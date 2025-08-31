Super Candlestick Pattern EA

Panoramica
Expert Advisor basato sui pattern di candele con conferma opzionale RSI, filtri multi timeframe e gestione del rischio integrata. Progettato per ingressi disciplinati, parametri chiari e massima replicabilità nei backtest.

Come funziona
La direzione operativa deriva dalla candela giornaliera per identificare il contesto rialzista, ribassista o laterale. I segnali di ingresso si attivano entro una finestra oraria definita e solo se rispettati i filtri per giorno e mese. Il filtro pattern, se attivato, conferma il segnale sul timeframe selezionato.

Filtri e conferme
Se abilitato, l RSI conferma il rientro da ipervenduto per i segnali buy e da ipercomprato per i segnali sell. Il filtro pattern include: engulfing rialzista e ribassista, inside bar, outside bar, hammer, shooting star, morning star, evening star, doji, three white soldiers, three black crows.

Gestione del rischio e delle operazioni
Stop loss e take profit impostabili in punti, breakeven dinamico a soglia di pips, chiusura intraday ad un orario stabilito o multiday dopo N giorni. Il calcolo del lotto è basato sulla percentuale di rischio e sui parametri del simbolo, rispettando volume minimo, massimo e step.

Parametri principali
Attivazione segnali buy e sell, gestione del breakeven, rischio massimo per trade, stop loss e take profit, orari di inizio e fine, giorni e mesi operativi, filtro pattern con timeframe e barra di valutazione, conferma RSI con periodo e soglie.

Installazione rapida
Compila da MetaEditor, applica l EA al grafico, imposta il timeframe M15 o quello preferito, regola rischio e parametri, testa nel Strategy Tester, abilita AutoTrading.

Avvertenze
Utilizza sempre un conto demo per validare la strategia. Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Se preferisci analizzare manualmente i pattern candlestick puoi usare:
Candlestick Pattern Analyzer: https://www.mql5.com/en/market/product/145419

expert advisor mt5, forex robot, trading automatico, pattern candele, engulfing, inside bar, outside bar, hammer, shooting star, morning star, evening star, doji, three white soldiers, three black crows, rsi, conferma rsi, multi timeframe, m15, h1, gestione rischio, position sizing, money management, breakeven, stop loss, take profit, chiusura intraday, uscita multiday, filtri giorno, filtri mese, trend filter


Altri dall’autore
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
Indicatori
Smart Volume Profile è un indicatore professionale di profilo volumetrico che calcola e visualizza in tempo reale la distribuzione dei volumi tra due linee verticali, con segmentazione compratori venditori e livelli POC VAH VAL. Progettato per operatività discrezionale e sistematica, consente di leggere dove il mercato ha scambiato di più e come si è distribuita la pressione tra acquisti e vendite nel periodo selezionato. Perché questo indicatore Controllo totale del periodo di analisi grazie a
FREE
Candlestick Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Candlestick Pattern Analyzer è uno strumento avanzato per trader discrezionali e sistematici, progettato per identificare automaticamente i principali pattern di candele giapponesi e fornire un’analisi statistica dettagliata delle loro performance storiche. L’indicatore è ideale per chi desidera verificare l’efficacia reale dei pattern e utilizzarli insieme a filtri di conferma (trend, livelli chiave, volumi, ecc.) e a una strategia di gestione del rischio ben definita. Funzionalit
Support and Resistance MultiTime
Mattia Impicciatore
5 (1)
Indicatori
Panoramica Questo indicatore monitora tre tipi di supporti e resistenze basati sui periodi precedenti: Daily (massimo e minimo di ieri), Weekly e Monthly . Fornisce una mappa visiva dei livelli chiave dove il prezzo tende a reagire, utile sia per individuare potenziali inversioni sia per catturare breakout significativi. Cosa fa Disegna automaticamente i livelli di: Massimo/Minimo di ieri (Daily) Massimo/Minimo della settimana precedente (Weekly) Massimo/Minimo del mese precedente (Monthly) Ogni
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
Indicatori
Versione Expert Advisor (EA) Se preferisci il trading automatizzato invece dei segnali manuali, puoi trovare qui la versione Expert Advisor di questo indicatore: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Questo indicatore calcola i momenti di rientro del prezzo dopo che una candela ha attraversato esternamente le Bollinger Bands , combinando tale segnale con una conferma tramite RSI per ridurre i falsi positivi. Viene rilevato un segnale di Buy ReEntry quando il prezzo era uscito sotto la
FREE
SMA ReEntry
Mattia Impicciatore
Indicatori
Cos’è SMA Reentry SMA Reentry è un indicatore professionale che segnala i punti di rientro a favore di trend utilizzando due medie mobili semplici (SMA): una veloce e una lenta. L’indicatore mostra chiaramente quando il prezzo rientra sopra o sotto la media mobile veloce, in presenza di un trend definito dalla SMA lenta. È lo strumento ideale per chi cerca segnali chiari di pullback, breakout e rientro su trend già avviati. Come Funziona Identifica il trend di fondo grazie all’incrocio tra SMA
FREE
False Breakout Detector
Mattia Impicciatore
Indicatori
Versione Expert Advisor Se preferisci il trading automatico invece dei segnali manuali, puoi trovare la versione Expert Advisor di questo indicatore qui: https://www.mql5.com/en/market/product/148310 False Breakout Detector è un indicatore progettato per individuare situazioni in cui il prezzo supera un livello di supporto o resistenza recente e successivamente rientra rapidamente nel range. Il rilevamento di questi falsi breakout può essere utile nell’ambito di analisi tecnica discrezionale o
FREE
Opening range
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione per MQL5 Market Opening‑Range Sessions (GMT‑Aware) è un indicatore leggero che disegna in tempo reale l’opening‑range (high, low e box colorato) delle principali finestre di mercato – Sydney, Tokyo, London, New York – con rilevazione automatica del fuso orario del server. Ideale per breakout, mean‑reversion e analisi di volatilità su qualunque strumento e timeframe. Caratteristiche principali Auto‑Time‑Zone – il calcolo usa l’offset del server, perciò gli orari delle sessioni risulta
FREE
Market Phase Analyzer
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Indicatori chiari e regole semplici per leggere le tre fasi chiave del mercato. Questo indicatore identifica in tempo reale una fase di accumulazione basata sulla sessione asiatica, rileva eventuali sweep di liquidità durante la manipolazione e conferma la fase direzionale nella distribuzione. Mostra frecce verdi per la fase rialzista e rosse per la fase ribassista, disegna la Asia box con colore e bordo personalizzabili e opzionalmente la linea di apertura giornaliera per
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
False Breakout MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
False Breakout MT4 è un indicatore pensato per individuare i casi in cui il prezzo rompe temporaneamente un livello recente di supporto o resistenza per poi rientrare rapidamente nel range precedente. Questi falsi breakout sono utili per analisi discrezionali o strategie contrarian, offrendo segnali visivi chiari senza fare previsioni automatiche. Caratteristiche principali: Rilevazione automatica dei falsi breakout su massimi e minimi recenti (es. daily estesi su 2 giorni). Rappresentazione vis
FREE
Bollinger RSI ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione (MT4) Questo indicatore individua i momenti di reentry del prezzo dopo che una candela ha superato esternamente le Bollinger Bands, combinando quel segnale con una conferma RSI opzionale per ridurre i falsi positivi. Un segnale Buy ReEntry viene generato quando il prezzo era sceso sotto la banda inferiore e poi rientra all’interno, con l’eventuale conferma che l’RSI è appena uscito da una condizione di oversold. Un segnale Sell ReEntry si crea quando il prezzo era salito sopra la ba
FREE
Bollinger RSI ReEntry EA
Mattia Impicciatore
Experts
Scarica i file di set pronti all’uso per Bollinger RSI ReEntry EA: https://c.mql5.com/31/1515/bollinger-rsi-Ea-Sets.zip Introduzione Bollinger RSI ReEntry EA è un Expert Advisor per MetaTrader che combina le Bande di Bollinger e l’RSI per individuare punti di ingresso ad alta probabilità. La strategia è progettata per identificare i rientri a mercato dopo i picchi di volatilità, con filtri di conferma per aumentare l’affidabilità dei segnali. Introduzione Bollinger RSI ReEntry EA è un Expert Ad
Support and Resistance MultiTime MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
SR PrevPeriods MT4 Panoramica SR PrevPeriods traccia in tempo reale i massimi e i minimi del giorno precedente, della settimana precedente e del mese precedente direttamente sul grafico di MetaTrader 4. È un indicatore leggero pensato per evidenziare aree di supporto e resistenza storiche che spesso coincidono con zone di reazione del prezzo, breakout e ribilanciamenti. Cosa fa Disegna linee orizzontali sui livelli chiave precedenti e, se desideri, etichette testuali con il valore esatto. Le l
FREE
Advanced Economic Calendar
Mattia Impicciatore
Indicatori
Indicatore Calendario Economico Avanzato Questo indicatore mostra direttamente sul grafico tutti gli eventi economici futuri rilevanti per la coppia o lo strumento selezionato, permettendo di anticipare i momenti di maggiore volatilità e pianificare le proprie strategie con precisione. Funzionalità principali Visualizzazione degli eventi futuri fino a 5 giorni avanti (configurabile). Filtraggio per impatto della notizia (alto, medio, basso). Possibilità di scegliere se mostrare linee verticali s
FREE
SMA ReEntry MT4
Mattia Impicciatore
5 (1)
Indicatori
Descrizione SMA Reentry è un indicatore per MetaTrader 4 progettato per identificare punti di rientro nel trend principale. Utilizza due medie mobili semplici: una veloce per catturare i movimenti a breve termine e una lenta per filtrare la direzione generale del mercato. Un segnale di acquisto si verifica quando la media veloce è sopra la lenta e il prezzo rientra sopra la veloce dopo essere stato sotto nella candela precedente. Un segnale di vendita si verifica quando la media veloce è sotto
FREE
Market Phase Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Market Phase Analyzer è un indicatore avanzato progettato per identificare le tre principali fasi del mercato: Accumulation , Manipulation e Distribution . Grazie all’analisi automatica delle sessioni, l’indicatore traccia la Asia Box , rileva i movimenti di sweep sopra o sotto i livelli chiave e conferma le inversioni con il filtro ATR per ridurre i falsi segnali. Funzionalità principali Evidenzia la fascia oraria asiatica con box personalizzabile. Rilevamento automatico di sweep
FREE
Market correlation indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Generale Questo indicatore calcola in tempo reale il coefficiente di correlazione di Pearson tra diversi strumenti finanziari. Mostra una matrice di correlazione dinamica che evidenzia la forza e la direzione delle relazioni tra valute, indici, azioni e materie prime. Parametri Principali SymbolsList : lista degli strumenti da confrontare (separati da virgola) BarsToAnalyze : numero di barre storiche utilizzate per il calcolo TimeFrame : timeframe scelto per l’analisi della correla
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter è un indicatore che rileva automaticamente i pattern di compressione del prezzo, basati sulla combinazione di NR4 o NR7 con una candela Inside Bar. Il pattern NR4 (Narrow Range 4) identifica la candela con il range più stretto delle ultime 4 candele, mentre NR7 (Narrow Range 7) considera le ultime 7. Quando queste condizioni coincidono con un’Inside Bar (una candela completamente contenuta all’interno della precedente), si evidenziano situazioni di c
FREE
Spread History Indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Spread History è un indicatore semplice ma fondamentale che consente di visualizzare lo spread storico, barra per barra, in una finestra separata, insieme alla media mobile dello spread. Grazie alla linea in tempo reale e al testo sovrapposto sul grafico principale, puoi monitorare facilmente lo spread applicato dal broker in ogni fase del mercato. A cosa serve Visualizzare lo spread reale fornito dal broker per ogni candela Calcolare e mostrare la media dello spread su base config
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Generale Il Fair Gap Value Indicator individua e mette in evidenza i “fair value gap” sul grafico di MetaTrader 5. Un fair gap si crea quando tra il minimo di una barra e il massimo di un’altra, separate da una barra intermedia, si forma un vuoto di prezzo. L’indicatore disegna rettangoli colorati (rialzisti e ribassisti) per evidenziare queste aree, offrendo un valido supporto visivo nelle strategie di price action. Principali Caratteristiche Rilevamento gap rialzisti : evidenzia ga
FREE
ATR crossover histogram
Mattia Impicciatore
Indicatori
ATR Volatility Histogram per MT5 – Analisi tecnica della volatilità Questo indicatore calcola e visualizza la differenza tra un ATR veloce e un ATR lento sotto forma di istogramma, permettendo di osservare in tempo reale le variazioni della volatilità di mercato. Calcolo Differenza di volatilità = ATR veloce - ATR lento Interpretazione Valori positivi (barre verdi): indicano un aumento della volatilità e possono confermare la spinta di un breakout. Valori negativi (barre rosse): indicano una d
FREE
Body Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Body Ratio Indicator per MT5 – Analizzatore della Forza delle Candele e della Compressione del Range Il Body Ratio Indicator è uno strumento tecnico progettato per analizzare la struttura delle candele giapponesi e identificare la condizione del mercato in base al rapporto tra il corpo della candela (differenza tra apertura e chiusura) e la sua escursione totale (massimo – minimo). Questo calcolo semplice ma efficace aiuta i trader a rilevare candele con forte direzionalità, candele di indecisi
FREE
NR4 and NR7 indicator MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter per MetaTrader 4 è un indicatore che rileva automaticamente pattern di compressione del prezzo basati sulla combinazione di NR4 o NR7 con un Inside Bar . Come funziona: Il pattern NR4 (Narrow Range 4) individua la candela con il range più stretto tra le ultime 4 barre, mentre NR7 considera le ultime 7. Quando questa condizione di range ridotto si verifica insieme a un Inside Bar (una candela completamente contenuta nella precedente), segnala spess
FREE
Simple Range Filter
Mattia Impicciatore
Indicatori
Simple Range Filter è un indicatore progettato per evidenziare le candele caratterizzate da elevata o bassa volatilità . Calcola il range medio (High - Low) su un numero definito di candele e adatta automaticamente le soglie in base al contesto di mercato. Funzionalità principali: Calcolo dinamico del range medio Evidenziazione visiva delle barre con range superiore o inferiore alla media Parametri configurabili per colori e periodo di calcolo Aggiornamento in tempo reale (tick-by-tick) Applica
FREE
Candlestick Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Candlestick Pattern Analyzer per MT4 Descrizione Candlestick Pattern Analyzer è uno strumento avanzato per trader discrezionali e sistematici, progettato per riconoscere automaticamente i principali pattern di candele giapponesi e fornire un’analisi statistica dettagliata delle loro performance passate. Questo indicatore è ideale per chi vuole verificare in modo oggettivo l’efficacia reale dei pattern e usarli assieme a filtri di conferma (es. trend, livelli chiave, volume) e a una strategia di
Performance indicator
Mattia Impicciatore
Utilità
Overview Performance Indicator mostra una heatmap dei rendimenti percentuali per una lista di simboli su intervalli temporali configurabili. Serve a confrontare in modo visivo forza e debolezza relativa, senza dare alcuna garanzia di risultati. Configuration SymbolsList: simboli separati da virgola, deve corrispondere esattamente ai nomi nel terminale. BaseTF: timeframe base per i calcoli. UpdateSeconds: intervallo in secondi per l’aggiornamento automatico. CapPercent: valore di normalizzazio
FREE
Efficiency Ratio Indicator
Mattia Impicciatore
Indicatori
Nome Prodotto: Efficiency Ratio Indicator (Standalone) Descrizione Breve: Uno strumento potente per misurare l’efficienza del trend e filtrare il rumore di mercato. Passa da un elegante grafico a linea a un istogramma colorato con avvisi sulle soglie. Caratteristiche Principali: Due Modalità di Visualizzazione: Grafico a linea (simile all’RSI) oppure istogramma colorato (Trend/Neutro/Range). Soglie Configurabili: Imposta i tuoi livelli superiori (trend) e inferiori (range). Visualizzazione Mul
FREE
ATR Crossover Histogram MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione Volatility ATR Crossover Histogram è un indicatore per MetaTrader 4 che misura l’espansione e la contrazione della volatilità confrontando un ATR veloce con un ATR lento. Il risultato è mostrato in un istogramma a colori in finestra separata. Le barre verdi indicano una fase di volatilità in aumento, mentre le barre rosse indicano una volatilità in diminuzione. È pensato come filtro universale per timing di ingresso, gestione della posizione e rilevazione del regime di mercato. Com
FREE
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Indicatori
Cos’è il Bias Finder Il Bias Finder (with Export) è un indicatore avanzato che permette di individuare e analizzare i bias statistici del mercato, offrendo una chiara visualizzazione delle tendenze ricorrenti. Questo strumento è particolarmente utile per trader discrezionali e sistematici che vogliono integrare l’analisi quantitativa nelle proprie strategie operative. Modalità di Analisi L’indicatore consente di calcolare e mostrare il bias del prezzo secondo diverse logiche temporali: Hourly Bi
Bias Seasonal Pattern Analyzer
Mattia Impicciatore
Utilità
Bias Seasonal Pattern Analyzer per MT5 – Analisi dei Bias Stagionali in Tempo Reale Bias Finder è uno strumento avanzato per l’analisi stagionale dei mercati, progettato per visualizzare con chiarezza i profitti medi generati in diversi segmenti temporali: Hourly Bias – le ore del giorno più redditizie Weekday Bias – il giorno della settimana con le migliori performance per ogni simbolo Day‑of‑Month Bias – analizza il comportamento di inizio e fine mese Monthly Bias – ideale per l’analisi stagi
