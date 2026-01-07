LakshmiFX Ultimate
- Uzman Danışmanlar
- Shomon Robie
- Sürüm: 2.4
LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 için Gelişmiş Çok Varlıklı Ticaret Robotu
LakshmiFX Ultimate, MetaTrader 5 için profesyonel ve yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir ticaret robotudur; Forex, Endeksler, Hisse Senetleri (CFD'ler) ve Kripto Paralar üzerinde geniş yelpazede gelişmiş giriş stratejileri, piyasa filtreleri ve risk yönetimi teknikleri kullanarak ticaret yapmak üzere tasarlanmıştır. Kanıtlanmış LakshmiFX çerçevesi üzerine inşa edilen bu Ultimate sürüm, çok varlıklı uyumluluk, geliştirilmiş strateji seçimi, sofistike piyasa koşulu analizi ve isteğe bağlı grid ile kurtarma sistemleri ile işlevselliği genişletir — deneyimli trader'ların EA'yı farklı piyasa ortamlarına ve ticaret stillerine uyarlamasını sağlar. BU SADECE BİR EA DEĞİL, TAM BİR ÇERÇEVEDİR.
Ana Özellikler
Çok Varlıklı Uyumluluk
- Forex çiftleri, hisse senedi CFD'leri, başlıca endeksler (US30, NAS100, GER40 vb.) ve kripto paralar için tasarlandı
- Brokerınızın desteklediği herhangi bir sembolde çalışır (MT5)
18 Profesyonel Giriş Stratejisi Bir seferde bir ana giriş mantığı seçin, şunlar dahil:
- LfxStochRSI (özelleştirilmiş geliştirilmiş StochRSI)
- Ichimoku Kumo breakout ve pullback
- Bollinger Bantları (breakout, squeeze, mean reversion, orta bant pullback)
- Donchian Kanalı (breakout veya mean reversion)
- RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
- Hareketli Ortalama kesişim ve pullback
- Londra Seansı Breakout
- Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
- Konsolidasyon tespiti ile Range Breakout
- LfxNRTR (trend devamı veya tersine dönüş)
- Mum formasyonu tabanlı girişler ve filtreler
Gelişmiş Piyasa Filtreleri Piyasa koşulları uygun olduğunda ticaret yapın:
- Trend Filtreleri: Tek, Çift veya Üçlü MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
- Trend Gücü: ADX, Aroon veya kombine mantık
- Osilatör Filtreleri: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
- Gürültü Filtreleri: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
- Volatilite Filtreleri: ATR Yüzde, Bollinger Bant Genişliği veya Hibrit
- Piyasa Bağlamı: Trend vs range tespiti
Risk & Ticaret Yönetimi
-
Risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma
-
Çoklu Stop Loss yöntemleri:
- Swing High/Low
- Destek & Direnç
- Günlük seviyeler
- ATR tabanlı
- Sabit pip veya sinyal tabanlı
-
Take Profit seçenekleri:
- Sabit
- ATR tabanlı
- Risk-Ödül çarpanı
- Sinyal hesaplamalı
-
Break-even ve trailing stop (sabit veya ATR tabanlı)
-
Maksimum drawdown koruması
-
Günlük kar ve zarar limitleri
-
Equity tabanlı kapatma
İsteğe Bağlı Grid & Bölge Kurtarma Sistemleri Sadece gelişmiş kullanıcılar için:
- ATR veya sabit adım mesafeli akıllı grid
- Maksimum işlem sayısı ve grid zarar limitleri
- Yön öncelik mantığı
- Yapılandırılabilir hedef ve boyutlandırma ile isteğe bağlı Bölge Kurtarma sistemi
⚠️ Grid ve kurtarma sistemleri isteğe bağlıdır ve ilgili riskleri anlayan deneyimli trader'lar içindir.
Haber & Seans Kontrolü
- Dahili haber filtresi (yüksek/orta etki)
- Haber öncesi ve sonrası yapılandırılabilir duraklama
- Özel ticaret saatleri ve kısıtlı günler
- Seans sonu davranış kontrolü
- Maksimum işlem süresi seçeneği
Görsel Dashboard
-
Grafik üzerinde dashboard gösterimi:
- Piyasa koşulu
- Aktif filtreler
- Haber durumu
- Ticaret ve risk bilgileri
-
Özelleştirilebilir renkler ve düzen
-
İsteğe bağlı pattern, range, grid çizgileri ve kurtarma bölgeleri gösterimi
Önerilen Kullanım
- Zaman dilimleri: M15 - H4
- Varsayılan ayarlarla başlayın
- Filtreleri yavaş yavaş etkinleştirerek etkilerini anlayın
- Canlı ticaret öncesi daima demo hesapta test edin
- Broker ve sembolünüze göre parametreleri optimize edin
Varsayılan yapılandırma kullanır:
- LfxStochRSI
- Destek/Direnç Stop Loss
- SL-to-TP çarpanı
Önemli Bilgiler
- Bu Expert Advisor kar garantisi vermez
- Geçmiş performans gelecek sonuçları göstermez
- Ticaret önemli risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir
- Bu, test ve değerlendirme amaçlı BETA sürümüdür
- Tek sembol ticareti için tasarlandı (çok sembollü sürüm ayrı planlanıyor)
Bu EA Kimler İçin
- Strateji mantığını tamamen kontrol etmek isteyen trader'lar
- Risk ve para yönetimini anlayan kullanıcılar
- Esnek, modüler bir ticaret sistemi arayan gelişmiş trader'lar
- EA deneyimi olmayan yeni başlayanlara önerilmez
LakshmiFX Ultimate Yapı, uyarlanabilirlik ve disiplinli risk kontrolü ile ticaret yapın — birden fazla piyasada.
Önemli Bilgiler Bu Expert Advisor deneyimli kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir ticaret aracıdır. Kar garantisi vermez. Finansal enstrüman ticareti önemli risk içerir ve tüm trader'lar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecek sonuçların göstergesi değildir. Canlı hesapta kullanmadan önce daima demo hesapta test edin. Kullanıcı tüm ticaret kararlarından ve parametre yapılandırmalarından tamamen sorumludur.
Belgeler & Destek MQL5 Market sınırlamaları nedeniyle tam kullanıcı kılavuzu, gelişmiş yapılandırma rehberi ve strateji belgeleri satın alma sonrası resmi LakshmiFX Müşteri Portalı üzerinden ayrı olarak sağlanır. Kayıt isteğe bağlıdır ve yalnızca belgelere, preset'lere, güncellemelere ve destek kaynaklarına erişim için gereklidir. Expert Advisor varsayılan ayarlarla tamamen çalışır ve ticaret için kayıt gerektirmez.
Risk Açıklaması Bu EA, grid ticareti ve kurtarma sistemleri gibi isteğe bağlı gelişmiş para yönetimi özellikleri içerir. Bu özellikler varsayılan olarak devre dışıdır ve yalnızca deneyimli trader'lar içindir. Yanlış yapılandırma risk ve drawdown'ı artırabilir. Muhafazakar risk ayarları kullanın ve gelişmiş özellikleri ancak kapsamlı test ve anlayış sonrası etkinleştirin.
Beta Sürüm Bildirimi Bu ürün şu anda test ve değerlendirme için BETA sürüm olarak yayınlanmıştır. Kullanıcı geri bildirimlerine göre güncellemeler ve iyileştirmeler yayınlanabilir.