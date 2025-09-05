HighLow Swing — Indicateur de détection de tendances et de swings

Description :

HighLow Swing est un puissant indicateur de détection de tendances et de swings conçu pour aider les traders à identifier facilement les points de retournement et les directions clés du marché, quel que soit l'intervalle de temps. Il met en évidence les hauts et les bas significatifs, trace des cercles de tendance en fonction de la structure du swing et vous aide à anticiper la dynamique du marché grâce à des signaux visuels clairs.





Principales fonctionnalités :

1. Détection de points de swing : Détecte et marque automatiquement les hauts et les bas importants du swing sur le graphique grâce à des cercles de couleur clairs.

2. Identification de tendance : Utilise l'analyse des hauts et des bas du swing combinée à l'évolution des prix pour déterminer la tendance du marché : haussière, baissière ou neutre.

3. Signaux de tendance visuels : Affiche des cercles intuitifs indiquant la direction de la tendance actuelle directement sur le graphique.

4. Période de rétrospection configurable : Personnalisez la sensibilité de la détection de swing avec une période de rétrospection ajustable pour s'adapter aux différents marchés et à différentes périodes.

5. Léger et efficace : Optimisé pour fonctionner sans problème sur tous les symboles et toutes les unités de temps sans ralentir votre plateforme.

6. Facile à utiliser : Des saisies simples et des résultats visuels clairs rendent cet indicateur adapté aux traders débutants comme expérimentés.





Paramètres d'entrée

Description du paramètre

EnableTrendDetection : Activez/désactivez le système de détection de tendance. Utilisez cette option pour activer ou désactiver les flèches et les lignes de tendance.





SwingLookback : Nombre de barres utilisées pour identifier les hauts et les bas de swing. Des valeurs élevées détectent des swings plus importants, mais des signaux plus lents. La valeur par défaut est de 50 barres.





Mode d'emploi

1. Connectez l'indicateur à votre graphique.

2. Ajustez la valeur SwingLookback pour contrôler la sensibilité de la détection de swing.

3. Observez les points de swing marqués de cercles rouges (hauts) et bleus (bas).

4. Observez les cercles de tendance verts ou rouges qui apparaissent sur la dernière bougie, indiquant une tendance haussière ou baissière.