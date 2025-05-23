MSB Robot

MSB Smart Trade Bot – Commencez le trading Forex automatisé

MSB Smart Bot est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé basé sur la logique puissante de l'indicateur populaire Market Structure Breakout (MSB). Cet EA est conçu pour générer des profits réguliers en s'appuyant sur les signaux fiables du MSB. Le mode pilote automatique vous permet de lancer simplement l'EA – toutes les configurations sont automatiques et le trading commence immédiatement.

Le prix de départ de ce produit est de 199 $. À chaque mise à jour majeure et amélioration de qualité, le prix augmentera de 100 $. Le prochain prix sera de 399 $.

Ce produit bénéficie actuellement de 40% de réduction jusqu’à la prochaine mise à jour majeure dans les prochains jours. Après la mise à jour, le prix passera à 399 $.

Dès que vous avez acheté ce produit, veuillez m'envoyer une capture d'écran par message privé. Je vous accompagnerai depuis la première étape d'installation jusqu'à ce que vous commenciez à gagner de l'argent sur votre compte.

La version MT5 du robot MSB est disponible :
https://www.mql5.com/en/market/product/139566

Fonctionnalités principales :

  • Mode pilote automatique – aucun réglage nécessaire
  • Compatible avec tous les brokers et types de comptes (hedging, netting, micro, standard, ECN...)
  • Optimisé pour GBPUSD (H1) – d'autres paires seront ajoutées
  • Basé sur une stratégie fiable de rupture de structure du marché
  • Comprend des protections intégrées – protection du capital et contre les gaps
  • Filtres d’entrée intelligents : moyenne mobile, stochastique, volume, etc.
  • Interface personnalisable – stratégie modifiable pour traders avancés
  • Gestion du risque visuelle – ajustement du risque (faible, moyen, élevé) directement sur le graphique
  • Mode manuel – configuration experte possible

Paramètres recommandés :

  • Capital minimum : 100 $
  • Effet de levier : au moins 1:10
  • Paire recommandée : GBPUSD
  • Période : H1
  • Mode de trading : pilote automatique
  • Types de compte : Hedging, Netting, Zero spread, Micro, Standard, Pro, ECN

Assistance technique :

  • Conseils disponibles sur la chaîne MQL5
  • Support via MQL5 après achat – réponse rapide garantie
  • Manuel utilisateur disponible en 11 langues

Mises à jour et développement futurs :

Toutes les mises à jour sont 100 % gratuites – même si vous avez acheté à un prix inférieur

  • Ajout de nouvelles paires majeures
  • Support de périodes plus courtes – plus de signaux et d'opportunités


