Safe Adaptive Trader PRO

Golden Guardian - Интеллектуальный советник для торговли золотом

🏆 Преимущества системы

Golden Guardian - это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму.

✅ Ключевые преимущества:

  • 📈 Высокая эффективность

  • 🛡️ Надежная защита:

  • ⚖️ Сбалансированный риск

  • 🔐 Многоуровневый контроль рисков

  • 🎯 Специализация на золоте: Оптимизирован для волатильности XAUUSD

🎯 Принцип работы

Система использует комбинацию технических индикаторов для точного определения точек входа:

📊 Аналитический модуль:

  • RSI (19 периодов) - идентификация перекупленности/перепроданности

  • ADX (25 периодов) - оценка силы тренда

  • Скользящие средние (55/100) - определение направления тренда

  • ATR (18 периодов) - расчет волатильности для стоп-лоссов

⚙️ Механизм принятия решений:

  1. Анализ тренда по скользящим средним

  2. Подтверждение сигнала индикатором ADX (минимум 28 пунктов)

  3. Фильтрация по RSI - вход только в зонах перекупленности/перепроданности

  4. Расчет объемов с учетом текущей волатильности

⚙️ Параметры настройки

Основные настройки:

text

BaseRisk = 0.5 // Базовый риск (%) MinBarsBetweenTrades = 2 // Минимальное расстояние между сделками ATRMultiplierSL = 1.5 // Множитель ATR для стоп-лосса TPtoSLRatio = 2.0 // Соотношение TP/SL

Управление лотами:

text

MaxAllowedLot = 0.1 // Максимальный разрешенный лот UseFixedLot = true // Использовать фиксированный лот FixedLotSize = 0.01 // Размер фиксированного лота

Настройки индикаторов:

text

RSIPeriod = 19 // Период RSI ADXPeriod = 25 // Период ADX ATRPeriod = 18 // Период ATR FastMAPeriod = 55 // Период быстрой MA SlowMAPeriod = 100 // Период медленной MA AnalysisTimeframe = H8 // Таймфрейм анализа

Фильтры сигналов:

text

UseRSI = true // Использовать RSI UseADX = true // Использовать ADX UseMA = true // Использовать скользящие средние MinADXStrength = 28.0 // Минимальная сила тренда ADX MaxRSIOverbought = 70.0 // Уровень перекупленности RSI MinRSIOversold = 30.0 // Уровень перепроданности RSI

Управление рисками:

text

MaxDailyTrades = 5 // Максимальное количество сделок в день MaxDailyLoss = 3.0 // Максимальный дневной убыток (%) MaxTotalLoss = 10.0 // Максимальный общий убыток (%) UseHardStop = true // Использовать жесткий стоп-лосс

📊 Результаты тестирования

Статистика производительности:

  • Чистая прибыль: 3551.74$ (710% прибыли)

  • Общая прибыль: 5179.16$

  • Прибыльные сделки: 79 из 130 (60.77%)

  • Максимальная просадка: 20.17%

  • Фактор восстановления: 9.32

Характеристики торговли:

  • Средняя прибыльная сделка: 65.56$

  • Средняя убыточная сделка: -31.91$

  • Матожидание выигрыша: 27.32$

  • Профит-фактор: 3.18

🛡️ Система защиты

Golden Guardian включает многоуровневую систему управления рисками:

  • ✅ Ограничение количества сделок в день

  • ✅ Контроль максимального убытка

  • ✅ Динамический расчет лотов

  • ✅ Защита от маржин-колла

  • ✅ Автоматическое отключение при достижении лимитов

💡 Рекомендации

Система оптимально подходит для:

  • Среднесрочной торговли на золоте

  • Инвесторов, ориентированных на умеренный риск

  • Трейдеров, ценящих стабильность и защиту капитала

Golden Guardian - ваш надежный партнер в торговле золотом с интеллектуальной системой управления рисками и проверенной стратегией!


