Samurai WIN: Consulente esperto automatizzato per MetaTrader 5



Fai lavorare il mercato per te con un algoritmo intelligente basato su una strategia di breakout comprovata.

Trasforma il tuo conto di trading in un samurai disciplinato e impassibile, che non conosce fatica, paura o avidità. Samurai WIN è più di un semplice consulente: è il tuo guerriero del trading personale, che combatte sui mercati finanziari con fredda e calcolatrice precisione.

🔥 Principali vantaggi:



Strategia di tendenza: l'algoritmo opera sulle rotture di livelli significativi, catturando l'inizio di nuovi movimenti di tendenza o proseguendo i movimenti esistenti dopo un periodo piatto.

Gestione attenta del capitale (gestione del rischio):

Sistema a Volume Frazionario: apre fino a quattro ordini per segnale, distribuendo il rischio e tenendo conto della probabilità di un movimento continuo. Questo riduce le potenziali perdite e aumenta i potenziali profitti.

Impostazioni di rischio: puoi decidere quanto margine libero sei disposto a rischiare. Il consulente calcolerà automaticamente la dimensione della posizione, rispettando rigorosamente il livello di rischio specificato.

Completamente automatizzato: il consulente trova automaticamente i segnali, apre e chiude le operazioni in base a regole algoritmiche e imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit. Devi solo configurare il consulente in base al tuo stile di trading.

Notifiche istantanee su Telegram: ricevi avvisi dettagliati su ogni operazione direttamente sul tuo telefono o in una chat di gruppo.

📩 Segnali per aprire posizioni (ACQUISTA/VENDI)

✅ Notifiche di chiusura Take Profit

❌ Notifiche di chiusura Stop Loss

✋ Messaggi sulla chiusura manuale dell'affare

⏰ Messaggi sulla chiusura delle posizioni da parte del Consulente

Nei messaggi riceverai informazioni su: simbolo, volume, prezzo di ingresso, livelli SL/TP, potenziale entità di profitti/perdite, swap, commissioni e importo del deposito dopo la transazione.

Dopo eventi importanti, il consulente invia automaticamente uno screenshot del grafico attuale a Telegram, così sarai sempre informato sulla situazione del mercato.

Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitarla, è necessario impostare "Abilita notifiche Telegram" su "true" e specificare il token del bot e l'ID della chat. Per saperne di più, consulta la sezione " Istruzioni per abilitare le notifiche su Telegram.

Selezione della modalità di trading: la possibilità di scegliere una direzione di trading (solo acquisto, solo vendita o in entrambe le direzioni) consente di adattarsi più accuratamente alle condizioni di mercato. Se il grafico mostra un chiaro trend in una direzione, le operazioni in quella direzione hanno maggiori probabilità di essere redditizie, eliminando così le operazioni più rischiose e probabilmente non redditizie, consentendo di massimizzare i profitti.

Sistema di identificazione univoco: su un unico conto, puoi eseguire operazioni manuali senza conflitti, lavorare con più strumenti e gestire contemporaneamente diversi altri consulenti nel tuo portafoglio, grazie a un sistema di identificazione univoco.

Versatilità: Grazie ad un sistema di identificazione univoco, il consulente ha 2 modalità operative.

Grazie ad un sistema di identificazione univoco, il consulente ha 2 modalità operative. Separare - progettato per funzionare con uno strumento su un account.

Multiplo - lavorare su più strumenti con l'obiettivo di ottenere profitti.

Principi di funzionamento:



Dopo aver ricevuto un segnale di ingresso, il robot apre un'operazione nella direzione del trend dopo la rottura di un livello significativo, che si tratti di un'inversione o di una continuazione del trend precedente, fissando obiettivi nella direzione del potenziale movimento. L'algoritmo, insensibile a inversioni o movimenti bruschi, consente al mercato di muoversi nella direzione degli obiettivi, poiché dispone di tre livelli di protezione del capitale:

Primo livello - Si tratta di uno stop-loss calcolato in base a un potenziale punto di inversione, in base alla situazione di mercato. È possibile considerare il rischio di perdita massima di una parte del deposito in una transazione. Il limite consigliato non supera il 5% per transazione, ma questo parametro è a vostra discrezione e in base alla vostra propensione al rischio. Secondo livello Si tratta di una chiusura frazionaria degli ordini, che presuppone a priori che il prezzo abbia maggiori probabilità di muoversi di un numero inferiore di punti e poi di invertirsi nuovamente, piuttosto che di muoversi molto e per un periodo prolungato. Pertanto, il sistema di chiusura frazionaria è più rilevante che mai. Con ogni take-profit successivo, la probabilità che venga chiuso diminuisce, da qui la distribuzione del volume consigliata nelle operazioni: è meglio allocare un carico maggiore agli obiettivi immediati piuttosto che ai take-profit successivi. Di conseguenza, chiudendo il primo target minimo con un volume maggiore, il rischio nell'operazione si riduce, anche in caso di inversione. Bloccando una parte del profitto, l'operazione può raggiungere il pareggio anche se vengono attivati gli stop-loss rimanenti. Terzo livello - Questo è il controllo di mercato: il robot continua a cercare segnali opposti, che utilizza per uscire da un'operazione. Dopo averli ricevuti, liquida immediatamente tutte le posizioni aperte ai prezzi correnti, senza attendere un take-profit o uno stop-loss.

È importante ricordare che il mercato è un organismo vivente, quindi a seconda dello strumento che si intende negoziare, potrebbero applicarsi leggi diverse e una tattica diversa potrebbe rivelarsi redditizia a lungo termine. Tutto dipende dalla meccanica dei movimenti di ogni strumento e dai modelli di comportamento costanti che si sviluppano nel corso degli anni. Regolando con precisione i volumi, è possibile trovare la chiave per qualsiasi strumento.

Modalità giocatore singolo:

Il consulente è stato ampiamente testato sulla coppia USD/JPY e sono stati selezionati i parametri ottimali. Questi parametri sono stati efficaci per 13 anni, aumentando la dimensione del conto. Durante questo periodo, il deposito di $ 10.000 è cresciuto fino a $ 207.577.

Parametri per USDJPY (impostazioni di base):

Risk order 1 , % = 60 , Risk order 2 , % = 20 , Risk order 3 , % = 15 , Risk order 4 , % = 5 , Risk from the free margin, % = 5 , Multiple EA or manual transactions = false, Trading mode = ALL Enable total profit control = false, Percentage of profit for closing, % = 0

Per lo strumento USDJPY, puoi semplicemente posizionare il consulente sul grafico con le impostazioni di base e goderti il trading: farà tutto per te.

Se sei interessato a massimizzare la diversificazione del tuo portafoglio, puoi personalizzare i parametri per qualsiasi altro strumento utilizzando periodi di test a lungo o breve termine, con diversi livelli di rischio e distribuzioni di volume.

Modalità multipla:

Utilizzo simultaneo su più strumenti, funziona al meglio sul mercato valutario Forex, il numero di strumenti è illimitato.

Per un corretto funzionamento, non dimenticare di abilitare:

Multiple EA or manual transactions = true

Vantaggi della modalità multipla:

Massima diversificazione: una perdita su una o anche più coppie di valute è facilmente compensata da un profitto su altre. Una corretta gestione del denaro riduce drasticamente i drawdown complessivi e uniforma la curva dei profitti. Ogni operazione non comporta più di una percentuale specifica di margine libero.

una perdita su una o anche più coppie di valute è facilmente compensata da un profitto su altre. Una corretta gestione del denaro riduce drasticamente i drawdown complessivi e uniforma la curva dei profitti. Ogni operazione non comporta più di una percentuale specifica di margine libero. Alta frequenza di opportunità: segnali di trading moltiplicati per molti. Il tuo capitale non è mai inattivo e lavora costantemente per te.

segnali di trading moltiplicati per molti. Il tuo capitale non è mai inattivo e lavora costantemente per te. Completamente automatizzato: installa, configura e dimenticatene. Il sistema funziona senza il tuo intervento, prendendo decisioni basate su algoritmi rigorosi.

È possibile utilizzare anche la modalità multipla con obiettivi di profitto abilitando:

Enable total profit control = true , Percentage of profit for closing, % = 6 ,

Queste impostazioni ti consentono di bloccare automaticamente i profitti fluttuanti, chiudendo tutte le operazioni in profitto aperte dal consulente al raggiungimento di una determinata percentuale del tuo deposito attuale (l'importo è a tua discrezione). Questa funzione è utile in mercati particolarmente volatili, quando gli obiettivi di take profit potrebbero non essere raggiunti e l'attivazione di stop loss a causa della volatilità del mercato può essere dannosa per il tuo deposito.

Puoi lasciare i parametri rimanenti come predefiniti o personalizzarli in base al tuo stile di trading.

📊 Specifiche tecniche:

Piattaforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Strumenti: Qualsiasi: coppie di valute, CFD su azioni, ecc.

Qualsiasi: coppie di valute, CFD su azioni, ecc. Intervallo di tempo: puoi posizionare il consulente su qualsiasi intervallo di tempo, ciò non influisce sulla generazione del segnale.

puoi posizionare il consulente su qualsiasi intervallo di tempo, ciò non influisce sulla generazione del segnale. Deposito minimo: consigliato a partire da $ 1000 con un rischio del 5% di margine libero per una comoda gestione del denaro.

consigliato a partire da $ 1000 con un rischio del 5% di margine libero per una comoda gestione del denaro. Impostazioni: parametri di input intuitivi per una messa a punto precisa in base al tuo stile di trading.

parametri di input intuitivi per una messa a punto precisa in base al tuo stile di trading. Spalla: Qualsiasi.

🎯 A chi è rivolto questo consulente?

Per i trader principianti che vogliono iniziare a fare trading sul mercato Forex ma non hanno abbastanza esperienza o tempo per l'analisi.

che vogliono iniziare a fare trading sul mercato Forex ma non hanno abbastanza esperienza o tempo per l'analisi. Per trader esperti che desiderano diversificare i propri investimenti e aggiungere un'altra strategia completamente automatizzata al proprio portafoglio.

che desiderano diversificare i propri investimenti e aggiungere un'altra strategia completamente automatizzata al proprio portafoglio. Per gli investitori che cercano uno strumento affidabile per ottenere un reddito passivo senza dover monitorare costantemente i grafici.

che cercano uno strumento affidabile per ottenere un reddito passivo senza dover monitorare costantemente i grafici. Per i proprietari di canali Telegram che desiderano automatizzare il processo di invio di segnali e analizzare il proprio pubblico e avere la possibilità di inviare segnali di lavoro aggiuntivi.

⚔️ Il tuo samurai del commercio attende i tuoi ordini!

Samurai WIN è la combinazione perfetta tra una strategia solida, una rigorosa gestione del rischio e moderne tecnologie di allerta. Smetti di affidarti alle emozioni e lascia che sia l'algoritmo a fare il suo lavoro.

Pronto a affidare il controllo a un professionista? Installa Samurai WIN e inizia a guadagnare automaticamente!

Importante: tutti gli investimenti comportano rischi. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Consigliamo di testare l'Expert Advisor su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale e di regolare attentamente i parametri per lo strumento selezionato.



