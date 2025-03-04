Bitcoin Smart EA
- Uzman Danışmanlar
- Vasiliy Strukov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır.
Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.
Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!
Ayarlar ve kullanım kılavuzu buradaAYARLAR
- Open new series - yeni bir sipariş serisinin açık / kapalı başlangıcı
- Trade Buy - danışmanın satın almasına izin ver
- Trade Sell - danışmanın satmasına izin ver
- Support manual orders - manuel siparişleri destekleyin doğru veya yanlış
- Max Orders - izin verilen maksimum siparişler
- Order Comment - yorum adını sipariş et
- Start lots - ilk başlangıç partisi
- Use Money Management - Otomatik parti hesaplamasının açık/kapalı kullanımı
- Autolot - her 0,01 lotta bir açılışta serbest marj miktarı
- Lot multiplier -aşağıdaki siparişler için lot çarpanı
- Max Lot - izin verilen toplam maksimum açık lot miktarı
- Real TP, points - kar al, puan olarak grafikte gösterilecek
- Virtual TP, points - puan cinsinden sanal kar alma, grafikte gösterilmeyecek
- Real SL, points - İlk sıradan itibaren puan kaybının durdurulması grafikte görüntülenecektir
- Virtual SL, points - İlk sıradan itibaren puan kaybının durdurulması grafikte görüntülenmeyecek
- Use Real Trail (false: virtual) – sondaki gerçek veya sanal kullanımı
- Trail Start - takip eden durdurmanın etkinleştirilmesi
- Trail Step - Takip eden durdurmayı etkinleştirirken fiyattan uzaklık
- Close from reverse signal - doğru veya yanlış, sinyal tersine dönerse açık işlemleri kapatacaktır
- Max spread (0-not use) - ticarete izin verilen maksimum spread
- DD Reduction Algoritm - Düşüş azaltma algoritması, kârlı son siparişin kayıplı ilk sipariş serisine yakın olacağı durumlarda.
- Number order for DD Reduction Algoritm - düşüm azaltma algoritmasının hangi sırayla etkinleştirildiği
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - Düşüş azaltma modunda emirleri kapatırken kar yüzdesi
- Draw on-off - EA'nın grafikte kar etiketleri çizmesine izin vermek veya vermemek
- Next: Görüntüleme için yazı tipi ayarları
- Pause between orders (min. 0 - not use) - siparişler arasında duraklama zamanı
- Magic - EA'nın siparişlerine atadığı özel bir numaradır
- Fix distance - siparişler arasında sabit mesafe
- Order dinamic distance - Dinamik mesafe hangi sırayla uygulanacaktır?
- Dinamic distance start - dinamik mesafenin başlangıç değeri
- Distance multiplier - dinamik mesafe çarpanı
- Sırada Gösterge ayarları var – varsayılanda bırakın!
Always amazing products and outstanding after support by author always :) Their telegram group is very productive. Keep up the amazing work Vasiliy :)