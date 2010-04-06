MA cross Bot for MT5

Le MA Cross Bot pour MetaTrader 5 est un Expert Advisor gratuit, conçu uniquement à des fins éducatives et démonstratives. Son objectif est de fournir à ceux qui débutent dans le trading algorithmique un outil simple mais concret, permettant de mieux comprendre l’une des stratégies les plus utilisées sur les marchés financiers : le croisement des moyennes mobiles.

L’EA observe l’évolution du prix et réagit lorsque deux moyennes mobiles se croisent, ouvrant automatiquement des positions d’achat ou de vente selon la direction du signal. Cette logique de base constitue le fondement de nombreuses stratégies et représente un excellent point de départ pour comprendre comment une idée peut devenir un algorithme fonctionnel. Le bot est léger, intuitif et facile à configurer, ce qui permet à l’utilisateur de se concentrer sur le comportement du marché et l’analyse des résultats plutôt que sur la programmation.

En plus de sa stratégie principale, le MA Cross Bot propose plusieurs options de personnalisation : réglage du Take Profit et du Stop Loss, gestion de la taille des lots en fonction du risque souhaité, et un système de notifications complet. Le bot ne se limite pas à ouvrir des positions, il affiche des flèches sur le graphique, génère des alertes sonores et envoie des notifications push sur l’application mobile MetaTrader. Les alertes par e-mail sont également disponibles pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle.

Un autre avantage majeur est sa polyvalence : il peut être utilisé sur n’importe quel actif et unité de temps, que ce soit le forex, les cryptomonnaies, les indices ou les matières premières. Cela permet aux utilisateurs d’expérimenter, de comparer les résultats et de développer une meilleure compréhension des dynamiques de prix.

Il est important de préciser que les valeurs par défaut du Take Profit et du Stop Loss ne sont pas optimisées et n’ont qu’un rôle illustratif. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests et optimisations en fonction de son actif et de son style de trading.


