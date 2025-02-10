EA Gold Bot for MT5

EA Gold Bot – MT5 için XAUUSD’de En İyi Uzman Danışman

✨ EA Gold Bot ile yatırımınızı bir üst seviyeye taşıyın! ✨

EA Gold Bot, MetaTrader 5 platformunda altın (XAUUSD) ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Uzman Danışmandır. Yapay zeka tabanlı sofistike bir algoritma kullanarak gelişmiş teknik analiz, formasyon tanıma ve dinamik risk yönetimini birleştirerek optimize edilmiş ve güvenli işlemler sağlar. 2020’den beri canlı ticaret testlerinden geçmiş olup, 2012’den 2025’e kadar %99 doğruluk oranına sahip geriye dönük testlerle kanıtlanmış mükemmel performansa sahiptir.

🔄 Canlı Performans & Backtest

2020’den beri gerçek piyasa koşullarında test edilmiştir ve doğrulanabilir sonuçlara sahiptir.

2012’den 2025’e kadar yapılan ultra hassas backtest – 100 $ başlangıç sermayesi 12,3 milyon $’a dönüştü.

Zaman çerçevesi: 15 dakika (M15) – hızlı ve verimli işlemler.

Gelişmiş volatilite yönetimi ile piyasa koşullarına uyum sağlar ve sermayeyi korur.

Grid veya Martingale kullanılmaz – maksimum güvenlik ve sermaye koruması.

%80’in üzerinde yüksek kazanma oranı – piyasa koşullarına göre hesaplanan dinamik Take Profit & Stop Loss seviyeleri.

Düşük Drawdown – uzun vadeli istikrarlı bir strateji sunar.

🌟 Neden EA Gold Bot’u Seçmelisiniz?

❌ Grid Yok, Martingale Yok

✅ Trailing Stop ve Break-Even ile profesyonel risk yönetimi

✅ Yapay zeka algoritmaları sayesinde yüksek kazanma oranı

✅ Dinamik Take Profit & Stop Loss ile maksimum kâr

✅ Kullanıcı dostu – kolay kurulum ve yapılandırma, programlama bilgisi gerektirmez

✅ Tüm MT5 brokerları ile uyumlu, düşük spread için optimize edilmiştir

✅ İşlem giriş ve çıkışlarında en iyi zamanlamayı sağlamak için çoklu zaman çerçevesi analizi

🔍 Paket İçeriği

Düzenli güncellemeler ile MT5 için EA Gold Bot

Daha hassas işlemler için ücretsiz AI göstergesi

Kurulum ve en iyi yapılandırma için adım adım kılavuz

7/24 teknik destek

Tüm piyasa koşullarında kârlılığı en üst düzeye çıkarmak için entegre stratejiler

🚀 EA Gold Bot ile ticaret deneyiminizi dönüştürün!

🔺 Yasal Uyarı: Forex piyasasında ticaret yapmak yüksek risk içerir ve herkes için uygun olmayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki kazançları garanti etmez. EA Gold Bot’u kullanmadan önce riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu Uzman Danışman’ın kullanımı nedeniyle oluşabilecek kayıplardan yazar sorumlu değildir.



