Scalper Master AI
- エキスパート
- Nestor Alejandro Chiariello
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
USDJPY向け高精度スキャルピングエンジン | H1
Scalper Master AIは、USDJPYペア向けに設計された最先端のAI駆動型スキャルピングシステムで、高頻度取引（HFT）における最先端の技術を活用しています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、最先端の人工知能（AI）と独自のスキャルピング手法を融合し、動きの速い市場において比類のない精度とパフォーマンスを実現します。
一貫性と高い確率でのエントリーを求めるトレーダーのために構築されたScalper Master AIは、低レイテンシーの執行と動的なリスク管理に最適化されており、自己勘定取引会社の厳格な基準に準拠しています。
システム概要
Scalper Master AIは、独自のAIフレームワークである高度なQuantum Scalping Matrixを搭載しており、リアルタイムの市場データを処理してUSDJPYのマイクロチャンスを特定します。このシステムは、高度な機械学習を用いて流動性の変化、ボラティリティの急上昇、価格変動の異常に適応し、ボラティリティの高い外国為替環境においても堅牢なパフォーマンスを実現します。
主な機能
AI駆動型スキャルピングロジック：ディープラーニングとパターン認識を用いて、エントリーポイントとエグジットポイントを継続的に最適化します。
フラクタルインパルス検出：フラクタルベースの市場構造分析により、高確率の取引セットアップを特定します。
ダイナミックリスクキャリブレーション：リアルタイムのボラティリティとアカウントリスクパラメータに基づいて、ポジションサイズとストップロスレベルを調整します。
低レイテンシー最適化：M1～M5時間枠での超高速執行を実現し、スリッページを最小限に抑えます。
インストールと設定
Scalper Master AIは使いやすく、すぐに導入できるよう設定済みです。
EAをUSDJPYチャート（H1時間枠）にアタッチします。
希望するリスクレベル（低、中、高）を選択します。
推奨レバレッジ1:100～1:500のECNまたはRaw Spread口座をご利用ください。
すべてのパラメータはすぐに最適化されているため、シームレスな統合が可能です。
ライブパフォーマンスモニタリング
検証済みのライブシグナルを通じて、スキャルパーマスターAIのパフォーマンスを追跡できます。
シグナル
ライセンスには上限が設定されており、独占性を維持し、戦略のパフォーマンスを保護します。
コアテクノロジースタック
1. 量子スキャルピングマトリックス
リアルタイムの市場エントロピー、流動性フロー、マイクロパターンの偏差に基づいて、スキャルピング戦略を動的に再調整する機械学習コア。
2. ニューラルパルスプロセッサ
ノイズを除去し、価格変動におけるマイクロインパルスを処理する組み込みニューラルネットワーク。これにより、正確なエントリーとエグジットの判断が可能になります。
3. ボラティリティ同期エンジン
ボラティリティサイクルに合わせて取引執行を調整し、ダマシブレイクアウトや市場ノイズの影響を軽減する独自のモジュール。
取引条件
シンボル：USDJPY
時間枠：1時間足
口座タイプ：ECN / ロースプレッド
損切り/利益確定ロジック：AI駆動、ボラティリティ対応
モード：完全自動化
推奨レバレッジ：1:100～1:500
主なメリット
プロップファームルールに完全準拠（マーチンゲール、グリッド、ヘッジなし）。
AIによる高精度な取引により、取引の精度とリスク効率が向上します。
低スプレッドのUSDJPY取引を提供するほとんどのブローカーと互換性があります。
経験レベルを問わず、あらゆるトレーダーに適しています。
現在の市場状況に動的に適応し、古いパターンへの依存を回避します。
非対象
汎用的なインジケーターベースのシステムではありません。
手動スキャルピングツールではありません。
静的なテンプレートベースの戦略ではありません。
高リスクのランダムエントリーボットではありません。
まとめ
Scalper Master AIは、市場に合わせて進化するAI主導の認知的アプローチでスキャルピングを再定義します。高度な機械学習、フラクタル分析、そしてリアルタイムの適応性を活用することで、最小限のドローダウンで信頼性の高い取引を実現します。動きの速いUSDJPY市場向けに設計されたこのシステムは、トレンドを追いかけるのではなく、トレンドを予測することで、今日のダイナミックなFX市場においてトレーダーに競争力を提供します。
導入価格：199ドル（ライセンス数に制限があるため、価格は変動する可能性があります）。