TUR - Scalper Yatırımcı EA Talimat Kılavuzu

Bu sayfa, Scalper Investor EA’nın nasıl kurulacağı, yapılandırılacağı ve kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları bulacağınız yerdir.







My Telegram group - link

My Youtube channel - link

My Telegram group M15 TERS STRATEJİ SET DOSYALARI Bunlar, KİŞİSEL kullanım için Scalper Investor EA M15’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir Bunlar, PROP FIRM kullanımı için Scalper Investor EA M15’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir

H1 TERS STRATEJİ SET DOSYALARI Bunlar, KİŞİSEL kullanım için Scalper Investor EA H1’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir Bunlar, PROP FIRM kullanımı için Scalper Investor EA H1’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir





DİKKAT! Önümüzdeki günlerde bu sayfada yeni portföyler oluşturmak için set dosyaları yayınlanacaktır. Şöyle ki:

H1 portföyü – TAMAMLANDI! M15’te kısa vadeli scalping için portföy – 27 Haziran 2025’e kadar planlandı Sonrasında plan doğrultusunda bir trend stratejisi yayınlanacaktır.

Bu sayfayı sık sık kontrol edin, yakında yeni içerikler bulacaksınız!

