MA cross Bot for MT5

MA Cross Bot, MetaTrader 5 için tamamen ücretsiz bir Uzman Danışmandır (EA) ve yalnızca eğitimsel ve demonstratif amaçlarla geliştirilmiştir. Algoritmik işlemeye yeni başlayanlara, finansal piyasalarda en yaygın kullanılan stratejilerden biri olan hareketli ortalama kesişimini anlamaları için basit ama pratik bir araç sunar.

EA fiyat hareketlerini takip eder ve iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalin yönüne göre otomatik olarak alım veya satım pozisyonu açar. Bu temel mantık birçok stratejinin temelini oluşturur ve bir fikrin nasıl çalışan bir algoritmaya dönüştürülebileceğini görmek isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bot hafif, anlaşılır ve kolay yapılandırılabilir olup kullanıcıların programlamadan çok piyasa davranışına ve sonuç analizine odaklanmalarını sağlar.

MA Cross Bot ayrıca çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar kendi Take Profit ve Stop Loss seviyelerini ayarlayabilir, risk tercihine göre lot büyüklüğünü yönetebilir ve kapsamlı bir bildirim sisteminden yararlanabilir. Bot yalnızca pozisyon açmakla kalmaz, aynı zamanda grafikte giriş noktalarını oklarla işaretler, sesli uyarılar üretir ve MetaTrader mobil uygulamasına push bildirimleri gönderir. E-posta bildirim seçeneği de mevcuttur.

Botun en önemli avantajlarından biri çok yönlülüğüdür: forex, kripto paralar, endeksler ve emtialar dahil olmak üzere herhangi bir varlık ve zaman diliminde kullanılabilir. Bu sayede kullanıcı farklı piyasalarda denemeler yapabilir, sonuçları karşılaştırabilir ve fiyat dinamiklerini daha iyi anlayabilir.

Varsayılan olarak belirlenen Take Profit ve Stop Loss değerlerinin optimize edilmediği ve yalnızca örnek amacıyla sunulduğu unutulmamalıdır. Kullanıcıların kendi varlıklarına ve işlem tarzlarına uygun şekilde test ve optimizasyon yapmaları gerekir.


Önerilen ürünler
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Uzman Danışmanlar
Limiter Drawdown EA – Otomatik Hesap Koruması Limiter Drawdown EA , MetaTrader 5 için hafif bir risk yönetim aracıdır. Hesapta oluşan düşüşü (drawdown) gerçek zamanlı izler ve sizin belirlediğiniz sınır aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Her tür ticaret stratejisi için basit ve güvenilir bir güvenlik katmanıdır. Ne yapar Sermaye (equity) ve bakiye oranını sürekli izler Drawdown belirlenen seviyeye ulaştığında tüm pozisyonları kapatır Yeniden girişleri önlemek için bekleyen e
FREE
Seven strategies in One expert
Nikolaos Pantzos
5 (1)
Uzman Danışmanlar
MultiStrategyEA  includes the set of seven different experts in one expert . The experts included are as follows,  AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert , It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Hareketli Ortalama Geçişlerini kullanarak işlem yapar. Tamamen özelleştirilebilir ayarlar, esnek pozisyon yönetimi ayarları ve ayrıca özelleştirilebilir ticaret oturumları ve martingale ve ters martingale modu gibi birçok kullanışlı özellik sunar. [ Kurulum Kılavuzu | Güncelleme Kılavuzu | Sorun Giderme | SSS | Tüm Ürünler ] Kullanımı ve denetlenmesi kolay Tamamen özelleştirilebilir hareketli ortalama ayarları İki farklı ticaret davranışı uygular Özelleştirilebilir başa baş, SL, TP ve tak
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Uzman Danışmanlar
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Uzman Danışmanlar
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
Uzman Danışmanlar
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
EA Progress
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Uzman Danışmanlar
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
HFT slow EA MT5
Niklas Templin
4.8 (5)
Uzman Danışmanlar
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -recommend Prop Firm Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Uzman Danışmanlar
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Uzman Danışmanlar
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
EA Gold Trader for Propfirms
Nicola Capatti
Uzman Danışmanlar
EA Gold Trader for Prop-Firms Prop Firm zorluklarını hassasiyet ve güvenilirlikle aşmanız için mükemmel bir müttefik! "EA Gold Trader for Prop-Firms", en bilinen Prop Firm'lerin zorluklarını başarıyla tamamlamak ve sonraki aşamalarda işlemlerin kontrolünü ve istikrarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman (Expert Advisor)dır. Esnek yapılandırması ve optimize edilmiş parametreleri sayesinde, bu EA Prop Firm gereksinimlerini karşılamak için idealdir ve güvenilir, kontrollü
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Uzman Danışmanlar
MT5 için HFT System – Yüksek Frekanslı Ticaret için Nihai Uzman Danışman On Yıllık Başarı, 9 Aylık Geliştirme MT5 için HFT System, on yılı aşkın algoritmik ticaret tecrübesinin ve dokuz aylık yoğun bir geliştirme sürecinin sonucudur. Finansal piyasalarda yüksek performans ve istikrar sağlamak için tasarlanmıştır. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı ticaret (HFT) alanında en üst düzey optimizasyonu temsil eder ve hızlı ve verimli işlemler sağlamak için gelişmiş algoritmalar ve sağlam strate
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Göstergeler
Ultimate Arrow Indicator - Ticaret Başarınız için Araç! Çok şey vaat eden ama az şey sunan araçlardan bıktınız mı? MT4 için Ultimate Arrow Indicator, ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyan nihai çözümünüzdür. Bu gösterge, size net, güvenilir ve tavizsiz sinyaller sunmak için cerrahi bir hassasiyetle tasarlanmıştır. İşte bu yüzden Ultimate Arrow Indicator, deneyimli trader'lar ve yeni başlayanlar için ideal bir seçimdir: Olağanüstü Performans - Kanıtlanmış Sonuçlar 1 yıl detaylı geri test: %9
Trend Oscillator for MT4
Nicola Capatti
5 (1)
Göstergeler
Trend Osilatörü: Pürüzsüz ve Güvenilir Piyasa Trend Tanımlaması Trend Osilatörü, yatırımcıların trend yönünü ve potansiyel dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, MT4 için gelişmiş bir göstergedir. Sezgisel bir görsel gösterim ile bu gösterge, piyasanın yukarı veya aşağı trendde olduğunu net bir şekilde gösterir, analizi basitleştirir ve grafiğin okunabilirliğini artırır. Çeşitli piyasalarda ve zaman dilimlerinde kullanılabilir, bu da farklı işlem iht
Cycle Trend Indicator For MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
MetaTrader 4 için   Cycle Trend Indicator , yükseliş veya düşüş trendi fark etmeksizin, piyasa döngülerini ve trend içindeki kilit dönüş noktalarını yüksek hassasiyetle analiz etmek, tanımak ve belirlemek için özel olarak tasarlanmış ileri düzey bir teknik araçtır. Grafikte açıkça görülebileceği gibi, gösterge, genel fiyat hareketini akıcı ve uyumlu bir şekilde takip eden yumuşatılmış eğrileri, yeni yükseliş veya düşüş döngülerinin potansiyel başlangıçlarını vurgulayan kırmızı ve yeşil oklarla t
EA Gold Bot for MT5
Nicola Capatti
Uzman Danışmanlar
EA Gold Bot – MT5 için XAUUSD’de En İyi Uzman Danışman EA Gold Bot ile yatırımınızı bir üst seviyeye taşıyın! EA Gold Bot, MetaTrader 5 platformunda altın (XAUUSD) ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Uzman Danışmandır. Yapay zeka tabanlı sofistike bir algoritma kullanarak gelişmiş teknik analiz, formasyon tanıma ve dinamik risk yönetimini birleştirerek optimize edilmiş ve güvenli işlemler sağlar. 2020’den beri canlı ticaret testlerinden geçmiş olup, 2012’den 2025’e kadar %99 doğruluk or
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Precision Oscillator – Trend Analizinde İnce ve Hassas Yaklaşım Trend Precision Oscillator , finansal piyasalarda fiyat hareketlerini yüksek çözünürlükte ve derinlemesine analiz etmek amacıyla tasarlanmış bir göstergedir. Sahip olduğu özel algoritma sayesinde volatilite, yönsel dinamikler ve mikro-iyilemelere bağlı fiyat yapısını analiz ederek –10 000 ile +10 000 arasında değerler üretir. Mutlak değer hareketin gücünü yansıtırken, işaret (pozitif ya da negatif) hâkim yönü belirtir. Bu saye
Enhanced RSI for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Enhanced RSI: Daha Derin Teknik Analiz için Hibrit Bir Gösterge Enhanced RSI, yatırımcılara daha kapsamlı ve doğru bir piyasa analizi sağlamak için tasarlanmış, çok yönlü ve özelleştirilebilir bir teknik göstergedir. Hareketli ortalamalar, RSI ve MACD'nin en iyi özelliklerini birleştirerek, bu gösterge, momentum ve trend gücü hakkında çok boyutlu bir bakış açısı sunar. Ana Özellikler: Mükemmel Hibritleşme: Enhanced RSI, hareketli ortalamalar, RSI ve MACD'nin yeteneklerini birleştirerek fiyat har
Spread Indicator for mt4
Nicola Capatti
Göstergeler
FREE Spread indicator for MetaTrader 4 this indicator includes: -average spread -current spread -minimum spread -maximum spread If you are interested in my products I recommend you visit my page where you can find: Experts Advisors:  https://www.mql5.com/it/market/product/119456?source=Site+Profile indicators:  https://www.mql5.com/it/market/product/120038?source=Site+Profile I hope the spread indicator will be useful to you. https://www.mql5.com/it/users/kappa05
FREE
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Göstergeler
Volume Profile Indicator for MT4 Gain a trading edge with the "Volume Profile" indicator for MetaTrader 4 (MT4). This advanced technical analysis tool allows you to precisely identify key support and resistance levels based on transaction volume. Easily visualize market areas of high interest, where trading volumes are highest, and use this information to make more informed trading decisions. Key Features: Clear and detailed visualization : The indicator displays volume histograms directly on th
Color Range Indicator
Nicola Capatti
Göstergeler
Presentation of the "Color Range Indicator" The "Color Range Indicator" is a powerful technical analysis tool designed for the MT4 platform, perfect for traders who want a clear and immediate view of market trends. This indicator draws a colored line based on the current trend, making it easier to interpret price movements. Indicator Description: Green line : Indicates an uptrend. Use this signal to consider buying opportunities. Red line : Indicates a downtrend. Use this signal to consider sell
Ultimate Follow Line for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Follow Line göstergesi, piyasa eğilimlerini doğru bir şekilde belirlemek ve izlemek isteyen yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Bu gösterge, fiyat değişimlerine dinamik olarak uyum sağlar ve fiyat hareketlerini düzgün ve sürekli bir şekilde izleyen bir çizgi çizer. Görsel sadeliği ve trend değişimlerini sinyallemede etkinliği ile Follow Line, her yatırımcının stratejisine mükemmel bir katkı sağlar. Ana Özellikler: Trend Takibi: Follow Line, fiyatı yakından takip eder ve yatırımcıların mev
RealTime Multi Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
"Real Time MultiIndicator" Nedir? "Real Time MultiIndicator", teknik analizinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu devrim niteliğindeki gösterge, birden fazla zaman diliminden ve teknik göstergeden gelen sinyalleri toplar ve bunları tek, net ve okunması kolay bir tabloda görüntüler. Sürekli olarak grafik değiştirmeden veya her göstergesi manuel olarak analiz etmeden piyasayı tam ve ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsanız, "Real Time MultiIndica
Forex Scanner for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
77.90 USD'DEN 37.90 USD'YE DÜŞEN İNDİRİM, 1 EYLÜL PAZAR GÜNÜNE KADAR GEÇERLİDİR "Forex Scanner" Nedir? "Forex Scanner", Forex piyasasında gerçek zamanlı olarak size kapsamlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmış güçlü bir ticaret aracıdır. Bu gelişmiş gösterge, birden fazla teknik göstergeden ve zaman dilimlerinden önemli verileri toplar, böylece ticaret fırsatlarını hızla belirlemenizi sağlar. Çok sayıda varlık ve parametreyi izlemek istiyorsanız, grafikler arasında geçiş yapmadan "Forex Sc
Forex Scalper Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Forex Scalper Göstergesi – Finansal Piyasalarda Kazanmak İçin Hassasiyet Aracınız MT4 için Forex Scalper Göstergesi, piyasada maksimum hassasiyetle scalping yapmak isteyen tüm yatırımcılar için mükemmel bir yardımcıdır. Hassas verilere dayalı analiz sayesinde, bu gösterge size hızlı kararlar vermenizi sağlayacak, zamanında ve doğru sinyaller sunar. Özel Hassasiyet Grafikte gösterilen her bir ok titiz hesaplamalarla oluşturulmuştur ve en iyi giriş ve çıkış fırsatlarını sağlar. Bunlar rastgele s
Ultimate Index Advisor
Nicola Capatti
5 (1)
Göstergeler
Ultimate Index Advisor, piyasa hareketlerini hassas bir şekilde analiz etmek ve dinamik olarak ticaret fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Gösterge, trendlere, düzeltmelere ve geri dönüşlere göre optimize edilmiş strateji kombinasyonlarına dayalı sinyaller sunarak, farklı ticaret stilleri için çok yönlü bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile Ultimate Index Advisor, grafik üzerinde görülebilir oklarla net giriş ve çıkış noktalarını vurgular, ticaret kararlarındaki be
AI Trading Consultant
Nicola Capatti
Göstergeler
AI Trading Consultant , piyasaları analiz etmek ve anlamak için güvenilir bir teknoloji tabanlı araç arayan yatırımcılar için geliştirilmiş gelişmiş bir göstergedir. Uzun kısa süreli hafıza içeren bir tekrarlayan sinir ağı ( RNN LSTM ) tarafından desteklenen AI Trading Consultant, alım ve satım sinyallerini net bir şekilde sunarak, potansiyel piyasa hareketlerini belirlemeye yardımcı olur ve işlem kararlarını destekler. Temel Özellikler: Gelişmiş Yapay Zeka (RNN LSTM) Bu gösterge, uzun süreli h
BTC Follow Line Indicator
Nicola Capatti
Göstergeler
BTC Follow Line - Bitcoin Ticaret Rehberiniz BTC Follow Line, yalnızca kripto para piyasaları için tasarlanmış, özellikle Bitcoin’e odaklanan gelişmiş bir göstergedir. Orta ve uzun vadeli güvenilir Al ve Sat sinyalleri arayanlar için mükemmeldir. Bu araç, tüm zaman dilimlerinde çalışır ve ticaret ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Neden BTC Follow Line’ı tercih etmelisiniz? Basit ve sezgisel : Temiz ve kolay okunabilir bir arayüz, zahmetsizce bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Çok yönlülük : Hı
AI Indicator For MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
AI Indicator: Akıllı Ticaretin Geleceği Elinizin Altında Yeni bir ticaret çağrısına hoş geldiniz. AI Indicator , tüm seviyelerdeki traderlar için mükemmel bir yardımcıdır ve güvenilir verilere ve gelişmiş analizlere dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yapay Zeka'nın (AI) gücünden yararlanan bu araç, her piyasada ve her zaman diliminde uyum sağlama yeteneğiyle öne çıkar ve net ve kesin ticaret sinyalleri sunar. Yapay Zeka nedir ve ticarette neden önemlidir? Yapay Zeka (AI
Ultimate Follow Line Indicator v3
Nicola Capatti
Göstergeler
Ultimate Follow Line v3 Trendi hassasiyetle takip etmek için nihai gösterge! Ultimate Follow Line v3 ile tanışın. MetaTrader 4 için tasarlanmış bu gösterge, piyasa yönünü net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. MQL4'te geliştirilen bu araç, basit ve etkili bir tasarımı ileri teknolojiyle birleştirerek yatırımcılara güçlü ve sezgisel bir araç sunar. Ana özellikler: Sezgisel görselleştirme: Fiyat hareketine uyum sağlayan dinamik çizgiler, önemli dönüş ve trend devam bölgelerini vurgular. Ki
Just Trade Indicator
Nicola Capatti
Göstergeler
Just Trade Indicator – Kesin ve stresiz işlem için en iyi yardımcınız! Just Trade Indicator'ı keşfedin! MetaTrader 5 için geliştirilen bu güçlü gösterge, piyasada net giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize yardımcı olur. Gelişmiş algoritmaları sayesinde, işlem sürecinizi kolaylaştıran sezgisel görsel sinyaller sunar. Neden Just Trade Indicator? Net ve doğru sinyaller – Alım ve satım sinyalleri doğrudan grafikte oklarla gösterilir, yorumlama hatalarını ortadan kaldırır. Çoklu zaman dil
Trend Finder Oscillator
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Finder Osilatörü ,   MetaTrader 4   platformu için özel olarak geliştirilmiş, yalnızca başlangıcı değil aynı zamanda devam eden trendlerin gücünü ve olgunluğunu da belirleyebilen güvenilir ve hassas bir araç sunmayı amaçlayan gelişmiş bir teknik göstergedir. Piyasanın iki temel bileşeni olan   oynaklık   ve   momentum   üzerine kombine ve derinlemesine bir analize dayanmaktadır. Sabit eşikler ve tekrarlayan desenlerle aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirtmekle yetinen geleneksel
The Big Short Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
The Big Short – MetaTrader 4 için Göstergesi Netlik ve yapısallık arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır "The Big Short", MT4 platformu için geliştirilmiş özel bir göstergedir. Piyasa dönüş bölgelerini ve giriş noktalarını belirlemeye yardımcı olur. Temel Özellikler Tüm sembollerle uyumlu: döviz, endeks, emtia, kripto Tüm zaman dilimlerinde çalışır Yerleşik istatistikler: kazanma oranı, ortalama pip, sinyal sayısı Temiz grafikler: yön okları, salınım kutuları, hedef bölgeler Diskresyoner, scalp
Fvg Indicator for MT5
Nicola Capatti
Göstergeler
IMPORTANT: The indicator will remain at the price of $34.90 until the release of the update scheduled for July 16, 2024. The New Price will be $49.90 (taxes excluded) FVG indicator. If you are an SMC trader this indicator will be very useful to you, it automatically identifies the FVGs on the graph distinguishing them into 2 types: bearish FVGs and bullish FVGs (see the photos to understand better). This indicator works on any Timeframe and on any market you want to use it. If you are interested
ScalpingMarketEA
Nicola Capatti
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor for scalping; This EA was built for monthly profitability. Works on any asset: Forex, Indices, Crypto and Stocks. Perfectly usable in MT5 tester and usable on any TimeFrame. The EA has various inputs available to customize operations: -Lots -Risk% (0 = Fix) -OrderDist (the distance between one order and another, the distance is calculated in points not pips) -TP (in points) -Sl (in points) -TrailingStopTrigger(the trailing stop trigger point in points) -TrailingStop(distance from
Highs Lows and Bos Indicator for MT5
Nicola Capatti
Göstergeler
Highs, Lows and Bos Indicator for MT5; The indicator works on any type of market and on all TimeFrames. It also works on the MetaTrader5 Tester. the main function of the indicator is to identify the highs and lows by marking them with a point above/below the candle, then with a horizontal line it marks the Bos. It is very simple and intuitive, there are only 2 inputs: -the color of the maximums -the color of the minima For any other information do not hesitate to contact me.
Panel info trade indicator for MT5
Nicola Capatti
Uzman Danışmanlar
Panel Info Trade For MT5; The indicator has 2 main objects: -An icon chart that you can change Timeframe, zoom, Forex Pair, crypto....the position of the graph can be modified via the (x;y) inputs. The chart is perfectly usable in the MT5 tester. If the graph isn't for you and doesn't help you with anything, you can press the button on the top right to make it smaller. -the second object is a dynamic control panel where you can change plots, place sl and tp, BE, close partial... (if you watch th
Ultimate Currency strength Index
Nicola Capatti
Göstergeler
Para Birimi Güç Endeksi (Currency Strength Index - CSI) Göstergesi GÖSTERGEYİ ETKİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE, PARİTELERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN "TRUE" OLARAK AYARLADIĞINIZDAN EMİN OLUN Para Birimi Güç Endeksi (Currency Strength Index - CSI) Göstergesi, forex ticaretinde ana para birimlerinin göreceli gücünü ölçmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu gösterge, tüccarların belirli bir zamanda en güçlü ve en zayıf para birimlerini belirlemelerine yardımcı olarak daha bilinçli ticaret kararları vermelerini sağl
Market Profile for MT5
Nicola Capatti
Göstergeler
In the world of trading, the key to success lies in having the right tools at the right time. Our innovative Volume Profile indicator was developed with one goal in mind: to provide traders with unprecedented access to vital market activity information. This cutting-edge tool allows you to not only see where and when volumes are traded but also to understand market depth with clarity never seen before. Main Features: Temporal Flexibility: Set the analysis range up to 1800 minutes to perfectly ma
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt