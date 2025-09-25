Samurai WIN : Expert Advisor automatisé pour MetaTrader 5



Faites travailler le marché pour vous avec un algorithme intelligent basé sur une stratégie d'évasion éprouvée.

Transformez votre compte de trading en un samouraï discipliné et impassible, insensible à la fatigue, à la peur et à la cupidité. Samurai WIN est plus qu'un simple conseiller ; c'est votre guerrier de trading personnel, qui mène la bataille sur les marchés financiers avec une précision rigoureuse et calculée.

🔥 Principaux avantages :



Stratégie de tendance : l'algorithme négocie sur les cassures de niveaux significatifs, capturant le début de nouveaux mouvements de tendance ou poursuivant les mouvements existants après un palier.

Gestion réfléchie du capital (gestion des risques) :

Système de volume fractionnaire : ouvre jusqu'à quatre ordres par signal, répartissant ainsi le risque et prenant en compte la probabilité d'un mouvement continu. Cela réduit les pertes potentielles et augmente les profits potentiels.

Paramètres de risque : Vous pouvez déterminer le montant de marge libre que vous êtes prêt à risquer. Le conseiller calcule automatiquement la taille de la position, en respectant scrupuleusement le niveau de risque que vous avez spécifié.

Entièrement automatisé : le conseiller détecte automatiquement les signaux, ouvre et clôture les transactions selon des règles algorithmiques et définit les niveaux de stop-loss et de take-profit. Il vous suffit de configurer le conseiller selon votre style de trading.

Notifications instantanées dans Telegram : recevez des alertes détaillées sur chaque transaction directement sur votre téléphone ou dans une discussion de groupe.

✅ Notifications de clôture de Take Profit

❌ Notifications de fermeture Stop Loss

✋ Messages concernant la clôture manuelle des transactions

⏰ Messages de clôture de positions par le Conseiller

Dans les messages, vous recevez des informations : symbole, volume, prix d'entrée, niveaux SL/TP, taille potentielle du profit/de la perte, swap, commission et montant du dépôt après la transaction.

Le conseiller envoie automatiquement une capture d'écran du graphique actuel à Telegram après des événements importants, afin que vous restiez toujours informé de la situation du marché.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour l'activer, vous devez activer les notifications Telegram sur « vrai » et spécifier le jeton du bot et l'identifiant de chat. Pour en savoir plus, consultez Instructions pour activer les notifications dans Telegram.

Sélection du mode de trading : La possibilité de choisir une direction de trading (achat seul, vente seule, ou les deux) vous permet de vous adapter plus précisément aux conditions du marché. Si le graphique indique une tendance claire dans une direction, les transactions dans cette direction ont plus de chances d'être rentables, éliminant ainsi les transactions plus risquées et potentiellement non rentables, vous permettant ainsi de maximiser vos profits.

Système d'identification unique : Sur un seul compte, vous pouvez exécuter des transactions manuelles sans conflits, travailler avec plusieurs instruments et gérer simultanément plusieurs autres conseillers de votre portefeuille, grâce à un système d'identification unique.

Versatilité: Grâce à un système d'identification unique, le conseiller dispose de 2 modes de fonctionnement.

Multiple - travailler sur plusieurs instruments dans le but de sécuriser des profits.

Principes de fonctionnement :



À la réception d'un signal d'entrée, le robot ouvre une transaction dans le sens de la tendance après une cassure d'un niveau significatif, qu'il s'agisse d'un retournement ou d'une continuation de la tendance précédente, en fixant des objectifs dans le sens du mouvement potentiel. L'algorithme, insensible aux retournements ou aux mouvements brusques, permet au marché d'évoluer dans le sens des objectifs, grâce à trois niveaux de protection du capital :

Premier niveau Il s'agit d'un stop-loss calculé en fonction d'un point de retournement potentiel, en fonction de la situation du marché. Vous pouvez prendre en compte le risque de perte maximale d'une partie du dépôt lors d'une transaction. La limite recommandée est de 5 % maximum par transaction, mais ce paramètre est à votre discrétion et dépend de votre appétence au risque. Deuxième niveau Il s'agit d'une clôture fractionnée des ordres, partant a priori du principe que le prix est plus susceptible de fluctuer de quelques points puis de s'inverser à nouveau que de fluctuer fortement et durablement. Par conséquent, le système de clôture fractionnée est plus pertinent que jamais. À chaque prise de profit ultérieure, la probabilité de clôture diminue, d'où la répartition recommandée des volumes de transactions : il est préférable d'allouer une charge plus importante aux objectifs immédiats qu'aux prises de profit ultérieures. Par conséquent, en clôturant le premier objectif minimum avec un volume plus important, le risque de la transaction est réduit, même en cas de retournement. En bloquant une partie du profit, la transaction peut atteindre le seuil de rentabilité même si les stop-loss restants sont déclenchés. Troisième niveau Il s'agit d'un contrôle de marché : le robot recherche constamment des signaux contraires, qu'il utilise pour clôturer une transaction. Dès réception, il liquide immédiatement toutes les positions ouvertes aux prix actuels, sans attendre de take-profit ni de stop-loss.

Il est important de garder à l'esprit que le marché est un organisme vivant. Ainsi, selon l'instrument que vous envisagez de négocier, des lois différentes peuvent s'appliquer et une tactique différente peut s'avérer rentable à long terme. Tout dépend de la mécanique des mouvements de chaque instrument et des schémas de comportement constants qui se développent au fil des ans. En ajustant vos volumes, vous pouvez trouver la clé de chaque instrument.

Mode solo :

Le conseiller a été soumis à des tests approfondis sur la paire USD/JPY, et des paramètres optimaux ont été sélectionnés. Ces paramètres, efficaces depuis 13 ans, ont permis d'augmenter la taille du compte. Durant cette période, le dépôt de 10 000 $ a atteint 184 000 $.

Paramètres pour USDJPY (paramètres de base) :

Risk order 1 , % = 50 , Risk order 2 , % = 30 , Risk order 3 , % = 15 , Risk order 4 , % = 5 , Risk from the free margin, % = 5 , Multiple EA or manual transactions = false, Trading mode = ALL . Enable total profit control = false, Percentage of profit for closing, % = 0

Pour l'instrument USDJPY, vous pouvez simplement placer le conseiller sur le graphique avec les paramètres de base et profiter du trading ; il fera tout pour vous.

Si vous souhaitez maximiser la diversification de votre portefeuille, vous pouvez personnaliser les paramètres de tout autre instrument en utilisant des périodes de test à long ou à court terme, avec des niveaux de risque et des distributions de volume variables.

Mode multiple :

Utilisation simultanée sur plusieurs instruments, fonctionne mieux sur le marché des devises Forex, le nombre d'instruments est illimité.

Pour un fonctionnement correct, n'oubliez pas d'activer :

Multiple EA or manual transactions = true

Avantages du mode multiple :

Diversification maximale : Une perte sur une ou plusieurs paires est facilement compensée par un gain sur les autres. Une gestion financière judicieuse réduit considérablement les pertes globales et lisse la courbe de profit. Chaque transaction ne nécessite pas plus d'un pourcentage de marge disponible spécifié.

Une perte sur une ou plusieurs paires est facilement compensée par un gain sur les autres. Une gestion financière judicieuse réduit considérablement les pertes globales et lisse la courbe de profit. Chaque transaction ne nécessite pas plus d'un pourcentage de marge disponible spécifié. Haute fréquence d'opportunités : signaux de trading multipliés. Votre capital est constamment à votre service.

signaux de trading multipliés. Votre capital est constamment à votre service. Entièrement automatisé : installez, configurez et oubliez tout. Le système fonctionne sans intervention de votre part et prend des décisions basées sur des algorithmes rigoureux.

Vous pouvez également utiliser le mode multiple avec des objectifs de prise de bénéfices en activant :

Enable total profit control = true , Percentage of profit for closing, % = 6 ,

Ces paramètres vous permettent de verrouiller automatiquement vos profits flottants, en fermant toutes les transactions rentables ouvertes par le conseiller lorsqu'un certain pourcentage de votre dépôt actuel est atteint (vous déterminez vous-même le montant). Cette fonctionnalité est utile sur des marchés particulièrement volatils, lorsque les objectifs de take profit risquent de ne pas être atteints, et le déclenchement de stop-loss dû à la volatilité du marché peut nuire à votre dépôt.

Vous pouvez laisser les paramètres restants par défaut ou les personnaliser en fonction de votre style de trading.

📊 Spécifications techniques :

Plateforme : MetaTrader 5

MetaTrader 5 Instruments : Tous : Paires de devises, CFD sur actions, etc.

Tous : Paires de devises, CFD sur actions, etc. Période : Vous pouvez placer le conseiller sur n'importe quelle période, cela n'affecte pas la génération du signal.

Vous pouvez placer le conseiller sur n'importe quelle période, cela n'affecte pas la génération du signal. Dépôt minimum : Recommandé à partir de 1 000 $ avec un risque de 5 % de marge libre pour une adhésion confortable à la gestion de l'argent.

Recommandé à partir de 1 000 $ avec un risque de 5 % de marge libre pour une adhésion confortable à la gestion de l'argent. Paramètres : paramètres d'entrée intuitifs pour un réglage précis en fonction de votre style de trading.

paramètres d'entrée intuitifs pour un réglage précis en fonction de votre style de trading. Épaule : N'importe laquelle.

🎯 À qui s'adresse ce conseiller ?

Pour les traders débutants qui souhaitent commencer à trader sur le marché Forex mais qui n'ont pas assez d'expérience ou de temps pour l'analyse.

qui souhaitent commencer à trader sur le marché Forex mais qui n'ont pas assez d'expérience ou de temps pour l'analyse. Pour les traders expérimentés qui souhaitent diversifier leurs investissements et ajouter une autre stratégie entièrement automatisée à leur portefeuille.

qui souhaitent diversifier leurs investissements et ajouter une autre stratégie entièrement automatisée à leur portefeuille. Pour les investisseurs à la recherche d'un outil fiable pour un revenu passif sans surveiller constamment les graphiques.

à la recherche d'un outil fiable pour un revenu passif sans surveiller constamment les graphiques. Pour les propriétaires de chaînes Telegram qui souhaitent automatiser le processus d'envoi de signaux et d'analyse de leur audience et avoir la possibilité d'envoyer des signaux de travail supplémentaires.

⚔️ Votre samouraï commerçant attend vos ordres !

Samurai WIN allie parfaitement stratégie robuste, gestion rigoureuse des risques et technologies d'alerte modernes. Ne vous fiez plus à vos émotions et laissez l'algorithme faire son travail.

Prêt à confier le contrôle à un professionnel ? Installez Samurai WIN et commencez à gagner de l'argent automatiquement !

Important : Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Nous vous recommandons de tester l'Expert Advisor sur un compte démo avant de l'utiliser sur un compte réel et d'ajuster soigneusement les paramètres de l'instrument sélectionné.



