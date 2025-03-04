Bitcoin Smart EA

5

Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır.





    
Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.

    
Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!

    
Ayarlar ve kullanım kılavuzu burada










  AYARLAR





    
    
  • Open new series - yeni bir sipariş serisinin açık / kapalı başlangıcı
    • 
    
  • Trade Buy - danışmanın satın almasına izin ver
    • 
    
  • Trade Sell - danışmanın satmasına izin ver
    • 
    
  • Support manual orders - manuel siparişleri destekleyin doğru veya yanlış
    • 
    
  • Max Orders - izin verilen maksimum siparişler
    • 
    
  • Order Comment - yorum adını sipariş et
    • 
    
  • Start lots - ilk başlangıç partisi
    • 
    
  • Use Money Management - Otomatik parti hesaplamasının açık/kapalı kullanımı
    • 
    
  • Autolot - her 0,01 lotta bir açılışta serbest marj miktarı
    • 
    
  • Lot multiplier -aşağıdaki siparişler için lot çarpanı
    • 
    
  • Max Lot - izin verilen toplam maksimum açık lot miktarı
    • 
    
  • Real TP, points - kar al, puan olarak grafikte gösterilecek
    • 
    
  • Virtual TP, points - puan cinsinden sanal kar alma, grafikte gösterilmeyecek
    • 
    
  • Real SL, points - İlk sıradan itibaren puan kaybının durdurulması grafikte görüntülenecektir
    • 
    
  • Virtual SL, points - İlk sıradan itibaren puan kaybının durdurulması grafikte görüntülenmeyecek
    • 
    
  • Use Real Trail (false: virtual) – sondaki gerçek veya sanal kullanımı
    • 
    
  • Trail Start - takip eden durdurmanın etkinleştirilmesi
    • 
    
  • Trail Step - Takip eden durdurmayı etkinleştirirken fiyattan uzaklık
    • 
    
  • Close from reverse signal - doğru veya yanlış, sinyal tersine dönerse açık işlemleri kapatacaktır
    • 
    
  • Max spread (0-not use) - ticarete izin verilen maksimum spread
    • 
    
  • DD Reduction Algoritm - Düşüş azaltma algoritması, kârlı son siparişin kayıplı ilk sipariş serisine yakın olacağı durumlarda.
    • 
    
  • Number order for DD Reduction Algoritm - düşüm azaltma algoritmasının hangi sırayla etkinleştirildiği
    • 
    
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - Düşüş azaltma modunda emirleri kapatırken kar yüzdesi
    • 
    
  • Draw on-off - EA'nın grafikte kar etiketleri çizmesine izin vermek veya vermemek
    • 
    
  • Next: Görüntüleme için yazı tipi ayarları
    • 
    
  • Pause between orders (min. 0 - not use) - siparişler arasında duraklama zamanı
    • 
    
  • Magic - EA'nın siparişlerine atadığı özel bir numaradır
    • 
    
  • Fix distance - siparişler arasında sabit mesafe
    • 
    
  • Order dinamic distance - Dinamik mesafe hangi sırayla uygulanacaktır?
    • 
    
  • Dinamic distance start - dinamik mesafenin başlangıç değeri
    • 
    
  • Distance multiplier - dinamik mesafe çarpanı
    • 
    
  • Sırada Gösterge ayarları var – varsayılanda bırakın!
    •
İncelemeler 13
ninadnaik25
208
ninadnaik25 2025.06.07 17:47 
 

Always amazing products and outstanding after support by author always :) Their telegram group is very productive. Keep up the amazing work Vasiliy :)

F-r-a-n-k-y
49
F-r-a-n-k-y 2025.05.12 09:41 
 

I already have 2 EA's and am very satisfied so far. This EA and the Gold Scalper are currently performing very well and I would buy them again.

JavierTan798
104
JavierTan798 2025.04.28 14:42 
 

Nice ea. with low dd. surprisingly safer with author settings compared to xau

Önerilen ürünler
Trend Power Bot
Lachezar Krastev
2.67 (6)
Uzman Danışmanlar
Trend Power Bot is a unique combination between highly efficient breakout detecting algorithm and very effective drawdown compensation money management. The money management could be considered a martingale, but used with low risk, the strategy survives 20+ years trading with acceptable drawdown. The default /safe/ risk is 0.2% (0.02 lots per $10k account equity) and this is extremely safe. However, if you decide to try your luck, you can bump the risk up to 1% (0.1 lot per $10k account equity)
FREE
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor opens orders from the horizontal line, the a trader can set on any level by dragging using the mouse or by changing the line properties. For example, when a horizontal line is above the current price, the EA will open a Buy order once the horizontal line is reached. And vice versa: If the line is below the current price, the EA will open a sell order once the line is crossed. A buy crossover of the line is: opening of the current candlestick below the horizontal line; the curr
The Grid Inside
Luiz Godoy
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Grid Inside works on a counter trend mode, automatically opens a new order when it hits the price target due to the Fibonacci levels at 23.6 and 73.6. If the price goes the wrong way it opens another order with a calculated lot and position. All the positions are closed when it reaches the target profit defined on settings. As TGI does not use stop loss, I don't recommend you put on your account more than you can afford to lose, the higher the timeframe safer it gets. Once an order is trigge
Detroit Trade v2
Johnneid Amme Gomes E Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
https://lucrandoemdolares.com/ Funciona em todos os pares de moeda e metais, pode incluir vários ao mesmo tempo, recomendo usar 4 pares à cada 250usd de saldo disponível. sets >  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 Recomendações O depósito mínimo recomendado é de $ 500. Use um corretor ECN com um spread baixo e execução rápida de ordens.  Símbolos principais: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD e USDJPY.     Prazos: H1 Para obter os melhores resultados de negociação, use   VPS   com conexão r
AI Swing MT4
Reza Aghajanpour
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Scalper Pro Expert Advisor,   popüler   Fibonacci Ticaret Stratejilerini   otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Grafik üzerinde Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizerek ve ayarlayarak ticaret sürecini basitleştirir. Bu özellik, analizlerinde Fibonacci düzeltmelerini ve uzantılarını kullanan tüccarlar için kolaylık ve doğruluk sağlar. Fibo Scalper Pro'nun en önemli özelliklerinden biri, özelleştirme olanağıdır. Profesyonel tüccarların, kendi özel ticaret tercihlerine
GoIdboxEA
Hengping Liu
Uzman Danışmanlar
The promotion is in progress. Now buying is equivalent to saving 100%！ Real account 1、Principle introduction Goldboxea is a fully automated trading (Foreign Exchange Trading Robot), whose main product is a basket of cross currency exchange transactions. The strategy is based on the regression level of monetary value, does not use lag indicators, processes each profitable entry point with millisecond level operation, and uses high pass distribution statistical algorithm for periodic historical d
Prins Trend Whisper
Jose Daniel Stromberg Martinez
Uzman Danışmanlar
OPENING PRICE: $49, 2 COPIES LEFT! Next price: $149 Final price: $299 This   is an expert that is fully automated with fixed stoploss and take profit. You can choose if you want to trade with fixed lots, or lots per amount in balance. This EA is based on pure trend movements. No martingale No grid Broker and deposit Any broker with small spreads is suitable. Recommended deposit: $300 or more. Minimum deposit: $100  Currency pairs and timeframe Recommended pair: EURUSD Recommended timefram
Market Hedge Maker EA
Yann Axel Djonwan
Uzman Danışmanlar
Market Hedge Maker EA (MHM EA) is an ultra complete trading robot project developed to create trading strategies that force profitability in the financial markets (Forex, Indices, Futures, Stocks, Cryptos...). This Expert Advisor has been designed to have the ability to trade millions of different configurations based on the most used indicators to determine (trend, momentum, volatility and volume).  Also the MHM EA uses also the Price Action as confirmation of entry in the trades (Upper Time F
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Fibonacci Arman EA4
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
The expert works on the Fibonacci levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3
TakeFast US30
Victor Hugor Da Silva Senhorinha
1 (1)
Uzman Danışmanlar
O TakeFast AI é um algoritmo sofisticado e inovador que emprega Inteligência Artificial em conjunto com a análise técnica tradicional para antecipar os comportamentos do mercado financeiro. Este Expert Advisor utiliza Redes Neurais Recorrentes, mais especificamente, células de Memória de Longo Prazo e Curto Prazo (LSTM), que são treinadas com base em dados provenientes de indicadores de análise técnica. Através deste método, o EA consegue aprender quais indicadores são os mais influentes para pr
CoverPro Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
1 (1)
Uzman Danışmanlar
CoverPro Hedge es un asesor experto que se especializa en el control del riesgo a través de estrategias de cobertura y rebalanceo en el mercado financiero. Con un enfoque innovador y una meticulosa atención al detalle, CoverPro Hedge utiliza un sistema avanzado de coberturas y rebalanceos para proteger contra caídas repentinas en el mercado. Su objetivo principal es proporcionar a los inversores una protección sólida y constante, minimizando las pérdidas durante períodos de volatilidad extrema.
Panda EA Creator
Ryu Yamamuro
Uzman Danışmanlar
Using this "Panda EA Creator", *You can create a new EA without Programing using this tool easily. *You can verify your FX method using by this tool. Step1. Register indicators that you want to use. Step2. Register condition of "open position" Step3. Register condition of "close posiiton" Step1. register indicators that you want to use.(max 8 indicators) you can select the major indicator or custom indicator. If the indicator's parameter is not set, the default settings(*1) of indicator are a
Pip Predator
N P APARNA RAJANALA
Uzman Danışmanlar
1.Pip Predator adviser is Purely Trend Based,not uses martingale,grid,hedge or reversal method. 2.It is developed by analyzed four types moving averages cross over to find clear trend in the market for both long and short. 3.It uses always only a single order with fixed lot size. 4.10% Risk is best recommended. 5.It has been designed for only Pound-Dollar and Euro-Dollar pairs.  6.H1 timeframe must be used for profitable results. 7.It can be run 00 to 23 hours. 8.No hazard of any news,Time filt
Altajer scalping
Abrahym Altajr
Uzman Danışmanlar
HELLO ·          NO martingal     NO grid             use stop loss  ·        This expert advisor only works on the GBP/USD    EUR/GBP    EUR/AUD   EUR/USD   GBP/CAD pair ·        Please do not change the settings  Each currency pair has its own settings as in the comments ·          Try the EA first on a demo account and then use it on a real account ·        The broker you work with should offer a minimum spread of 20 ·        Minimum deposit $100 for 0.01 lots  TF 5M ·        We may develop t
UTrailingMin
Viktor Shpakovskiy
Uzman Danışmanlar
The EA for manual trading to manage open positions.The built-in trailing stop has five modes and seven instruments. There is a virtual stop loss and a virtual take profit, which can be freely moved around the chart. With the help of the built-in trading simulator, you can check how the EA works in the strategy tester. Guide to UTrailingMin can be found in the "Comments" section. Benefits 5 trailing stop modes: virtual, normal, total, percentage and mobile stop loss; 7 options: by points, by bar
Candlestick Patterns Trade Custom
Denis Luchinkin
Uzman Danışmanlar
Candlestick Patterns Trade Custom is an Expert Advisor for trading candlestick patterns. The considerable advantages of the EA It allows the user to configure the signal of each pattern, it is recommended to configure the EA in accordance with the analysis results of the Candlestick Patterns Analytics indicator; It does not use Martingale; Contains the integrated Candlestick Patterns Custom indicator. Description of Input Parameters Each candlestick pattern has a drop-down menu with the option
THeMindTheLines plus TrendlineArchitect
Torsten Hempel
Uzman Danışmanlar
This EA keeps an eye on drawn lines and opens orders according to a specification. Together with the included tool Trendline-Architect, which calculates and draws lines over the chart, it is a fully automatic EA. There are two types of trends:     Trend A: the line is drawn using local lows for uptrends and local highs for downtrends     Trend B: the line is drawn using local highs for uptrends and local lows for downtrends A few conditions have to be fulfilled. To understand and change the pa
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Uzman Danışmanlar
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 4: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 4 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Divergence Custome Hedge Mt4
Shamary A Guy
5 (4)
Uzman Danışmanlar
This EA performs with a Hedging strategy by which Buy and Sell signals are from the MACD indicator.... The lot sizes in the input are Custome for you to adjust as you pleased, so you are able to improve your hedging style. Can be used on any pairs. Inputs. Close Money- this option is basically the take profit in ($), for example if you set the close money at $20 the EA  will automatically close all trades when your overall profit is $20. Nearby Hedge Pips- this basically determine the distance o
FREE
Major trader NG MT4
Subandriah
Uzman Danışmanlar
Kanal:  https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Kurulum Kılavuzu:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Pazarlama Teklifi: Major trader NG’i özel indirimli fiyat 110 ile kapın, sonraki fiyat: 168 (9/10 kopya kaldı). Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz Major trader NG sadece başka bir uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz bir ticaret partneridir. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firması ile çalışıyor olu
Quick Gold Scalper
Stephen Robert Powell
Uzman Danışmanlar
Best quick Scalper all logic already calculated and takes profit automatically. Uses automatic lot size and opens to roughly available margin both market and pending orders. Use with min 500 account balance. Contact me or purchase one of my other apps for more features. Uses RSI, MACD, Stoch's, Bollinger, MFI, A/D, and ATR for trade logic. Already implemented all the settings no need for inputs.
Crystal Sword
Tran Thanh Tuyen
Uzman Danışmanlar
Crystal Sword EA   being a fully automated adviser, it requires minimum efforts from users. This is a perfect fit for beginners who are just getting a hang of it. Most of the inner parameters have been pre-set and optimized in advance to save you from fiddly customization .  What makes a real difference is that Crystal Sword will easily meet the needs of both experienced traders and newcomers. Its risk management strategies can be attuned to your taste. Just set the desired risk level and you ar
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor The Onrex IV Premium uses intraday breakout with RSI levels to execute trade. Positions are opened in accordance with the chosen risk and capital management regime: lot size corresponding to account balance and fixed lot. It's a trading tool that be used to enhance your manual trading skill and Auto-Trading Expert Advisor also. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a tra
Kengoo Cad
Aleksandr Butkov
4 (1)
Uzman Danışmanlar
2 copies left at this price. Next price -> $ 180 KengooCad is an advanced system that exploits market inefficiencies and finds trade points with high precision. This is not just a grid that evens out the balance using a grid of orders, but a powerful trending advisor that brings profit on a daily basis using real market mechanics. Recommended currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended time frame: M15 Requirements: - The EA is NOT sensitive to spreads and slippage, but I advise you to
Never Loss
Erdenebayar Lamjav
Uzman Danışmanlar
This EA based on Hedging Strategy. This EA never bankrupt your account balance. You can earn 100$ to 1000$ for 1 month (with lower spread 40 pair). Forex Hedging Robot can handle the economic events, trended market or channel market automatically. because the hedging EA is made of multiple forex strategies that it will adopt itself automatically to currency forex market prices and situations. Forex market is really unpredictable that none can 100% asure that where does it gonna move. We can’t ev
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Uzman Danışmanlar
Opening price: $49 (6 of 10 copies left) Get your copy before price goes up! Next price: $99 Angry Predator  is a proffessional made EA with a lot of money management options, such as martingale and autolots . Its a trend based expert with standard indicators that are put together. Monitoring:    https://www.mql5.com/en/signals/829058   (just started) All settings are pre-defined for indicators, See screenshots for money management settings. Be careful with martingale setting if you do not
JumpLump
Olga Zhdanova
Uzman Danışmanlar
A great addition to your lucrative portfolio of expert advisors. The strategy is based on an algorithm for breaking through the built levels for a certain period of time. The EA has a fixed StopLoss, which allows you to keep the minimum drawdown. Tested on all ticks using the Tick Data Suite , with the closest possible real trading conditions, watch the video. Price for the first 10 buyers $ 75 (I beg you to post your reports in the comments) Recommendations: Good ECN broker with low spread.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Yazarın diğer ürünleri
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (655)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BB Scalping uzmanı, altın alım satımında hassas bir şekilde güçlü bir çıkış/scalping ve martingale dışı bir başyapıtım olan son teknoloji ürünüm! Bu sistem, Bollinger bandı ve Zig-zag göstergesini birlikte kullanarak çıkışları yönetir. Bollinger bantlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine birden fazla bekleyen emir verilir ve tetiklendiğinde, çıkış fiyatını takip eden ve emirler durdurulana kadar bir takip eden stop emri bulunur. EA, hesabınızı korumak ve riski doğru bir şekilde yönetmek için
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Uzman Danışmanlar
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
PINBAR AÇIKLAMASI: Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüks
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
PINBAR AÇIKLAMASI: Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüks
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada   görüntülenebilir. Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Ayarla
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Uzman Danışmanlar
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Gold Gamer mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Gold Gamer EA, Hareketli Ortalama ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır. Birçok özelleştirilebilir hareketli ortalama ticaret senaryosu ve esnek ayarlar sunar. Basit strateji, daha büyük eğilimi yakalamaya çalışmak için geliştirilmiştir; fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse EA satın alır ve fiyat hareketli ortalamanın altındaysa EA satar. Bir dizi benzersiz ayar, bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir. Temel MA tabanlı stratejinin yanı sıra, E
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
Gold Gamer
Vasiliy Strukov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Gold Gamer EA, Hareketli Ortalama ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır. Birçok özelleştirilebilir hareketli ortalama ticaret senaryosu ve esnek ayarlar sunar. Basit strateji, daha büyük eğilimi yakalamaya çalışmak için geliştirilmiştir; fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse EA satın alır ve fiyat hareketli ortalamanın altındaysa EA satar. Bir dizi benzersiz ayar, bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir. Temel MA tabanlı stratejinin yanı sıra, E
Filtrele:
ninadnaik25
208
ninadnaik25 2025.06.07 17:47 
 

Always amazing products and outstanding after support by author always :) Their telegram group is very productive. Keep up the amazing work Vasiliy :)

Christian Quintavalle
341
Christian Quintavalle 2025.06.03 19:44 
 

Ottimo EA lo uso da tempo. Basta non esagerare e avere un conto in centesimi per gold con almeno 100.000 e vai a dormire tranquillo

mdranzi
114
mdranzi 2025.05.15 04:32 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

F-r-a-n-k-y
49
F-r-a-n-k-y 2025.05.12 09:41 
 

I already have 2 EA's and am very satisfied so far. This EA and the Gold Scalper are currently performing very well and I would buy them again.

JavierTan798
104
JavierTan798 2025.04.28 14:42 
 

Nice ea. with low dd. surprisingly safer with author settings compared to xau

Julien Metz
131
Julien Metz 2025.04.26 21:24 
 

I am happy with the EA, but you have to be careful with your setting as it is martingale, use SL

Gary
406
Gary 2025.04.25 11:27 
 

I’ve been running this ea for around a month now on full auto 30mtf it just ticks along collecting profits as long as you manage your risk correctly you shouldn’t have any problems.

John England
62
John England 2025.04.25 11:25 
 

Running on demo account for 3 weeks and had great profit. The draw down can be a little pulse raising sometimes, but it manages exit in profit each time. Just started on live account being as cautious as possible, and so far it seems ok. Only running this on BTCUSD at the moment with 0.01 lot size. Im looking forward to trying more products

shaik afraaz
26
shaik afraaz 2025.04.18 16:57 
 

I have downloaded this EA and working good with xauusd pair but need tweak few settings for btcusd pair then it will work(try on trial account first). i am really happy with this EA.

Stephanie Chan
22
Stephanie Chan 2025.03.29 14:17 
 

if you know how to follow instruction then you wont burn your account. follow required balance and lot size placement and your trade will be smooth. do not fear the negative on long trade and just wait for the market reversal and the EA will do its work. do not be greedy and trade with bigger lot sizes on a small balance. trade at your own risk! so far so good for me and i think this will be a good long term investment than placing my money on the bank which will not grow. good job on the developer!

dannyphillips
20
dannyphillips 2025.03.09 12:04 
 

This EA does a lot of trades, but Very nice profits so far, thank you!!

Geomel
129
Geomel 2025.03.07 05:23 
 

Doing extremely well on higher time frames!

Marketfool
109
Marketfool 2025.03.06 17:15 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt