Scalper Master AI

Scalper Master AI
USDJPY 정밀 스캘핑 엔진 | H1

Scalper Master AI는 USDJPY 통화쌍을 위해 설계된 최첨단 AI 기반 스캘핑 시스템으로, 고빈도 매매의 최첨단 기법을 활용합니다. 이 전문가 자문(EA) 시스템은 최첨단 인공지능과 독점적인 스캘핑 방법론을 결합하여 빠르게 움직이는 시장에서 최고의 정밀성과 성능을 제공합니다.

일관되고 높은 확률의 진입을 원하는 트레이더를 위해 설계된 Scalper Master AI는 저지연 체결 및 역동적인 위험 관리에 최적화되어 있어 독점 트레이딩 회사의 엄격한 기준을 준수합니다.

시스템 개요
Scalper Master AI는 실시간 시장 데이터를 처리하여 USDJPY의 미시적 기회를 포착하는 독점적인 AI 프레임워크인 정교한 양자 스캘핑 매트릭스를 기반으로 합니다. 이 시스템은 고급 머신러닝을 활용하여 유동성 변화, 변동성 급등, 가격 변동 이상 현상에 적응하여 변동성이 큰 외환 시장에서도 강력한 성능을 보장합니다.

주요 기능
AI 기반 스캘핑 로직: 딥러닝 및 패턴 인식을 활용하여 진입 및 청산 시점을 지속적으로 개선합니다.
프랙탈 임펄스 감지: 프랙탈 기반 시장 구조 분석을 통해 고확률 거래 설정을 식별합니다.
동적 위험 조정: 실시간 변동성 및 계좌 위험 매개변수를 기반으로 포지션 규모 및 손절매 수준을 조정합니다.
저지연 최적화: M1-M5 시간대에서 초고속 실행을 위해 설계되어 슬리피지를 최소화합니다.
설치 및 설정
Scalper Master AI는 사용자 친화적이며 즉시 배포할 수 있도록 사전 구성되어 있습니다.

EA를 USDJPY 차트(H1 시간대)에 연결합니다.
원하는 위험 수준(낮음, 중간, 높음)을 선택합니다.
권장 레버리지가 1:100~1:500인 ECN 또는 Raw Spread 계좌를 확보합니다.
모든 매개변수는 원활한 통합을 위해 기본적으로 최적화되어 있습니다.
실시간 성과 모니터링
검증된 실시간 신호를 통해 Scalper Master AI의 성과를 추적하세요.

신호
라이선스는 독점성을 유지하고 전략 성과를 보호하기 위해 제한되어 있습니다.

핵심 기술 스택
1. 퀀텀 스캘핑 매트릭스
실시간 시장 엔트로피, 유동성 흐름 및 미세 패턴 편차를 기반으로 스캘핑 전략을 동적으로 재조정하는 머신러닝 코어입니다.

2. 뉴럴 펄스 프로세서
가격 변동의 미세 임펄스를 처리하고 노이즈를 필터링하는 내장형 신경망을 통해 정확한 진입 및 청산 결정을 내릴 수 있습니다.

3. 변동성 동기화 엔진
거래 실행을 변동성 사이클에 맞춰 조정하여 허위 브레이크아웃 및 시장 노이즈에 대한 노출을 줄이는 독점 모듈입니다.

거래 조건
종목: USDJPY
기간: H1
계좌 유형: ECN/Raw Spread
손절매/수익실현 로직: AI 기반, 변동성 대응
모드: 완전 자동화
권장 레버리지: 1:100 – 1:500
주요 장점
프롭 펌(Prop Firm) 규칙을 완벽하게 준수합니다(마팅게일, 그리드 또는 헤징 없음).
AI 기반 정밀성으로 거래 정확도와 위험 효율성이 향상됩니다.
저스프레드 USDJPY 거래를 제공하는 대부분의 브로커와 호환됩니다.
모든 경험 수준의 트레이더에게 적합합니다.
현재 시장 상황에 동적으로 적응하여 오래된 패턴에 의존하지 않습니다.
미적용 사항

일반적인 지표 기반 시스템이 아닙니다.
수동 스캘핑 도구가 아닙니다.
정적인 템플릿 기반 전략이 아닙니다.
고위험 무작위 진입 봇이 아닙니다.
마무리
Scalper Master AI는 시장과 함께 진화하는 인지적 AI 기반 접근 방식으로 스캘핑을 재정의합니다. 고급 머신러닝, 프랙탈 분석, 실시간 적응성을 활용하여 최소한의 손실률로 높은 신뢰도의 거래를 제공합니다. 빠르게 변화하는 USD/JPY 시장을 위해 설계된 이 시스템은 추세를 쫓는 것이 아니라 예측하여 오늘날의 역동적인 외환 시장에서 트레이더에게 경쟁 우위를 제공합니다.

출시 가격: $199 (라이선스 제한으로 인해 가격 인상 가능).
추천 제품
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar 는   롤오버 기간 동안 통화를    거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다    .    머신 러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑    알고리즘을 기반으로 합니다. 딥 머신 러닝 메커니즘, 멀티레벨 퍼셉트론, 적응형 신경 필터를 고전적 지표와 결합한 최초의 다중 통화 스캘퍼입니다. 전문가는 2003년부터 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 헤지가 사용되지 않았습니다. 모든 우수한 ECN 브로커에 적합합니다.  가까운 미래에 전문가 자문의 가격이 상당히 인상되어 독점성과 제한된 수의 사용자를 유지할 것입니다. 다음 가격은 750달러, 최종 가격은 1000달러, 이 가격으로는 2/10부 남았습니다. All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4용 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 정보:
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
Ultra Power Gold
Sivakumar Paul Suyambu
Experts
Ultra Power Gold (MT5 EA) — AMA-Powered Gold Scalper for XAUUSD MT5 Expert Advisor built exclusively for Gold (XAUUSD). Adaptive Moving Average (AMA) entries + ATR-adaptive SL/TP, session filter, break-even & trailing. No grid. No martingale. Live Signal Ultra Power Gold - Guide & Set Files What is Ultra Power Gold? Ultra Power Gold is a focused MT5 EA for XAUUSD that hunts strong trends with multi-check AMA momentum and protects capital with auto-sizing, fixed RR, ATR-based SL/TP, break-eve
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experts
Arbitrage Triad Pro – 외환 시장을 위한 고급 삼각 차익거래 인텔리전스 Arbitrage Triad Pro 는 지능형 삼각 차익거래 시스템 을 활용하여 여러 통화쌍 간의 수익 기회를 신속하게 식별하고 자동으로 활용하는 최첨단 전문가 자문(EA)입니다. 정확성, 일관성, 효율성 을 추구하는 트레이더를 위해 설계되었으며, EA는 고급 통계 분석, 실시간 가격 모니터링 , 그리고 즉시 주문 실행 을 결합하여 수익을 극대화하고 리스크를 최소화합니다. 주요 기능: 삼각 차익거래 전략: 세 개의 상관 통화쌍 간 가격 차이를 활용 초고속 지연 분석: 시장 조정 전에 미세한 가격 변동 포착 자동 주문 실행: 수동 개입 없이 즉시 매수/매도 슬리피지 보호: 지연으로 인한 손실 방지를 위한 스마트 조정 통합 리스크 관리: 설정 가능한 손절매(Stop Loss), 이익실현(Take Profit), 포지션 한도 MetaTrader 4 및 5 호환 모든 브로커 및 계좌 유형에서 사용
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experts
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
Project 758
Konstantin Sinitsin
Experts
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
RsiEma Crossover EA
Patrick Woolverton
Experts
RSI EMA Crossover EA This Expert Advisor implements a rule-based strategy using Exponential Moving Averages (EMA) and the Relative Strength Index (RSI). It is intended for traders who want to automate a structured approach to trend trading. How It Works A buy trade is executed when the fast EMA crosses above the slow EMA and the RSI is above a defined threshold. A sell trade is executed when the fast EMA crosses below the slow EMA and the RSI is below a defined threshold. The EA checks all cond
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
Experts
출시 가격: $199 본 가격은 제품의 장기적 가치에 기반한 출시 전략의 일환으로, 판매 단계가 진행될수록 점진적으로 인상됩니다. ArtQuant Gold를 더 일찍 구매할수록 더 유리한 가격을 확보할 수 있습니다. 인위적인 할인이나 공격적인 프로모션은 제공하지 않습니다. 가격 인상은 시스템의 품질, 안정성, 그리고 장기적인 성숙도를 반영합니다. 실시간 신호 실시간 신호: IC Markets SC – RAW / ECN 실시간 신호: RoboForex – ECN (신호가 비교적 최근에 시작되었으며 EA의 최초 출시일과 일치하지 않는다는 점을 확인하실 수 있습니다. 이에 대한 자세한 설명은 여기를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.) 개요 ArtQuant Gold 는 금(XAUUSD) 거래를 위해 독점적으로 설계된 프로페셔널 Expert Advisor(EA)입니다. 시스템 구조는 견고하고 적응력이 뛰어나며, 장기적 안정성, 리스크 관리, 지속 가능성 에 초점을 맞추고 있습니다. 시스템
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Experts
Gold Crown Pro — Adaptive Hedging Expert Advisor for XAUUSD (H1) Product Overview Gold Crown Pro is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD on the H1 timeframe. It combines an adaptive hedging mechanism, volatility‑sensitive order execution and predefined risk‑management rules. The system works fully automatically and does not use martingale or grid position scaling. The EA provides three operating profiles so that users can select the risk behaviour that best matches their o
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Imperial Flow
Viktoriia Liubchak
Experts
Imperial Flow — Automated Strategy for XAUUSD (M1) Intelligent Expert Advisor with Dynamic StopLoss and TakeProfit Imperial Flow is a high-precision expert advisor designed specifically for trading XAUUSD on the M1 timeframe. The algorithm automatically determines optimal StopLoss and TakeProfit levels based on market volatility, trend strength, and local price structure. The system continuously adapts to real-time market conditions, minimizing risks and improving overall performance stability
Aurum Guard Xauusd
Jahongir Sohibjonov
Experts
주요 기능 만 사용 가능(골드) 전략 기반: 블록 감지 캔들 브레이크 아웃 확인 9/1 수평 레벨 필터 모든 확인이 일치하는 경우에만 거래 항목 간단한 고정 정지 손실 시스템 고정 로트 또는 거래 당 위험%를 통한 위험 관리 완전 자동화,수동 개입 필요 없음 거래 논리 (구매 또는 판매 영역). 가격은 촛불 몸 블록을 중단해야합니다: 구매 블록 캔들 블록 상단 위에 닫힙니다. 판매 블록 캔들 블록 하단 아래에 닫힙니다. 브레이크 아웃 후,가격은 블록으로 돌아갑니다. 두 번째 터치:캔들 섀도우 만 블록 내부에 닿을 수 있습니다(몸체가 아님). 세 번째 귀환에서,에아는 에그프 방향으로 무역을 시작합니다. 가격 수준이 9 또는 1(9/1 필터)로 끝나는 경우에만 거래가 확인됩니다. 입력 매개 변수는 입력 매개 변수입니다. 고정 로트-고정 로트 크기 위험 퍼센트-거래 당 균형의% 스톱플로스핍-핍의 고정 정지 손실 쨩챌쨔챈쨀–쩌짯쨘챰쩍쨘 미끄러짐-
OXI Trend Chaser
Nickey Magale
Experts
Oxi – Mean Reversion + Trend Trading Expert Advisor (MT5) Oxi is a fully automated MT5 Expert Advisor that merges two powerful trading philosophies: Mean Reversion and Trend Trading . Instead of adding to losing positions, Oxi strategically rides momentum after price reverts to the mean—capturing both correction and continuation. It’s optimized for stability, precision, and profitability across various market conditions. Whether the market snaps back to its average or continues with the tren
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Bitcoin Phantom EA
Vhutshilo Evidence Masithembi
Experts
Bitcoin Phantom EA – Key Features & Information Strategy: Martingale-based trading system Optimized Timeframe: Works best on the 2-hour (H2) chart Primary Asset: Designed for Bitcoin (BTC/USD) trading Trade Logic: Uses grid-style entries to average positions during market moves Customization: Adjustable lot sizes, multipliers, grid steps, and trade limits Platform: Compatible with MetaTrader Testing Recommended: Backtest and forward-test on demo accounts before live use Risk Warning: Uses a Mart
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Experts
Automatic Trading System. The first version of the ATS participated in the 2012 Championship. It has been actively developed since 2015. The strategy is based on identifying reversals in the movement of trading pairs. The only variable parameter is the deposit division coefficient. The goal of making a profit (as in the well-known proverb): a bird in the hand is worth two in the bush. Work: 1) on various time intervals: from M2 to M20, everything depends on the "behavior" of the ATS on a
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Oracle: 트레이딩의 미래 Meta Trader용 Oracle Trading Expert는 최신 프로그래밍 기술과 머신 러닝 도구를 활용하여 GBPUSD 및 금 시장에서 신뢰할 수 있는 성과를 제공하도록 제작되었습니다. 독점 알고리즘과 통합 신경망을 통해 Oracle은 데이터를 효과적으로 분석하여 사용자가 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Oracle의 설계는 또한 안정성을 강조합니다. Oracle의 전략은 과도한 최적화를 피하도록 설계되어 과도한 튜닝 없이도 다양한 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 이 시스템은 머신 러닝 모듈을 RSI 및 Bollinger Bands와 같은 주요 지표와 결합하여 시장 분석 및 진입 타이밍에 대한 포괄적인 접근 방식을 만듭니다. 과거 데이터에서 테스트한 Oracle은 유망한 결과를 보여 꾸준한 성과를 중시하는 거래자에게 실용적인 옵션을 제공합니다. GBPUSD 및 금에서 거래하는 모든 사람에게 Oracle Trading Ex
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Experts
BLao Gold is the latest version of the gold trading EA, optimized for better performance with significant drawdown. It works on all timeframes, delivers high performance and maintains a simple configuration. It is better to control the EA semi-manually, for example, when the market is in an uptrend, it is better to turn off "Auto Sell" and the EA only executes "BUY". In addition, it has a trend recognition function according to EMA to automatically "BUY" or "SELL" or both. The results obtaine
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experts
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Experts
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Franklin XAUUSD h1 mt5
Raphael Schwietering
Experts
Franklin – Expert Advisor for XAUUSD H1 Franklin is a professionally engineered expert advisor designed for trading XAUUSD on the H1 timeframe. Backtested from 2024 to the present, it demonstrates strong performance in modern market conditions, focusing on recent price behavior rather than outdated historical data. This approach allows Franklin to adapt more effectively to current volatility and structure. Every trade executed by Franklin is protected with a predefined stop loss and take profit
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Multi Trade Scalping EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   TrandChannel Tracker Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
제작자의 제품 더 보기
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 엄밀하게 설계하여 실제 결과를 얻었습니다. 이 도구는 저의 이전 전략 AI 중 몇 가지를 기반으로 합니다. Mr Bitcoin AI는 매우 짧은 시간 내에 금융 자산의 매수 및 매도 작업을 수행하여 가격의 작은 변동에서 수익을 얻으려고 합니다. 비트코인에 적용하면 스캘퍼는 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 방대한 양의 암호화폐 시장 데이터를 분석하고 빠르고 정확한 거래 결정을 내립니다. Mr Bitcoin AI 엔지니어링은 이전에 구축되지 않았으며, 인공 지능은 암호화폐 시장 "BITCOIN"에서 학습하여 지속적으로 재구성됩니다. 알려진 것과는 다릅니다. 운영되지 않는 시간과 요일 동안 작동하기 때문에 다르고 공격적인 방식으로 진입할 수 있습니다. 요약하자면, 인공 지능과 머신 러닝의 도움을 받은 Crypto Scalper AI는 자동화되고 효율적인 방식으로 매수 및 매도 작업을 수행하여 비트코인 ​​가격 변동을 활용하여
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
지표
고정밀 거래 및 전체 시장을 위해 설계된 슬리피지 분석 라이브 또는 데모 계정 모두에서 이익 실현 및 손절로 모든 포지션을 분석하여 브로커의 슬리피지를 분석할 수 있습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 모든 것을 정확하게 식별할 수 있도록 모든 포지션을 이익실현 및 손절매와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 도움이 필요하면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오 여러 번 우리는 슬라이딩 옵션이 있고 무엇을 배치해야할지 모릅니다. 자 이제 좋아하는 브로커에서 시장 슬라이드를 분석하고 분석한 시간에 따라 최적의 구성을 사용할 수 있습니다. 일별, 주별, 월별, 연도 등으로 분석할 수 있습니다. 수신 매개변수 - 3가지 고급 구성이 있습니다. - 구성 모드 1회 분석 - 구성 모드 2 평균화 모드 - 구성 모드 3 슬리피지 분석
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! EA는 3.5년 동안 낮은 손실률로 안정적인 거래를 한 라이브 실적을 보유하고 있습니다. 라이브 공연 MT4 버전은 여기에서 찾을 수 있습니다. "클레오파트라 EA" 전략을 제시합니다. 클레오파트라는 아름답고 지능적인 디자인으로, 그 힘이 다재다능한 곳에서 지속적으로 적응하는 회복 형태를 가지고 있습니다. 그것의 주요 전략은 탄력성으로 시장을 읽는 것입니다. 우리는 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있을 것입니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리 처리와 함께 다양한 tf 및 다양한 범위에서와 같이 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 큰 힘을 가지고 있으며, 그녀의 패턴은 고정되어 있지 않으며, 특정 계정이나 mff 등의 규칙에 따라 작업할 수 있도록 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 다양한 유형의 보호 기능도 있습니다. EURUSD에 최적화되어 있지만 전체 시장을 다룰 수 있으므로 필요한 시장에 적응시키는 문
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 한 도구인 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 ODIN AI를 외환 시장에 적용하여 기계 학습의 인공 지능에 적용하도록 설계했습니다. , AI는 매개 변수를 읽은 다음 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 다음과 같습니다. 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 정지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식이 될 것입니다. 이 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 프리드 보호 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 두 번째 중요한 점은 내가 extractFeatures 및 trainModel 함수를 디자인한다는 것입니다. 이는 양초를 디자인하고 Slippage를
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전의 여러 전략을 기반으로 하는 도구인 Foxy AI를 엄격하고 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 설계하여 외환 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용됩니다. , AI는 매개변수를 읽고 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 중지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식으로 수행됩니다. 이 나이트 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 확산 방지 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며, 성과를 최적화하고 더욱 향상시키기 위해 AI의 자체 적응을 추가했다는 점에 유의해야 합니다.
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! "선지자" 전략을 제시하고, 높은 승률과 길고 안정적인 거래를 위해 선택된 것입니다. 선지자는 승률의 중요성에 의해 강조된 전략이기 때문에 많은 전략 중 하나이며 %100의 승률과 유사하게 찾을 수 있는 몇 안 되는 전략 중 하나이며 여러 전략을 컨설팅하는 내부 알고리즘을 기반으로 합니다. 수행할 수 있는 요소와 시장에 적응하는 울타리 적절한 위험을 제어하는 ​​데 필요한 모든 보호 기능이 포함되어 있으며 주요 쌍에서만 작동합니다. 또한 숨겨지도록 구현되었습니다. Prophet은 "EURUSD , GBPUSD , EURCHF"에 최적화되어 있으며 다른 RANGED에 비해 가장 안정적인 통화입니다. 논리는 martin 등을 기반으로하지 않지만 선택적 사용이 추가되었습니다 가장 중점을 두는 것은 알고리즘이 높은 빈도의 데이터를 감지하여 승률을 갖는 것입니다. 나의 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! 당신에게 '클레오파트라'를 선물합니다 클레오파트라는 아름답고 지적인 디자인과 그 힘이 다재다능한 곳에 지속적으로 적응하는 회복 형태를 갖추고 있습니다. 주요 전략은 시장의 탄력성을 읽는 것입니다. 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리를 처리하면서 다양한 TF 및 다양한 범위에서 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 강력한 힘을 가지고 있으며, 그 패턴은 고정되어 있지 않습니다. 또한 우리는 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 propfirm 또는 MFF 계정의 규칙에 따라 작업할 수 있는 다양한 유형의 보호 기능을 보유하고 있습니다. Forex든 다른 기호든 모든 기호에 적응하고 지지와 저항을 기반으로 범위 시간을 효과적으로 제어할 수 있으며 전체 전략을 반대로 작동하도록 할 수도 있고 역학이 사용자에 맞게 적응된다는 점에 유의해야 합니다. 중요: 이 전문가는 API 뉴스
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! "아를 경의 다재다능한 전략, Arles는 적시에 매우 공격적이거나 다재다능하도록 설계되었습니다. Arles는 내가 가장 좋아하는 사가의 신이며 그는 시장에서 가장 역동적일 수 있는 모든 것을 갖추고 있습니다. Arles가 어떻게 그렇게 공격적으로 살아남을 수 있습니까? 내 전략은 그 자체로 매우 복잡합니다. 시장이 어떻게 진행되고 있는지 검토하고 내부적으로 공개되지 않을 뉴스, 이벤트, 움직임, 틱 패턴 및 기타 사항을 참조하도록 설계되었습니다. Arles는 공격적으로 시장에 진입하고 퇴장할 수 있습니다. 그것은 시장에서 강하거나 약한 일이 일어날 때를 아는 보호 기능을 가지고 있으며, 시장이 수익성이 있을 경우 이러한 논리가 증가할 회복 논리도 가지고 있으며, 출구, 이동 상담 및 뉴스도 있습니다. , 계속 기다릴 것입니다. 요컨대 입력하지 않고 모든 논리를 참조하지 않고 종료하지 않습니다. 내 전략은 귀하의 브로커에 민감하지 않고 기존의 모든
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
몽크 전략, 견고하고 매우 안정적인 장기 전략. 내 전략에는 안전하고 장기적인 진입 패턴이 있고, 라이브 시장에서 발생하는 뉴스와 축제를 지속적으로 참조하고, 최대 위험 보호 기능이 있으며, 그리드의 장기적인 복구가 있으며, 다른 지능형 내부 방법이 있습니다. , 하나의 차트 설정에서 구성할 수 있는 곳에서 클릭 1회, 저위험/중/고, 동적 등의 AI에 대해 편안한 적응형 구성을 설정할 수 있습니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 현재 차트에 관계없이 고문은 항상 모든 기호를 동시에 거래합니다. 뉴스를 읽고 필터링하려면 기호당 1개의 차트를 배치해야 합니다. 모든 기호 및 기간의 차트에서 Advisor Monk를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 모든 기호에 대한 월간, 주간 및 일일 차트 데이터를 동시에 분석합니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익실현은 단일 및 회수 모두에 대해 완전히 역동적이며 스마트한 이익실현, 숨겨진 이익실현 등 손절매는 단일
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! 탄탄한 게이지 기반의 기술을 구사하는 고대 사제 프리스트 마스터 '프리스트 마스터' 전략을 소개합니다. RSI, Bollinger 등과 같은 중요한 지표에 의해 고도로 분석된 항목, 필요한 경우 미끄러짐 및 스프레드를 제어하여 전체 시장과 함께 작동할 수 있습니다. 우승 포지션을 전략적인 방식으로 만들어 특별함 내 전략은 "모든 Forex 시장"에 최적화되어 있지만 최고의 쌍도 있습니다"하지만 내가 디자인 한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Priest Master 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 복구도 있습니다 언제든지 시장이 불안정해지면 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포지션을 청산할 수 있는 스마트 알고리즘 시스템을 갖추고 있습니다. 내 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전 설정을 원하면 내 고객에게만 개인적으로 요청하십시오. http
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One은 안정적이고 단호한 것을 원하는 모든 사람들을 위해 걱정 없이 거래하도록 고안된 전략입니다. 그들이 위험에 대한 우려 없이 투자 X 사이즈를 배치할 수 있는 곳, 각 항목은 이전에 내가 설계한 강력한 분석 컨설팅 비밀 패턴 및 지표를 갖게 될 것입니다. 정지 손실이 다목적인 경우 필요한 경우 위험을 조정합니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 구성을 생성하고 저장한 다음 동일한 기호 창을 다시 로드하고 작업할 쌍을 표시하면 자동으로 모든 창을 열고 자체 구성할 수 있는 특수 기능이 있습니다. M1/M5/M15 심볼의 차트에서 어드바이저 Buda를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 데이터 통화 기술 분석, 스프레드, 미끄러짐, 뉴스, ETC를 분석합니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익 실현은 단일 및 회복 모두에
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 이 도구를 만들기로 결정하여 단계 지수의 합성 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 매개 변수를 읽은 다음 상담합니다. 그것들을 내 전략에 적용하면 항목의 품질이 향상되고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매 및 이익실현 등의 서버로 데이터가 전송되는 일이 없을 것이며, 매우 인도적인 방식으로 진행될 것입니다. 내 제품을 구매한 후 최상의 구성을 요청하십시오. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5 이 AI는 "Deriv Step 지수"가 1년 365일 매일 작동하기 때문에 대안을 원하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 연중무휴로 작동합니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 합니다. 강조할 수 있는 몇 가지 주요 특징을 여기에 목록으로 제시하겠습니다. 높
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 실제 결과로 이 도구를 엄격하게 설계했습니다. 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 외환 시장에 맞게 조정했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 맞게 조정되었습니다. 즉, AI는 매개 변수를 읽은 다음 내 전략에 참조한 다음 항목이 더 나은 품질이 되도록 학습합니다. 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 손절매, 이익실현 등의 서버로 전송되며, 매우 인도적인 방식으로 진행됩니다. 중요한 두 가지는 extractFeatures 및 trainModel 기능을 디자인한다는 것입니다. 이것은 양초를 디자인하고, Slippage를 분해하고, Spread에 적응하기 위해 어떻게 움직이는지 배우는 일을 담당할 것입니다. 내 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 내가 설계했으며 성능을 최적화하고 더 좋게 만들기 위해 AI의 자체 적응을 추가했습니다. 이익 실현과 손절매로 통제되는 실제
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. Apolo AI는 캐나다 통화의 AI 및 노드 구조로 구성된 트렌드 알고리즘을 사용하여 두피를 의도하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 10,000에서 1,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 40k, 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. Apollo는 놀랍습니다! USDCAD와 같은 안정적인 통화의 추세에 따라 두피에 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 일을 담당합니다. 반대의 경우에는 복구 또는 종료 후 다시 복구할 가능성에 따라 복구 요소가 입력되는 고정 지점을 만드는 노드가 있습니다. 내부 분석을 통해 시간에 따른 슬리피지를 수용할 수 있으며, 슬리피지 순위가 낮은 위치를 알 수 있는 경우 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 실제 결과를 엄격하게 적용하여 이 도구를 설계했습니다. 금의 신성에 도전하는 신 RA의 수호신 세스 AI와 금 패턴을 분석하는 노드로 구성된 완전한 알고리즘 인공 지능과 기계 학습을 기반으로 한 금 움직임에 기반한 혁신적인 전략 금만큼 변동성이 큰 시장에서 투자 수익을 극대화하려면 견고하고 적응력 있는 전략을 갖추는 것이 필수적입니다. 이것이 바로 우리가 안전한 피난처 자산인 금의 힘과 인공 지능 및 기계 학습의 예측 기능을 결합하는 고급 전략을 개발한 이유입니다. 우리의 전략은 금 가격, 거시경제적 요인, 시장 동향 및 기타 주요 지표와 관련된 대량의 과거 및 실시간 데이터 분석을 기반으로 합니다. 기계 학습 알고리즘을 사용하여 당사의 AI는 숨겨진 패턴을 식별하고 미래의 금 가격 변동을 예측하며 정보에 입각한 투자 결정을 추천할 수 있습니다. 인공 지능의 적응성과 지속적인 학습 덕분에 우리의 전략은 시장 변화
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변