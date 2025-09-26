Samurai WIN: MetaTrader 5 için Otomatik Uzman Danışman



Kanıtlanmış bir kopuş stratejisine dayalı akıllı bir algoritma ile piyasanın sizin için çalışmasını sağlayın.

Yatırım hesabınızı, yorgunluk, korku veya açgözlülük nedir bilmeyen disiplinli ve duygusuz bir samuraya dönüştürün. Samurai WIN, sadece bir danışmandan çok daha fazlasıdır; finans piyasalarında soğukkanlı ve hesaplı bir kesinlikle savaşan kişisel bir ticaret savaşçısıdır.

🔥 Temel faydaları:



Trend stratejisi: Algoritma, önemli seviyelerin kırılmalarında işlem yapar, yeni trend hareketlerinin başlangıcını yakalar veya düz bir çizgiden sonra mevcut hareketlerin devamını sağlar.

Düşünceli sermaye yönetimi (Risk Yönetimi):

Kesirli Hacim Sistemi: Sinyal başına en fazla dört emir açar, riski dağıtır ve hareketin devam etme olasılığını hesaba katar. Bu, olası kayıpları azaltır ve potansiyel kârları artırır.

Risk ayarları: Ne kadar serbest teminatı riske atmaya hazır olduğunuza karar verebilirsiniz. Danışman, belirlediğiniz risk seviyesine sıkı sıkıya bağlı kalarak pozisyon boyutunu otomatik olarak hesaplar.

Tamamen otomatik: Danışman, sinyalleri otomatik olarak bulur, algoritmik kurallara göre işlemleri açar ve kapatır ve Zarar Durdurma ve Kâr Alma seviyelerini belirler. Danışmanı işlem tarzınıza uyacak şekilde yapılandırmanız yeterlidir.

Telegram'da anında bildirimler: Her işlemle ilgili detaylı uyarıları doğrudan telefonunuza veya grup sohbetinize alın.

Her işlemle ilgili detaylı uyarıları doğrudan telefonunuza veya grup sohbetinize alın.

✅ Kar Alma kapanış bildirimleri

❌ Zarar Durdurma kapanış bildirimleri

✋ Manuel anlaşma kapatma ile ilgili mesajlar

⏰ Danışman tarafından pozisyonların kapatılmasıyla ilgili mesajlar

Mesajlarda şu bilgileri alırsınız: sembol, hacim, giriş fiyatı, SL/TP seviyeleri, potansiyel kar/zarar büyüklüğü, takas, komisyon ve işlem sonrası yatırılacak tutar.

Danışman, önemli olaylardan sonra otomatik olarak güncel grafik ekran görüntüsünü Telegram'a gönderir, böylece piyasa durumu hakkında her zaman bilgi sahibi olursunuz.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için Telegram bildirimlerini etkinleştir seçeneğini "true" (doğru) olarak ayarlamanız ve Bot belirtecini ve sohbet kimliğini belirtmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Telegram’da bildirimleri etkinleştirme talimatları.

İşlem modu seçimi: İşlem yönünü (Sadece Al, Sadece Sat veya her iki yönde) seçebilme olanağı, piyasa koşullarına daha doğru bir şekilde uyum sağlamanızı sağlar. Grafik bir yönde net bir trend gösteriyorsa, o yöndeki işlemlerin kârlı olma olasılığı daha yüksektir ve böylece daha riskli ve kârsız olma olasılığı daha yüksek olan işlemler elenerek kârınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Benzersiz tanımlama sistemi: Benzersiz tanımlama sistemi sayesinde tek bir hesapta, çakışma olmadan manuel işlemler gerçekleştirebilir, birden fazla enstrümanla çalışabilir ve portföyünüzdeki birden fazla danışmanı aynı anda yönetebilirsiniz.

Çok yönlülük: Danışmanın benzersiz tanımlama sistemi sayesinde 2 çalışma modu bulunmaktadır.

Danışmanın benzersiz tanımlama sistemi sayesinde 2 çalışma modu bulunmaktadır. Bekar - tek bir hesapta tek bir enstrümanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Çoklu - Kar elde etmek amacıyla çeşitli araçlar üzerinde çalışmak.

Çalışma prensipleri:



Robot, bir giriş sinyali aldığında, ister önceki trendin tersine dönmesi ister devamı olsun, önemli bir seviyenin kırılmasının ardından trend yönünde bir işlem açar ve potansiyel hareket yönünde hedefler belirler. Ters dönüşlerden veya ani hareketlerden etkilenmeyen algoritma, üç seviyeli sermaye koruması sayesinde piyasanın hedefler doğrultusunda hareket etmesini sağlar:

Birinci seviye - Bu, piyasa durumuna bağlı olarak olası bir geri dönüş noktasına göre hesaplanan bir zarar durdurma emridir. Bir işlemde, yatırılan tutarın bir kısmının maksimum kayıp riskini hesaba katabilirsiniz. Önerilen limit, işlem başına en fazla %5'tir, ancak bu parametre sizin takdirinize ve risk iştahınıza bağlıdır. İkinci seviye Bu, emirlerin kesirli olarak kapatılmasıdır ve fiyatın daha az sayıda puan hareket edip tekrar geri dönme olasılığının, uzun süreli ve uzağa doğru hareket etme olasılığından daha yüksek olduğunu varsayar. Bu nedenle, kesirli kapatma sistemi her zamankinden daha önemlidir. Her bir sonraki kâr al emriyle, işlemin kapatılma olasılığı azalır, bu nedenle işlemlerde önerilen hacim dağılımı: sonraki kâr al emirlerine göre daha büyük bir yükü acil hedeflere tahsis etmek daha iyidir. Sonuç olarak, ilk minimum hedefi daha büyük bir hacimle kapatarak, bir geri dönüş durumunda bile işlemdeki risk azaltılır. Kârın bir kısmını kilitleyerek, kalan zarar durdur emirleri tetiklense bile işlem başabaş noktasına gelebilir. Üçüncü seviye - Bu piyasa kontrolüdür; robot, işlemden çıkmak için kullandığı karşıt sinyalleri aramaya devam eder. Bu sinyalleri aldıktan sonra, kâr al veya zarar durdur emri beklemeden, mevcut fiyatlardaki tüm açık pozisyonları anında tasfiye eder.

Piyasanın canlı bir organizma olduğunu unutmamak önemlidir; bu nedenle, işlem yapmayı planladığınız enstrümana bağlı olarak farklı yasalar geçerli olabilir ve uzun vadede farklı bir taktik kârlı olabilir. Her şey, her enstrümanın hareketlerinin mekaniğine ve yıllar içinde gelişen tutarlı davranış kalıplarına bağlıdır. Hacimlerinizi ince ayarlayarak, herhangi bir enstrümanın anahtarını bulabilirsiniz.

Tek oyunculu mod:

Danışman, USDJPY paritesi üzerinde kapsamlı bir şekilde test edildi ve en uygun parametreler seçildi. Bu parametreler 13 yıldır etkili olup hesap büyüklüğünü artırdı. Bu süre zarfında, 10.000 dolarlık mevduat 207.577 dolara yükseldi.

USDJPY için parametreler (temel ayarlar):

Risk order 1 , % = 60 , Risk order 2 , % = 20 , Risk order 3 , % = 15 , Risk order 4 , % = 5 , Risk from the free margin, % = 5 , Multiple EA or manual transactions = false, Tradind mode = ALL Enable total profit control = false, Percentage of profit for closing, % = 0

USDJPY enstrümanı için danışmanı temel ayarlarla grafiğe yerleştirip işlem yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz; o sizin için her şeyi yapacaktır.

Portföyünüzün çeşitliliğini en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, uzun vadeli veya kısa vadeli test dönemlerini kullanarak, farklı risk seviyeleri ve hacim dağılımlarıyla parametreleri herhangi bir diğer enstrüman için uyarlayabilirsiniz.

Çoklu mod:

Birden fazla enstrümanda eş zamanlı kullanım, Forex döviz piyasasında en iyi şekilde çalışır, enstrüman sayısı sınırsızdır.

Doğru çalışması için şunları etkinleştirmeyi unutmayın:

Multiple EA or manual transactions = true

Çoklu modun avantajları:

Maksimum çeşitlendirme: Bir veya birkaç paritede yaşanan kayıp, diğer paritelerde elde edilen kârla kolayca telafi edilebilir. Doğru para yönetimi, genel düşüşleri önemli ölçüde azaltır ve kâr eğrisini yumuşatır. Her işlem, belirli bir serbest teminat yüzdesinden fazlasını içermez.

Bir veya birkaç paritede yaşanan kayıp, diğer paritelerde elde edilen kârla kolayca telafi edilebilir. Doğru para yönetimi, genel düşüşleri önemli ölçüde azaltır ve kâr eğrisini yumuşatır. Her işlem, belirli bir serbest teminat yüzdesinden fazlasını içermez.

Çok daha fazla işlem sinyali. Sermayeniz asla boşta kalmaz ve sürekli sizin için çalışır. Tamamen otomatik: Kurun, yapılandırın ve unutun. Sistem, sizin müdahaleniz olmadan çalışır ve kararları sıkı algoritmalara göre alır.

Kar alma hedefleriyle çoklu modu, aşağıdakileri etkinleştirerek de kullanabilirsiniz:

Enable total profit control = true , Percentage of profit for closing, % = 6 ,

Bu ayarlar, mevcut mevduatınızın belirli bir yüzdesine ulaşıldığında (tutarı kendiniz belirlersiniz) danışman tarafından açılan tüm kârlı işlemleri kapatarak, dalgalı kârları otomatik olarak kilitlemenize olanak tanır. Bu özellik, özellikle dalgalı piyasalarda, kâr alma hedeflerine ulaşılamayabileceği ve piyasa oynaklığı nedeniyle zarar durdurma emirlerinin tetiklenmesinin mevduatınıza zarar verebileceği durumlarda faydalıdır.

Kalan parametreleri varsayılan olarak bırakabilir veya kendi işlem tarzınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

📊 Teknik özellikler:

Platform: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Enstrümanlar: Herhangi biri: Döviz çiftleri, hisse senedi CFD'leri, vb.

Herhangi biri: Döviz çiftleri, hisse senedi CFD'leri, vb. Zaman Dilimi: Danışmanı istediğiniz zaman dilimine yerleştirebilirsiniz, bu sinyal üretimini etkilemez.

Danışmanı istediğiniz zaman dilimine yerleştirebilirsiniz, bu sinyal üretimini etkilemez. Minimum yatırım: Para yönetimine rahat uyum için %5 serbest marj riskiyle 1000$'dan itibaren önerilir.

Para yönetimine rahat uyum için %5 serbest marj riskiyle 1000$'dan itibaren önerilir. Ayarlar: İşlem tarzınıza uyacak şekilde ince ayar yapmanıza olanak tanıyan sezgisel giriş parametreleri.

İşlem tarzınıza uyacak şekilde ince ayar yapmanıza olanak tanıyan sezgisel giriş parametreleri. Omuz: Herhangi biri.

🎯 Bu danışman kimin için?

Forex piyasasında işlem yapmaya başlamak isteyen ancak analiz için yeterli deneyime veya zamana sahip olmayan yeni başlayan yatırımcılar için .

Forex piyasasında işlem yapmaya başlamak isteyen ancak analiz için yeterli deneyime veya zamana sahip olmayan . Yatırımlarını çeşitlendirmek ve portföylerine tamamen otomatik bir strateji daha eklemek isteyen deneyimli yatırımcılar için .

Yatırımlarını çeşitlendirmek ve portföylerine tamamen otomatik bir strateji daha eklemek isteyen . Grafikleri sürekli takip etmeden pasif gelir elde etmek için güvenilir bir araç arayan yatırımcılar için .

Grafikleri sürekli takip etmeden pasif gelir elde etmek için güvenilir bir araç arayan . Sinyal gönderme ve kitlelerini analiz etme sürecini otomatikleştirmek ve ek çalışma sinyalleri gönderme olanağına sahip olmak isteyen Telegram kanal sahipleri için .

⚔️ Ticaret samurayınız emrinizi bekliyor!

Samurai WIN, güçlü bir strateji, sıkı risk yönetimi ve modern uyarı teknolojilerinin mükemmel birleşimidir. Duygularınıza güvenmeyi bırakın ve algoritmanın işini yapmasına izin verin.

Kontrolü bir profesyonele devretmeye hazır mısınız? Samurai WIN'i yükleyin ve otomatik olarak para kazanmaya başlayın!

Önemli: Tüm yatırımlar risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi olmayabilir. Uzman Danışmanı canlı bir hesapta kullanmadan önce bir demo hesapta test etmenizi ve seçilen enstrüman için parametreleri dikkatlice ayarlamanızı öneririz.



