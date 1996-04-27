DrawMaster

DrawMaster - MT5 için Profesyonel Çizim Araçları


Ciddi yatırımcılar için gelişmiş çizim araçlarına sahip hepsi bir arada panel.


✨ ANA ÖZELLİKLER:


• Akıllı dikdörtgenler - Boş ve doldurulmuş, özelleştirilebilir renkler

• Trend çizgileri - Birden fazla stil ve ayarlanabilir kalınlık

• Piyasa yapıları - Otomatik algılama özelliğine sahip MS ve BOS

• Serbest çizim - Yönlü renkli işaretler ve yollar

• Alan silgi - Birden fazla nesneyi hızlıca silin

• Özelleştirilebilir panel - Grafikte 6 farklı konum


🚀 ÖNEMLİ AVANTAJLAR:


Zaman dilimleri arasında kalıcı nesneler


Temiz ve profesyonel arayüz


Hızlı kullanım için klavye kısayolları


Fiyat Hareketi ve teknik analiz için mükemmel


Teknik analizinizi optimize edin ve grafiklerinizi tek bir yerde bulunan profesyonel araçlarla düzenli tutun.


Yazarın diğer ürünleri
DrawFX
Alex Orozco
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz indikatör, MetaTrader 5’te teknik analizi net ve pratik çizim araçlarıyla optimize eder. Ana Özellikler: İlgi alanlarını vurgulamak için dikdörtgenler çizme. Kolayca trend çizgileri çizme. BOS ve Market Structure (MS) gibi yapıları işaretleme. Renkleri ve stilleri tercihlerinize göre özelleştirme. Price Action veya piyasa yapısı temelli analiz kullanan traderlar için idealdir, grafiklerin düzenli ve kolay yorumlanabilir kalmasını sağlar. Ücretsiz indirin ve MT5 analizlerinizi gel
FREE
RiskView
Alex Orozco
5 (1)
Yardımcı programlar
RiskView - Görsel Risk/Getiri Yönetim Aracı Ürün Açıklaması: RiskView, risk/getiri analizinde hassasiyet ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen ciddi yatırımcılar için temel bir araçtır. Yatırımcılar tarafından yatırımcılar için tasarlanan Uzman Danışmanımız (Expert Advisor), karmaşık matematiksel hesaplamaları tek bir tıklamayla sezgisel görsel temsillere dönüştürür. Temel Özellikler: Akıllı Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama:   Hesap risk yüzdesi veya sabit bir miktara dayalı olarak pozisyon
TimeView
Alex Orozco
Göstergeler
**TimeView ile Anında Zaman Dilimini Değiştirin!** MetaTrader 5 için TimeView göstergesi, sadece birkaç tuşla herhangi bir zaman dilimine geçmenizi sağlar. Karmaşık menüler yok, arama yok. Hızlı, sezgisel ve verimli! **Temel Özellikler:**   Klavye Kısayolları: Panel sayı tuşlarıyla (1-6, 8) etkinleşir   Özelleştirilebilir: Renkler, yazı tipleri ve panel boyutu ayarlanabilir   Tüm Zaman Dilimleri: M1'den MN1'e kadar tam destek   Akıcı Etkileşim: Enter ile onayla, Escape ile iptal et *
FREE
