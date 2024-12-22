介绍 Big Candle Scanner Dashboard MT4，这是一个必不可少的交易指标，旨在帮助交易者识别多个货币对和时间框架中的重要看涨和看跌蜡烛。这个强大的工具非常适合 forex 和希望利用主要价格波动和市场波动性的加密货币交易者。

使用 Big Candle Scanner Dashboard MT4，您可以获得早期入场点和增强的风险管理优势，使您能够有效地识别快速市场中的趋势启动、突破或反转。这个工具减少了对持续监控的需求，非常适合剥头皮者、日内交易者和波段交易者。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，以便与 Expert Advisor 进行基于信号的自动交易。

可视箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算和与策略测试器的兼容性。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过交易设置。

推送通知：实时推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，方便随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在离开终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便快速查看状态。

多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，增强您的交易能力。

多时间框架支持：适用于所有标准 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，适应各种交易风格。

可自定义参数：提供可调设置，用于蜡烛大小、成交量和时间框架过滤器，以根据您的策略量身定制工具。

Big Candle Scanner Dashboard MT4 是使用 MetaTrader 4 的交易者必备的工具，提供先进的功能和实时洞察，以提高您的交易表现。

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