Prop Trade Assistant

Prop Trade Assistant – MT4 İçin Ticaret Paneli

Prop Trade Assistant, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir ticaret panelidir ve manuel işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için yardımcı olur. Bu araç, potansiyel kar ve zararları otomatik olarak hesaplar, maksimum günlük kar ve zarar sınırlarını ayarlamanıza olanak tanır ve bu sınırlara ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Kar ve Zarar Hesaplaması
    Lot büyüklüğüne ve önceden belirlenmiş Stop Loss (SL), Take Profit (TP) ve Break Even (BE) seviyelerine göre otomatik olarak potansiyel kar ve zarar hesaplar. Bu değerler, puanlar (pips) veya belirli bir fiyat olarak girilebilir.

  • SL, TP ve BE Ayarları
    Yatırımcılar, SL, TP ve BE'yi puan, para birimi veya hesap bakiyesinin yüzdesi olarak belirleyebilir. Panel, girilen değerlere göre hesaplama sonuçlarını anında görüntüler.

  • Kısmi Pozisyon Kapanışı
    Kârlı işlemleri kademeli olarak kapatmayı (30%, 50%, 70%) ve pozisyonun bir kısmını kapattıktan sonra SL'yi BE+ olarak otomatik olarak kaydırmayı sağlar. Bu ayarlar panelde yapılandırılabilir.

  • SL'nin BE'ye Otomatik Kaydırılması
    Belirli bir kar seviyesi ulaşıldığında Stop Loss otomatik olarak Break Even (BE) seviyesine kaydırılır. BE+ işlevi, SL'yi BE'nin üzerinde belirli bir pip sayısı kadar kaydırmanıza olanak tanır.

  • Bekleyen Emirlerin Yönetimi
    Tüm türdeki bekleyen emirleri hızlı bir şekilde yürütür ve seçilen SL, TP ve lot büyüklüğüne göre potansiyel kar ve zararı otomatik olarak hesaplar.

  • CCI ve RSI İzleme
    Tüm zaman dilimlerinde Commodity Channel Index (CCI) ve Relative Strength Index (RSI) değerlerini görüntüler ve kritik değerleri renklerle otomatik olarak vurgular.

  • SL, TP ve BE'nin Para Birimi veya Yüzde Olarak Dönüştürülmesi
    SL, TP ve BE'yi hemen hesap bakiyesinin yüzdesine veya belirli bir para birimi tutarına dönüştürür, böylece hassas risk yönetimi sağlar.

  • Maksimum Günlük Kar/Zarar Limiti
    Bu özellik, yatırımcıların hesap bakiyesinin yüzdesi olarak maksimum günlük kar ve zarar limiti belirlemelerine olanak tanır. Bu limit aşıldığında, tüm işlemler otomatik olarak kapanır.

  • Spread İzleme
    Mevcut spread, önceden belirlenen maksimum değeri aşarsa, işlem gerçekleştirilmeyecek ve olumsuz koşullarda giriş yapılması engellenecektir.

Prop Trade Assistant, ticaret faaliyetlerini optimize etmek, riskleri minimize etmek ve işlemler üzerinde tam kontrol sağlamak isteyen Prop trader'lar, scalper'lar ve swing trader'lar için mükemmel bir araçtır.



Önerilen ürünler
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
One-Click Trader Utility for MT4 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT4 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Position Control MT4
Adam Zolei
Yardımcı programlar
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit.  It includes automatic lot sizing, fixed stop loss and take profit features, or determines them using the ATR indicator. After opening a position, you can set automatic break-even points, trailing stops, and choose from three types of partial closures. Moreover, if you open a 0.01 lot position from your phone, the expert will automatically close it and open a risk-managed position
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Yardımcı programlar
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 4 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Yardımcı programlar
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Yardımcı programlar
Gösterge, dünya borsalarının çalışma saatlerini gösterir. Hangi pazarların şu anda en aktif olduğunu görmenize yardımcı olur Benim  #1 Pro  Utility : 66+ özellik, bu araç dahil  |   Bana ulaşın  sorularınız varsa Şu anda en volatil enstrümanları seçmenize yardımcı olur; Özellikle gün içi traderlar için faydalıdır; 1) 1H ve altı zaman dilimlerinde kullanıldığında: çizgiler, grafikteki çubukların gerçek konumuna karşılık gelecek ve grafik hareket ettirildiğinde işlem seanslarının çizgileri grafik
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Göstergeler
Basic Theme Builder: Grafik Özelleştirmeyi Kolaylaştırın Ticaret deneyiminizi   Basic Theme Builder   göstergesi ile dönüştürün; MetaTrader 4'te grafik görünümünüzü basit bir panel aracılığıyla kişiselleştirmenizi sağlayan çok yönlü bir araçtır. Bu sezgisel gösterge, çeşitli temalar ve renk şemaları arasında zahmetsizce geçiş yapmanıza olanak tanır ve ticaret ortamınızın görsel çekiciliğini ve işlevselliğini artırır.    Free MT5 version Basic Theme Builder   göstergesi, MetaTrader 4 grafiklerin
FREE
EA Order Manager PRO
Rodrigo Rethka Goncalves
Yardımcı programlar
EA Order Manager v2.13 – Smart Management for Any Open Trade EA Order Manager is a universal trade manager for manual or automated orders on MetaTrader 4. It automatically applies advanced protections, trailing stop, break even, cross-closing logic, and global stop loss/take profit , regardless of the trade’s origin. Key Features: Global Stop Loss & Take Profit – Automatically secures your capital. Smart Trailing Stop – Only activates when real profit is detected. Global BreakEven –
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Göstergeler
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Yardımcı programlar
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Yardımcı programlar
n3oNpLoX Trade Manager Market Order. Stop Order. Limit Order. To help you Place trades based on the amount of Money in Dollars you want to risk. As it will show in the screenshots you can calculate the right Lot size for the money you want to risk. Calculates Lot Size based on the distance between Stop Loss and Entry Point. 5 Options for TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) It will help you manage your risk and Place trades with the correct Lot Size. So you will not over expose yourself and your money
FREE
Trading Panel MetaTrader 4
Stanislav Valis
Yardımcı programlar
FX-Support Presents the Trading Panel for MT4 The Trading Panel for MT4 is a powerful and versatile tool designed to assist traders in their daily trading activities. It helps traders open positions and identify market signals, such as ENG and STAR patterns. The panel simplifies decision-making and supports efficient trading. Key Features: Automatic Lot Size Calculation Calculates lot sizes accurately, considering market conditions and currency conversions for effective risk management. Accura
Three 3TP Easy Trade Pad MT4
Eda Kaya
5 (1)
Yardımcı programlar
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 Download  The 3TP Easy Trade Pad Expert is a specialized tool developed for capital management , risk management, and trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. This advanced tool, with its functional and specialized panel, allows traders to easily manage their stop loss (SL) and take profit (TP) levels. This expert includes features for setting acceptable loss and expected profit (R/R) and managing trades with advanced options, providing traders with a p
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Yardımcı programlar
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
FX Info Spread
Pedro Fernandez
4 (2)
Yardımcı programlar
Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Enabl
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Yardımcı programlar
Açıklama: Bu script, MetaTrader 4 platformunda mevcut olan tüm forex paritelerinin ve altın (XAUUSD) grafiğinin otomatik olarak açılması için tasarlanmıştır. Script, platformda mevcut olan tüm sembolleri tarar, hangilerinin forex paritesi olduğunu belirler ve bunların grafiklerini M1 (bir dakika) zaman diliminde açar. Ana Özellikler: Altın Grafiğinin Açılması: Script, eğer brokerınız tarafından sağlanıyorsa, XAUUSD (altın/dolar) grafiğini otomatik olarak açar. Eğer altın sembolü bulunamazsa, bir
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Yardımcı programlar
ASTA Trade Manager is a semi-automated trading tool designed to assist professional traders in Exit Strategy Management . This EA will not open trading positions automatically. This version is made to manage manual transactions on 1 chart (pair) only. For the Multipair version, you can check the product at:  ASTA Multipair Trade Manager . FEATURES: 1. Entry and Exit Panel Order Panel: Buy, Sell and Pending Orders Exit Button: Close All Order, Close All Buy, Close All Sell Can be used on strategy
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Göstergeler
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
TradePanel Close Order
Denis Vasyutin
Yardımcı programlar
This panel closes trading positions at multiple symbols. The panel displays the situation for all open symbols on the account: Balans - account balance Equity - account equity Margin - used margin Freemargin - free margin Summ Position - the summary position on the account, in lots Position buy - the summary buy position, in lots Position sell - the summary sell position, in lots Summ Profit - the total profit (loss) at all positions Profit buy - the total profit of buy positions Profit sell - t
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Yardımcı programlar
Çoğu perakende tüccar, riski yönetemez ve aşırı risk alarak veya aşırı ticaret yaparak hesapları patlatamaz. Bu araç, düşüş ve risk yönetimini tamamen otomatikleştirerek, bir tüccarın yalnızca girişlerine odaklanmasını sağlar. Fiyat işlemin tersine gittiğinde kısmi pozisyonları otomatik olarak kapatmak için Agresif Risk Kontrolü özelliği ile fiyat eylemini kullanan ilk ve tek ticaret yöneticisidir. Bu, kayıpların her zaman kazançlardan daha küçük tutulmasını sağlar. Herhangi bir giriş yöntemi
LotSizePanel
Nikita Chernyshov
Yardımcı programlar
Calculator panel that allows you to calculate the necessary lot for the transaction from the current price. You set the risk, specify the stop loss price and get the lot that you need to enter the trade. It's simple. Both Russian and English are supported. The panel contains additional information in the form of: 1. Stop loss in points; 2. The cost of the item calculated by the lot; 3. The total number of positions in a currency pair; 4. The total result of open positions on the curre
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Yardımcı programlar
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Göstergeler
Commodity Channel Index Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; Divergence on the last bar. Values of the middle and extreme levels and divergence zones are customizable. Parameter
Risk Lot Calculator Dashboard Indicator
Pearly Gianan
Göstergeler
This is  a dashboard indicator that displays the auto-calculated risk lot, with the given risk percentage & risk points (Stop Loss) and others. The main function of this indicator is to help you calculate your exact scalping risk lots and swing risk lots. Also it displays the active trades of each pair you've executed with the following: type of trade, lot size, symbol, & equity(+/-). Also displays the bar counter set in every 5-minute bar timer. (whichever time frame you're active, the bar time
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Yardımcı programlar
VR Renk Seviyeleri, trend çizgisi, dikdörtgen ve metin gibi unsurları kullanarak teknik analiz uygulayanlar için kullanışlı bir araçtır. Grafiğe doğrudan metin eklemek ve ekran görüntüsü almak mümkündür. Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonları, talimatlar, problem çözme, adresinden edinilebilir. [Blog] İncelemeleri şu adresten okuyabilir veya yazabilirsiniz: [bağlantı] Sürümü [MetaTrader 5] Göstergeyle çalışma tek tıklamayla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, çizginin bulunduğu düğmeye tıkl
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Yardımcı programlar
Lot by Risk ticaret paneli elle işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu, emir göndermek için alternatif bir araçtır. Panelin ilk özelliği, kontrol hatlarını kullanarak siparişlerin uygun bir şekilde düzenlenmesidir. İkinci özellik, stop loss hattı mevcut olduğunda belirli bir risk için işlem hacminin hesaplanmasıdır. Kontrol hatları kısayol tuşları kullanılarak ayarlanır: kar al - varsayılan olarak T tuşu; price - varsayılan olarak P tuşu; kaybı durdur - varsayılan olarak S tuşu; Tuşları ticar
FREE
Virtual equity indicator for multiple symbols
Andrey Gladyshev
Göstergeler
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким символам одновременно. Для каждого символа задается направление ( Buy/Sell ) и размер позиции. В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия позиции.   На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.  После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции, передвигая эти линии.   Дату закр
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Yardımcı programlar
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Yardımcı programlar
TP SL Bot - Yeni açılan emirlere, belirtilen talimatlarınıza göre otomatik olarak Stop Loss ve Take Profit ayarlayan bir araçtır. Ayrıca, istenen Stop Loss/Take Profit boyutunda istenen miktarı elde etmek için işlem açmak için gereken hacmi hesaplama özelliği de bulunmaktadır. Boyut ve parametre ayarlamaları için birkaç seçenek vardır: 1. Mevcut hesap bakiyesinin yüzdesi olarak kullanıcı tarafından belirtilen miktarlara göre ayarlama yapma. 2. Kullanıcı tarafından belirtilen Stop Loss veya Take
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (417)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (100)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşik ha
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Yardımcı programlar
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Yardımcı programlar
Fotokopi->Kullanışlı ve hızlı arayüz etkileşimi, kullanıcılar hemen kullanabilir       ->>>> Windows bilgisayarlarda veya VPS Windows'ta kullanılması önerilir Özellikler: Çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş kopyalama ticareti ayarları: 1. Farklı sinyal kaynakları için farklı lot modları ayarlanabilir 2. İleri ve geri kopyalama ticareti için farklı sinyal kaynakları ayarlanabilir 3. Sinyaller yorumlarla ayarlanabilir 4. Lotun sözleşme lotuna göre kalibre edilip edilmeyeceği Çeşitlendirilmiş v
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Yardımcı programlar
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Yardımcı programlar
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
Yardımcı programlar
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Yardımcı programlar
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (3)
Yardımcı programlar
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Yazarın diğer ürünleri
Volume Bar POC MT5
Michal Hrubes
Göstergeler
Volume Bar POC Göstergesi , işlem hacmine dayalı olarak önemli fiyat seviyelerini (Kontrol Noktası, POC) doğru bir şekilde görselleştiren yenilikçi bir araçtır. Bu gösterge, her bir mum çubuğu içindeki tüm fiyat noktalarını analiz eder ve en önemli fiyat seviyelerini gösterir. Bu seviyeler, güçlü destek ve direnç bölgeleri olarak kullanılabilir. Gün içi ve uzun vadeli ticaret stratejileri için idealdir. Volume Bar POC Göstergesi Nasıl Çalışır? Gösterge, her mum çubuğunun oluşumu sırasında POC'yi
Volume Bar POC
Michal Hrubes
Göstergeler
Volume Bar POC Göstergesi , işlem hacmine dayalı olarak önemli fiyat seviyelerini (Kontrol Noktası, POC) doğru bir şekilde görselleştiren yenilikçi bir araçtır. Bu gösterge, her bir mum çubuğu içindeki tüm fiyat noktalarını analiz eder ve en önemli fiyat seviyelerini gösterir. Bu seviyeler, güçlü destek ve direnç bölgeleri olarak kullanılabilir. Gün içi ve uzun vadeli ticaret stratejileri için idealdir. Volume Bar POC Göstergesi Nasıl Çalışır? Gösterge, her mum çubuğunun oluşumu sırasında POC'yi
Nash Professional
Michal Hrubes
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Nash Professional – Forex İçin Gelişmiş Otomatik Ticaret Sistemi Verimli Ticaret İçin Kapsamlı Bir Çözüm Nash Professional, dinamik piyasa analizi temelinde hassas pozisyon yönetimi için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Sistem, çeşitli piyasa koşulları için optimize edilmiştir ve 28 ana ve çapraz döviz çiftinde işlem yapmayı destekler: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/A
SAR Vision MTF
Michal Hrubes
Göstergeler
SAR Vision MTF – MT5 için Çok Zaman Dilimli Parabolic SAR Göstergesi SAR Vision MTF , üst zaman dilimlerinden alınan Parabolic SAR değerlerini mevcut grafik üzerinde doğrudan gösteren çok zaman dilimli bir teknik analiz aracıdır. Bu araç, birden fazla grafik arasında geçiş yapmadan daha geniş piyasa trendlerini analiz etmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Temel Özellikler Çok zaman dilimli işlevsellik – Üst zaman dilimlerinden (örneğin M5, M15, H1, H4) Parabolic SAR sinyallerini alt zaman d
