Super Candlestick Pattern EA

Panoramica

Expert Advisor basato sui pattern di candele con conferma opzionale RSI, filtri multi timeframe e gestione del rischio integrata. Progettato per ingressi disciplinati, parametri chiari e massima replicabilità nei backtest.

Come funziona

La direzione operativa deriva dalla candela giornaliera per identificare il contesto rialzista, ribassista o laterale. I segnali di ingresso si attivano entro una finestra oraria definita e solo se rispettati i filtri per giorno e mese. Il filtro pattern, se attivato, conferma il segnale sul timeframe selezionato.

Filtri e conferme

Se abilitato, l RSI conferma il rientro da ipervenduto per i segnali buy e da ipercomprato per i segnali sell. Il filtro pattern include: engulfing rialzista e ribassista, inside bar, outside bar, hammer, shooting star, morning star, evening star, doji, three white soldiers, three black crows.

Gestione del rischio e delle operazioni

Stop loss e take profit impostabili in punti, breakeven dinamico a soglia di pips, chiusura intraday ad un orario stabilito o multiday dopo N giorni. Il calcolo del lotto è basato sulla percentuale di rischio e sui parametri del simbolo, rispettando volume minimo, massimo e step.

Parametri principali

Attivazione segnali buy e sell, gestione del breakeven, rischio massimo per trade, stop loss e take profit, orari di inizio e fine, giorni e mesi operativi, filtro pattern con timeframe e barra di valutazione, conferma RSI con periodo e soglie.

Installazione rapida

Compila da MetaEditor, applica l EA al grafico, imposta il timeframe M15 o quello preferito, regola rischio e parametri, testa nel Strategy Tester, abilita AutoTrading.

Avvertenze

Utilizza sempre un conto demo per validare la strategia. Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Se preferisci analizzare manualmente i pattern candlestick puoi usare:

Candlestick Pattern Analyzer: https://www.mql5.com/en/market/product/145419

expert advisor mt5, forex robot, trading automatico, pattern candele, engulfing, inside bar, outside bar, hammer, shooting star, morning star, evening star, doji, three white soldiers, three black crows, rsi, conferma rsi, multi timeframe, m15, h1, gestione rischio, position sizing, money management, breakeven, stop loss, take profit, chiusura intraday, uscita multiday, filtri giorno, filtri mese, trend filter



