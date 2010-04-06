MA cross Bot for MT5

MA Cross Bot, MetaTrader 5 için tamamen ücretsiz bir Uzman Danışmandır (EA) ve yalnızca eğitimsel ve demonstratif amaçlarla geliştirilmiştir. Algoritmik işlemeye yeni başlayanlara, finansal piyasalarda en yaygın kullanılan stratejilerden biri olan hareketli ortalama kesişimini anlamaları için basit ama pratik bir araç sunar.

EA fiyat hareketlerini takip eder ve iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalin yönüne göre otomatik olarak alım veya satım pozisyonu açar. Bu temel mantık birçok stratejinin temelini oluşturur ve bir fikrin nasıl çalışan bir algoritmaya dönüştürülebileceğini görmek isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bot hafif, anlaşılır ve kolay yapılandırılabilir olup kullanıcıların programlamadan çok piyasa davranışına ve sonuç analizine odaklanmalarını sağlar.

MA Cross Bot ayrıca çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar kendi Take Profit ve Stop Loss seviyelerini ayarlayabilir, risk tercihine göre lot büyüklüğünü yönetebilir ve kapsamlı bir bildirim sisteminden yararlanabilir. Bot yalnızca pozisyon açmakla kalmaz, aynı zamanda grafikte giriş noktalarını oklarla işaretler, sesli uyarılar üretir ve MetaTrader mobil uygulamasına push bildirimleri gönderir. E-posta bildirim seçeneği de mevcuttur.

Botun en önemli avantajlarından biri çok yönlülüğüdür: forex, kripto paralar, endeksler ve emtialar dahil olmak üzere herhangi bir varlık ve zaman diliminde kullanılabilir. Bu sayede kullanıcı farklı piyasalarda denemeler yapabilir, sonuçları karşılaştırabilir ve fiyat dinamiklerini daha iyi anlayabilir.

Varsayılan olarak belirlenen Take Profit ve Stop Loss değerlerinin optimize edilmediği ve yalnızca örnek amacıyla sunulduğu unutulmamalıdır. Kullanıcıların kendi varlıklarına ve işlem tarzlarına uygun şekilde test ve optimizasyon yapmaları gerekir.



