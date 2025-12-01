Deep Frame

Özel Lansman Teklifi, Mevcut fiyat: 300. İlk 10 kopya satıldıktan sonra fiyat 408 olacak. Şu ana kadar 1 kopya satıldı.





Bana mesaj atarak bir Deneme sürümü alabilirsin. Onu satın aldığında, ulaş ve sana bir Hediye robotu göndereceğim.

Bu, sadece başka bir uzman danışman değil. Tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalmak için inşa edilmiş bir sistem—en öngörülemez piyasalarda bile.





Doğru geri test sonuçlarına mı ihtiyacın var? Benimle iletişime geç ve sana doğru ayar dosyasını ve kapsamlı rehberliği göndereceğim.

Piyasa Güncellemelerini Takip Et: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Onu Benzersiz Kılan Nedir?

AI Tabanlı Fraktal Sıkıştırma Tarayıcı – Bu EA, fiyat yapıları boyunca fraktal sıkıştırma desenlerini tespit etmek için bir makine öğrenimi modeli kullanır. Model, zaman ve fiyat fraktallarının bir yakınsamasını onayladığında, EA, patlama genişlemesinden önce hassas girişleri tetikler—aslında piyasanın "nefes verme" zamanlamasıdır.





Hassasiyet İçin İnşa Edildi, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

Maruziyeti azaltmak ve gereksiz işlem yığınından kaçınmak için ultra hassas girişler

Kurulum ve unutma işlemi – sadece EA'yı GBPUSD üzerinde M30 ya ekleyin ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir

üzerinde ya ekleyin ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir Tüm brokerlarla uyumlu – spread veya işlem türünde herhangi bir kısıtlama yoktur

MT5 üzerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiştir ve sağlam çok yıllık performansı vardır





Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: yalnızca EA'yı önerilen grafik ve zaman dilimine uygulayın. Diğer pariteleri kendiliğinden yönetecek ve tüm mantığı otonom olarak ele alacaktır.

Kesintisiz performans sağlamak için, EA'yı özellikle 24/7 ticaret yapıyorsanız bir VPS'de çalıştırmanız şiddetle önerilir. Bu, internet kesintileri veya sistem kesintilerinden gelen riski minimize eder.





Bağlantıda Kal: Sürekli bilgiler, güncellemeler ve ayar dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (Bağlantı için benimle iletişim kurun)

Bu sistemin senin için çalışmasına izin ver - trend, düzeltme veya kaos boyunca. Çoğunun başaramayacağı şeye hayatta kalması için inşa ettik.