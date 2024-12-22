Ticaret stratejinizi Big Candle Scanner Dashboard MT4 ile yükseltin, çok sayıda döviz çifti ve zaman diliminde büyük boyutlu boğa ve ayı mumlarını tespit etmek için tasarlanmış güçlü bir çok varlıklı pano, potansiyel momentum değişimlerini veya volatilite artışlarını işaret eder. Steve Nison’ın 1990’larda Japon mum çubuk grafikleri üzerine yaptığı öncü çalışmalarla popüler hale getirilen klasik mum analizi temelinde inşa edilen bu araç, önemli fiyat hareketlerini yakalamak isteyen forex ve kripto tüccarları için vazgeçilmezdir. Hızlı hareket eden piyasalarda trend başlangıçlarını, breakout’ları veya tersine dönüşleri tespit etmek için yaygın olarak kullanılır, büyük mumlar genellikle büyük trendlerden önce gelir ve erken giriş noktaları, yüksek hacim onayı ile risk yönetimini geliştirme ve otomatik tarama ile ekran süresini azaltma gibi avantajlar sunar—scalper’lar, gün içi tüccarlar ve swing tüccarlar için mükemmel, döviz çiftleri, endeksler, altın (XAUUSD) gibi emtialar ve BTCUSD gibi kripto paralar için uygundur.

Big Candle Scanner Dashboard MT4, önemli mumlar için gerçek zamanlı sinyalleri gösteren özelleştirilebilir bir ızgara arayüzü sunar, boğa (yukarı) için limon yeşili oklar ve ayı (aşağı) için kırmızı oklarla işaretlenir, ayarlanabilir panel boyutları, renkler (ör. deniz yeşili başlık, çelik mavisi semboller) ve optimum okunabilirlik için metin ölçeklendirme ile. Kullanıcı tarafından seçilen çiftleri (varsayılan olarak EURUSD, GBPUSD gibi majörler ve egzotikler içerir) MT4 standart zaman dilimlerinde M1’den MN1’e tarar ve birden fazla filtre uygular: ortalama bir çarpanla aşan mum boyutu (varsayılan 1.5x, 14 dönem üzerinde), minimum pip boyutu (varsayılan 20), hacim artışları (1.2x ortalama, 14 dönem üzerinde), açılış-kapanış farkı (high-low’un %60’ı), gövde-fitil oranı (1.5x) ve ATR tabanlı aralık (1.5x, 14 dönem üzerinde). Koşullar hassasiyet için “herhangi” veya “tümü” olarak ayarlanabilir, yeni tespitlerde pop-up’lar, push bildirimleri veya e-postalar yoluyla uyarılar gönderilir. Temel avantajlar, sürekli izleme olmadan kapsamlı piyasa kapsamı, daha güçlü sinyaller için zaman dilimleri arasında birleşme analizi ve çoklu grafik kurulumları için hafif performansı içerir—yeniden boyamaz, yüksek derecede özelleştirilebilir ve manuel veya yarı otomatik ticaret stratejileri için idealdir.

MT5 için de mevcut: Big Candle Scanner Dashboard MT5

Ana Özellikler

Çoklu Para Birimi ve Çoklu Zaman Dilimi Tarama: Tüm sembolleri (ör. majörler, minörler, egzotikler, XAUUSD, BTCUSD) ve MT4 standart zaman dilimlerini (M1’den MN1’e) tek bir panoda büyük mum tespitleri için izler.

Gelişmiş Tespit Koşulları: Filtreler, ortalama göre mum boyutunu (çarpan 1.5, geriye bakış 14), pip tabanlı boyut (varsayılan 20 pip), hacim onayı (çarpan 1.2, geriye bakış 14), açılış-kapanış farkı (%60 eşik), gövde vs fitil oranı (1.5x) ve dinamik ATR aralığı (çarpan 1.5, dönem 14) içerir—“herhangi” veya “tümü” etkinleştirerek özelleştirilmiş sinyaller.

Gerçek Zamanlı Görsel Izgara: Renkli oklarla (limon yeşili yukarı, kırmızı aşağı) kullanıcı dostu panel, özelleştirilebilir yükseklik/genişlik (varsayılan %26/%50), metin boyutu (%1.2) ve başlık/sembol renkleri çalışma alanınıza uyum sağlar.

Zaman Dilimi Birleşme Analizi: Birden fazla zaman dilimini aynı anda veya bireysel olarak tarar, trend veya volatil koşullarda daha yüksek olasılıklı işlemler için hizalanmış sinyalleri vurgular.

Esnek Uyarı Sistemi: Terminal pop-up’ları, mobil push bildirimleri ve e-postalar (hepsi varsayılan olarak etkin) yeni büyük mumlar üzerinde tetiklenir, ekrana yapışmadan zamanında yanıtlar sağlar.

Kullanıcı Dostu Özelleştirme: Geriye bakış dönemlerini, eşikleri ayarlayın ve belirli koşulları veya zaman dilimlerini etkinleştirin/devre dışı bırakın; market watch sembollerini veya özel listeleri destekleyerek kişiselleştirilmiş tarama.

Yüksek Verimlilik ve Uyumluluk: Hafif kod, MT4’te pürüzsüz performans sağlar, son N mumu tarar (varsayılan 200), ok boyutu (varsayılan 2) ile net grafik katmanları.

Çok Yönlü Piyasa Uygulaması: Forex, kripto, hisse senetleri ve emtialarda momentum patlamalarını, breakout’ları veya tersine dönüşleri hacim destekli onay ile tespit eder.

Sinyal Gücü Göstergeleri: Boğa/ayı türlerini, oluşum zamanlarını ve gücü renk kodlaması (kırmızı aşırı alım, yeşil aşırı satım, altın nötr) ile göstererek hızlı değerlendirme.

Kaynak Optimizasyonlu Tasarım: Yeniden boyanmayan sinyaller, backtest veya canlı çoklu çift izleme için verimli, yeni başlayanlara basit girdiler ve uzmanlara derin koşul ayarları sunar.

Big Candle Scanner Dashboard MT4, volatil piyasalarda mum anomalilerini kullanarak rekabet avantajı elde etmek isteyen tüccarlar için vazgeçilmezdir. Anlamlı büyük mumları filtrelerken geniş tarama yeteneği yanlış pozitifleri en aza indirir, eyleme geçirilebilir uyarılar sağlar ve çeşitli ticaret stratejilerini destekler, hızlı hareket eden ticaret ortamlarında tutarlı değer sunar.

