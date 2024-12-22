Big Candle Scanner Dashboard MT4

Migliora la tua strategia di trading con il Big Candle Scanner Dashboard MT4, un potente dashboard multi-asset progettato per identificare candele rialziste e ribassiste di grandi dimensioni su molteplici coppie di valute e timeframe, segnalando potenziali spostamenti di momentum o picchi di volatilità. Costruito sulla base dell’analisi classica dei candlestick, resa popolare da Steve Nison negli anni ’90 attraverso il suo lavoro pionieristico sui grafici a candele giapponesi, questo strumento è indispensabile per i trader di forex e criptovalute che desiderano capitalizzare movimenti di prezzo significativi. Ampiamente utilizzato per individuare inizi di trend, breakout o reversal in mercati in rapido movimento, le candele grandi spesso precedono trend importanti, offrendo vantaggi come punti di ingresso anticipati, gestione del rischio migliorata tramite conferma di volumi elevati e riduzione del tempo sullo schermo attraverso scansioni automatizzate—perfetto per scalper, day trader e swing trader su coppie forex, indici, commodities come oro (XAUUSD) e criptovalute come BTCUSD.

Il Big Candle Scanner Dashboard MT4 offre un’interfaccia a griglia personalizzabile che visualizza segnali in tempo reale per candele significative, contrassegnate da frecce verde lime per rialzista (su) e rosse per ribassista (giù), con dimensioni del pannello regolabili, colori (es. header in verde mare, simboli in blu acciaio) e scalatura del testo per una leggibilità ottimale. Scansiona coppie selezionate dall’utente (default include major come EURUSD, GBPUSD ed esotici) sui timeframe standard MT4 da M1 a MN1, applicando molteplici filtri: dimensione della candela che supera la media di un moltiplicatore (default 1.5x su 14 periodi), dimensione minima in pip (default 20), surge di volume (1.2x media su 14 periodi), differenza open-close (60% di high-low), ratio corpo-stoppa (1.5x) e intervallo basato su ATR (1.5x su 14 periodi). Le condizioni possono essere impostate per corrispondere a “qualsiasi” o “tutte” per precisione, con avvisi tramite pop-up, notifiche push o email su nuove rilevazioni. I principali vantaggi includono una copertura completa del mercato senza monitoraggio costante, analisi di confluenza sui timeframe per segnali più forti e prestazioni leggere per setup multi-grafico—non ridipinge, altamente personalizzabile e ideale per strategie di trading manuali o semi-automatiche.

Caratteristiche chiave

  • Scansione Multi-Valuta e Multi-Timeframe: Traccia tutti i simboli (es. major, minor, esotici, XAUUSD, BTCUSD) e timeframe standard MT4 (M1 a MN1) per rilevazioni di candele grandi in un unico dashboard.
  • Condizioni di Rilevazione Avanzate: I filtri includono la dimensione della candela relativa alla media (moltiplicatore 1.5, lookback 14), dimensione basata su pip (default 20 pip), conferma del volume (moltiplicatore 1.2, lookback 14), differenza open-close (soglia 60%), ratio corpo vs stoppa (1.5x) e intervallo dinamico ATR (moltiplicatore 1.5, periodo 14)—attiva “qualsiasi” o “tutte” per segnali personalizzati.
  • Griglia Visiva in Tempo Reale: Pannello user-friendly con frecce colorate (verde lime su, rosso giù), altezza/larghezza personalizzabili (default 26%/50%), dimensione del testo (1.2%) e colori per header/simboli adatti al tuo spazio di lavoro.
  • Analisi di Confluenza Timeframe: Scansiona più timeframe simultaneamente o individualmente, evidenziando segnali allineati per trade a più alta probabilità in condizioni di tendenza o volatili.
  • Sistema di Avvisi Flessibile: Pop-up del terminale, notifiche push mobili ed email (tutti abilitati di default) si attivano su nuove candele grandi, garantendo risposte tempestive senza monitoraggio costante dello schermo.
  • Personalizzazione User-Friendly: Regola i periodi di lookback, soglie e abilita/disabilita condizioni specifiche o timeframe; supporta simboli market watch o liste personalizzate per scansioni personalizzate.
  • Alta Efficienza e Compatibilità: Codice leggero garantisce prestazioni fluide su MT4, scansiona le ultime N candele (default 200), con dimensione delle frecce (default 2) per overlay chiari sui grafici.
  • Applicazione Mercato Versatile: Eccelle in forex, cripto, azioni e commodities per individuare burst di momentum, breakout o reversal con conferma supportata dal volume.
  • Indicatori di Forza del Segnale: Visualizza tipi rialzisti/ribassisti, tempi di occorrenza e forza tramite codifica a colori (rosso overbought, verde oversold, oro neutro) per una valutazione rapida.
  • Design Ottimizzato delle Risorse: Segnali non ridipinti, efficiente per backtesting o monitoraggio multi-pair in tempo reale, empowering principianti con input semplici ed esperti con tweak profondi delle condizioni.

Il Big Candle Scanner Dashboard MT4 è indispensabile per i trader che desiderano sfruttare le anomalie dei candlestick per ottenere un vantaggio competitivo nei mercati volatili. La sua capacità di scansionare ampiamente filtrando candele grandi significative minimizza i falsi positivi, fornisce avvisi azionabili e supporta strategie diverse, garantendo un valore costante in ambienti di trading rapidi.

igadzur
246
igadzur 2025.05.20 12:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Biswarup Banerjee
33814
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2025.05.20 12:42
You have asked for a new feature for to calculate the candle to wig ratio for the atr based calculation ,which I have promised to add. for the 2nd part there are two buttons to show hide all panels, which would solve the same purpose
Rispondi alla recensione