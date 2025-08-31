Super Candlestick Pattern EA

Genel Bakış

Mum formasyonlarına dayalı, isteğe bağlı RSI onayı, çoklu zaman dilimi filtreleri ve entegre risk yönetimi içeren bir Expert Advisor. Disiplinli girişler, net parametreler ve backtestlerde yüksek tekrarlanabilirlik için tasarlanmıştır.

Nasıl Çalışır

İşlem yönü günlük mumdan türetilerek yükseliş, düşüş veya yatay piyasa koşulları belirlenir. Giriş sinyalleri yalnızca tanımlanmış bir zaman aralığında etkinleşir ve gün ile ay filtreleri karşılandığında çalışır. Formasyon filtresi etkinleştirildiğinde, seçilen zaman diliminde sinyali doğrular.

Filtreler ve Onaylar

RSI etkinleştirildiğinde, aşırı satım bölgesinden dönüşler alış sinyalini, aşırı alım bölgesinden dönüşler satış sinyalini doğrular. Formasyon filtresi şunları içerir: boğa ve ayı engulfing, inside bar, outside bar, çekiç (hammer), shooting star, morning star, evening star, doji, üç beyaz asker, üç siyah karga.

Risk ve İşlem Yönetimi

Stop loss ve take profit puan cinsinden ayarlanabilir. Belirli bir pip mesafesinden sonra break-even devreye alınabilir. İşlemler belirli bir saatte gün içi kapatılabilir veya çok günlük olarak N gün sonra kapanacak şekilde ayarlanabilir. Lot büyüklüğü, risk yüzdesine ve enstrüman parametrelerine göre hesaplanır; minimum, maksimum ve adım değerlerine uyar.

Ana Parametreler

Alış ve satış sinyallerini etkinleştirme, break-even yönetimi, işlem başına maksimum risk, stop loss ve take profit, işlem saatleri, gün ve ay filtreleri, zaman dilimi ve mum kayması ile mum formasyonu filtresi, dönem ve eşik değerleriyle RSI onayı.

Hızlı Kurulum

MetaEditor’da derleyin, EA’yı grafiğe ekleyin, M15 veya istediğiniz zaman dilimini seçin, risk ve parametreleri ayarlayın, Strategy Tester’da test edin, AutoTrading’i etkinleştirin.

Uyarı

Stratejiyi doğrulamak için her zaman demo hesap kullanın. Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

