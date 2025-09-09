Funding pips prop firm

We offer premium-quality Expert Advisors (EAs) designed specifically for prop firm trading. Our EAs are built to meet the strict requirements of leading funding programs, with advanced risk management, unlimited auto-trailing stop loss, and institutional-grade performance.

We also develop customized institutional-grade EA algorithms, tailored to your unique trading strategy and requirements.

👉 For collaborations or custom EA development, connect with us directly on LinkedIn.


Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
Uzman Danışmanlar
Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Uzman Danışmanlar
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Uzman Danışmanlar
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Uzman Danışmanlar
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Chart Patterns Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Uzman Danışmanlar
The Chart Patterns Builder Basic expert advisor is a new addition to the automated trading strategies product family, which already contains the Price Action Builder Basic and the Bollinger Bands Builder Basic . While sharing general functionality with the other experts, this expert relies on the detection of some well-known trading chart patterns for identifying its buy/sell signals. Technical details: The following chart patterns are currently supported: - double top and double bottom patter
FREE
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Uzman Danışmanlar
Limiter Drawdown EA – Otomatik Hesap Koruması Limiter Drawdown EA , MetaTrader 5 için hafif bir risk yönetim aracıdır. Hesapta oluşan düşüşü (drawdown) gerçek zamanlı izler ve sizin belirlediğiniz sınır aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Her tür ticaret stratejisi için basit ve güvenilir bir güvenlik katmanıdır. Ne yapar Sermaye (equity) ve bakiye oranını sürekli izler Drawdown belirlenen seviyeye ulaştığında tüm pozisyonları kapatır Yeniden girişleri önlemek için bekleyen e
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands.  Pairs:Major Time frame: 1M or higher. Spread max:0,0001.  Indicators (just suggestion) Bollinger bands (20, 2); ADX (14 period); RSI   (7 period ). Y ou should only trade this system between 2am to 5am EST, 8am to 12am EST and 7.30pm to 10pm EST. Do not scalp 30 minutes before a orange or red news  report and not for a hour afterwards.   Setup: is for price to move above the lower or lower Bollinger Bands, RSI raise above the
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Uzman Danışmanlar
Grid Engulfing is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small bea
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Uzman Danışmanlar
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Envelopev1
Paul Conrad Carlson
Uzman Danışmanlar
1 hour EurUsd Strategy - tested over 16yrs Trading Logic:   Entry Condition : The EA opens a long position when the   Momentum Indicator   crosses the Level line downward. Momentum : A popular indicator that measures the speed or strength of price movements. When the momentum crosses the level line downward, it typically indicates a slowing of upward price movements and could suggest an impending change in market direction, signaling an opportunity to enter a long position before the price star
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Algocore MT5
Designetics Enterprises (Private) Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The AlgoCore MT5 Expert Advisor is a straightforward trading system developed for XAUUSD on the MetaTrader 5 platform. It applies a trend based methodology with additional filters to manage risk and adapt to market conditions. The system is designed with simplicity in mind, avoiding unnecessary complexity. NOTE: The live signal linked to this free EA has been paused as monitoring and development efforts shift toward enhancing our  premium systems . This free EA will remain available for testing
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
TrendFollowMT Free
King Lok Leung
Uzman Danışmanlar
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Free version will only trade on buy signal and locked the initial Lot size (0.01). Paid v
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Uzman Danışmanlar
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Uzman Danışmanlar
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Uzman Danışmanlar
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (301)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.85 (26)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.47 (19)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
SAHNE FİRMASI HAZIR!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   INDEPENDENT REVIEW "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yüksek performanslı bir Uzman Danışman olan ORB Master EA ile ortaya çıkarın. ORB, erken piyasa ivmesini
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (479)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.55 (20)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
SGear
Olesia Kusmenko
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (2)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.32 (62)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Uzman Danışmanlar
NEXUS: piyasayla birlikte evrilen bir Uzman Danışman Güncelleme: XAUUSD için yeni bir set de mevcut. Birçok EA, piyasa değişene kadar çalışır. Sebep basit: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örnek dışı doğrulama (OOS) ile birleştirir: veriden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi (örn. H1/D1’de 500 periyot) analiz eder ve gösterge-bağlam binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiks
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
MACD pro auto trailling stops
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
MACD Pro Trader: Advanced Expert Advisor with Dynamic Risk Management MACD Pro Trader is a sophisticated algorithmic trading solution designed for professional traders and institutional clients. This premium Expert Advisor leverages the proven MACD indicator with proprietary enhancements to identify high-probability entry points across multiple timeframes and instruments. Key Features: Instrument-specific optimization for major forex pairs and gold (XAUUSD) Advanced risk management system with d
BOB scalper for HNIs
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Bollinger Band Scalping Strategy with Intelligent Risk Management The MinimalistBBScalper is a sophisticated yet streamlined Expert Advisor designed for precision scalping using proven Bollinger Band mean reversion principles combined with RSI confirmation. This EA implements professional-grade risk management and position sizing algorithms specifically engineered for consistent performance across various market conditions. Core Trading Strategy: This Expert Advisor identifies high
Premium expert advisor advanced BTC trading system
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Algorithmic Bitcoin Trading Solution The Bitcoin Premium Expert Advisor is a sophisticated algorithmic trading system specifically designed for Bitcoin and cryptocurrency markets. This robust MT5 trading robot combines technical analysis with comprehensive risk management features to identify profitable trading opportunities across volatile crypto markets. Key Features: Specialized for Bitcoin trading with optimized parameters for cryptocurrency volatility Dual-indicator strategy u
Gold Ichimoku Pro
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku ATR Pro EA is an advanced automated trading system specifically optimized for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. This professional-grade Expert Advisor combines the power of Ichimoku Cloud analysis with dynamic ATR-based risk management to identify high-probability trading opportunities in the gold market. Developed with prop firm compatibility in mind, this EA features sophisticated risk control mechanisms including percentage-based position sizing, customizable ATR-based stop loss
Moku advanced trend following with risk management
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku Professional EA represents a sophisticated automated trading solution that harnesses the power of the renowned Ichimoku Kinko Hyo indicator system. This expert advisor combines traditional Japanese technical analysis with modern risk management principles to deliver consistent performance across various market conditions. Key Features Advanced Ichimoku Strategy Implementation The EA employs a comprehensive Ichimoku strategy that analyzes Tenkan-Sen and Kijun-Sen crossovers in conju
Dema rsi combine premium ea
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
NOTE CHANGE DEFAULT SETTING MAXIMUM TRADES AS YOUR CHOICE { maximum open trades } Professional Expert Advisor combining Double Exponential Moving Average crossovers with RSI confirmation signals. Features unlimited auto-trailing stops, dynamic position sizing, and comprehensive risk management for consistent trading performance. Detailed Description Strategy Overview The DEMA RSI Professional Expert Advisor implements a sophisticated trading strategy that combines the precision of Double Expone
Breakout Pro The breakout strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Tired of unpredictable "black box" robots that fail under real market conditions? Breakout Pro is a professional-grade Expert Advisor built on a classic, transparent, and powerful trading strategy, reinforced with institutional-level risk management. This is not a "get rich quick" system. It is a sophisticated tool designed for serious traders who want to automate a proven methodology. The core logic combines a dual-EMA trend filter to trade only in the direction of the primary market momentum,
EMAATR breakout professional Trading system
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Overview The EMA ATR Breakout Expert Advisor is a sophisticated algorithmic trading system that combines the power of Exponential Moving Average (EMA) crossovers with Average True Range (ATR) breakout confirmation. This dual-confirmation approach significantly reduces false signals while capturing strong trending moves. Key Features Advanced Signal Generation Triple EMA System : Fast (20), Medium (50), and Slow (200) EMAs for precise trend identification ATR Breakout Confirmation : Eliminates
EMAGIC crossover ATR risk management system
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
The Professional EMA Crossover EA represents a sophisticated trading solution designed for serious traders seeking consistent performance across multiple asset classes. This expert advisor implements a proven exponential moving average crossover strategy enhanced with advanced ATR-based risk management, delivering reliable trading signals while adapting to market volatility automatically. Core Strategy Features: The EA utilizes a dual EMA crossover system where buy signals generate when the fast
Golden Wave Ichimoku EA
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Master the Gold market with Golden Wave!   This is a professional-grade Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades a pure Ichimoku Kinko Hyo strategy. It is built for traders who demand a clean, logical, and effective tool for trend-following on   XAUUSD . The Strategy: Pure Trend Clarity Golden Wave waits for a perfect alignment of all Ichimoku signals before entering a trade. No conflicting indicators, no complex rules. Just the pure, time-tested power of Ichimoku.   Kumo Breakout:   Price
Premium Price Action Advanced Pin Bar Strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
The ultimate trend and Breakout premium ea
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
Premium breakout strategy with unlimited trailing
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Trading Solution for MetaTrader 5 TrendRider Pro is a sophisticated automated trading system designed to capitalize on trend momentum through intelligent moving average crossover strategies combined with RSI filtering. This Expert Advisor employs a disciplined approach to market entry, executing trades only when multiple technical indicators align to confirm high-probability opportunities. Core Strategy Framework The Expert Advisor utilizes a three-tier moving average system that pr
Professional multi asset with trend following
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Multi-Asset EA - Institutional Grade Trading with Advanced Risk Management The Professional Multi-Asset EA represents the pinnacle of algorithmic trading technology, specifically engineered for discerning traders who demand institutional-grade performance across multiple asset classes. This sophisticated Expert Advisor seamlessly operates across forex pairs, precious metals, commodities, cryptocurrencies, and stock indices, delivering consistent performance through advanced risk man
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Emagic Advanced BB EMA Reversion EA
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Automate a powerful and classic Mean Reversion strategy with advanced filtering and professional risk management. The   Advanced BB EMA Reversion EA   is a meticulously designed trading robot for MetaTrader 5 that implements a time-tested Bollinger Bands mean reversion strategy. It doesn't just trade blindly; it intelligently waits for the perfect setup, uses a long-term EMA as a trend filter, and protects your capital with a suite of professional risk management tools. How the Strategy Works: T
Trend following premium algo
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Try on gold with default settings and 30 min time frames  its art of trading play with settings combination and maximize profit TrendMomentumPro EA - Technical Analysis Executive Summary The TrendMomentumPro Expert Advisor represents a well-structured automated trading system designed for MetaTrader 5. The system implements a dual-confirmation approach combining Exponential Moving Average (EMA) crossovers with momentum indicators to identify trend-following opportunities. The EA demonstrates pr
Trend navigation premium strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Stop guessing and start navigating the markets with precision.   Trend Navigator EA   is a sophisticated, fully automated trading robot for MetaTrader 5, designed to identify strong market trends, enter on strategic pullbacks, and manage trades with an intelligent exit strategy to protect capital and lock in profits. It’s not just another moving average crossover system; it's a complete trading methodology built into a powerful expert advisor, suitable for both beginners and experienced traders
Premium multi asset with universal risk management
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Backtest setting gold time frame 15 auto lot size false fixed lot 1 true https://www.linkedin.com/posts/airithm_test-now-httpslnkdindwbczwm-activity-7379003609319018496-0_3V?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAFKrvIgBH2mTHvOkHVh54OK0liz_8y-uP-c Professional Trading Solution for Multiple Asset Classes The Premium Multi-Asset Trader is a sophisticated Expert Advisor designed for serious traders who demand flexibility and precision across diverse markets. Unlike traditional EAs l
