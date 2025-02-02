EA Gold Trader for Propfirms

EA Gold Trader for Prop-Firms

Prop Firm zorluklarını hassasiyet ve güvenilirlikle aşmanız için mükemmel bir müttefik!

"EA Gold Trader for Prop-Firms", en bilinen Prop Firm'lerin zorluklarını başarıyla tamamlamak ve sonraki aşamalarda işlemlerin kontrolünü ve istikrarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman (Expert Advisor)dır. Esnek yapılandırması ve optimize edilmiş parametreleri sayesinde, bu EA Prop Firm gereksinimlerini karşılamak için idealdir ve güvenilir, kontrollü bir ticaret deneyimi sunar.

Ana Özellikler

  • İzin Verilen Maksimum Drawdown (Max DD Allowed)
    Prop Firm tarafından izin verilen maksimum drawdown yüzdesini ayarlayın. EA bu sınırı sürekli olarak izler ve kurallara uyumu sağlamak için otomatik olarak durur.

  • Esnek Lot Yönetimi

    • Sabit Lotlar (Fixed Lots): Riski manuel olarak kontrol etmek için sabit bir lot boyutu belirleme seçeneği.
    • Otomatik Lotlar (Auto Lots): Bakiye bazında otomatik lot hesaplamasını etkinleştirin ve bakiye/lot oranını tanımlama esnekliği sağlayın. (Not: İki parametre birbiriyle bağımlıdır ve çakışmaları önlemek için biri diğerini dışlar.)

  • Magic Number
    Her işlem için benzersiz bir kimlik numarası, birden fazla stratejiyi aynı anda yönetmek veya EA'nın belirli sonuçlarını kolayca izlemek isteyenler için idealdir.

Güvenilirlik ve Performans
"EA Gold Trader for Prop-Firms", Prop Firm kurallarına titizlikle uyma ve zorluklara uyum sağlama yeteneğiyle öne çıkar.

  • Kanıtlanmış Performans: Aşağıdaki bölümde, EA'nın gücünü gösteren ayrıntılı istatistikleri bulabilirsiniz.

FTMO $10,000 zorluğu sadece 3 günde tamamlandı:

  • Kar: %5.1
  • Maksimum Drawdown: %0.24
  • Kazanma Oranı: %100

Katı Geri Testler (Veri Kalitesi %100):

  • 2024 Yılı: %154 Kar, Maksimum Drawdown %2.5
  • 2023-2024 Yılları: Toplam %470 Kar, Maksimum Drawdown %2.5

Bu sonuçlar, EA'nın riski sıkı bir şekilde kontrol etme ve sürdürülebilir performans sağlama yeteneğini gösterir, ancak kesin kar garantisi vermez.

Neden EA Gold Trader for Prop-Firms'i Seçmelisiniz?

  • Prop Firm Optimizasyonu: Zorlukları aşmak ve risk sınırlarına uyum sağlamak için tasarlanmış ayarlar.
  • Gelişmiş Risk Yönetimi: Sermayeyi korumak ve tam kontrol sağlamak için özelleştirilebilir eşikler.
  • Gerçek Veriler ve Güvenilir Testler: Sağlanan görseller, yüksek kaliteli verilerle desteklenen somut sonuçlar sunar.
  • Esneklik ve Basitlik: Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun bir şekilde EA'yı hızlıca yapılandırmak için sezgisel bir arayüz.

EA Gold Trader for Prop-Firms'i seçen kullanıcıların arasına katılın ve Prop Firm yolculuğunuzu optimize etmeye başlayın!

Önemli Not:
Bu Uzman Danışman, ticaret stratejilerini yönetmek için profesyonel bir araçtır. Geçmiş performanslar ve geri test sonuçları, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Tüm kullanıcıları, Prop Firm kurallarına uyarak ve uygun risk yönetimini benimseyerek EA'yı sorumlu bir şekilde kullanmaya davet ediyoruz.



