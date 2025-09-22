Cycle Spectrum

Il Cycle Spectrum è un indicatore avanzato per l'analisi dei cicli e della volatilità del mercato.

Obiettivi e Funzioni

Il suo scopo principale è rilevare:

  • I cicli dominanti che muovono il prezzo in un dato periodo.

  • La volatilità strutturale del mercato.

  • Potenziali segnali di ingresso o uscita (rialzisti, ribassisti o neutrali).

È utile per i trader di qualsiasi asset e timeframe, e permette di adattare le strategie ai mercati con trend o in range. È ideale come strumento di conferma.

Perché Funziona Bene Come Strumento di Conferma

Analisi su Più Livelli di Mercato

Combina analisi spettrale ( Spectral Power ), volatilità strutturale e forza relativa del ciclo. Questo significa che non si basa solo su un incrocio o un oscillatore, ma misura la "salute" del ciclo e la forza del movimento.

Filtro Antirumore con Kalman

La linea Kalman Smoothed Signal ammorbidisce i segnali, prevenendo falsi ingressi dovuti a movimenti di prezzo erratici. In questo modo, qualsiasi segnale che decidi di seguire sarà supportato da un trend più pulito.

Interpretazione del Contesto di Mercato

Rileva se il ciclo è forte, debole o neutro. Un trader può usarlo per confermare che il suo setup principale coincide con la direzione e la forza del ciclo.

Flessibilità con le Linee Opzionali

Attivando Cycle Signal (la linea dorata), puoi vedere conferme di ingresso più precise: >0.7 per un long, <0.3 per uno short. Ma anche senza la linea dorata, l'interpretazione con le linee predefinite fornisce già una buona lettura del mercato.

Significato di Ogni Linea e Colore

Linea (Buffer) Visualizzazione Colore Significato Interpretazione
Spectral Power (SpectralBuffer) Predefinita DodgerBlue Forza del ciclo dominante calcolata tramite analisi spettrale Valori alti → ciclo forte; valori bassi → ciclo debole
Structural Volatility (VolatilityBuffer) Predefinita Red Volatilità strutturale del mercato Alta → mercato turbolento; bassa → mercato stabile
Cycle Strength (CycleStrengthBuffer) Predefinita LimeGreen Forza relativa del ciclo considerando volatilità e ADX Valori alti → ciclo definito; bassi → ciclo debole
Cycle Signal (SignalBuffer) Opzionale Gold Segnale combinato normalizzato (rialzista/ribassista) >0.7 → Long / <0.3 → Short / 0.3-0.7 → Neutrale
Parkinson Volatility (ParkinsonBuffer) Opzionale MediumOrchid Misura della volatilità basata sul range delle candele Rafforza la percezione della volatilità strutturale
Rogers-Satchell Volatility (RogersSatchellBuffer) Opzionale Coral Misura della volatilità considerando apertura e chiusura Simile a Parkinson, ma più sensibile ai gap
Kalman Smoothed Signal (KalmanSignalBuffer) Predefinita DeepSkyBlue Segnale smussato con filtro di Kalman (riduce il rumore) Facilita l'interpretazione del trend reale del ciclo
Come Interpretare l'Indicatore (Configurazione Iniziale)

Linee attivate di default all'apertura dell'indicatore:

  • Spectral Power (DodgerBlue) → Forza del ciclo dominante calcolata dall'analisi spettrale.

  • Structural Volatility (Red) → Volatilità strutturale del mercato.

  • Cycle Strength (LimeGreen) → Forza relativa del ciclo considerando volatilità e ADX.

  • Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) → Segnale smussato con filtro di Kalman (riduce il rumore).

Nota: Le linee opzionali ( Cycle Signal , Parkinson , Rogers-Satchell ) possono essere attivate a piacere, ma l'interpretazione di base si basa sulle linee predefinite.

Situazione Rialzista

  • Cycle Strength (verde) alto.

  • Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) conferma una direzione positiva.

  • Spectral Power (DodgerBlue) alto → ciclo forte.

  • Structural Volatility (Red) moderata o alta → mercato attivo.

  • Interpretazione: Ciclo bullish; segnali per mantenere posizioni lunghe o considerare entrate long.

Situazione Ribassista

  • Cycle Strength (verde) basso o in calo.

  • Kalman Smoothed Signal indica un calo.

  • Spectral Power basso → ciclo debole.

  • Structural Volatility elevata → mercato instabile.

  • Interpretazione: Ciclo bearish; cautela o possibili vendite.

Situazione Neutrale o di Range

  • Cycle Strength moderato o basso.

  • Kalman Smoothed Signal piatto o senza un trend marcato.

  • Spectral Power basso → ciclo debole.

  • Structural Volatility bassa → mercato laterale.

  • Interpretazione: Ciclo neutrale; evitare entrate aggressive, aspettare una conferma.

Vantaggio: In questo modo, qualsiasi trader può interpretare l'indicatore senza bisogno di attivare le linee opzionali, e quando le attiva, può vedere dettagli aggiuntivi (come il segnale dorato di Cycle Signal ).

Consigli Pratici

  • Combina le informazioni su cicli e volatilità per filtrare i falsi segnali.

  • Usa la linea Kalman per confermare la direzione reale e smussare il rumore di mercato.

  • Attiva gli avvisi per cicli forti o alta volatilità per non perdere movimenti importanti.

  • Adegua i parametri di ADX, ATR e periodi spettrali in base all'asset e al timeframe che operi.

Cycle Spectrum ti dice quanto è forte un ciclo, quanto è volatile il mercato e ti fornisce un segnale combinato per agire con maggiore sicurezza. Ogni colore e linea ha uno scopo, facilitando una rapida lettura senza la necessità di calcoli complessi.


