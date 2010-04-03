Cycle Spectrum

Cycle Spectrum est un indicateur avancé d'analyse des cycles et de la volatilité du marché. Son objectif est de détecter :

Les cycles dominants qui influencent le prix sur une période donnée.

La volatilité structurelle du marché.

Les signaux potentiels d'entrée ou de sortie (haussiers, baissiers ou neutres).

Il est utile pour les traders de tout actif et de toute temporalité, et permet d'adapter les stratégies aux marchés en tendance ou en range. C'est un outil de confirmation idéal.

Pourquoi il fonctionne bien comme outil de confirmation

Analyse de multiples couches du marché Il combine l'analyse spectrale (Spectral Power), la volatilité structurelle et la force relative du cycle. Cela signifie qu'il ne dépend pas uniquement d'un croisement ou d'un oscillateur, mais qu'il mesure la « santé » du cycle et la force du mouvement.

Filtrage du bruit avec Kalman La ligne Kalman Smoothed Signal adoucit les signaux, évitant les fausses entrées dues aux mouvements de prix erratiques. Ainsi, tout signal que vous décidez de suivre est soutenu par une tendance plus propre.

Interprétation du contexte de marché Il détecte si le cycle est fort, faible ou neutre. Un trader peut l'utiliser pour confirmer que son setup principal correspond à la direction et à la force du cycle.

Flexibilité avec des lignes optionnelles Si vous activez Cycle Signal (la ligne dorée), vous pouvez voir des confirmations d'entrée plus précises : > 0.7 pour un long, < 0.3 pour un short. Mais même sans la ligne dorée, l'interprétation avec les lignes par défaut vous donne déjà une bonne lecture du marché.

Signification de chaque ligne et couleur

Ligne Visualisation Couleur Signification Interprétation Spectral Power (SpectralBuffer) Activé par défaut DodgerBlue Force du cycle dominant calculée par analyse spectrale Valeurs élevées → cycle fort ; valeurs basses → cycle faible Structural Volatility (VolatilityBuffer) Activé par défaut Red Volatilité structurelle du marché Élevée → marché agité ; basse → marché stable Cycle Strength (CycleStrengthBuffer) Activé par défaut LimeGreen Force relative du cycle en tenant compte de la volatilité et de l'ADX Valeurs élevées → cycle défini ; basses → cycle faible Cycle Signal (SignalBuffer) Optionnel Gold Signal combiné normalisé (haussier/baissier) > 0.7 → Long / < 0.3 → Short / 0.3-0.7 → Neutre Parkinson Volatility (ParkinsonBuffer) Optionnel MediumOrchid Mesure de la volatilité basée sur la plage des bougies Renforce la perception de la volatilité structurelle Rogers-Satchell Volatility (RogersSatchellBuffer) Optionnel Coral Mesure de la volatilité en tenant compte de l'ouverture et de la fermeture Similaire à Parkinson, mais plus sensible aux gaps Kalman Smoothed Signal (KalmanSignalBuffer) Activé par défaut DeepSkyBlue Signal lissé avec le filtre de Kalman (réduit le bruit) Facilite l'interprétation de la tendance réelle du cycle

Comment interpréter l'indicateur (selon la configuration initiale)

Lignes activées par défaut à l'ouverture de l'indicateur :

Spectral Power (DodgerBlue) → Force du cycle dominant calculée par analyse spectrale

Structural Volatility (Red) → Volatilité structurelle du marché

Cycle Strength (LimeGreen) → Force relative du cycle en tenant compte de la volatilité et de l'ADX

Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) → Signal lissé avec le filtre de Kalman (réduit le bruit)

Note : Les lignes optionnelles (Cycle Signal, Parkinson, Rogers-Satchell) peuvent être activées selon vos préférences, mais l'interprétation de base se fait avec les lignes activées par défaut.

Situation haussière

Cycle Strength (vert) est élevé

Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) confirme une direction positive

Spectral Power (DodgerBlue) est élevé → cycle fort

Structural Volatility (rouge) est modérée ou élevée → marché actif

Interprétation : Cycle haussier ; signaux pour maintenir les positions longues ou considérer des entrées longues.

Situation baissière

Cycle Strength (vert) est bas ou en déclin

Kalman Smoothed Signal indique une baisse

Spectral Power est bas → cycle faible

Structural Volatility est élevée → marché instable

Interprétation : Cycle baissier ; prudence ou ventes possibles.

Situation neutre ou en range

Cycle Strength est modéré ou bas

Kalman Smoothed Signal est plat ou sans tendance marquée

Spectral Power est bas → cycle faible

Structural Volatility est basse → marché latéral

Interprétation : Cycle neutre ; éviter les entrées agressives, attendre une confirmation.

Avantage : De cette manière, tout trader peut interpréter l'indicateur sans avoir besoin d'activer les lignes optionnelles, et lorsqu'il les active, il peut voir des détails supplémentaires (comme le signal doré de Cycle Signal).

Conseils pratiques

Combinez les informations sur les cycles et la volatilité pour filtrer les faux signaux.

Utilisez la ligne Kalman pour confirmer la direction réelle et lisser le bruit du marché.

Activez des alertes pour les cycles forts ou la forte volatilité afin de ne pas manquer les mouvements importants.

Ajustez les paramètres de l'ADX, de l'ATR et des périodes spectrales en fonction de l'actif et de la temporalité que vous tradez.

Cycle Spectrum vous indique la force d'un cycle, à quel point le marché est volatil, et vous donne un signal combiné pour agir avec plus de sécurité. Chaque couleur et ligne a un but, facilitant une lecture rapide sans calculs complexes.