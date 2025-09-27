DrawFX
- Yardımcı programlar
- Alex Orozco
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 27 Eylül 2025
Bu ücretsiz indikatör, MetaTrader 5’te teknik analizi net ve pratik çizim araçlarıyla optimize eder.
Ana Özellikler:
-
İlgi alanlarını vurgulamak için dikdörtgenler çizme.
-
Kolayca trend çizgileri çizme.
-
BOS ve Market Structure (MS) gibi yapıları işaretleme.
-
Renkleri ve stilleri tercihlerinize göre özelleştirme.
Price Action veya piyasa yapısı temelli analiz kullanan traderlar için idealdir, grafiklerin düzenli ve kolay yorumlanabilir kalmasını sağlar.
📌 Ücretsiz indirin ve MT5 analizlerinizi geliştirin.