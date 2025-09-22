Cycle Spectrum
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Il Cycle Spectrum è un indicatore avanzato per l'analisi dei cicli e della volatilità del mercato.
Obiettivi e Funzioni
Il suo scopo principale è rilevare:
-
I cicli dominanti che muovono il prezzo in un dato periodo.
-
La volatilità strutturale del mercato.
-
Potenziali segnali di ingresso o uscita (rialzisti, ribassisti o neutrali).
È utile per i trader di qualsiasi asset e timeframe, e permette di adattare le strategie ai mercati con trend o in range. È ideale come strumento di conferma.
Perché Funziona Bene Come Strumento di Conferma
Analisi su Più Livelli di Mercato
Combina analisi spettrale ( Spectral Power ), volatilità strutturale e forza relativa del ciclo. Questo significa che non si basa solo su un incrocio o un oscillatore, ma misura la "salute" del ciclo e la forza del movimento.
Filtro Antirumore con Kalman
La linea Kalman Smoothed Signal ammorbidisce i segnali, prevenendo falsi ingressi dovuti a movimenti di prezzo erratici. In questo modo, qualsiasi segnale che decidi di seguire sarà supportato da un trend più pulito.
Interpretazione del Contesto di Mercato
Rileva se il ciclo è forte, debole o neutro. Un trader può usarlo per confermare che il suo setup principale coincide con la direzione e la forza del ciclo.
Flessibilità con le Linee Opzionali
Attivando Cycle Signal (la linea dorata), puoi vedere conferme di ingresso più precise: >0.7 per un long, <0.3 per uno short. Ma anche senza la linea dorata, l'interpretazione con le linee predefinite fornisce già una buona lettura del mercato.
Significato di Ogni Linea e Colore
|Linea (Buffer)
|Visualizzazione
|Colore
|Significato
|Interpretazione
|Spectral Power (SpectralBuffer)
|Predefinita
|DodgerBlue
|Forza del ciclo dominante calcolata tramite analisi spettrale
|Valori alti → ciclo forte; valori bassi → ciclo debole
|Structural Volatility (VolatilityBuffer)
|Predefinita
|Red
|Volatilità strutturale del mercato
|Alta → mercato turbolento; bassa → mercato stabile
|Cycle Strength (CycleStrengthBuffer)
|Predefinita
|LimeGreen
|Forza relativa del ciclo considerando volatilità e ADX
|Valori alti → ciclo definito; bassi → ciclo debole
|Cycle Signal (SignalBuffer)
|Opzionale
|Gold
|Segnale combinato normalizzato (rialzista/ribassista)
|>0.7 → Long / <0.3 → Short / 0.3-0.7 → Neutrale
|Parkinson Volatility (ParkinsonBuffer)
|Opzionale
|MediumOrchid
|Misura della volatilità basata sul range delle candele
|Rafforza la percezione della volatilità strutturale
|Rogers-Satchell Volatility (RogersSatchellBuffer)
|Opzionale
|Coral
|Misura della volatilità considerando apertura e chiusura
|Simile a Parkinson, ma più sensibile ai gap
|Kalman Smoothed Signal (KalmanSignalBuffer)
|Predefinita
|DeepSkyBlue
|Segnale smussato con filtro di Kalman (riduce il rumore)
|Facilita l'interpretazione del trend reale del ciclo
Come Interpretare l'Indicatore (Configurazione Iniziale)
Linee attivate di default all'apertura dell'indicatore:
-
Spectral Power (DodgerBlue) → Forza del ciclo dominante calcolata dall'analisi spettrale.
-
Structural Volatility (Red) → Volatilità strutturale del mercato.
-
Cycle Strength (LimeGreen) → Forza relativa del ciclo considerando volatilità e ADX.
-
Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) → Segnale smussato con filtro di Kalman (riduce il rumore).
Nota: Le linee opzionali ( Cycle Signal , Parkinson , Rogers-Satchell ) possono essere attivate a piacere, ma l'interpretazione di base si basa sulle linee predefinite.
Situazione Rialzista
-
Cycle Strength (verde) alto.
-
Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) conferma una direzione positiva.
-
Spectral Power (DodgerBlue) alto → ciclo forte.
-
Structural Volatility (Red) moderata o alta → mercato attivo.
-
Interpretazione: Ciclo bullish; segnali per mantenere posizioni lunghe o considerare entrate long.
Situazione Ribassista
-
Cycle Strength (verde) basso o in calo.
-
Kalman Smoothed Signal indica un calo.
-
Spectral Power basso → ciclo debole.
-
Structural Volatility elevata → mercato instabile.
-
Interpretazione: Ciclo bearish; cautela o possibili vendite.
Situazione Neutrale o di Range
-
Cycle Strength moderato o basso.
-
Kalman Smoothed Signal piatto o senza un trend marcato.
-
Spectral Power basso → ciclo debole.
-
Structural Volatility bassa → mercato laterale.
-
Interpretazione: Ciclo neutrale; evitare entrate aggressive, aspettare una conferma.
Vantaggio: In questo modo, qualsiasi trader può interpretare l'indicatore senza bisogno di attivare le linee opzionali, e quando le attiva, può vedere dettagli aggiuntivi (come il segnale dorato di Cycle Signal ).
Consigli Pratici
-
Combina le informazioni su cicli e volatilità per filtrare i falsi segnali.
-
Usa la linea Kalman per confermare la direzione reale e smussare il rumore di mercato.
-
Attiva gli avvisi per cicli forti o alta volatilità per non perdere movimenti importanti.
-
Adegua i parametri di ADX, ATR e periodi spettrali in base all'asset e al timeframe che operi.
Cycle Spectrum ti dice quanto è forte un ciclo, quanto è volatile il mercato e ti fornisce un segnale combinato per agire con maggiore sicurezza. Ogni colore e linea ha uno scopo, facilitando una rapida lettura senza la necessità di calcoli complessi.