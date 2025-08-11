Golden Bullet Trend Keyline PRO P

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA : Maîtrise de la KEYLINE Precision pour FOREX et XAUUSD

Libérez la puissance de GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08, un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour les traders d’élite, les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels. Développé pour XAUUSD et FOREX, cet EA offre une précision chirurgicale KEYLINE precision grâce à des stratégies basées sur des lignes de tendance à trois points pivots, un timing avancé anti-manipulation et une gestion robuste des risques. Avec un taux de réussite de 68 % et 61 200 $ de profit sur un compte de 100 000 $ lors d’un test de stratégie d’un mois, il transforme la volatilité de l’or en profits constants tout en naviguant facilement dans les complexités du marché.

Offre limitée :

ON SALE: $169.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY

. Contactez-nous par message privé après l’achat pour obtenir les fichiers de configuration optimisés : SET FILE: MQL5 CHAT LINK 


Pourquoi choisir GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced ?

Contrairement aux EA conventionnels qui échouent dans les marchés volatils ou reposent sur des stratégies risquées comme le martingale, GOLDEN BULLET offre une performance de niveau institutionnel. Optimisé pour XAUUSD et FOREX, il utilise un timing KEYLINE avancé, une détection de tendances basée sur les pivots et des contrôles dynamiques des risques pour contourner les manipulations du marché. Son architecture optimisée pour la mémoire, sa polyvalence sur plusieurs cadres temporels et son panneau de trading interactif en font le choix idéal pour les défis des firmes de prop trading, l’expansion de portefeuilles et le trading à haut risque.

Caractéristiques principales

  • Timing KEYLINE avancé : Utilise des ATR-based entry offsets (par défaut : ATR_Multiplier_Entry=0.5 ) et des paramètres de force des pivots ( PivotStrength=3 , MinPivots=3 , MaxPivots=5 ) pour des entrées précises après confirmation KEYLINE, évitant les pièges de liquidité et assurant la continuation du momentum.
  • Aucune stratégie risquée : Chaque transaction est protégée par des niveaux de stop-loss ( StopLossPips=100.0 ) et take-profit ( TakeProfitPips=150.0 ), éliminant la dépendance aux systèmes martingale ou de grille pour une rentabilité durable.
  • Maîtrise de la KEYLINE Precision : Détecte des setups KEYLINE à haute probabilité à l’aide de 3-point pivot-based trendlines, validés par plusieurs points de contact et la détection de pièges de liquidité ( BreakoutThreshold=10 pips).
  • Gestion dynamique des risques : Propose des options de stop-loss fixes, basées sur ATR ( ATR_Multiplier_SL=4.0 ) ou swing-based, un dimensionnement dynamique des lots (risque par défaut de 1 %) et une prise de profit partielle à deux niveaux ( TakeProfit1Ratio=2:1 , TakeProfit2Ratio=3:1 ).
  • Trailing Stops robustes : Verrouille les profits avec des trailing stops activés à TrailingStartRatio=1.5x de distance de risque, mis à jour toutes les 120 secondes ( TrailingUpdateInterval=120 ) pour minimiser les drawdowns dans les marchés volatils.
  • Panneau de trading interactif : Tableau de bord en temps réel affichant les statistiques du compte (solde, équité, marge), les profits quotidiens/hebdomadaires/mensuels, les lignes de tendance actives et les boutons Buy/Sell pour un contrôle manuel fluide.
  • Polyvalence multi-cadres temporels : Excelle sur M15 pour des setups KEYLINE rapides et sur H4 pour l’alignement des tendances, avec des paramètres de pivot améliorés pour forex, commodities et indices.
  • Support des fuseaux horaires mondiaux : Décalages GMT configurables (Londres, New York, Tokyo, Nairobi, Dubaï) garantissent un timing précis des transactions sur les marchés internationaux.
  • Optimisation de la mémoire : Supprime les lignes de tendance obsolètes ( MaxTrendLineAge=24 hours ) et les pivots pour maintenir des performances optimales dans le trading à haute fréquence.
  • Conformité avec les firmes de prop trading : Limites strictes des transactions ( MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 ) et plafonds de pertes quotidiennes garantissent la conformité avec la validation (maximum 20 transactions).
  • Paramètres de pivot améliorés : LookbackPeriod=100 , LookbackBars=50 , PivotStrength=3 configurables pour des tests robustes sur les marchés volatils.
  • AI-Powered Precision (à venir) : Intégrera des confirmations RSI (période 14, seuils 70/30) et MACD (12/26/9), exigeant deux des trois signaux pour des transactions avec un minimum d’entrées fausses.

Stratégie : Trading avec KEYLINE Precision et timing anti-manipulation

GOLDEN BULLET exploite une stratégie sophistiquée de 3-point pivot-based keyline, optimisée pour XAUUSD et FOREX, avec un timing avancé pour contrer les manipulations du marché :

  • Détection dynamique des lignes de tendance : Identifie les lignes de tendance à l’aide de points pivots ( MinPivots=3 , MaxPivots=5 , PivotStrength=3 ), validés par plusieurs points de contact pour des setups à haute probabilité.
  • Timing KEYLINE avancé : Retarde les entrées avec ATR_Multiplier_Entry=0.5 et BreakoutContinuationPips=10 pour éviter les transactions prématurées pendant les pièges de liquidité, garantissant un momentum soutenu.
  • Détection des pièges de liquidité : Vise les niveaux de prix manipulés sur les lignes de tendance clés pour des transactions à haut rendement.
  • Verrouillage agressif des profits : Active les trailing stops ( TrailingStartRatio=1.5x ) et les fermetures partielles ( PartialClose1Percent=50% à 2:1, PartialClose2Percent=30% à 3:1) pour sécuriser les profits.
  • Flexibilité du trading manuel : Les boutons Buy/Sell permettent des transactions manuelles instantanées avec des stop-loss et take-profit définis par l’EA, idéaux pour les stratégies hybrides.
  • Filtres de temps et de sessions : Opère pendant les sessions à forte liquidité (configurable StartHour/EndHour , ex. session NY) avec des filtres de jours (lundi à vendredi) pour éviter les pièges à faible volume.
  • Validation robuste : Gestion améliorée des SL ( StopLossPips=100.0 , ATR_Multiplier_SL=4.0 , 3.0x minStopLevel buffer) garantit la conformité avec les règles du MQL5 Market, résolvant les erreurs "Invalid stops" et "Modification failed".

Cette stratégie prospère dans la volatilité de XAUUSD et FOREX, atteignant un taux de réussite de 68 % et 61 200 $ de profit sur un compte de 100 000 $ lors d’un test de stratégie d’un mois. Ses performances sur M1-H4 excellent dans les setups KEYLINE, avec un timing robuste pour contrer les manipulations.

Approche high-tech

  • Dimensionnement des lots basé sur la volatilité : Ajuste la taille des lots avec ATR ( ATR_Period=14 ) pour une allocation précise des risques, idéale pour les gros comptes.
  • Timing anti-manipulation : Combine les offsets ATR, MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 et MinTradeDistancePips pour éviter les pièges de liquidité et capturer les mouvements de continuation.
  • Visualisations en temps réel : Affiche les lignes high/low quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles ( DailyHighLowColor=clrYellow , WeeklyHighLowColor=clrOrange ) et les lignes de tendance actives.
  • Protection contre les renversements : Détection de surachat/survente basée sur RSI (à venir) minimise les entrées dans les marchés en range.
  • Gestion robuste des erreurs : Vérifications complètes de l’initialisation des symboles, des poignées d’indicateurs et des données de prix garantissent la fiabilité.
  • Optimisation du backtesting : Paramètres de pivot améliorés ( SwingPeriod=10 , PivotStrength=3 ) et paramètres KEYLINE soutiennent les tests sur les marchés volatils.

Instructions de configuration

  • Courtier : Courtiers ECN ou à spread zéro recommandés.
  • Effet de levier : 1:100 ou plus (minimum 1:20).
  • Dépôt : Minimum 3 000 $ (10 000 $ recommandé par 0,01 lot).
  • Symbole : XAUUSD (M15 principal, H4 supporté) ; adaptable à forex, commodities et indices.
  • VPS : Recommandé pour une opération 24/5.
  • Configurations :
    • Définir StopLossPips=100.0 , TakeProfitPips=150.0 , ATR_Multiplier_SL=4.0 pour une gestion robuste des SL.
    • Utiliser TrailingUpdateInterval=120 pour réduire la fréquence des modifications.
    • Ajuster MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 pour la conformité avec les firmes de prop trading.
  • Backtesting : Tester sur XAUUSD ou EURUSD (M15/H4) pendant 1 mois, re-tester toutes les 2 semaines pour confirmer les performances de la stratégie. Ajuster RiskPercent , PivotStrength ou les filtres de sessions pour une optimisation spécifique au marché.

Pourquoi GOLDEN BULLET se distingue

  • Performance éprouvée : Taux de réussite de 68 %, 61 200 $ de profit sur un compte de 100 000 $ lors d’un test de stratégie d’un mois.
  • Conception anti-manipulation : Timing avancé ( ATR_Multiplier_Entry , MaxTradesPerSession , MinTradeDistancePips ) contre les pièges de liquidité et les fausses entrées.
  • Diversification du portefeuille : Faible corrélation avec d’autres EA, idéal pour les portefeuilles multi-stratégies.
  • Personnalisation : Paramètres étendus ( PivotStrength=1-5 , ATR_Multiplier_Entry=0.5 , LookbackPeriod=100 ) pour des stratégies personnalisées.
  • Convivial : Configuration intuitive avec un support complet pour les traders de tous niveaux.
  • Niveau institutionnel : Optimisé pour la mémoire, résistant aux erreurs et conforme aux firmes de prop trading pour le trading à haut risque.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques inhérents. Bien que GOLDEN BULLET soit conçu pour des performances constantes, aucun système ne garantit de profits. Tradez toujours dans les limites de votre tolérance au risque, et les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

Rejoignez l’élite

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 est un game-changer pour les traders de haut niveau. Avec KEYLINE precision, timing anti-manipulation et gestion dynamique des risques, il offre fiabilité et adaptabilité pour XAUUSD, FOREX et au-delà. Que vous développiez des comptes de firmes de prop trading ou gériez un capital institutionnel, cet EA est votre clé pour débloquer le potentiel du marché.

Procurez-vous votre copie maintenant pour 399 $ jusqu’au 15 août 2025 (prix complet : 1 199 $). Contactez-nous pour obtenir des fichiers de configuration optimisés et redéfinissez votre parcours de trading : Telegram Set File.


