Danışmanınız neden para kaybediyor? Her piyasaya uyum sağlayan esnek ayarın sırrı.

MetaTrader platformunda algoritmik işlem dünyasında, önemli olan sadece işlem mantığı değil, aynı zamanda onu yönetme esnekliğidir. Yönetimin önemli bir unsuru, gerçekleştirilen işlem türlerini sınırlamaktır. Bu, uzman danışmanın mevcut piyasa durumuna, yatırımcının kişisel tercihlerine uyum sağlamasına veya birden fazla robot içeren bir işlem sisteminin parçası olarak çalışmasına olanak tanır. Bu makalede, bir uzman danışmanda işlem modlarının nasıl doğru şekilde kullanılacağını ele alacağız Samurai WIN.

Ticaret rejimi kavramı



İşlem modu, EA'nın eylemlerini kısıtlayan ve yalnızca belirli pozisyon türlerini açmasına izin veren bir kuraldır: yalnızca alımlar (SADECE AL), yalnızca satışlar (SADECE SAT) veya her ikisi de (TÜMÜ). Bu basit ama güçlü özellik, EA'nın işleyişi üzerindeki kontrolü artırır.

Gerçek ticarette kullanım örnekleri.



Sürdürülebilir bir eğilimle çalışmak:

Senaryo: Piyasa açıkça tek bir yönde seyrediyor, ancak düzeltme zayıf ve istikrarsız. Bu durumda, danışmanın sadece trendi takip etmesi ve trende karşı işlem yapması durumunda daha sık karşılaşacağı kayıplı işlemleri en aza indirmesi mantıklıdır.

İşlem modunu SADECE AL'a çevirseydik, kârsız satış işlemlerinden kaçınılabilirdi.

Eylem: Yükle Trading mode = ONLY BUY or ONLY SELL Danışman, SADECE AL olarak ayarlandığında, yükseliş trendini takip etmek için ideal olan satış sinyallerini yok sayacaktır. Tersine, SADECE SAT olarak ayarlandığında, düşüş trendini takip etmek için uygun olan satın alma sinyallerini yok sayacaktır. İstikrarlı bir yükseliş trendi kırılıp önemli düzeltmeler meydana geldiğinde, TÜM moduna geri dönebilirsiniz.

Yanlamasına çalışma:

Senaryo: Piyasada belirsiz bir hava hakim; trend oluşturma girişimleri önceki değerlere geri dönüşle sonuçlanıyor. Kanal yeterince geniş ve yaygınsa (yüksek volatilite), hem alım hem de satım iyi kârlar sağlayabilir; olasılıklar neredeyse eşittir.

Görüldüğü gibi danışman hem alım hem satım sinyallerini kullanmış ve tüm bu işlemler karlı çıkmıştır.

Eylem: Yükle Trading mode = ALL Danışman, para kazanma fırsatlarını kaçırmamanızı sağlamak için tüm sinyalleri izleyecektir.

Kararsız bir trendde çalışmak:

Senaryo: Piyasada belirgin bir trend hareketi var, ancak buna oldukça güçlü ve uzun süreli düzeltmeler eşlik ediyor ve trend boyunca geniş ve kapsamlı bir kanal oluşturuyor. Bu durumda, yalnızca trend doğrultusunda işlem yapmanın bir anlamı yok, çünkü Samurai WIN Danışmanı 3 seviyede sermaye koruması varsa, o zaman trend karşıtı işlemler minimum riskle gerçekleşir.

Çok karlı iki işleme karşı küçük kayıplı iki işlem, geniş trend para kazanma fırsatı sunar.

Eylem: Yükle Trading mode = ALL Danışman, minimum riskle para kazanma fırsatlarını kaçırmamanızı sağlamak için tüm sinyalleri izleyecektir.

Bu ipuçları hem danışmanın tek çalışma modu hem de Samurai WIN, çok oyunculu modun yanı sıra. Çok oyunculu modun kullanımı, özellikleri ve doğru ayarlar hakkında daha fazla bilgiyi şu makalede bulabilirsiniz: İstikrarın anahtarı: Çeşitlendirme ve kontrol. EA'nın işlem modu parametrelerini istediğiniz zaman değiştirebilir, performansını piyasa koşullarına uyarlayabilirsiniz. Bu ayar, kârı en üst düzeye çıkarmak ve olası kayıpları en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Çözüm



Bir işlem modu sistemi uygulamak, yalnızca basit bir işlevsellik eklemesi değil, aynı zamanda işlem robotuna stratejik bir geliştirmedir. Örneklerde gördüğümüz gibi, SADECE AL, SADECE SAT ve TÜMÜ arasında geçiş yapmak esnek adaptasyon sağlar Samuray WIN Danışmanı Her türlü piyasa koşuluna: Güçlü bir trendden dalgalı bir yatay harekete.

Bu yaklaşım, statik bir robotu, yatırımcının bilinçli olarak kontrol ettiği dinamik bir araca dönüştürür. Piyasanın algoritmaya uyum sağlamasını beklemek yerine, algoritmayı piyasaya göre ince ayarlayabilirsiniz. Nihayetinde, otomatik ticareti bir "kara kutu"dan, finansal hedeflerinize ulaşmak için öngörülebilir ve güvenilir bir araca dönüştüren de bu tür ayrıntılı kontroldür. İşlem modlarını uygulamaya koymak, otomatik ticaretin etkinliğini ve kontrolünü artırma yolunda önemli bir adımdır.