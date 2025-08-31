Super Candlestick Pattern EA

Aperçu

Expert Advisor basé sur les modèles de chandeliers japonais avec confirmation RSI optionnelle, filtres multi–timeframes et gestion intégrée du risque. Conçu pour des entrées disciplinées, des paramètres clairs et une forte reproductibilité en backtests.

Fonctionnement

La direction des opérations est déterminée à partir de la bougie quotidienne afin d’identifier un contexte haussier, baissier ou neutre. Les signaux d’entrée ne sont activés que dans une fenêtre horaire définie et uniquement si les filtres de jour et de mois sont respectés. Le filtre de modèles, s’il est activé, valide le signal sur l’unité de temps sélectionnée.

Filtres et confirmations

Lorsque le RSI est activé, il confirme les signaux d’achat par un retour depuis une zone de survente et les signaux de vente par un retour depuis une zone de surachat. Le filtre de modèles inclut : avalement haussier et baissier, inside bar, outside bar, marteau, étoile filante, étoile du matin, étoile du soir, doji, trois soldats blancs, trois corbeaux noirs.

Gestion du risque et des positions

Stop loss et take profit configurables en points, possibilité d’activer le break-even après une distance définie en pips, clôture intraday à une heure précise ou multiday après N jours. La taille du lot est calculée en fonction du pourcentage de risque et des paramètres du symbole, en respectant volume minimal, maximal et incrément.

Paramètres principaux

Activation des signaux buy et sell, gestion du break-even, risque maximum par trade, stop loss et take profit, horaires de trading, filtres par jour et par mois, filtre de chandeliers avec unité de temps et décalage, confirmation RSI avec période et seuils.

Installation rapide

Compiler dans MetaEditor, appliquer l’EA sur un graphique, définir l’unité de temps M15 ou celle de votre choix, ajuster risque et paramètres, tester dans Strategy Tester, activer AutoTrading.

Avertissement

Utilisez toujours un compte démo pour valider la stratégie. Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

