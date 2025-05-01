Forex Wheel EA





Trend piyasaları ,Yatay Piyasalar .Kimin umurunda ! . Korelasyonsuz rastgele pariteler kaç kez yanılabilir?



Analiz felcinden kurtul ve alışılmadık yöntemlerle olumlu sonuçlar görmeye başla. Yatırımcıların %95'i başarısız olur çünkü yatırımcıların %95'i sana öğrettikleri senden yapmani istedikleri şeyi yapar ! . Oyunu kendi tarzında oyna .







ERKEN KULLANICI FİYATI: $59.99

Forex Çarkı - Victorious Creations Labs

Forex Çarkı, tüccarların piyasaya pratik bir yaklaşım yoluyla temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hibrit manuel/otomatik bir ticaret sistemidir. Bu sistem, pozisyon boyutlandırma, risk yönetimi ve çıkış stratejisi üzerine odaklanır - uzun vadeli kârlılığı gerçekten belirleyen bileşenler.

Temel Ticaret Felsefesi

Forex Çarkı, kârlı ticaretin temelini oluşturan matematiksel ilkeler üzerine kurulmuştur:

2:1 ödül-risk oranıyla, kâr elde etmek için sadece zamanın %33'ünde haklı olmanız gerekir

3:1 oranıyla, zamanın %75'inde yanılsanız bile hâlâ para kazanabilirsiniz

Varsayılan 2.5:1 oranımız, başabaş noktasına ulaşmak için sadece %29 kazanma oranı gerektirir





Temel Özellikler

Döviz çifti seçimi için interaktif arayüz

Aynı anda 1-20 çift ticareti (aracı kurum izin verirse)

Kanıtlanmış matematiksel oranlara dayalı otomatik kâr/zarar eşikleri

Kârlı pozisyonları ödüllendiren bonus ticaret özelliği

Ticaret sepetinizi çeşitlendirmek için korelasyon analizi

Kullanıcı dostu grafik üzerinde kontroller

TÜM işlemleri tek tıklamayla kapatan Acil Durum Kapatma Düğmesi

Ticaret Becerilerinin Geliştirilmesi

Forex Çarkı, tüccarların şunları geliştirmesine yardımcı olur:

Bireysel işlem sonuçlarından duygusal kopukluk

Çıkış zamanlaması ustalığı

Piyasa akışı farkındalığı

Uygulama hızı

Pozisyon boyutlandırma disiplini

Risk yönetimi alışkanlıkları

Önerilen Kullanım

Tüm işlevlere aşina olana kadar demo hesaplarla başlayın

Canlı ticarete geçerken mikro-lotlarla (0.01) başlayın

Önerilen minimum hesap büyüklüğü: $400

İşlemleri kapattıktan sonra her zaman lot büyüklüğünü 0.01'e döndürmek için SIFIRLA düğmesine basın

Günlük maruziyeti sınırlayın ve pozisyon büyüklüğünü artırmadan önce bir kâr tamponu oluşturun

Önemli Notlar

Bu EA, adaptif mantık ve rastgele çift seçimi kullanır, bu da geleneksel geriye dönük testleri güvenilmez kılar. Tarihsel optimizasyon yerine gerçek zamanlı piyasa dinamikleri için tasarlanmıştır.

Sistem kullanıcı katılımı gerektirir - tasarım gereği yarı otomatiktir. İşlemlere manuel olarak müdahale ederseniz, önceden ayarlanmış kâr/zarar eşikleri tasarlandığı gibi çalışmaz ve bu işlemleri kendiniz yönetmeniz gerekir.

Destek

Tüm müşteriler kapsamlı bir PDF kılavuzu alır. Satın alma öncesi veya sonrası sorularınız için lütfen destek almak üzere doğrudan iletişime geçin.

© 2025 Victorious Creations Labs, Victor Hamilton tarafından