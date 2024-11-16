Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X, altın piyasasında algoritmik işlem için tasarlanmış ve bağımsız üç ticaret stratejisi kullanan bir Uzman Danışman'dır. Mimarisinde, yüksek uyarlanabilirlik ve analitik hassasiyet sunan Deep Q-Learning (DQN) ve Zaman Gecikmeli Sinir Ağı (TDNN) gibi gelişmiş derin öğrenme algoritmaları bulunmaktadır.

DQN, takviyeli öğrenme tekniklerine dayanarak, geçmiş verileri simüle ederek ve mevcut piyasa koşullarını analiz ederek karar alma algoritmalarını optimize eder. TDNN, zaman gecikmesine sahip bir sinir ağı modeli olarak, karmaşık zaman serisi desenlerini analiz ederek ve piyasa gecikmelerini dikkate alarak fiyat hareketlerini etkili bir şekilde tahmin eder.

Bu Uzman Danışman, son derece verimli ve hafif bir Ultra X bileşeni ile donatılmıştır. GPT gibi geleneksel yapay zeka sistemlerinin aksine, sistem kaynaklarını zorlamaz ve harici API çağrılarına gerek duymaz, böylece sorunsuz çalışmayı ve ticaret ortamlarına kolay entegrasyonu garanti eder.

Ayrıca, yüksek volatilite koşullarında sermaye koruması sağlayan uyarlanabilir zararı durdurma mekanizmaları ve takip eden durdurma algoritmaları ile çok seviyeli bir risk yönetim sistemi içerir. Tek bir platformda üç ticaret stratejisinin entegrasyonu, sistematik ve sistematik olmayan riskleri azaltırken algoritmanın çeşitli piyasa senaryolarına karşı dayanıklılığını artırır.

Ultra X tamamen yereldir, API kullanmadan MetaTrader 5'e entegre olur ve şunları sunar: Hız: Tahminler milisaniyeler içinde gerçekleştirilir.

Esneklik: Model, yeni verilerle kolayca güncellenebilir. Ultra X, otomatik ticaretin verimliliğini önemli ölçüde artıran güçlü bir araçtır. API'siz Yaklaşımın Avantajları: Tamamen yerel işleme: Bir API sunucusu çalıştırmaya gerek yok.

Minimum gecikme: İşlem, ağ bağlantısından daha hızlıdır.

Kolay özelleştirme: Flask veya REST API gibi ek bağımlılıklar gerekmez. Öneriler: Döviz çifti: XAUUSD (Altın)

Zaman dilimi: H1

Minimum depozito: 100 $

Hesap türü: Herhangi bir hesap türü uygundur ancak ECN ve Raw Spread hesaplar tercih edilir

Kaldıraç: Herhangi bir oran

EA'nın 24 saat çalışabilmesi için VPS kullanımı önerilir. Özellikler: Her işlem bir zararı durdurma emriyle korunur.

Optimum risk yönetimi için yerleşik otomatik lot hesaplama.

Çoğu broker için optimize edilmiş varsayılan ayarlarla kolay kurulum.

Strateji test sonuçları gerçek işlem performansıyla mükemmel bir şekilde eşleşir.

Grid, martingale veya diğer yüksek riskli yöntemler kullanılmaz.

Tüm özel ticaret firmalarıyla uyumludur.

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.

Herhangi bir broker ile sorunsuz çalışır. Executor AI Ultra X, yeni başlayanlar için basitleştirilmiş ayarlarla ve deneyimli yatırımcılar için gelişmiş özelleştirme seçenekleriyle tasarlanmıştır. Kullanıcı kılavuzları ve destek, bu potansiyeli kolaylıkla en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. 4o



