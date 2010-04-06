PA Master EA

Lite Hamster Scalping (Very Fast EA no Graphics) The Lite Hamster Scalper is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Please to check The version 1.4 of Hamster Pro : Hamster_PRO_MT4 && Hamster_PRO_MT5 Recommendations : Lot : 0.01. Balance : 100 USD. Pair : EURUSD. TimeFrame : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Inputs descriptions : Period Indicator1 - period of the firs

FREE