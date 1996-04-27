DrawMaster
- Yardımcı programlar
- Alex Orozco
- Sürüm: 1.0
DrawMaster - MT5 için Profesyonel Çizim Araçları
Ciddi yatırımcılar için gelişmiş çizim araçlarına sahip hepsi bir arada panel.
✨ ANA ÖZELLİKLER:
• Akıllı dikdörtgenler - Boş ve doldurulmuş, özelleştirilebilir renkler
• Trend çizgileri - Birden fazla stil ve ayarlanabilir kalınlık
• Piyasa yapıları - Otomatik algılama özelliğine sahip MS ve BOS
• Serbest çizim - Yönlü renkli işaretler ve yollar
• Alan silgi - Birden fazla nesneyi hızlıca silin
• Özelleştirilebilir panel - Grafikte 6 farklı konum
🚀 ÖNEMLİ AVANTAJLAR:
Zaman dilimleri arasında kalıcı nesneler
Temiz ve profesyonel arayüz
Hızlı kullanım için klavye kısayolları
Fiyat Hareketi ve teknik analiz için mükemmel
Teknik analizinizi optimize edin ve grafiklerinizi tek bir yerde bulunan profesyonel araçlarla düzenli tutun.