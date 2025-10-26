Safe Adaptive Trader PRO Majors Edition

Это продвинутый многоиндикаторный торговый советник, оптимизированный для работы с основными валютными парами. Система использует ансамбль технических индикаторов и современные методы управления рисками для принятия торговых решений.

Архитектура системы

1. Многоиндикаторный ансамбль

Советник объединяет сигналы от 7 различных технических индикаторов:

Трендовые индикаторы:

  • EMA (50 периодов) - быстрая скользящая

  • SMA (100 периодов) - средняя скользящая

  • SMA (200 периодов) - медленная скользящая

Осцилляторы:

  • RSI (14 периодов) - индекс относительной силы

  • Stochastic (14,3,3) - стохастический осциллятор

  • CCI (20 периодов) - индекс товарного канала

  • Williams %R (14 периодов) - процентный диапазон Вильямса

  • Momentum (10 периодов) - индикатор импульса

Вспомогательные индикаторы:

  • ATR (14 периодов) - средний истинный диапазон

  • ADX (14 периодов) - индекс направленного движения

2. Механизм принятия решений

Система голосования:

  • Каждый индикатор "голосует" за покупку или продажу

  • Минимальный порог согласия: 65% (настраивается)

  • ADX используется как фильтр тренда (мин. сила 25)

Условия сигналов:

Покупка (BUY):

  • RSI < 30 (перепроданность)

  • Stochastic K и D < 20

  • CCI < -100

  • Williams %R < -80

  • Momentum > 100 и растет

  • Быстрая MA > Средней MA > Медленной MA

Продажа (SELL):

  • RSI > 70 (перекупленность)

  • Stochastic K и D > 80

  • CCI > 100

  • Williams %R > -20

  • Momentum < 100 и падает

  • Быстрая MA < Средней MA < Медленной MA

Управление рисками

1. Динамическое управление капиталом

Расчет лота:

  • Базовый риск: 0.12% от депозита

  • Динамическая Adjustровка риска от 0.05% до 0.18%

  • Учет волатильности рынка

  • Проверка маржинальных требований

Формула расчета лота:

Lot = (Balance × Risk%) / (StopLoss_distance × TickValue)

2. Защита от просадки

Адаптивная система защиты:

  • Максимальная просадка: 10% (настраивается)

  • Режим восстановления при просадке > 6%

  • Временное ограничение торговли: до 12 часов

  • Многофакторный анализ для выхода из recovery-режима

Условия активации защиты:

  • Просадка equity превышает установленный лимит

  • Технический анализ показывает неблагоприятные условия

  • Превышение лимита последовательных убытков

3. Дневные лимиты

  • Максимум 6 сделок в день

  • Максимальный дневной убыток: 3%

  • Минимальное расстояние между сделками: 2 бара

Система стоп-лосс и тейк-профит

Расчет уровней:

  • Stop Loss: на основе ATR × 1.6

  • Take Profit: Stop Loss × 1.7

  • Минимальное расстояние: 15 пунктов или 0.15 ATR

Трейлинг-стоп:

  • Активация: 0.8 ATR от цены открытия

  • Шаг перемещения: 0.6 ATR

  • Альтернатива: trailing по MA(20)

Фильтры и ограничения

1. Временные фильтры

  • Основная торговля: H1-H4

  • Сессионные фильтры:

    • Избегание азиатской сессии (00:00-06:00)

    • Приоритет европейской (07:00-10:00) и американской (13:00-16:00) сессий

2. Фильтры рынка

  • Защита от высокого спреда (до 2.5× от среднего)

  • Обнаружение гэпов цен (>0.3%)

  • Фильтр по режиму рынка (тренд/флет)

3. Технические фильтры

  • Минимальная сила тренда (ADX > 25)

  • Проверка качества данных индикаторов

  • Мониторинг соединения с рынком

Особенности для малых депозитов

Адаптивный режим:

  • Автоматическое определение малого депозита (< $1000)

  • Ультра-консервативное управление риском

  • Резервный расчет микро-лотов

  • Усиленная защита от просадки

Восстановительная система

После серии убытков:

  • Уменьшение объема сделок на 85%

  • Дополнительная проверка сигналов

  • Постепенное возвращение к нормальному размеру позиции

Оптимизация производительности

Кэширование данных:

  • Индикаторы: обновление каждые 5 секунд

  • Данные счета: обновление каждые 2 секунды

  • Символьные данные: обновление каждую секунду

Эффективное использование ресурсов:

  • Тяжелые расчеты только при появлении нового бара

  • Минимизация вызовов рыночных данных

  • Оптимизированное управление памятью

Мониторинг и отчетность

Статистика в реальном времени:

  • Количество сделок за день

  • Текущая прибыль/убыток

  • Уровень просадки

  • Фактор прибыли

  • Режим работы советника

Система оповещений:

  • Активация защиты от просадки

  • Превышение лимитов

  • Проблемы с соединением

  • Критические ошибки выполнения

Преимущества системы

  1. Диверсификация сигналов - ансамбль индикаторов снижает ложные сигналы

  2. Адаптивность - автоматическая Adjustровка к изменяющимся условиям рынка

  3. Защита капитала - многоуровневая система управления рисками

  4. Оптимизация для мажоров - параметры настроены для основных валютных пар

  5. Устойчивость к просадке - продвинутая система восстановления

  6. Производительность - оптимизирован для работы 24/7

Рекомендуемые пары и таймфреймы

Основные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD
Таймфреймы: H1-H4 для торговли, H4 для анализа

Система демонстрирует стабильную работу на трендовых рынках и ограничивает убытки в периоды высокой волатильности или флета.

Yazarın diğer ürünleri
Safe Adaptive Trader PRO
Vladimir Novikov
Uzman Danışmanlar
Преимущества системы Это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму. Ключевые преимущества: Высокая эффективность ️ Надежная защита ️ Сбалансированный риск Многоуровневый контроль рисков Специализация на золоте : Оптимизирован для волатильности XAUUSD 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СОВЕТНИКА Safe Adaptive Trader PRO v6.0   - это профессиональная
Event Horizon Trader
Vladimir Novikov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Event Horizon Trader -  это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD  Ключевые компоненты системы: 1. Квант
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Uzman Danışmanlar
**Quantum Nexus EA V6**   *Многостратегический советник для MetaTrader 5 с адаптивным риск-менеджментом*   **Ключевые особенности:**   1. **4 стратегии в одном алгоритме**:      - **RSI + Stochastic + MA** (Перекупленность/перепроданность + тренд)      - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Волатильность + тренд)      - **RSI + EMA + MACD** (Долгосрочный тренд + импульс)      - **RSI + Volume + CCI** (Объемы + циклы)      - *Каждая стратегия работает на своем таймфрейме (H1/D1)*   2. **Умное управле
FREE
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Uzman Danışmanlar
4 независимые стратегии   с уникальными комбинациями индикаторов: Strategy 1 : RSI + Stochastic + Moving Average Фильтрация перекупленности/перепроданности RSI Подтверждение разворотов Stochastic Определение тренда по MA Strategy 2 : RSI + Bollinger Bands + MA Торговля у границ Боллинджера Фильтрация тренда по MA Подтверждение сигналов RSI Strategy 3 : RSI + MA + MACD Комбинирование трендовых и импульсных сигналов Синхронизация RSI и MACD Strategy 4 : RSI + Volume + CCI Подтверждение объемов Оп
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Uzman Danışmanlar
Сильные стороны: 4 стратегии в одной системе RSI + Stochastic + MA   (тренд + перекупленность) RSI + Bollinger Bands + MA   (волатильность + тренд) RSI + MA + MACD   (конвергенция импульса) RSI + Volume + CCI   (объемы + циклы) → Диверсификация сигналов, снижение зависимости от одного паттерна. Адаптивный риск-менеджмент 3 модели риска:   Фиксированный ,   Волатильность-адаптивный ,   Формула Келли . Авторасчет лота с защитой от маржин-колла: Ограничение макс. риска портфеля ( MaxPortfolioRis
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt