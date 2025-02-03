Prop Trade Assistant – MT4 İçin Ticaret Paneli

Prop Trade Assistant, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir ticaret panelidir ve manuel işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için yardımcı olur. Bu araç, potansiyel kar ve zararları otomatik olarak hesaplar, maksimum günlük kar ve zarar sınırlarını ayarlamanıza olanak tanır ve bu sınırlara ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır.

Öne Çıkan Özellikler:

Kar ve Zarar Hesaplaması

Lot büyüklüğüne ve önceden belirlenmiş Stop Loss (SL), Take Profit (TP) ve Break Even (BE) seviyelerine göre otomatik olarak potansiyel kar ve zarar hesaplar. Bu değerler, puanlar (pips) veya belirli bir fiyat olarak girilebilir.

SL, TP ve BE Ayarları

Yatırımcılar, SL, TP ve BE'yi puan, para birimi veya hesap bakiyesinin yüzdesi olarak belirleyebilir. Panel, girilen değerlere göre hesaplama sonuçlarını anında görüntüler.

Kısmi Pozisyon Kapanışı

Kârlı işlemleri kademeli olarak kapatmayı (30%, 50%, 70%) ve pozisyonun bir kısmını kapattıktan sonra SL'yi BE+ olarak otomatik olarak kaydırmayı sağlar. Bu ayarlar panelde yapılandırılabilir.

SL'nin BE'ye Otomatik Kaydırılması

Belirli bir kar seviyesi ulaşıldığında Stop Loss otomatik olarak Break Even (BE) seviyesine kaydırılır. BE+ işlevi, SL'yi BE'nin üzerinde belirli bir pip sayısı kadar kaydırmanıza olanak tanır.

Bekleyen Emirlerin Yönetimi

Tüm türdeki bekleyen emirleri hızlı bir şekilde yürütür ve seçilen SL, TP ve lot büyüklüğüne göre potansiyel kar ve zararı otomatik olarak hesaplar.

CCI ve RSI İzleme

Tüm zaman dilimlerinde Commodity Channel Index (CCI) ve Relative Strength Index (RSI) değerlerini görüntüler ve kritik değerleri renklerle otomatik olarak vurgular.

SL, TP ve BE'nin Para Birimi veya Yüzde Olarak Dönüştürülmesi

SL, TP ve BE'yi hemen hesap bakiyesinin yüzdesine veya belirli bir para birimi tutarına dönüştürür, böylece hassas risk yönetimi sağlar.

Maksimum Günlük Kar/Zarar Limiti

Bu özellik, yatırımcıların hesap bakiyesinin yüzdesi olarak maksimum günlük kar ve zarar limiti belirlemelerine olanak tanır. Bu limit aşıldığında, tüm işlemler otomatik olarak kapanır.

Spread İzleme

Mevcut spread, önceden belirlenen maksimum değeri aşarsa, işlem gerçekleştirilmeyecek ve olumsuz koşullarda giriş yapılması engellenecektir.

Prop Trade Assistant, ticaret faaliyetlerini optimize etmek, riskleri minimize etmek ve işlemler üzerinde tam kontrol sağlamak isteyen Prop trader'lar, scalper'lar ve swing trader'lar için mükemmel bir araçtır.







