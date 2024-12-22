Представляем вам Big Candle Scanner Dashboard MT4, важный торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в определении значительных бычьих и медвежьих свечей по нескольким валютным парам и временным интервалам. Этот мощный инструмент идеально подходит для forex и криптотрейдеров, стремящихся использовать крупные ценовые движения и волатильность рынка.

С помощью Big Candle Scanner Dashboard MT4 вы получаете преимущество ранних точек входа и улучшенного управления рисками, что позволяет вам эффективно выявлять начала трендов, прорывы или развороты на быстро движущихся рынках. Этот инструмент снижает необходимость в постоянном мониторинге, что делает его идеальным для скальперов, дневных трейдеров и свинг-трейдеров.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Настройки индикатора / Руководство

Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы для автоматизированной торговли на основе сигналов с Expert Advisor.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ прямо на графике на свечах сигналов для легкого визуального чтения.

Быстрый и тестируемый: Построен на нативном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и совместимость со Стратегическим Тестером.

Всплывающие уведомления: Генерирует всплывающие уведомления MetaTrader при событиях сигналов, гарантируя, что вы никогда не пропустите установку сделки.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Уведомления по электронной почте: Отправляет уведомления по электронной почте о событиях сигналов для удаленного мониторинга, когда вы вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Многосимвольный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика, улучшая ваши торговые возможности.

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает на всех стандартных временных интервалах MetaTrader от M1 до MN, учитывая различные стили торговли.

Настраиваемые параметры: Предлагает регулируемые настройки для размера свечи, объема и фильтров временных интервалов, чтобы адаптировать инструмент к вашей стратегии.

Big Candle Scanner Dashboard MT4 — это необходимый инструмент для трейдеров, использующих MetaTrader 4, предоставляющий продвинутые функции и информацию в реальном времени для улучшения вашей торговой эффективности.

Нужен многосимвольный сканер? Изучите эти связанные продукты Сканера:

Я буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны своей покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной для поиска решения, если это не так. Интересует бесплатная 7-дневная пробная версия? Не стесняйтесь обращаться ко мне через раздел моего профиля.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#теги Big Candle Scanner Dashboard MT4, торговый индикатор, forex торговля, анализ свечей, ценовое действие, волатильность, торговые инструменты, рыночные тренды, forex сигналы, автоматизированная торговля, скальпинг, дневная торговля, управление рисками, технический анализ, многофреймовый, валютные пары