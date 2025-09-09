Funding pips prop firm

We offer premium-quality Expert Advisors (EAs) designed specifically for prop firm trading. Our EAs are built to meet the strict requirements of leading funding programs, with advanced risk management, unlimited auto-trailing stop loss, and institutional-grade performance.

We also develop customized institutional-grade EA algorithms, tailored to your unique trading strategy and requirements.

👉 For collaborations or custom EA development, connect with us directly on LinkedIn.


Prodotti consigliati
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Solo 7/10 copie rimaste al prezzo di lancio di $85! Filosofia — “Costruire solo quando il mercato dice sì.” La maggior parte delle griglie piazza livelli a caso e spera. MAM White chiede prima il permesso: al trend, alla volatilità, al tuo broker. Costruisce una griglia LIMIT unilaterale solo quando la EMA veloce è allineata con un forte trend EMA lento e il prezzo è correttamente distante dal centro. Nessun trend? Nessuna costruzione. Nuovo flip? Raffreddamento. Spread troppo ampio o fuori
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.64 (11)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Chart Patterns Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experts
The Chart Patterns Builder Basic expert advisor is a new addition to the automated trading strategies product family, which already contains the Price Action Builder Basic and the Bollinger Bands Builder Basic . While sharing general functionality with the other experts, this expert relies on the detection of some well-known trading chart patterns for identifying its buy/sell signals. Technical details: The following chart patterns are currently supported: - double top and double bottom patter
FREE
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Experts
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Experts
Limiter Drawdown EA – Protezione Automatica del Conto Limiter Drawdown EA è uno strumento leggero di gestione del rischio per MetaTrader 5. Monitora in tempo reale il drawdown del conto e chiude automaticamente tutte le posizioni quando viene raggiunta la soglia impostata. Una protezione semplice e affidabile per qualsiasi strategia di trading. Cosa fa Monitora costantemente equity vs bilancio Chiude tutte le posizioni al raggiungimento del livello di drawdown impostato Può eliminare gli ordin
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Experts
This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands.  Pairs:Major Time frame: 1M or higher. Spread max:0,0001.  Indicators (just suggestion) Bollinger bands (20, 2); ADX (14 period); RSI   (7 period ). Y ou should only trade this system between 2am to 5am EST, 8am to 12am EST and 7.30pm to 10pm EST. Do not scalp 30 minutes before a orange or red news  report and not for a hour afterwards.   Setup: is for price to move above the lower or lower Bollinger Bands, RSI raise above the
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experts
Grid Engulfing is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small bea
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Envelopev1
Paul Conrad Carlson
Experts
1 hour EurUsd Strategy - tested over 16yrs Trading Logic:   Entry Condition : The EA opens a long position when the   Momentum Indicator   crosses the Level line downward. Momentum : A popular indicator that measures the speed or strength of price movements. When the momentum crosses the level line downward, it typically indicates a slowing of upward price movements and could suggest an impending change in market direction, signaling an opportunity to enter a long position before the price star
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Algocore MT5
Designetics Enterprises (Private) Limited
5 (1)
Experts
The AlgoCore MT5 Expert Advisor is a straightforward trading system developed for XAUUSD on the MetaTrader 5 platform. It applies a trend based methodology with additional filters to manage risk and adapt to market conditions. The system is designed with simplicity in mind, avoiding unnecessary complexity. NOTE: The live signal linked to this free EA has been paused as monitoring and development efforts shift toward enhancing our  premium systems . This free EA will remain available for testing
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
TrendFollowMT Free
King Lok Leung
Experts
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Free version will only trade on buy signal and locked the initial Lot size (0.01). Paid v
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Experts
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experts
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (301)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.85 (26)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.47 (19)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (7)
Experts
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI PRONTA!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   INDEPENDENT REVIEW Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un Expert Advisor raffinato e ad alte prestazioni, progettato per i trader mode
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (479)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.55 (20)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (3)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
SGear
Olesia Kusmenko
4.6 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (2)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.32 (62)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS: un Consulente Esperto che evolve con il mercato Novità: disponibile anche un nuovo set per XAUUSD. Molti EA funzionano finché il mercato non cambia. Il motivo è semplice: regole fisse come “compra con RSI < 30”. Funzionano per un po’, poi diventano cieche al cambio di regime. NEXUS unisce regole quantitative e validazione out-of-sample: costruisce combinazioni in tempo reale dai dati. Analizza una storia configurabile (es. 500 periodi su H1 o D1) e genera migliaia di combinazioni tra indi
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
MACD pro auto trailling stops
Prashant Dugaje
Experts
MACD Pro Trader: Advanced Expert Advisor with Dynamic Risk Management MACD Pro Trader is a sophisticated algorithmic trading solution designed for professional traders and institutional clients. This premium Expert Advisor leverages the proven MACD indicator with proprietary enhancements to identify high-probability entry points across multiple timeframes and instruments. Key Features: Instrument-specific optimization for major forex pairs and gold (XAUUSD) Advanced risk management system with d
BOB scalper for HNIs
Prashant Dugaje
Experts
Professional Bollinger Band Scalping Strategy with Intelligent Risk Management The MinimalistBBScalper is a sophisticated yet streamlined Expert Advisor designed for precision scalping using proven Bollinger Band mean reversion principles combined with RSI confirmation. This EA implements professional-grade risk management and position sizing algorithms specifically engineered for consistent performance across various market conditions. Core Trading Strategy: This Expert Advisor identifies high
Premium expert advisor advanced BTC trading system
Prashant Dugaje
Experts
Professional Algorithmic Bitcoin Trading Solution The Bitcoin Premium Expert Advisor is a sophisticated algorithmic trading system specifically designed for Bitcoin and cryptocurrency markets. This robust MT5 trading robot combines technical analysis with comprehensive risk management features to identify profitable trading opportunities across volatile crypto markets. Key Features: Specialized for Bitcoin trading with optimized parameters for cryptocurrency volatility Dual-indicator strategy u
Gold Ichimoku Pro
Prashant Dugaje
Experts
The Ichimoku ATR Pro EA is an advanced automated trading system specifically optimized for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. This professional-grade Expert Advisor combines the power of Ichimoku Cloud analysis with dynamic ATR-based risk management to identify high-probability trading opportunities in the gold market. Developed with prop firm compatibility in mind, this EA features sophisticated risk control mechanisms including percentage-based position sizing, customizable ATR-based stop loss
Moku advanced trend following with risk management
Prashant Dugaje
Experts
The Ichimoku Professional EA represents a sophisticated automated trading solution that harnesses the power of the renowned Ichimoku Kinko Hyo indicator system. This expert advisor combines traditional Japanese technical analysis with modern risk management principles to deliver consistent performance across various market conditions. Key Features Advanced Ichimoku Strategy Implementation The EA employs a comprehensive Ichimoku strategy that analyzes Tenkan-Sen and Kijun-Sen crossovers in conju
Dema rsi combine premium ea
Prashant Dugaje
Experts
NOTE CHANGE DEFAULT SETTING MAXIMUM TRADES AS YOUR CHOICE { maximum open trades } Professional Expert Advisor combining Double Exponential Moving Average crossovers with RSI confirmation signals. Features unlimited auto-trailing stops, dynamic position sizing, and comprehensive risk management for consistent trading performance. Detailed Description Strategy Overview The DEMA RSI Professional Expert Advisor implements a sophisticated trading strategy that combines the precision of Double Expone
Breakout Pro The breakout strategy
Prashant Dugaje
Experts
Tired of unpredictable "black box" robots that fail under real market conditions? Breakout Pro is a professional-grade Expert Advisor built on a classic, transparent, and powerful trading strategy, reinforced with institutional-level risk management. This is not a "get rich quick" system. It is a sophisticated tool designed for serious traders who want to automate a proven methodology. The core logic combines a dual-EMA trend filter to trade only in the direction of the primary market momentum,
EMAATR breakout professional Trading system
Prashant Dugaje
Experts
Overview The EMA ATR Breakout Expert Advisor is a sophisticated algorithmic trading system that combines the power of Exponential Moving Average (EMA) crossovers with Average True Range (ATR) breakout confirmation. This dual-confirmation approach significantly reduces false signals while capturing strong trending moves. Key Features Advanced Signal Generation Triple EMA System : Fast (20), Medium (50), and Slow (200) EMAs for precise trend identification ATR Breakout Confirmation : Eliminates
EMAGIC crossover ATR risk management system
Prashant Dugaje
Experts
The Professional EMA Crossover EA represents a sophisticated trading solution designed for serious traders seeking consistent performance across multiple asset classes. This expert advisor implements a proven exponential moving average crossover strategy enhanced with advanced ATR-based risk management, delivering reliable trading signals while adapting to market volatility automatically. Core Strategy Features: The EA utilizes a dual EMA crossover system where buy signals generate when the fast
Golden Wave Ichimoku EA
Prashant Dugaje
Experts
Master the Gold market with Golden Wave!   This is a professional-grade Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades a pure Ichimoku Kinko Hyo strategy. It is built for traders who demand a clean, logical, and effective tool for trend-following on   XAUUSD . The Strategy: Pure Trend Clarity Golden Wave waits for a perfect alignment of all Ichimoku signals before entering a trade. No conflicting indicators, no complex rules. Just the pure, time-tested power of Ichimoku.   Kumo Breakout:   Price
Premium Price Action Advanced Pin Bar Strategy
Prashant Dugaje
Experts
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
The ultimate trend and Breakout premium ea
Prashant Dugaje
Experts
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
Premium breakout strategy with unlimited trailing
Prashant Dugaje
Experts
Professional Trading Solution for MetaTrader 5 TrendRider Pro is a sophisticated automated trading system designed to capitalize on trend momentum through intelligent moving average crossover strategies combined with RSI filtering. This Expert Advisor employs a disciplined approach to market entry, executing trades only when multiple technical indicators align to confirm high-probability opportunities. Core Strategy Framework The Expert Advisor utilizes a three-tier moving average system that pr
Professional multi asset with trend following
Prashant Dugaje
Experts
Professional Multi-Asset EA - Institutional Grade Trading with Advanced Risk Management The Professional Multi-Asset EA represents the pinnacle of algorithmic trading technology, specifically engineered for discerning traders who demand institutional-grade performance across multiple asset classes. This sophisticated Expert Advisor seamlessly operates across forex pairs, precious metals, commodities, cryptocurrencies, and stock indices, delivering consistent performance through advanced risk man
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Emagic Advanced BB EMA Reversion EA
Prashant Dugaje
Experts
Automate a powerful and classic Mean Reversion strategy with advanced filtering and professional risk management. The   Advanced BB EMA Reversion EA   is a meticulously designed trading robot for MetaTrader 5 that implements a time-tested Bollinger Bands mean reversion strategy. It doesn't just trade blindly; it intelligently waits for the perfect setup, uses a long-term EMA as a trend filter, and protects your capital with a suite of professional risk management tools. How the Strategy Works: T
Trend following premium algo
Prashant Dugaje
Experts
Try on gold with default settings and 30 min time frames  its art of trading play with settings combination and maximize profit TrendMomentumPro EA - Technical Analysis Executive Summary The TrendMomentumPro Expert Advisor represents a well-structured automated trading system designed for MetaTrader 5. The system implements a dual-confirmation approach combining Exponential Moving Average (EMA) crossovers with momentum indicators to identify trend-following opportunities. The EA demonstrates pr
Trend navigation premium strategy
Prashant Dugaje
Experts
Stop guessing and start navigating the markets with precision.   Trend Navigator EA   is a sophisticated, fully automated trading robot for MetaTrader 5, designed to identify strong market trends, enter on strategic pullbacks, and manage trades with an intelligent exit strategy to protect capital and lock in profits. It’s not just another moving average crossover system; it's a complete trading methodology built into a powerful expert advisor, suitable for both beginners and experienced traders
Premium multi asset with universal risk management
Prashant Dugaje
Experts
Backtest setting gold time frame 15 auto lot size false fixed lot 1 true https://www.linkedin.com/posts/airithm_test-now-httpslnkdindwbczwm-activity-7379003609319018496-0_3V?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAFKrvIgBH2mTHvOkHVh54OK0liz_8y-uP-c Professional Trading Solution for Multiple Asset Classes The Premium Multi-Asset Trader is a sophisticated Expert Advisor designed for serious traders who demand flexibility and precision across diverse markets. Unlike traditional EAs l
