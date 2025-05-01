Forex Wheel EA
- Uzman Danışmanlar
- Victor Paul Hamilton
- Sürüm: 1.31
- Güncellendi: 24 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 12
Trend piyasaları ,Yatay Piyasalar .Kimin umurunda ! . Korelasyonsuz rastgele pariteler kaç kez yanılabilir?
ERKEN KULLANICI FİYATI: $59.99
Forex Çarkı, tüccarların piyasaya pratik bir yaklaşım yoluyla temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hibrit manuel/otomatik bir ticaret sistemidir. Bu sistem, pozisyon boyutlandırma, risk yönetimi ve çıkış stratejisi üzerine odaklanır - uzun vadeli kârlılığı gerçekten belirleyen bileşenler.
Temel Ticaret Felsefesi
Forex Çarkı, kârlı ticaretin temelini oluşturan matematiksel ilkeler üzerine kurulmuştur:
- 2:1 ödül-risk oranıyla, kâr elde etmek için sadece zamanın %33'ünde haklı olmanız gerekir
- 3:1 oranıyla, zamanın %75'inde yanılsanız bile hâlâ para kazanabilirsiniz
- Varsayılan 2.5:1 oranımız, başabaş noktasına ulaşmak için sadece %29 kazanma oranı gerektirir
Temel Özellikler
- Döviz çifti seçimi için interaktif arayüz
- Aynı anda 1-20 çift ticareti (aracı kurum izin verirse)
- Kanıtlanmış matematiksel oranlara dayalı otomatik kâr/zarar eşikleri
- Kârlı pozisyonları ödüllendiren bonus ticaret özelliği
- Ticaret sepetinizi çeşitlendirmek için korelasyon analizi
- Kullanıcı dostu grafik üzerinde kontroller
- TÜM işlemleri tek tıklamayla kapatan Acil Durum Kapatma Düğmesi
Ticaret Becerilerinin Geliştirilmesi
Forex Çarkı, tüccarların şunları geliştirmesine yardımcı olur:
- Bireysel işlem sonuçlarından duygusal kopukluk
- Çıkış zamanlaması ustalığı
- Piyasa akışı farkındalığı
- Uygulama hızı
- Pozisyon boyutlandırma disiplini
- Risk yönetimi alışkanlıkları
Önerilen Kullanım
- Tüm işlevlere aşina olana kadar demo hesaplarla başlayın
- Canlı ticarete geçerken mikro-lotlarla (0.01) başlayın
- Önerilen minimum hesap büyüklüğü: $400
- İşlemleri kapattıktan sonra her zaman lot büyüklüğünü 0.01'e döndürmek için SIFIRLA düğmesine basın
- Günlük maruziyeti sınırlayın ve pozisyon büyüklüğünü artırmadan önce bir kâr tamponu oluşturun
Önemli Notlar
Bu EA, adaptif mantık ve rastgele çift seçimi kullanır, bu da geleneksel geriye dönük testleri güvenilmez kılar. Tarihsel optimizasyon yerine gerçek zamanlı piyasa dinamikleri için tasarlanmıştır.
Sistem kullanıcı katılımı gerektirir - tasarım gereği yarı otomatiktir. İşlemlere manuel olarak müdahale ederseniz, önceden ayarlanmış kâr/zarar eşikleri tasarlandığı gibi çalışmaz ve bu işlemleri kendiniz yönetmeniz gerekir.
Destek
Tüm müşteriler kapsamlı bir PDF kılavuzu alır. Satın alma öncesi veya sonrası sorularınız için lütfen destek almak üzere doğrudan iletişime geçin.
© 2025 Victorious Creations Labs, Victor Hamilton tarafından
5-stars for the good customer support! But for the EA I'm still in test...right now I'm not quite understand the strategy and running negative with demo account.