İstikrarın anahtarı: Çeşitlendirme ve kontrol.

Her yatırımcı, işlem sisteminin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmanın bir yolunu arar. Bu hedefe ulaşmanın en etkili yöntemlerinden biri Uzman Danışman kullanmaktır Samurai WIN Çoklu modun kullanımıdır. Bu yaklaşım, tek bir döviz çiftiyle çalışma prensibini, tüm piyasayı kapsayan bir stratejiye dönüştürerek kökten değiştirir.

Çoklu mod nedir?



Çoklu mod, sınırsız sayıda işlem enstrümanı (döviz çifti) ile aynı anda çalışmasını sağlayan bir danışman özelliğidir. Portföyünüzde kullanmak istediğiniz enstrümanın her grafiğine danışmanı manuel olarak atayın, giriş parametrelerini yapılandırın; algoritma birden fazla paritedeki işlemleri otomatik olarak analiz edip gerçekleştirecektir. Bu, işlem robotunuzu son derece uzmanlaşmış bir araçtan çok işlevli bir işlem paketine dönüştürür.





Bu modun avantajları danışmanın açıklamasında daha önce tartışılmıştı Samurai WIN, ve burada bu modun özelliklerini analiz edeceğiz ve en uygun ayarları seçmenize yardımcı olacağız.

Çoklu mod nasıl çalışır?



Öncelikle danışmanın doğru çalışabilmesi için şu ayarı aktif edin:

Multiple EA or manual transactions = true

Bu durumda sinyaller doğru şekilde işlenecektir.

Mevduatınız veya kaldıracınız ne kadar büyükse, EA daha fazla sinyal işleyebildiğinden, birden fazla işlem modu için o kadar fazla fırsat olacağını anlamak önemlidir. Çok küçük bir mevduatta 20'den fazla enstrüman yapılandırırsanız ve hepsi aynı anda sinyal üretirse, tüm işlemlerin açılmayabileceği gerçeğine hazırlıklı olun. Bu nedenle, bir işlem stratejisi seçmeden önce yeteneklerinizi değerlendirin.

Tüm işlemler danışman ayarlarında belirttiğiniz serbest teminattan sabit bir riskle açılır:

Risk from the free margin, % = 5 %

Varsayılan olarak bu parametre %5'tir, ancak çoklu moddaki her enstrüman için, enstrümanın oynaklığına, işlem geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak özel bir risk tutarı belirleyebilirsiniz. Ancak, genel olarak bu parametrenin %5'ten fazla aşılmaması önerilir.

Bu parametre, birden fazla işlem açma olanağını da etkiler; çünkü her işlemde enstrümandaki serbest teminat azalır ve sonunda sıfıra ulaşabilir. Bu nedenle, bu parametreye dikkat edin ve işlem fırsatlarını kaçırmamak için risk limitini aşmaktan kaçının.

Hangi araçları seçmeli ve ayarları nasıl belirlemeliyiz?



Öncelikle enstrüman seçimi yatırılan paranın büyüklüğüne ve kullanılan kaldıraca göre değişiyor.

Eğer yatırılan miktar 1.000$'dan az ve kaldıraç oranı 1:100'den yüksek değilse, o zaman en fazla 5 enstrüman kullanan bir strateji uygundur.

Ortalama 10.000$'lık yatırım ve 1:200'lük optimum kaldıraç ile 20'ye kadar enstrümanı işleme koyabilirsiniz.

50.000$'lık büyük yatırımlar ve 1:300'lük optimum kaldıraçla sınırsız sayıda enstrümana bahis oynayabilirsiniz.

1.000$'dan az depozito Omuz < 1:100 Enstrüman sayısı < 5 10.000$'dan fazla depozito Kaldıraç > 1:200 Enstrüman sayısı < 20 50.000$'dan fazla depozito Kaldıraç > 1:300 Alet sayısı = sınırsız

*Bu hesaplamalar yaklaşık olup, çoklu işlem modunu kullanarak bir hesapta işlem yaparken kaldıraç ile serbest marj arasındaki ilişkinin mantığını açıkça göstermek için kullanılır.



Bir sonraki önemli faktör, bu özel araçları hangi stratejiyle kullanmak istediğinizdir.

Bu, strateji seçimi için geniş bir seçenek yelpazesi sunar; stratejinizi birçok faktöre dayandırabilirsiniz. Bunlardan birkaçını açıklayacağız ve ardından aynı prensibi kullanarak, herhangi bir hipotezi bir demo hesabında kendiniz test edebilirsiniz.



Önemli: Herhangi bir işlem stratejisini, özellikle gerçek parayla kullanmadan önce, bir demo hesabında iyice test etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Trend senin dostundur

Danışmanın, işlem modunun seçimi için detaylı olarak açıkladığımız ince ayar seçeneği bulunmaktadır. Makalede: Danışmanınız neden para kaybediyor? Her piyasaya uyum sağlayan esnek ayarın sırrı. (Lütfen bunu dikkatlice okuyunuz, çünkü bu ayarın doğru kullanımı herhangi bir stratejinin etkinliğini artıracaktır).

Dolayısıyla en iyi ve en az riskli stratejilerden biri, “ Trend dostunuzdur” ilkesine göre trendi takip etmek olacaktır.





Bu stratejiyle, günlük olarak enstrümanları değiştirebilir, net bir trende sahip olanları seçebilir ve işlem modunuzu buna göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, trendin tüm yönlerinde işlem yapmak için tek bir hesap için enstrümanlar da seçebilirsiniz. Trend bir enstrümanda kırılırsa, bu enstrüman portföyden çıkarılmalıdır.

Aynı şekilde, güçlü bir yatay trend içinde olan enstrümanlardan oluşan bir portföy oluşturabilir ve "TÜM" modunu kullanarak her iki yönde de işlem yapabilirsiniz. Enstrüman yatay trendden çıktıktan sonra, riskleri azaltmak için trend takipli işlem moduna geçebilirsiniz.

Para birimine odaklanın

Forex piyasası için en uygun olan bir diğer ilginç strateji ise Currency Focus'tur.

Portföy için tüm döviz çiftlerini, örneğin Euro'yu seçmek gerekir: EURUSD, EURNZD, EURGBP, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURCNY ve diğerleri. Liste kısaltılabilir veya genişletilebilir. Prensip basit: Haberler veya diğer faktörler nedeniyle güçlenen veya zayıflayan EUR'da belirgin bir hareket olduğunda piyasaya girişi kaçırmayın. Tüm bu pariteler farklı fazlarda olabileceğinden, tüm pariteler aynı anda ilgili sinyalleri tetiklemeyebilir, bu da en az bir pariteye girişi garanti eder. Ve burada, kademeli olarak yaklaştığımız bir başka danışman ayarı işe yarıyor; özellikle bu durumda çoğu enstrümanda sinyal tetikleniyorsa, bu ayar oldukça faydalı olacaktır.

Öncelikle her bir enstrümanda şunları etkinleştirmeniz gerekiyor:

Enable total profit control = true Percentage of profit for closing, % = 6

Not: Yüzdeyi tüm enstrümanlar için aynı değere ayarlayın; çünkü en düşük yüzde, tüm enstrümanlar için geçerli olacak ve tüm kârlı işlemleri kapatacaktır. Bu ayarı tek bir hesapta kullanırken, aynı anda birden fazla işlem stratejisi kullanamazsınız. Lütfen çalışırken bunu aklınızda bulundurun.





Mevcut mevduatınızdan, hamleden elde edeceğimiz tüm kârı almaya razı olduğumuz kâr yüzdesini ayarlayın. Bu parametre bireysel olarak seçilir ve hedeflerinize ve işlem planlarınıza bağlıdır, ancak piyasa dalgalı olduğundan %10'dan yüksek bir değer belirlememelisiniz. Bu, piyasa tersine döndüğünde ve robot iyi bir dalgalı kârı garantileyemediğinde ve acımasızca buharlaştığında daha sonra acı verici ve hayal kırıklığı yaratacaktır. (Elbette, kârınızı her zaman manuel olarak da sabitleyebilirsiniz, ancak işlem robotlarını bunun için geliştirmiyoruz.)

Büyük kazanç

Ve tabii ki çok büyük hesaplar için Big Jackpot stratejisini kullanabilirsiniz.

Dikkatli olun ve parametrelerinizi dikkatli seçin, çünkü yüksek kar getirebilecek bir strateji aynı zamanda yüksek riskli bir stratejidir.

Burada mevduatın kaldırabileceği maksimum sayıda enstrümanı kullanmalısınız.

Farklı enstrümanlardaki durum her zaman farklı olduğundan ve diğer faktörlerden bağımsız olarak, herhangi bir anda farklı enstrümanlarda sinyaller ortaya çıkabileceğinden, buradaki prensip, mümkün olan en kısa sürede karı maksimize etmek için mümkün olan en fazla sayıda sinyali toplamaktır.

Ve burada, diğer tüm çoklu mod stratejileri gibi, denge ilkesi geçerli olacaktır; yani, mevcut emirleri olan her bir sonraki açık işlem daha düşük bir ağırlığa sahip olacak ve böylece hesapta bir bakiye kalacaktır. İşlemlerden bazıları kârlı veya kârsız çıkarsa, mevduat miktarı ortalama kâr veya zarar miktarına yönelecektir.

Bu değeri lehimize çevirmek için yukarıda belirtilen "Trading mode" ve "total profit control" ayarlarını ustaca kullanabiliriz. Bunları kullanmayı unutmayın.

Bu stratejiyi demo hesapta test ediyoruz ve sonuçlarını Telegram kanalımızda yayınlıyoruz @Samurai WIN Multiple, sonuçları takip etmek ve EA'nın performansını gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için abone olun.





‼️ Önemli uyarı:

Bu makalede sunulan tüm stratejiler ve örnek ayarlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır . EA'nın esnekliğini göstermeyi ve sinyallerine dayanarak kendi işlem sisteminizi oluşturmanız için size ilham vermeyi amaçlamaktadır Samurai WIN. Bu yaklaşımları körü körüne kopyalamanızı hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz. Parametrelerin nihai seçimi, risk değerlendirmesi ve işlem sonuçlarının sorumluluğu tamamen yatırımcıya aittir.

Çözüm



Danışmanda çoklu mod Samurai WIN — otomatik alım satıma yönelik yaklaşımda niteliksel bir dönüşümdür. Tek bir paritede izole işlemlerden tüm piyasa için kapsamlı bir stratejiye. Robotunuz artık sadece bir icracı değil, aynı anda sınırsız sayıda enstrümanı yöneterek tek bir hedefe, yani istikrarlı mevduat büyümesine ulaşan tam teşekküllü bir portföy yöneticisidir.

Hatırlanması gereken önemli noktalar:

Mevduat ve kaldıraç, ölçeği belirler. Az sayıda enstrümanla başlayın ve sermayeniz büyüdükçe portföyünüzü kademeli olarak genişletin. Risk, temel parametredir. Serbest teminattan sabit bir risk (enstrüman başına %5'ten fazla olmaması önerilir), mevduat korumasının ve yeni sinyalleri işleme yeteneğinin anahtarıdır. Strateji sizin yaratıcı seçiminizdir. İster bir trendi takip edin, ister belirli bir para birimine odaklanın, ister agresif bir şekilde sinyal toplayın, Samurai WIN 'in esnek ayarları neredeyse her fikri hayata geçirmenize olanak tanır. Toplam Kâr Kontrolü sizin "güvenlik düğmenizdir." Bu ayar, portföyünüzün tamamındaki kârları otomatik olarak kilitler ve sizi piyasa geri dönüşlerinden korur. Test etmek şarttır. Gerçek parayla yatırım yapmadan önce, herhangi bir stratejiyi bir demo hesapta kapsamlı bir şekilde test etmelisiniz.

Çoklu mod, gerçekten dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret sistemi oluşturmanın kapısını açar. Tek bir döviz çiftinde şansa güvenmek yerine, tüm finans dünyasındaki piyasa fırsatlarından sakin ve sistematik bir şekilde kâr elde etmek için bir araç kazanırsınız.

Küçük başlayın, test edin, analiz edin ve ideal stratejinizi kademeli olarak geliştirin. Samurai WIN Bunun için gerekli tüm fırsatları sunuyor. Ticarette bol şans!