Améliorez votre stratégie de trading avec le Big Candle Scanner Dashboard MT4, un tableau de bord multi-actifs puissant conçu pour identifier des bougies haussières et baissières surdimensionnées à travers plusieurs paires de devises et timeframes, signalant des changements potentiels de momentum ou des pics de volatilité. Construit sur la base de l’analyse classique des chandeliers, popularisée par Steve Nison dans les années 90 à travers son travail pionnier sur les graphiques en chandeliers japonais, cet outil est indispensable pour les traders forex et crypto cherchant à capitaliser sur des mouvements de prix significatifs. Largement utilisé pour repérer les initiations de tendances, les breakouts ou les reversals dans des marchés à évolution rapide, les grandes bougies précèdent souvent des tendances majeures, offrant des avantages tels que des points d’entrée précoces, une gestion des risques améliorée grâce à la confirmation de volumes élevés, et une réduction du temps d’écran via un scanning automatisé—parfait pour les scalpers, day traders et swing traders sur des paires forex, indices, commodities comme l’or (XAUUSD) et cryptomonnaies comme BTCUSD.

Le Big Candle Scanner Dashboard MT4 propose une interface de grille personnalisable affichant des signaux en temps réel pour les bougies significatives, marqués par des flèches vert lime pour haussier (vers le haut) et rouges pour baissier (vers le bas), avec des dimensions de panneau ajustables, des couleurs (ex. : en-tête en vert mer, symboles en bleu acier) et une mise à l’échelle du texte pour une lisibilité optimale. Il scanne les paires sélectionnées par l’utilisateur (par défaut inclut les majors comme EURUSD, GBPUSD et exotics) sur les timeframes standard MT4 de M1 à MN1, en appliquant plusieurs filtres : taille de bougie dépassant la moyenne par un multiplicateur (par défaut 1.5x sur 14 périodes), taille minimale en pips (par défaut 20), surges de volume (1.2x moyenne sur 14 périodes), différence open-close (60% de high-low), ratio corps-mèche (1.5x) et plage basée sur ATR (1.5x sur 14 périodes). Les conditions peuvent être configurées pour correspondre à « any » ou « all » pour plus de précision, avec des alertes délivrées via pop-ups, notifications push ou emails lors de nouvelles détections. Les principaux avantages incluent une couverture complète du marché sans surveillance constante, une analyse de confluences sur timeframes pour des signaux plus forts, et une performance légère pour les setups multi-graphiques—non repeignant, hautement personnalisable et idéal pour les stratégies de trading manuelles ou semi-automatisées.

Également disponible pour MT5 : Big Candle Scanner Dashboard MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Fonctionnalités clés

Scanning Multi-Devises et Multi-Timeframes : Suit tous les symboles (ex. : majors, minors, exotics, XAUUSD, BTCUSD) et timeframes standard MT4 (M1 à MN1) pour les détections de grandes bougies dans un seul tableau de bord.

Conditions de Détection Avancées : Les filtres incluent la taille de bougie relative à la moyenne (multiplicateur 1.5, lookback 14), taille basée sur pips (par défaut 20 pips), confirmation de volume (multiplicateur 1.2, lookback 14), différence open-close (seuil 60%), ratio corps vs mèche (1.5x), et plage dynamique ATR (multiplicateur 1.5, période 14)—activez « any » ou « all » pour des signaux personnalisés.

Grille Visuelle en Temps Réel : Panneau convivial avec des flèches colorées (vert lime haut, rouge bas), hauteur/largeur personnalisables (par défaut 26%/50%), taille de texte (1.2%), et couleurs pour en-têtes/symboles adaptées à votre espace de travail.

Analyse de Confluences de Timeframes : Scanne plusieurs timeframes simultanément ou individuellement, mettant en évidence des signaux alignés pour des trades à plus haute probabilité dans des conditions tendancielles ou volatiles.

Système d’Alertes Flexible : Pop-ups de terminal, notifications push mobiles et emails (tous activés par défaut) se déclenchent sur de nouvelles grandes bougies, assurant des réponses rapides sans surveillance constante de l’écran.

Personnalisation Convivial : Ajustez les périodes de lookback, seuils et activez/désactivez des conditions spécifiques ou timeframes ; supporte les symboles market watch ou listes personnalisées pour un scanning personnalisé.

Haute Efficacité et Compatibilité : Code léger garantit une performance fluide sur MT4, scanne les dernières N bougies (par défaut 200), avec taille de flèches (par défaut 2) pour des superpositions claires sur graphiques.

Application Marché Polyvalente : Excelle en forex, crypto, actions et commodities pour repérer des bursts de momentum, breakouts ou reversals avec confirmation soutenue par le volume.

Indicateurs de Force de Signal : Affiche les types haussiers/baissiers, temps d’occurrence et force via codage couleur (rouge suracheté, vert survendu, or neutre) pour une évaluation rapide.

Design Optimisé des Ressources : Signaux non repeints, efficace pour le backtesting ou le monitoring multi-paires en direct, empowerant les débutants avec des entrées simples et les experts avec des ajustements profonds des conditions.

Le Big Candle Scanner Dashboard MT4 est indispensable pour les traders cherchant à exploiter les anomalies de chandeliers pour obtenir un avantage compétitif dans des marchés volatils. Sa capacité à scanner largement tout en filtrant les grandes bougies significatives minimise les faux positifs, délivre des alertes actionnables et soutient des stratégies variées, garantissant une valeur constante dans des environnements de trading rapides.

