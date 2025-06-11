TUR - Scalper Yatırımcı EA Talimat Kılavuzu
İşlemlerim

TUR - Scalper Yatırımcı EA Talimat Kılavuzu

11 Haziran 2025, 12:23
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
0
62

Bu sayfa, Scalper Investor EA’nın nasıl kurulacağı, yapılandırılacağı ve kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları bulacağınız yerdir.


My Telegram group - link

My Youtube channel - link

My Telegram group M15 TERS STRATEJİ SET DOSYALARI

Bunlar, KİŞİSEL kullanım için Scalper Investor EA M15’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir

Bunlar, PROP FIRM kullanımı için Scalper Investor EA M15’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir

H1 TERS STRATEJİ SET DOSYALARI

Bunlar, KİŞİSEL kullanım için Scalper Investor EA H1’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir

Bunlar, PROP FIRM kullanımı için Scalper Investor EA H1’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir


DİKKAT! Önümüzdeki günlerde bu sayfada yeni portföyler oluşturmak için set dosyaları yayınlanacaktır. Şöyle ki:

  1. H1 portföyü – TAMAMLANDI!

  2. M15’te kısa vadeli scalping için portföy – 27 Haziran 2025’e kadar planlandı

  3. Sonrasında plan doğrultusunda bir trend stratejisi yayınlanacaktır.

Bu sayfayı sık sık kontrol edin, yakında yeni içerikler bulacaksınız!


#Scalper Yatırımcı EA Talimat Kılavuzu