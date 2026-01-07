LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 için Gelişmiş Çok Varlıklı Ticaret Robotu

LakshmiFX Ultimate, MetaTrader 5 için profesyonel ve yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir ticaret robotudur; Forex, Endeksler, Hisse Senetleri (CFD'ler) ve Kripto Paralar üzerinde geniş yelpazede gelişmiş giriş stratejileri, piyasa filtreleri ve risk yönetimi teknikleri kullanarak ticaret yapmak üzere tasarlanmıştır. Kanıtlanmış LakshmiFX çerçevesi üzerine inşa edilen bu Ultimate sürüm, çok varlıklı uyumluluk, geliştirilmiş strateji seçimi, sofistike piyasa koşulu analizi ve isteğe bağlı grid ile kurtarma sistemleri ile işlevselliği genişletir — deneyimli trader'ların EA'yı farklı piyasa ortamlarına ve ticaret stillerine uyarlamasını sağlar. BU SADECE BİR EA DEĞİL, TAM BİR ÇERÇEVEDİR.

Ana Özellikler

Çok Varlıklı Uyumluluk

Forex çiftleri, hisse senedi CFD'leri, başlıca endeksler (US30, NAS100, GER40 vb.) ve kripto paralar için tasarlandı

Brokerınızın desteklediği herhangi bir sembolde çalışır (MT5)

18 Profesyonel Giriş Stratejisi Bir seferde bir ana giriş mantığı seçin, şunlar dahil:

LfxStochRSI (özelleştirilmiş geliştirilmiş StochRSI)

Ichimoku Kumo breakout ve pullback

Bollinger Bantları (breakout, squeeze, mean reversion, orta bant pullback)

Donchian Kanalı (breakout veya mean reversion)

RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD

Hareketli Ortalama kesişim ve pullback

Londra Seansı Breakout

Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal

Konsolidasyon tespiti ile Range Breakout

LfxNRTR (trend devamı veya tersine dönüş)

Mum formasyonu tabanlı girişler ve filtreler

Gelişmiş Piyasa Filtreleri Piyasa koşulları uygun olduğunda ticaret yapın:

Trend Filtreleri: Tek, Çift veya Üçlü MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

Trend Gücü: ADX, Aroon veya kombine mantık

Osilatör Filtreleri: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI

Gürültü Filtreleri: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density

Volatilite Filtreleri: ATR Yüzde, Bollinger Bant Genişliği veya Hibrit

Piyasa Bağlamı: Trend vs range tespiti

Risk & Ticaret Yönetimi

Risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma

Çoklu Stop Loss yöntemleri: Swing High/Low Destek & Direnç Günlük seviyeler ATR tabanlı Sabit pip veya sinyal tabanlı

Take Profit seçenekleri: Sabit ATR tabanlı Risk-Ödül çarpanı Sinyal hesaplamalı

Break-even ve trailing stop (sabit veya ATR tabanlı)

Maksimum drawdown koruması

Günlük kar ve zarar limitleri

Equity tabanlı kapatma

İsteğe Bağlı Grid & Bölge Kurtarma Sistemleri Sadece gelişmiş kullanıcılar için:

ATR veya sabit adım mesafeli akıllı grid

Maksimum işlem sayısı ve grid zarar limitleri

Yön öncelik mantığı

Yapılandırılabilir hedef ve boyutlandırma ile isteğe bağlı Bölge Kurtarma sistemi

⚠️ Grid ve kurtarma sistemleri isteğe bağlıdır ve ilgili riskleri anlayan deneyimli trader'lar içindir.

Haber & Seans Kontrolü

Dahili haber filtresi (yüksek/orta etki)

Haber öncesi ve sonrası yapılandırılabilir duraklama

Özel ticaret saatleri ve kısıtlı günler

Seans sonu davranış kontrolü

Maksimum işlem süresi seçeneği

Görsel Dashboard

Grafik üzerinde dashboard gösterimi: Piyasa koşulu Aktif filtreler Haber durumu Ticaret ve risk bilgileri

Özelleştirilebilir renkler ve düzen

İsteğe bağlı pattern, range, grid çizgileri ve kurtarma bölgeleri gösterimi

Önerilen Kullanım

Zaman dilimleri: M15 - H4

Varsayılan ayarlarla başlayın

Filtreleri yavaş yavaş etkinleştirerek etkilerini anlayın

Canlı ticaret öncesi daima demo hesapta test edin

Broker ve sembolünüze göre parametreleri optimize edin

Varsayılan yapılandırma kullanır:

LfxStochRSI

Destek/Direnç Stop Loss

SL-to-TP çarpanı

Önemli Bilgiler

Bu Expert Advisor kar garantisi vermez

Geçmiş performans gelecek sonuçları göstermez

Ticaret önemli risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir

Bu, test ve değerlendirme amaçlı BETA sürümüdür

Tek sembol ticareti için tasarlandı (çok sembollü sürüm ayrı planlanıyor)

Bu EA Kimler İçin

Strateji mantığını tamamen kontrol etmek isteyen trader'lar

Risk ve para yönetimini anlayan kullanıcılar

Esnek, modüler bir ticaret sistemi arayan gelişmiş trader'lar

EA deneyimi olmayan yeni başlayanlara önerilmez

LakshmiFX Ultimate Yapı, uyarlanabilirlik ve disiplinli risk kontrolü ile ticaret yapın — birden fazla piyasada.

Önemli Bilgiler Bu Expert Advisor deneyimli kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir ticaret aracıdır. Kar garantisi vermez. Finansal enstrüman ticareti önemli risk içerir ve tüm trader'lar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecek sonuçların göstergesi değildir. Canlı hesapta kullanmadan önce daima demo hesapta test edin. Kullanıcı tüm ticaret kararlarından ve parametre yapılandırmalarından tamamen sorumludur.

Belgeler & Destek MQL5 Market sınırlamaları nedeniyle tam kullanıcı kılavuzu, gelişmiş yapılandırma rehberi ve strateji belgeleri satın alma sonrası resmi LakshmiFX Müşteri Portalı üzerinden ayrı olarak sağlanır. Kayıt isteğe bağlıdır ve yalnızca belgelere, preset'lere, güncellemelere ve destek kaynaklarına erişim için gereklidir. Expert Advisor varsayılan ayarlarla tamamen çalışır ve ticaret için kayıt gerektirmez.

Risk Açıklaması Bu EA, grid ticareti ve kurtarma sistemleri gibi isteğe bağlı gelişmiş para yönetimi özellikleri içerir. Bu özellikler varsayılan olarak devre dışıdır ve yalnızca deneyimli trader'lar içindir. Yanlış yapılandırma risk ve drawdown'ı artırabilir. Muhafazakar risk ayarları kullanın ve gelişmiş özellikleri ancak kapsamlı test ve anlayış sonrası etkinleştirin.

Beta Sürüm Bildirimi Bu ürün şu anda test ve değerlendirme için BETA sürüm olarak yayınlanmıştır. Kullanıcı geri bildirimlerine göre güncellemeler ve iyileştirmeler yayınlanabilir.