve geniş spread koşulları, yüksek gap olasılığını gösterir.

  • Beyaz Nokta (Punto blanco): Mumlar arasında halihazırda oluşmuş olan gerçek bir gap'i onaylar.

Parametre Ayarlama

Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre parametreleri ayarlayabilir:

  • VolumeDropRatio (Hacim Düşüş Oranı): Düşük değerler, daha fazla hassasiyet ve daha fazla sinyal üretir; yüksek değerler, daha güçlü hacim düşüşleri gerektirir ve daha az sinyal üretir.

  • MaxSpread (Maksimum Spread): Düşük değerler, daha katıdır ve yalnızca dar spreadli gap'leri kabul eder; yüksek değerler, geniş spreadli olsa bile gap'leri tanımaya olanak tanır.

  • GapThresholdPips (Gap Eşik Pips Değeri): Düşük değerler, küçük gap'leri tespit eder; yüksek değerler, yalnızca büyük boşlukları onaylar.

  • EarlyWarningThreshold (Erken Uyarı Eşiği): Düşük değerler, daha sık öngörür; yüksek değerler, uyarıyı işaretlemeden önce daha net sinyaller talep eder.

  • ATR / VolatilityDropRatio (ATR / Volatilite Düşüş Oranı): Kabul edilen minimum volatiliteyi kontrol eder. Yüksek değerler, daha fazla sinyali filtreler ve daha katıdır; düşük değerler, daha yüksek hassasiyet sağlar.

Özet

Özetle: Erken sinyaller ve daha fazla öngörme (anticipación) aranıyorsa, parametreler düşük değerlere doğru ayarlanır; kesinlik ve daha az yanlış pozitif aranıyorsa, parametreler yüksek değerlere doğru ayarlanır.


