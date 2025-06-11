TUR - Scalper Yatırımcı EA Talimat Kılavuzu

Bu sayfa, Scalper Investor EA’nın nasıl kurulacağı, yapılandırılacağı ve kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları bulacağınız yerdir.
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My Telegram group M15 TERS STRATEJİ SET DOSYALARI
Bunlar, KİŞİSEL kullanım için Scalper Investor EA M15’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir
Bunlar, PROP FIRM kullanımı için Scalper Investor EA M15’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir
H1 TERS STRATEJİ SET DOSYALARI
Bunlar, KİŞİSEL kullanım için Scalper Investor EA H1’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir
Bunlar, PROP FIRM kullanımı için Scalper Investor EA H1’in Ters Strateji set dosyalarıdır – buradan indir
DİKKAT! Önümüzdeki günlerde bu sayfada yeni portföyler oluşturmak için set dosyaları yayınlanacaktır. Şöyle ki:
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H1 portföyü – TAMAMLANDI!
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M15’te kısa vadeli scalping için portföy – 27 Haziran 2025’e kadar planlandı
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Sonrasında plan doğrultusunda bir trend stratejisi yayınlanacaktır.
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