Cycle Spectrum

Cycle Spectrum

Cycle Spectrum est un indicateur avancé d'analyse des cycles et de la volatilité du marché. Son objectif est de détecter :

  • Les cycles dominants qui influencent le prix sur une période donnée.

  • La volatilité structurelle du marché.

  • Les signaux potentiels d'entrée ou de sortie (haussiers, baissiers ou neutres).

Il est utile pour les traders de tout actif et de toute temporalité, et permet d'adapter les stratégies aux marchés en tendance ou en range. C'est un outil de confirmation idéal.

Pourquoi il fonctionne bien comme outil de confirmation

Analyse de multiples couches du marché Il combine l'analyse spectrale (Spectral Power), la volatilité structurelle et la force relative du cycle. Cela signifie qu'il ne dépend pas uniquement d'un croisement ou d'un oscillateur, mais qu'il mesure la « santé » du cycle et la force du mouvement.

Filtrage du bruit avec Kalman La ligne Kalman Smoothed Signal adoucit les signaux, évitant les fausses entrées dues aux mouvements de prix erratiques. Ainsi, tout signal que vous décidez de suivre est soutenu par une tendance plus propre.

Interprétation du contexte de marché Il détecte si le cycle est fort, faible ou neutre. Un trader peut l'utiliser pour confirmer que son setup principal correspond à la direction et à la force du cycle.

Flexibilité avec des lignes optionnelles Si vous activez Cycle Signal (la ligne dorée), vous pouvez voir des confirmations d'entrée plus précises : > 0.7 pour un long, < 0.3 pour un short. Mais même sans la ligne dorée, l'interprétation avec les lignes par défaut vous donne déjà une bonne lecture du marché.

Signification de chaque ligne et couleur

Ligne Visualisation Couleur Signification Interprétation
Spectral Power (SpectralBuffer) Activé par défaut DodgerBlue Force du cycle dominant calculée par analyse spectrale Valeurs élevées → cycle fort ; valeurs basses → cycle faible
Structural Volatility (VolatilityBuffer) Activé par défaut Red Volatilité structurelle du marché Élevée → marché agité ; basse → marché stable
Cycle Strength (CycleStrengthBuffer) Activé par défaut LimeGreen Force relative du cycle en tenant compte de la volatilité et de l'ADX Valeurs élevées → cycle défini ; basses → cycle faible
Cycle Signal (SignalBuffer) Optionnel Gold Signal combiné normalisé (haussier/baissier) > 0.7 → Long / < 0.3 → Short / 0.3-0.7 → Neutre
Parkinson Volatility (ParkinsonBuffer) Optionnel MediumOrchid Mesure de la volatilité basée sur la plage des bougies Renforce la perception de la volatilité structurelle
Rogers-Satchell Volatility (RogersSatchellBuffer) Optionnel Coral Mesure de la volatilité en tenant compte de l'ouverture et de la fermeture Similaire à Parkinson, mais plus sensible aux gaps
Kalman Smoothed Signal (KalmanSignalBuffer) Activé par défaut DeepSkyBlue Signal lissé avec le filtre de Kalman (réduit le bruit) Facilite l'interprétation de la tendance réelle du cycle

Comment interpréter l'indicateur (selon la configuration initiale)

Lignes activées par défaut à l'ouverture de l'indicateur :

  • Spectral Power (DodgerBlue) → Force du cycle dominant calculée par analyse spectrale

  • Structural Volatility (Red) → Volatilité structurelle du marché

  • Cycle Strength (LimeGreen) → Force relative du cycle en tenant compte de la volatilité et de l'ADX

  • Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) → Signal lissé avec le filtre de Kalman (réduit le bruit)

Note : Les lignes optionnelles (Cycle Signal, Parkinson, Rogers-Satchell) peuvent être activées selon vos préférences, mais l'interprétation de base se fait avec les lignes activées par défaut.

Situation haussière

  • Cycle Strength (vert) est élevé

  • Kalman Smoothed Signal (DeepSkyBlue) confirme une direction positive

  • Spectral Power (DodgerBlue) est élevé → cycle fort

  • Structural Volatility (rouge) est modérée ou élevée → marché actif

  • Interprétation : Cycle haussier ; signaux pour maintenir les positions longues ou considérer des entrées longues.

Situation baissière

  • Cycle Strength (vert) est bas ou en déclin

  • Kalman Smoothed Signal indique une baisse

  • Spectral Power est bas → cycle faible

  • Structural Volatility est élevée → marché instable

  • Interprétation : Cycle baissier ; prudence ou ventes possibles.

Situation neutre ou en range

  • Cycle Strength est modéré ou bas

  • Kalman Smoothed Signal est plat ou sans tendance marquée

  • Spectral Power est bas → cycle faible

  • Structural Volatility est basse → marché latéral

  • Interprétation : Cycle neutre ; éviter les entrées agressives, attendre une confirmation.

Avantage : De cette manière, tout trader peut interpréter l'indicateur sans avoir besoin d'activer les lignes optionnelles, et lorsqu'il les active, il peut voir des détails supplémentaires (comme le signal doré de Cycle Signal).

Conseils pratiques

  • Combinez les informations sur les cycles et la volatilité pour filtrer les faux signaux.

  • Utilisez la ligne Kalman pour confirmer la direction réelle et lisser le bruit du marché.

  • Activez des alertes pour les cycles forts ou la forte volatilité afin de ne pas manquer les mouvements importants.

  • Ajustez les paramètres de l'ADX, de l'ATR et des périodes spectrales en fonction de l'actif et de la temporalité que vous tradez.

Cycle Spectrum vous indique la force d'un cycle, à quel point le marché est volatil, et vous donne un signal combiné pour agir avec plus de sécurité. Chaque couleur et ligne a un but, facilitant une lecture rapide sans calculs complexes.


Produits recommandés
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Experts
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicateurs
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
KT 4 Timeframe Trend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
The KT 4 Time Frame Trend is an invaluable forex indicator for traders seeking to identify the trend direction across 4-time frames accurately. This innovative indicator allows users to simultaneously observe and analyze price trends across four different timeframes. Whether you're a beginner or an experienced trader, this tool offers an enhanced understanding of trend dynamics, leading to improved trading strategies on your trading platform. The capability to concurrently monitor multiple timef
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
Dans MetaTrader, tracer plusieurs   lignes horizontales   et suivre leurs niveaux de prix respectifs peut rapidement devenir fastidieux. Cet indicateur trace automatiquement plusieurs lignes horizontales à intervalles réguliers pour définir des alertes de prix, afficher des niveaux de support et résistance, ou pour tout autre besoin manuel. Cet indicateur est idéal pour les traders débutants sur le marché du Forex, à la recherche d’opportunités pour réaliser des profits rapides à l’achat et à la
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Introduction à Smart Engulfing MT5 : Plongez dans le monde du trading raffiné avec Smart Engulfing MT5 - votre indicateur professionnel incontournable pour identifier des motifs d'englobement de premier ordre. Conçu avec précision et facilité d'utilisation à l'esprit, cet outil est exclusivement élaboré pour les utilisateurs de MetaTrader 5. Découvrez sans effort des opportunités de trading lucratives alors que Smart Engulfing MT5 vous guide avec des alertes, des flèches et trois niveaux distinc
Three Candles Pattern
Edson Cavalca Junior
5 (1)
Indicateurs
The patterns of 3 (three) Candles: Three White Soldiers; Three Black Crows; These are reversal patterns widely used by traders, as they have a high probability of showing the inversion of the current market movement. For example, if in a bullish trend there are three black crows, there is a high probability of reversing the current bullish movement. The Three White Soldiers have the following characteristics: There are 3 consecutive candles with a good body, that is, the difference between th
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicateurs
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
KT Price Border MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Price Border crée un canal de prix à trois bandes qui identifie les zones potentielles de sommets et de creux du marché. Ces niveaux peuvent également être utilisés comme des supports et résistances dynamiques. La bande médiane peut également être utilisée pour identifier la direction de la tendance, ce qui en fait un indicateur de suivi de tendance. De plus, sa simplicité d’utilisation et la clarté de ses signaux de trading sont particulièrement bénéfiques pour les traders débutants. Carac
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicateurs
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicateurs
Aperçu La Universal Trendline Breakout Strategy est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour détecter et trader les cassures de lignes de tendance avec précision. Il identifie automatiquement les niveaux dynamiques de support et de résistance via l’analyse des pivots et trace les lignes de tendance en temps réel. Fonctionnalités clés Détection automatique des lignes de tendance via pivots Alertes sur cassure de support ou résistance Couleurs, largeur, nombre maximum de lignes et extensi
Levels for MT5 by OptionClue
Alexander Mihaylenko
5 (1)
Indicateurs
The Levels indicator has been created to simplify the process of plotting support and resistance levels and zones on selected timeframes. The indicator plots the nearest levels of the selected timeframes, which are highlighted in different colors. It significantly reduces the time needed to plot them on the chart and simplifies the market analysis process. Horizontal support and resistance levels are used to identify price zones where the market movement can slow down or a price reversal is like
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Renko Patterns analyse le graphique Renko brique par brique afin de détecter des figures techniques bien connues, fréquemment utilisées par les traders sur divers marchés financiers. Par rapport aux graphiques basés sur le temps, les Renko offrent une vue épurée, rendant les figures plus faciles à reconnaître et à exploiter. KT Renko Patterns comprend plusieurs figures Renko, dont la majorité sont expliquées en détail dans le livre “Profitable Trading with Renko Charts” de Prashant Shah. Un
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicateurs
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicateurs
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicateurs
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
SuperTrend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT SuperTrend is a modified version of the classic SuperTrend indicator with new useful features. Whether its Equities, Futures, and Forex, the beginners' traders widely use the Supertrend indicator.  Buy Signal: When price close above the supertrend line. Sell Signal: When price close below the supertrend line. Features A multi-featured SuperTrend coded from scratch. Equipped with a multi-timeframe scanner. The last signal direction and entry price showed on the chart. All kinds of MetaTrader
Royal Wave Pro M5
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (4)
Indicateurs
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicateurs
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicateurs
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Plus de l'auteur
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX L' indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX est un outil technique avancé qui combine les bandes de Bollinger (BB) , le MACD et l' Average Directional Index (ADX) . Il intègre désormais un système complet d'analyse directionnelle avec +DI et -DI , ainsi que des options de confirmation croisée avec le MACD. Il est conçu pour offrir des signaux de trading précis et filtrés, optimisés pour le scalping , le trading intraday et le swing trading , aidant à ide
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
MarketCrack – Whale Detector : S'aligner avec l'argent intelligent MarketCrack – Whale Detector est un indicateur professionnel conçu pour détecter visuellement et de manière anticipée l'activité des grands acteurs du marché, connus sous le nom de « baleines ». Son objectif est d'identifier les moments clés de pression institutionnelle significative, permettant au trader de s'aligner avec la direction de l'argent intelligent et de prendre des décisions stratégiques avec une plus grande confiance
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Oscillateur de Momentum StochW%R – Votre Indicateur de Momentum Hybride Intelligent Précision. Filtrage du Bruit. Plus Fiable. Fatigué(e) des oscillateurs traditionnels qui génèrent de faux signaux sur les marchés volatils ? L' Oscillateur de Momentum StochW%R est l'évolution pour analyser le momentum, combinant le meilleur du Stochastique et du Williams %R en un seul indicateur puissant et personnalisable. Avantage clé : Il réduit le bruit du marché et offre des signaux plus clairs grâce à son
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Scalping Timer – Précision en Temps Réel pour les Scalpers Exigeants Le Scalping Timer est un indicateur visuel compact conçu spécifiquement pour les scalpers et les day traders qui dépendent d'un timing parfait et d'un coût de transaction minimal . Ce tableau de bord en temps réel affiche deux métriques essentielles pour le scalping : Le compte à rebours exact du temps restant avant la clôture de la bougie définie sur le graphique. La visualisation immédiate du spread actuel du symbole. Avec ce
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
L'indicateur Adaptive Fibonacci Zones est une version améliorée et dynamique du retracement de Fibonacci classique de MetaTrader 5. Sa principale différence avec l'outil natif est que vous n'avez pas besoin de tracer manuellement les niveaux , ni de décider à l'œil de quel point à quel point mesurer le retracement. L'indicateur fait ce travail pour vous : il détecte automatiquement les swings (points hauts et points bas pertinents) du marché en utilisant des fractales et un filtre de volatilité
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Changeur de Thème - Personnalisez votre Terminal de Trading Description Le Changeur de Thème est un panneau interactif qui vous permet de modifier rapidement le jeu de couleurs de votre graphique dans MetaTrader 5. Conçu pour les traders à la recherche d'un environnement visuel confortable et personnalisé, cet indicateur propose une variété de styles thématiques inspirés de marques, de films et de designs professionnels. Comment l'utiliser ? Ouvrir le panneau : Ajoutez simplement l'indicateur à
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Advisor - Un coup de main Cet indicateur est conçu pour conseiller et accompagner le trader dans ses opérations, en offrant une analyse quantitative du marché en temps réel. Ce n'est pas un outil de prise de décision automatique, mais un assistant intelligent qui fournit : Diagnostic du marché (tendance haussière/baissière, range, volatilité) Recommandations générales (quand acheter, vendre ou attendre) Gestion des risques suggérée (Stop Loss et Take Profit basés sur l'ATR) Conseils psyc
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Le Laguerre RSI : Un Oscillateur Avancé pour l'Analyse de Marché Le Laguerre RSI est un oscillateur avancé basé sur des filtres numériques, développé par John Ehlers . Cet indicateur lisse les fluctuations de prix en utilisant une technique appelée filtre de Laguerre , ce qui permet de détecter avec plus de précision les zones de surachat et de survente , tout en réduisant le bruit du marché. Le Laguerre RSI oscille entre 0 et 1 , et ses niveaux standard sont : Surachat : au-dessus de 0.75 Surve
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour exporter des données de trading complètes et structurées au format JSON. Son objectif est de permettre à tout assistant d'Intelligence Artificielle (IA) — qu'il soit gratuit ou payant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — d'analyser ces informations et de fournir des recommandations, des stratégies et des explications personnalisées. Recommandation spé
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Regression Zones n'est pas un indicateur comme les autres. C'est le point d'équilibre où les "baleines" accumulent ou distribuent des liquidités, et où le prix a tendance à revenir avant de continuer sa trajectoire. Il identifie les ZONES CLÉS que le prix doit toucher, des zones marquées par l'accumulation et la distribution institutionnelle. Combinez-le avec MarketCrack - Whale Detector pour : Voir en temps réel comment les baleines poussent le prix vers ces zones. Entrer sur le marché avec ell
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Advanced ADX Pro : Amenez votre analyse ADX au niveau supérieur  L' Advanced ADX Pro est un outil de trading avancé conçu pour transformer votre expérience avec l'indicateur traditionnel Average Directional Index (ADX) . Créé pour offrir plus de confort, de contrôle et de clarté visuelle et auditive , cet indicateur va bien au-delà des capacités de l'ADX natif de MetaTrader 5 (MT5).  Qu'est-ce que l'ADX et pourquoi est-il crucial ?  L'ADX est un indicateur technique vital qui mesure la force de
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
TDI Laguerre Le TDI Laguerre est une évolution du populaire indicateur Traders Dynamic Index (TDI) . Il remplace le RSI classique par un filtre de Laguerre pour offrir une lecture plus fluide, sensible et précise de l'action des prix. Cette version avancée combine des éléments de volatilité, de moyennes mobiles et de détection de signaux visuels avec des alertes configurables.  Que fait cet indicateur ? Cet indicateur représente : Une ligne de Laguerre lissée basée sur le prix de clôture. Une l
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cet indicateur est un moniteur avancé des positions en perte , conçu pour vous aider à réagir à temps et à protéger votre capital. Il analyse en temps réel toutes les opérations ouvertes sur le symbole actuel, calcule la volatilité à l'aide de l'ATR sur plusieurs échelles de temps et détermine à quelle distance le prix se trouve de votre Stop Loss. Il affiche des lignes visuelles ( Stop Loss dynamique et Break-Even ) ainsi qu'un panneau de style Bloomberg avec des informations clés pour chaque o
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Panneau Advanced Market Insight Le Advanced Market Insight est un panneau d'information visuel conçu pour les traders à la recherche d'un accès rapide et organisé aux métriques clés du marché , directement sur leur graphique MetaTrader 5 . Avec une esthétique soignée et professionnelle, inspirée des terminaux financiers avancés, ce panneau consolide les données essentielles pour compléter votre analyse et votre prise de décision. Avantages et fonctionnalités améliorées Plage quotidienne plus pré
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur SMZ Apex L' indicateur SMZ Apex est conçu pour identifier et visualiser sur le graphique les zones de prix où l'activité des grands traders ou "institutions" a été significative. Ces zones, connues sous le nom de zones institutionnelles et de blocs d'ordres (Order Blocks) , représentent des zones de support et de résistance clés que le prix pourrait revisiter à l'avenir. L'indicateur analyse le prix et le volume sur une période de temps que vous choisissez (par exemple, Journalier ou
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
"La Stratégie d'Échecs Appliquée au Trading Forex" Imaginez le marché comme un échiquier. Chaque indicateur technique est une pièce unique et puissante, avec une fonction distinctive. Ce système intelligent combine six "pièces" clés qui travaillent en harmonie pour détecter des signaux d'entrée à haute probabilité : Pion (EMA 50) : Votre éclaireur agile, détecte les changements rapides dans la tendance à court terme. Tour (EMA 200) : Une forteresse inébranlable, confirme la tendance principale
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
DominoSync DoubleSix : Un Indicateur Avancé pour des Signaux de Trading Fiables DominoSync DoubleSix est un indicateur avancé qui aide les traders à identifier des signaux d'entrée plus fiables en analysant plusieurs temporalités et en filtrant les bougies à faible volume ou à la fourchette atypique. Les signaux d'entrée sont affichés dans l' histogramme de l'indicateur , ce qui permet une analyse plus claire et moins intrusive sur le graphique des prix. Ce Qui Rend DominoSync DoubleSix Unique A
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Pro MA 5 – La Suite Professionnelle des Moyennes Mobiles  Le système de moyennes mobiles le plus complet sur MetaTrader 5 Pro MA 5 révolutionne l'analyse technique en offrant une interface puissante, personnalisable et efficace pour détecter les tendances avec une précision chirurgicale.  Qu'est-ce que Pro MA 5 ? C'est un indicateur avancé qui intègre jusqu'à 5 moyennes mobiles configurables avec des alertes intelligentes, un panneau interactif et un design optimisé pour opérer sur n'importe que
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinct Artificiel ATTENTION : Ce bot N'EST PAS fait pour vous si vous recherchez des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Ce bot est conçu uniquement pour une rentabilité ANNUELLE . Donc, si vous n'êtes pas prêt à le laisser travailler tranquillement pendant une année entière sans intervenir, il n'est pas fait pour vous. Comment fonctionne ce bot ? Le bot analyse de multiples facteurs du marché à différentes temporalités pour prendre des décisions très strictes. Il n'en
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Instinct Artificiel Spécialisé en XAG/USD (Argent) IMPORTANT : Ce bot N'EST PAS POUR VOUS si vous vous attendez à des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. AUI AG Silver a été conçu pour fonctionner en silence, avec une vision 100 % annuelle. Il peut passer des mois sans opérer, étudiant le marché en profondeur. Il n'agit que lorsqu'il détecte le moment exact pour entrer avec une force maximale.  Que fait ce bot ? AUI AG Silver est un système spécialisé en XAG/USD (a
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
LCD Laguerre Convergence Divergence : Une version améliorée du MACD classique Le LCD Laguerre Convergence Divergence est un indicateur technique avancé conçu pour améliorer le MACD classique, offrant une détection de l'élan plus rapide, plus sensible et plus adaptable. Son principal avantage est l'utilisation de filtres de Laguerre , qui réagissent aux changements de prix avec plus de précision que les moyennes mobiles traditionnelles. Avantages clés Sensibilité accrue et moins de décalage : Les
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicateur Avancé de Volatilité et de Compression La BB KC Hybrid Squeeze Band est un indicateur technique de nouvelle génération qui combine intelligemment les Bandes de Bollinger (BB) et le Canal de Keltner (KC) en une structure hybride unique. Conçu pour offrir une lecture plus précise de l'environnement de volatilité, de compression et d'expansion du marché, cet indicateur permet de détecter les zones clés d'opportunité avec une plus grande anticipation et moins d
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Virtual Candle Blocks – Visualisez le marché sans limites Virtual Candle Blocks est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui vous permet de créer et de visualiser des bougies de n'importe quelle période personnalisée, même celles qui n'existent pas nativement sur la plateforme. Caractéristiques principales : Périodes personnalisées : Regroupez les bougies de base en blocs de la durée que vous souhaitez (ex. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) pour créer une nouvelle bougie virtuelle. Cela vous donne accè
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Signaux intelligents basés sur l'action des prix avec des filtres avancés GoGo Breaker est un puissant indicateur de trading qui utilise le modèle "Master Candle" pour identifier en temps réel des opportunités à haute probabilité. Conçu pour les traders recherchant des entrées rapides et précises , il est idéal pour le scalping, l'intraday et le swing trading . Détecte automatiquement les signaux d'achat/vente avec des flèches claires. Fonctionne sur tous
Black Sheep Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur Black Sheep Scanner : La Révolution Anti-Logique "Détecter ce que les autres ne voient pas." Objectif de l'indicateur Le Black Sheep Scanner est un indicateur disruptif conçu pour opérer contre le consensus technique de masse , identifiant les moments où la majorité des traders se trompent. Il détecte : Sur-confirmation technique : RSI, Stochastique et MACD surachetés/survendus, mais le volume et le contexte contredisent le signal. Manipulation institutionnelle : Faux-mouvements (fake
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur MultiFrame Momentum Le MultiFrame Momentum est un indicateur avancé qui analyse la force et la direction du momentum sur plusieurs temporalités, combinant les patterns de prix avec la volatilité dynamique pour générer des signaux plus précis. Il utilise un système de pondération intelligent qui ajuste automatiquement l'influence de chaque timeframe en fonction de son activité récente (basée sur l'ATR), ce qui le rend idéal pour opérer sur des marchés à volatilité changeante comme le F
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Correlation Nexus Correlation Nexus : Maîtrisez la Relation entre les Paires de Manière Directe ou Inverse Correlation Nexus est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte des opportunités de trading basées sur la corrélation statistique entre deux instruments financiers. Ce système permet au trader de tirer profit des corrélations positives (directes) et des corrélations négatives (inverses) , en s'adaptant dynamiquement à différentes paires de devises, indices ou matières pre
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Smart Volume Flow (Flux de Volume Intelligent) Smart Volume Flow est un outil d'analyse de volume professionnel qui élève l'interprétation du flux d'ordres à un niveau supérieur. Il est conçu pour aller au-delà du simple comptage de barres, en combinant le volume hybride , le contexte de tendance , des filtres multi-périodes et la validation par la force directionnelle (ADX et +DI/-DI) . Son objectif est de décomposer, pondérer et contextualiser l'activité du marché, transformant les données bru
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Legion of Soldiers – Manuel d'utilisation Approche principale L'indicateur Legion of Soldiers est conçu pour être un indicateur de re-entrées au sein de stratégies de tendance déjà établies . Cet indicateur ne définit pas la tendance par lui-même, mais il est utilisé pour accompagner et renforcer un système de tendance préalablement identifié. La direction de la tendance doit être confirmée au préalable en utilisant des outils tels que : MarketCrack – Whale Detector (recommandé). Ou toute autre
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis