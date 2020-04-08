HighLow Swing

HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing
Descrizione:
HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi.
Caratteristiche principali:
1. Rilevamento dei punti di swing: rileva e contrassegna automaticamente i massimi e minimi importanti dello swing sul grafico con chiari cerchi colorati.
2. Identificazione del trend: utilizza l'analisi dei massimi/minimi dello swing combinata con l'azione del prezzo per determinare il trend del mercato: rialzista, ribassista o neutrale.
3. Segnali di trend visivi: mostra cerchi intuitivi che mostrano la direzione del trend attuale direttamente sul grafico.
4. Periodo di lookback configurabile: personalizza la sensibilità del rilevamento dello swing con un periodo di lookback regolabile per adattarsi a diversi mercati e timeframe.
5. Leggero ed efficiente: ottimizzato per funzionare senza problemi su tutti i simboli e timeframe senza rallentare la piattaforma.
6. Facile da usare: input semplici con output visivi chiari rendono questo indicatore adatto sia ai principianti che ai trader esperti.

Parametri di input
Parametro Descrizione
EnableTrendDetection Attiva/disattiva il sistema di rilevamento del trend. Utilizzalo per abilitare o disabilitare frecce e linee di tendenza.

SwingLookback Numero di barre utilizzate per identificare i massimi e i minimi dello swing. Valori più alti rilevano swing più ampi ma segnali più lenti. Il valore predefinito è 50 barre.

Come si usa
1. Collega l'indicatore al tuo grafico.
2. Regola il valore di SwingLookback per controllare la sensibilità del rilevamento dello swing.
3. Osserva i punti swing contrassegnati con cerchi rossi (massimi) e blu (minimi).
4. Osserva i cerchi di tendenza verdi o rossi apparire sull'ultima candela, indicando un trend rialzista o ribassista.
