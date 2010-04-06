MA cross Bot for MT5

Il MA Cross Bot per MetaTrader 5 è un Expert Advisor gratuito pensato con uno scopo puramente didattico e dimostrativo. Nasce dall’idea di offrire a chi si avvicina al trading algoritmico uno strumento semplice ma concreto, che permetta di comprendere meglio come funziona una delle logiche più conosciute e utilizzate nei mercati finanziari: l’incrocio delle medie mobili.

L’EA osserva l’andamento del prezzo e reagisce quando due medie mobili si incrociano tra loro, aprendo automaticamente posizioni di acquisto o vendita in base alla direzione del segnale. Questa logica elementare è alla base di moltissime strategie di trading, e rappresenta un ottimo punto di partenza per chi vuole capire davvero come un’idea si possa tradurre in un algoritmo. Il bot è stato creato per essere leggero, chiaro e facilmente configurabile, così da permettere all’utente di concentrarsi non tanto sulla complessità della programmazione, ma sul comportamento del mercato e sull’analisi dei risultati.

Oltre al cuore della strategia, il MA Cross Bot mette a disposizione diverse opzioni di personalizzazione. È possibile inserire il proprio livello di Take Profit e Stop Loss, gestire i lotti in base al rischio desiderato e sfruttare un sistema di notifiche completo. Il bot, infatti, non si limita ad aprire posizioni in automatico: segnala visivamente i punti di ingresso con frecce sul grafico, genera avvisi sonori e, per chi vuole rimanere aggiornato anche lontano dal computer, invia notifiche push direttamente sull’app mobile di MetaTrader. È disponibile anche la possibilità di ricevere alert via mail, utile per chi preferisce un approccio più tradizionale.

Uno dei vantaggi principali del MA Cross Bot è che non è vincolato a un solo strumento: può essere utilizzato su qualunque asset e timeframe, dal forex alle criptovalute, dagli indici alle materie prime, rendendolo estremamente versatile per fare prove e test su diversi mercati. In questo modo l’utente ha la possibilità di sperimentare, confrontare i risultati e sviluppare una sensibilità sempre maggiore verso le dinamiche di prezzo.

È importante sottolineare che i valori preimpostati per Take Profit e Stop Loss non sono parametri ottimizzati e hanno soltanto un valore illustrativo. Chi scarica e utilizza il bot dovrà quindi effettuare le proprie prove, eseguire backtest e ottimizzazioni in base alle caratteristiche dell’asset su cui vuole operare e al proprio stile di trading.


Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicatori
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
HFT slow EA MT5
Niklas Templin
4.8 (5)
Experts
HFT EA -Set in Pictures -DE40, US30, US500, USTEC -recommend Prop Firm Broker -EA can Trade with every Broker  only DE40 with this Standart Settings (Change the Compare Count to 3 or higher 10 for better Results) for other Indizes or Pairs Set the Stop Loss x10 to actuall Spread or higher, and Set Take Profit x40 from Spread, PriceOffset x4 from Spread or higher Recomment  M5, M15, M30, H1, D1 minimum 1000$/€ ...Lot 1 in first 3 Weeks Expert have auto Lot Settings, to delete auto Lot...Set Volu
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Experts
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicatori
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
