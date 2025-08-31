Super Candlestick Pattern EA

Genel Bakış
Mum formasyonlarına dayalı, isteğe bağlı RSI onayı, çoklu zaman dilimi filtreleri ve entegre risk yönetimi içeren bir Expert Advisor. Disiplinli girişler, net parametreler ve backtestlerde yüksek tekrarlanabilirlik için tasarlanmıştır.

Nasıl Çalışır
İşlem yönü günlük mumdan türetilerek yükseliş, düşüş veya yatay piyasa koşulları belirlenir. Giriş sinyalleri yalnızca tanımlanmış bir zaman aralığında etkinleşir ve gün ile ay filtreleri karşılandığında çalışır. Formasyon filtresi etkinleştirildiğinde, seçilen zaman diliminde sinyali doğrular.

Filtreler ve Onaylar
RSI etkinleştirildiğinde, aşırı satım bölgesinden dönüşler alış sinyalini, aşırı alım bölgesinden dönüşler satış sinyalini doğrular. Formasyon filtresi şunları içerir: boğa ve ayı engulfing, inside bar, outside bar, çekiç (hammer), shooting star, morning star, evening star, doji, üç beyaz asker, üç siyah karga.

Risk ve İşlem Yönetimi
Stop loss ve take profit puan cinsinden ayarlanabilir. Belirli bir pip mesafesinden sonra break-even devreye alınabilir. İşlemler belirli bir saatte gün içi kapatılabilir veya çok günlük olarak N gün sonra kapanacak şekilde ayarlanabilir. Lot büyüklüğü, risk yüzdesine ve enstrüman parametrelerine göre hesaplanır; minimum, maksimum ve adım değerlerine uyar.

Ana Parametreler
Alış ve satış sinyallerini etkinleştirme, break-even yönetimi, işlem başına maksimum risk, stop loss ve take profit, işlem saatleri, gün ve ay filtreleri, zaman dilimi ve mum kayması ile mum formasyonu filtresi, dönem ve eşik değerleriyle RSI onayı.

Hızlı Kurulum
MetaEditor’da derleyin, EA’yı grafiğe ekleyin, M15 veya istediğiniz zaman dilimini seçin, risk ve parametreleri ayarlayın, Strategy Tester’da test edin, AutoTrading’i etkinleştirin.

Uyarı
Stratejiyi doğrulamak için her zaman demo hesap kullanın. Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Mum formasyonlarını manuel analiz etmeyi tercih ederseniz şunu kullanabilirsiniz:
Candlestick Pattern Analyzer: https://www.mql5.com/en/market/product/145419

expert advisor mt5, forex robotu, otomatik ticaret, mum formasyonları, engulfing, inside bar, outside bar, çekiç, shooting star, morning star, evening star, doji, üç beyaz asker, üç siyah karga, rsi, rsi onayı, çoklu zaman dilimi, m15, h1, risk yönetimi, pozisyon büyüklüğü, para yönetimi, break-even, stop loss, take profit, gün içi kapanış, çok günlük çıkış, gün filtresi, ay filtresi, trend filtresi


Önerilen ürünler
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Uzman Danışmanlar
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Uzman Danışmanlar
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
TheChosenOne
Ethan Ramsay
Uzman Danışmanlar
An advanced scalping expert advisor. It’s fully autonomous and trades all currency pairs and indices during any time frame however it is primarily designed to be traded on USDJPY. Built with fully customizable parameters. This EA has been designed to take advantage of the fact that markets have a natural bid. * No Grid* *No Martingale* Key Features MultiTimeframe : Analyze multiple timeframes simultaneously for improved decision-making and trend identification. Customizable Times : Set tailored
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Uzman Danışmanlar
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boy
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H is an Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe, implementing neural network methodologies for pattern recognition. The EA uses a systematic approach to gold trading through careful analysis of market conditions and precise trade management. For accurate backtesting results, ensure to set the correct GMT offset in the input parameters Initial Price: $119 Available Licenses: 3 Status: Price increases by $50 after every 5 purchases Next Ti
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Uzman Danışmanlar
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Yazarın diğer ürünleri
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Smart Volume Profile , iki dikey çizgi arasındaki hacim dağılımını gerçek zamanlı olarak hesaplayan ve gösteren profesyonel bir hacim profili indikatörüdür. Alış ve satış hacimlerini ayrı ayrı gösterir, ayrıca POC, VAH ve VAL seviyelerini de çizer. Hem manuel (discretionary) hem de sistematik işlem için tasarlanmış olup, piyasanın en çok hangi fiyat seviyelerinde işlem gördüğünü ve seçilen dönemde alıcı-satıcı baskısının nasıl dağıldığını görmenizi sağlar. Neden bu indikatör Analiz dönemi üzerin
FREE
Candlestick Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Candlestick Pattern Analyzer, hem discrezional (sezgisel) hem de sistematik trader’lar için geliştirilmiş, Japon mum grafik formasyonlarını otomatik olarak tespit eden ve geçmiş performanslarına dair ayrıntılı istatistiksel analiz sunan gelişmiş bir araçtır. İndikatör, formasyonların gerçek etkinliğini doğrulamak ve bunları trend, kritik seviyeler, hacim gibi onay filtreleri ile iyi tanımlanmış bir risk yönetimi stratejisi eşliğinde kullanmak isteyenler için idealdir. Ana Özellikler En
Support and Resistance MultiTime
Mattia Impicciatore
5 (1)
Göstergeler
Genel Bakış Bu gösterge, önceki dönemlerden türetilmiş üç tür destek ve direnç seviyesini izler: Daily (dünün en yüksek/düşük), Weekly (geçen hafta) ve Monthly (geçen ay). Fiyatın tepki verme ihtimalinin yüksek olduğu kilit seviyeleri görsel olarak haritalandırır; bu da hem olası dönüşler i hem de anlamlı breakout (kopuş) hareketlerini tespit etmek için değerlidir. Özellikler Otomatik olarak çizer: Dünün yüksek/düşük seviyeleri (Daily) Önceki haftanın yüksek/düşük seviyeleri (Weekly) Önceki ayın
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Uzman Danışman (EA) Sürümü Manuel sinyaller yerine otomatik ticareti tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Bu gösterge, bir mum Bollinger Bantları dışına çıktıktan sonra fiyatın yeniden banda girdiği yeniden giriş (ReEntry) anlarını hesaplar ve yanlış sinyalleri azaltmak için bu sinyali bir RSI teyidi ile birleştirir. Fiyat alt banda inip tekrar içeri döndüğünde ve isteğe bağlı olarak RSI’nın az önce aşır
FREE
SMA ReEntry
Mattia Impicciatore
Göstergeler
SMA Reentry Nedir? SMA Reentry , biri hızlı biri yavaş olmak üzere iki basit hareketli ortalama (SMA) kullanarak trend yönünde yeniden giriş noktalarını gösteren profesyonel bir indikatördür. Bu indikatör, fiyatın yavaş SMA ile tanımlanan bir trendde, hızlı SMA’nın üzerine (veya altına) tekrar geçtiği anları net bir şekilde gösterir. Pullback, breakout ve trend yeniden giriş sinyalleri arayanlar için ideal bir araçtır. Nasıl Çalışır? Hızlı ve yavaş SMA’nın kesişimiyle ana trendi belirler. Fiyat
FREE
Opening range
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Opening‑Range Sessions (GMT‑Aware) ; Sidney, Tokyo, Londra ve New York gibi ana Forex likidite pencereleri için açılış aralığını—en yüksek, en düşük ve renkli kutu—otomatik olarak çizen hafif bir göstergedir. Gösterge, broker sunucusunun GMT ofsetini otomatik algılar; böylece sunucunun veya trader’ın konumundan bağımsız olarak her seans doğru yerel saatte başlar. Temel Özellikler Otomatik Zaman Dilimi Algılama – Sunucunun GMT ofsetini kullanır; broker veya VPS değiştirildiğinde manuel ayar gerek
FREE
False Breakout Detector
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Uzman Danışman Sürümü Manuel sinyaller yerine otomatik alım-satımı tercih ediyorsanız, bu göstergenin Uzman Danışman sürümünü burada bulabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/148310 False Breakout Detector , fiyatın yakın geçmişteki destek veya direnç seviyesini kısa süreliğine aştıktan sonra hızla geri dönmesini tespit eden bir teknik analiz göstergesidir. Bu tür sahte kırılımlar , ters yönde işlem yapan traderlar veya geçersiz breakout sinyallerini filtrelemek isteyenler için ya
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Bollinger RSI ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama (MT4) Bu gösterge, bir mum çubuğunun Bollinger Bantları'nın dışına çıkmasının ardından fiyatın tekrar içeri girdiği “reentry” anlarını tespit eder ve yanlış pozitifleri azaltmak için isteğe bağlı bir RSI teyidiyle birleştirir. Buy ReEntry sinyali, fiyat alt banda inip sonra tekrar içeri döndüğünde üretilir; isteğe bağlı olarak RSI’nın oversold (aşırı satım) durumundan çıkmış olmasıyla teyit edilir. Sell ReEntry sinyali ise fiyat üst bandın üzerine çıkıp tekrar içeri döndüğünde ve RSI’n
FREE
Market Phase Analyzer
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Piyasadaki üç ana aşamayı belirlemek için net sinyaller ve basit kurallar. Bu gösterge, Asya seansına dayalı bir birikim (Accumulation) aşamasını gerçek zamanlı olarak algılar, manipülasyon (Manipulation) aşamasında likidite süpürmelerini tespit eder ve dağıtım (Distribution) aşamasında trend yönünü onaylar. Yükseliş aşaması için yeşil oklar, düşüş aşaması için kırmızı oklar gösterir, Asya kutusunu (Asia Box) özelleştirilebilir renk ve kenarlıkla çizer ve isteğe bağlı olarak hızl
FREE
False Breakout MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
False Breakout MT4 , fiyatın kısa süreliğine yakın zamanda oluşmuş bir destek veya direnç seviyesini kırıp hızla önceki aralığa geri döndüğü durumları tespit etmek için tasarlanmış bir göstergedir. Bu sahte breakout’lar, tahmine dayalı olmayan, diskresyonel analizler veya karşıt stratejiler için görsel ipuçları sağlar. Ana Özellikler: Son yüksekler ve düşükler çevresinde otomatik sahte breakout tespiti (örneğin, iki gün boyunca genişletilmiş günlük seviyeler). Kaçırılmış kırılımları vurgulayan o
FREE
Bollinger RSI ReEntry EA
Mattia Impicciatore
Uzman Danışmanlar
Bollinger RSI ReEntry EA için kullanıma hazır set dosyalarını indirin: https://c.mql5.com/31/1515/bollinger-rsi-Ea-Sets.zip Giriş Bollinger RSI ReEntry EA, yüksek olasılıklı giriş noktalarını tespit etmek için Bollinger Bantları ve RSI göstergelerini birleştiren bir MetaTrader Uzman Danışmanı dır. Bu strateji, volatilite artışlarından sonra piyasa yeniden girişlerini belirlemek ve sinyallerin güvenilirliğini artırmak için onay filtreleri kullanmak üzere tasarlanmıştır. Giriş Bollinger RSI ReEnt
Support and Resistance MultiTime MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
SR PrevPeriods MT4 Genel Bakış SR PrevPeriods, MetaTrader 4 grafiğinde önceki günün, önceki haftanın ve önceki ayın en yüksek ve en düşük seviyelerini gerçek zamanlı olarak çizer. Hafif bir indikatör olup, fiyat tepkisi bölgeleri, kırılma seviyeleri ve yeniden denge alanlarıyla sıkça örtüşen tarihi destek ve direnç bölgelerini vurgulamak için tasarlanmıştır. Ne Yapar Önemli geçmiş seviyelere yatay çizgiler çizer ve istenirse tam fiyat bilgisini gösteren metin etiketleri ekler. Çizgiler her yen
FREE
SMA ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
5 (1)
Göstergeler
Açıklama SMA Reentry, ana trend içerisinde yeniden giriş noktalarını belirlemek için tasarlanmış bir MetaTrader 4 göstergesidir. Kısa vadeli hareketleri yakalamak için hızlı bir Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve genel piyasa yönünü filtrelemek için yavaş bir SMA kullanır. Hızlı SMA yavaş SMA’nın üzerinde olduğunda ve fiyat, önceki mumda altına düştükten sonra tekrar üzerine çıktığında alım sinyali oluşur. Hızlı SMA yavaş SMA’nın altında olduğunda ve fiyat, önceki mumda üzerine çıktıktan sonra t
FREE
Advanced Economic Calendar
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Gelişmiş Ekonomik Takvim Göstergesi Bu gösterge, seçilen döviz çifti veya enstrüman için tüm yaklaşan ekonomik olayları doğrudan grafikte gösterir. Yüksek volatilite dönemlerini önceden tahmin etmenizi sağlar ve işlem stratejilerinizi daha hassas şekilde planlamanıza yardımcı olur. Başlıca Özellikler Gelecek olayların 5 gün öncesine kadar görüntülenmesi (özelleştirilebilir). Haber etkisine göre filtreleme (yüksek, orta, düşük). Hızlı tanımlama için dikey olay çizgileri ve numaralı işaretler göst
FREE
Market Phase Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Market Phase Analyzer, piyasanın üç ana aşamasını belirlemek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir: Birikim (Accumulation) , Manipülasyon (Manipulation) ve Dağıtım (Distribution) . Otomatik seans analizi sayesinde gösterge Asya Kutusunu (Asia Box) çizer, kritik seviyelerin üzerinde veya altında oluşan sweep hareketlerini tespit eder ve ters dönüşleri doğrulamak için ATR filtresini kullanarak yanlış sinyalleri azaltır. Başlıca Özellikler Özelleştirilebilir Asya seansı kutusunu vurgu
FREE
Market correlation indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, birden fazla finansal enstrüman arasındaki Pearson korelasyon katsayısını gerçek zamanlı olarak hesaplar. Döviz çiftleri, endeksler, hisseler ve emtialar arasındaki ilişkilerin gücünü ve yönünü gösteren dinamik bir korelasyon matrisi sunar. Ana Parametreler SymbolsList : karşılaştırılacak enstrümanların listesi (virgülle ayrılmış) BarsToAnalyze : hesaplama için kullanılan geçmiş mum sayısı TimeFrame : korelasyon analizi için zaman dilimi Korelasyonun Yorumlanması +1
FREE
Spread History Indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Spread History, mum mum tarihine göre spread geçmişini ayrı bir pencerede ve hareketli ortalamasını gösteren basit ama vazgeçilmez bir indikatördür. Gerçek zamanlı çizgi ve ana grafikte üst üste bindirilmiş metin sayesinde, broker’in her piyasa aşamasında uyguladığı spread’i kolayca takip edebilirsiniz. Amaç Her muma ait broker tarafından sağlanan gerçek spread’i göstermek Yapılandırılabilir bir periyotta spread’in hareketli ortalamasını hesaplamak ve görüntülemek Grafik üzerinde günc
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Fair Gap Value Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinde “fair value gap” olarak adlandırılan fiyat boşluklarını tespit eder ve vurgular. Bir fair gap, bir mumun dip fiyatı ile arada bir mum bırakarak iki mum önceki mumun tepe fiyatı arasında fiyat boşluğu oluştuğunda meydana gelir. Gösterge, bu bölgeleri yükseliş ve düşüş gap’leri için renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek fiyat hareketi stratejilerine görsel destek sağlar. Ana Özellikler Yükseliş Gap’i Algılama : Güncel mumun dibi ile
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter, NR4 veya NR7 desenlerinin Inside Bar ile birleştiği durumları otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. NR4 (Narrow Range 4), son 4 mumun en dar aralığına sahip olan mumu tanımlar. Benzer şekilde NR7, son 7 mumun en dar aralığını inceler. Bu daralan mumlar bir Inside Bar (önceki mumun içinde kalan mum) ile birleştiğinde, piyasa volatilitesinin sıkıştığını gösterir. Bu tür durumlar genellikle güçlü bir yönlü hareketin, yani bir kırılmanın, habercisid
FREE
ATR crossover histogram
Mattia Impicciatore
Göstergeler
MT5 için ATR Volatilite Histogramı – Teknik Volatilite Analizi Bu gösterge, hızlı ATR ile yavaş ATR arasındaki farkı hesaplar ve histogram olarak görüntüler, böylece piyasa volatilitesindeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmenizi sağlar. Hesaplama Volatilite Farkı = Hızlı ATR - Yavaş ATR Yorumlama Pozitif değerler (yeşil çubuklar): volatilitenin arttığını gösterir ve bir kırılmanın (breakout) ivmesini doğrulayabilir. Negatif değerler (kırmızı çubuklar): volatilitenin azaldığın
FREE
Body Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
MT5 için Body Ratio Indicator – Mum Gücü ve Aralık Sıkışması Analiz Aracı Body Ratio Indicator, mum çubuğunun yapısını analiz etmek ve gövde (açılış – kapanış farkı) ile toplam aralık (yüksek – düşük farkı) arasındaki oranı kullanarak piyasa koşullarını belirlemek için tasarlanmış teknik bir araçtır. Bu basit ama etkili hesaplama, trader’ların güçlü yönlü mumlar, kararsız mumlar (örneğin doji, spinning top) ve genellikle güçlü kırılımlardan önce görülen aralık sıkışması evrelerini tespit etmele
FREE
NR4 and NR7 indicator MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama: MetaTrader 4 için NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter , NR4 veya NR7 ile bir Inside Bar kombinasyonuna dayalı fiyat sıkıştırma desenlerini otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. Nasıl çalışır: NR4 (Narrow Range 4) deseni son 4 çubuk arasında en dar aralığa sahip mum çubuğunu belirler; NR7 ise son 7 çubuğu dikkate alır. Bu dar aralık durumu bir Inside Bar (önceki mumun tamamen içinde kalan mum) ile birlikte meydana geldiğinde, genellikle güçlü bir kırılmadan önceki düşük volatilite
FREE
Simple Range Filter
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Simple Range Filter , yüksek veya düşük volatiliteye sahip mumları otomatik olarak tespit edip görsel olarak vurgulamak için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Belirtilen mum sayısına göre ortalama fiyat aralığını (Yüksek - Düşük) hesaplar ve piyasa koşullarına göre eşikleri dinamik olarak ayarlar. Ana Özellikler: Ortalama aralığın dinamik hesaplanması Ortalama üstü veya altı volatiliteye sahip mumların görsel olarak vurgulanması Renkler ve hesaplama süresi için özelleştirilebilir aya
FREE
Efficiency Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Short Description: A powerful tool to measure trend efficiency and filter market noise. Toggle between a sleek line chart or a color-coded histogram with threshold alerts. Key Features: Dual Plot Styles: Line (RSI-like) or colored histogram (Trend/Neutral/Range). Configurable Thresholds: Set your own upper (trend) and lower (range) levels. Multi-Mode Visualization: Clear visual cues—green for strong trends, gray for consolidation, red for ranging markets. Flexible Period: Adjustable calculation
FREE
Candlestick Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Candlestick Pattern Analyzer for MT4 Açıklama Candlestick Pattern Analyzer, hem discretionary hem de sistematik trader’lar için geliştirilmiş ileri seviye bir araçtır. Önemli Japon mum formasyonlarını otomatik olarak tespit etmek ve bunların geçmiş performanslarına dair detaylı istatistiksel analiz sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge, formasyonların gerçek dünyadaki etkinliğini nesnel şekilde doğrulamak ve bunları onaylayıcı filtrelerle (örneğin trend, önemli seviyeler, hacim) ve iyi tanım
Performance indicator
Mattia Impicciatore
Yardımcı programlar
Genel Bakış Performance Indicator , yapılandırılabilir zaman aralıklarında bir dizi sembol için yüzde getirilerini gösteren bir ısı haritası sunar. Göreli güç ve zayıflığı görsel olarak karşılaştırmak için kullanılır; sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez. Yapılandırma SymbolsList: virgülle ayrılmış semboller; terminaldeki isimlerle tam olarak eşleşmelidir. BaseTF: hesaplamalar için temel zaman dilimi. UpdateSeconds: otomatik yenileme için saniye cinsinden aralık. CapPercent: renk yoğunluğ
FREE
ATR Crossover Histogram MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama Volatility ATR Crossover Histogram, MetaTrader 4 için geliştirilmiş bir indikatördür. Hızlı ATR ile yavaş ATR’yi karşılaştırarak volatilitenin genişlemesini ve daralmasını ölçer. Sonuçlar ayrı bir pencerede renkli histogram olarak görüntülenir. Yeşil barlar volatilitenin arttığını, kırmızı barlar ise volatilitenin azaldığını gösterir. Giriş zamanlaması, işlem yönetimi ve piyasa rejimi tespiti için evrensel bir filtre olarak tasarlanmıştır. Nasıl çalışır İndikatör, özelleştirilebilir p
FREE
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Bias Finder Nedir Bias Finder (with Export) gelişmiş bir indikatördür. Piyasadaki istatistiksel yanlılıkları (bias) tespit eder ve analiz eder, tekrar eden eğilimleri net bir şekilde görselleştirir. Hem manuel işlem yapan hem de sistematik trader’lar için uygundur ve ticaret stratejilerine niceliksel analiz entegre etmek isteyenler için idealdir. Analiz Modları İndikatör, farklı zaman mantıklarına göre fiyat yanlılığını hesaplar ve gösterir: Hourly Bias : saatlik istatistiksel analiz Weekday Bia
Bias Seasonal Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Yardımcı programlar
Bias Seasonal Pattern Analyzer – MT5 için Mevsimsel Eğilim Analiz Aracı Bias Finder , finansal piyasalarda yinelenen mevsimsel davranışları analiz etmek üzere geliştirilmiş ileri düzey bir araçtır. Farklı zaman dilimlerine göre ortalama getirileri hesaplayarak grafik üzerinde görsel olarak sunar. Bu sayede daha bilinçli işlem kararları almanıza yardımcı olur. Analiz Edilen Eğilim Türleri: Saatlik Eğilim (Hourly Bias) : Gün içindeki en kârlı saatleri tespit eder. Haftanın Gününe Göre Eğilim (Week
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt