Scalper Master AI

Scalper Master AI는 USDJPY 통화쌍을 위해 설계된 최첨단 AI 기반 스캘핑 시스템으로, 고빈도 매매의 최첨단 기법을 활용합니다. 이 전문가 자문(EA) 시스템은 최첨단 인공지능과 독점적인 스캘핑 방법론을 결합하여 빠르게 움직이는 시장에서 최고의 정밀성과 성능을 제공합니다.





일관되고 높은 확률의 진입을 원하는 트레이더를 위해 설계된 Scalper Master AI는 저지연 체결 및 역동적인 위험 관리에 최적화되어 있어 독점 트레이딩 회사의 엄격한 기준을 준수합니다.





시스템 개요

Scalper Master AI는 실시간 시장 데이터를 처리하여 USDJPY의 미시적 기회를 포착하는 독점적인 AI 프레임워크인 정교한 양자 스캘핑 매트릭스를 기반으로 합니다. 이 시스템은 고급 머신러닝을 활용하여 유동성 변화, 변동성 급등, 가격 변동 이상 현상에 적응하여 변동성이 큰 외환 시장에서도 강력한 성능을 보장합니다.





주요 기능

AI 기반 스캘핑 로직: 딥러닝 및 패턴 인식을 활용하여 진입 및 청산 시점을 지속적으로 개선합니다.

프랙탈 임펄스 감지: 프랙탈 기반 시장 구조 분석을 통해 고확률 거래 설정을 식별합니다.

동적 위험 조정: 실시간 변동성 및 계좌 위험 매개변수를 기반으로 포지션 규모 및 손절매 수준을 조정합니다.

저지연 최적화: M1-M5 시간대에서 초고속 실행을 위해 설계되어 슬리피지를 최소화합니다.

설치 및 설정

Scalper Master AI는 사용자 친화적이며 즉시 배포할 수 있도록 사전 구성되어 있습니다.





EA를 USDJPY 차트(H1 시간대)에 연결합니다.

원하는 위험 수준(낮음, 중간, 높음)을 선택합니다.

권장 레버리지가 1:100~1:500인 ECN 또는 Raw Spread 계좌를 확보합니다.

모든 매개변수는 원활한 통합을 위해 기본적으로 최적화되어 있습니다.

실시간 성과 모니터링

검증된 실시간 신호를 통해 Scalper Master AI의 성과를 추적하세요.





라이선스는 독점성을 유지하고 전략 성과를 보호하기 위해 제한되어 있습니다.





핵심 기술 스택

1. 퀀텀 스캘핑 매트릭스

실시간 시장 엔트로피, 유동성 흐름 및 미세 패턴 편차를 기반으로 스캘핑 전략을 동적으로 재조정하는 머신러닝 코어입니다.





2. 뉴럴 펄스 프로세서

가격 변동의 미세 임펄스를 처리하고 노이즈를 필터링하는 내장형 신경망을 통해 정확한 진입 및 청산 결정을 내릴 수 있습니다.





3. 변동성 동기화 엔진

거래 실행을 변동성 사이클에 맞춰 조정하여 허위 브레이크아웃 및 시장 노이즈에 대한 노출을 줄이는 독점 모듈입니다.





거래 조건

종목: USDJPY

기간: H1

계좌 유형: ECN/Raw Spread

손절매/수익실현 로직: AI 기반, 변동성 대응

모드: 완전 자동화

권장 레버리지: 1:100 – 1:500

주요 장점

프롭 펌(Prop Firm) 규칙을 완벽하게 준수합니다(마팅게일, 그리드 또는 헤징 없음).

AI 기반 정밀성으로 거래 정확도와 위험 효율성이 향상됩니다.

저스프레드 USDJPY 거래를 제공하는 대부분의 브로커와 호환됩니다.

모든 경험 수준의 트레이더에게 적합합니다.

현재 시장 상황에 동적으로 적응하여 오래된 패턴에 의존하지 않습니다.

미적용 사항





일반적인 지표 기반 시스템이 아닙니다.

수동 스캘핑 도구가 아닙니다.

정적인 템플릿 기반 전략이 아닙니다.

고위험 무작위 진입 봇이 아닙니다.

마무리

Scalper Master AI는 시장과 함께 진화하는 인지적 AI 기반 접근 방식으로 스캘핑을 재정의합니다. 고급 머신러닝, 프랙탈 분석, 실시간 적응성을 활용하여 최소한의 손실률로 높은 신뢰도의 거래를 제공합니다. 빠르게 변화하는 USD/JPY 시장을 위해 설계된 이 시스템은 추세를 쫓는 것이 아니라 예측하여 오늘날의 역동적인 외환 시장에서 트레이더에게 경쟁 우위를 제공합니다.





출시 가격: $199 (라이선스 제한으로 인해 가격 인상 가능).