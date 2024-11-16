Executor AI UltraX MT5

3.89

Executor AI Ultra X, altın piyasasında algoritmik işlem için tasarlanmış ve bağımsız üç ticaret stratejisi kullanan bir Uzman Danışman'dır. Mimarisinde, yüksek uyarlanabilirlik ve analitik hassasiyet sunan Deep Q-Learning (DQN) ve Zaman Gecikmeli Sinir Ağı (TDNN) gibi gelişmiş derin öğrenme algoritmaları bulunmaktadır.

DQN, takviyeli öğrenme tekniklerine dayanarak, geçmiş verileri simüle ederek ve mevcut piyasa koşullarını analiz ederek karar alma algoritmalarını optimize eder. TDNN, zaman gecikmesine sahip bir sinir ağı modeli olarak, karmaşık zaman serisi desenlerini analiz ederek ve piyasa gecikmelerini dikkate alarak fiyat hareketlerini etkili bir şekilde tahmin eder.

Bu Uzman Danışman, son derece verimli ve hafif bir Ultra X bileşeni ile donatılmıştır. GPT gibi geleneksel yapay zeka sistemlerinin aksine, sistem kaynaklarını zorlamaz ve harici API çağrılarına gerek duymaz, böylece sorunsuz çalışmayı ve ticaret ortamlarına kolay entegrasyonu garanti eder.

Ayrıca, yüksek volatilite koşullarında sermaye koruması sağlayan uyarlanabilir zararı durdurma mekanizmaları ve takip eden durdurma algoritmaları ile çok seviyeli bir risk yönetim sistemi içerir. Tek bir platformda üç ticaret stratejisinin entegrasyonu, sistematik ve sistematik olmayan riskleri azaltırken algoritmanın çeşitli piyasa senaryolarına karşı dayanıklılığını artırır.

Sınırlı Süreli Teklif!
Executor AI Ultra X, Black Friday haftasında sadece 499 $ karşılığında satışta. Daha sonra fiyat önemli ölçüde artacak. Bu fırsatı kaçırmayın!

Ultra X tamamen yereldir, API kullanmadan MetaTrader 5'e entegre olur ve şunları sunar:

  • Hız: Tahminler milisaniyeler içinde gerçekleştirilir.
  • Kararlılık: Harici sunuculara bağımlılık yoktur.
  • Esneklik: Model, yeni verilerle kolayca güncellenebilir.

Ultra X, otomatik ticaretin verimliliğini önemli ölçüde artıran güçlü bir araçtır.

API'siz Yaklaşımın Avantajları:

  • Tamamen yerel işleme: Bir API sunucusu çalıştırmaya gerek yok.
  • Minimum gecikme: İşlem, ağ bağlantısından daha hızlıdır.
  • Kolay özelleştirme: Flask veya REST API gibi ek bağımlılıklar gerekmez.

Öneriler:

  • Döviz çifti: XAUUSD (Altın)
  • Zaman dilimi: H1
  • Minimum depozito: 100 $
  • Hesap türü: Herhangi bir hesap türü uygundur ancak ECN ve Raw Spread hesaplar tercih edilir
  • Kaldıraç: Herhangi bir oran
  • EA'nın 24 saat çalışabilmesi için VPS kullanımı önerilir.

Özellikler:

  • Her işlem bir zararı durdurma emriyle korunur.
  • Optimum risk yönetimi için yerleşik otomatik lot hesaplama.
  • Çoğu broker için optimize edilmiş varsayılan ayarlarla kolay kurulum.
  • Strateji test sonuçları gerçek işlem performansıyla mükemmel bir şekilde eşleşir.
  • Grid, martingale veya diğer yüksek riskli yöntemler kullanılmaz.
  • Tüm özel ticaret firmalarıyla uyumludur.
  • Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.
  • Herhangi bir broker ile sorunsuz çalışır.

Executor AI Ultra X, yeni başlayanlar için basitleştirilmiş ayarlarla ve deneyimli yatırımcılar için gelişmiş özelleştirme seçenekleriyle tasarlanmıştır. Kullanıcı kılavuzları ve destek, bu potansiyeli kolaylıkla en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

4o


İncelemeler 20
Pavel Bogdanov
394
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
494
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Önerilen ürünler
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Phoenix Rig EA MT5
Sof'ia Vlasova
4.4 (5)
Uzman Danışmanlar
Phoenix Rig EA: The Advanced Correlation Matrix Expert Advisor is a state-of-the-art trading tool that combines correlation matrices, Convolutional Neural Network (CNN), and Long Short-Term Memory (LSTM) to identify trading opportunities. Using cutting-edge machine learning algorithms, Phoenix Rig EA analyzes relationships between financial instruments, revealing hidden patterns and trends. By executing trades based on correlated and counter-trending assets, it maximizes risk-adjusted returns. T
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Uzman Danışmanlar
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
UJ Master EA
Matej Hofman
Uzman Danışmanlar
Introducing   UJ Master EA, a simple  yet powerful Expert Advisor for trading the USDJPY pair! Developed, tested and traded by a team of experienced traders with trading experience of over two decades. Prop-Firms Ready Easy To Set up Not sensitive to broker conditions  UJ Master EA is updated every 3 months to get the best results! UJ Master EA   utilizes a complex price action strategy and smart money concepts, following strict mechanical rules. For the best possible results, follow these ste
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Uzman Danışmanlar
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Uzman Danışmanlar
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
GriffonArgos
Haruki Teranaka
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor utilizes the Stochastic Oscillator and Awesome Oscillator (AO) to capture market movements and generate trading signals. Key Features: Highly accurate analysis even in complex market conditions. Dynamic Risk Management: Lot or risk-based money management options automatically adjust risk for each trade. Flexible Trailing Stop: Dynamic trailing stop settings to protect profits and minimize losses. Multi-Timeframe Analysis: Supports analysis on multiple timeframes to accommodat
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Uzman Danışmanlar
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Gelişmiş Algoritmik İşlem Sistemi EUR/USD çifti dünyanın en çok işlem gören para birimi aracıdır , yüksek likidite ve net yönlü hareketleriyle bilinir. Ancak birçok yatırımcı trendin ince değişimleri ve sahte kırılımlarla kaybeder. EUR/USD TRIPLE FUSION AI , euro-dolar çiftinin benzersiz özelliklerini ustalıkla yönetmek için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir uzman danışmandır. Tek strateji robotlar piyasada değişiklik olduğunda başarısız olur . Bizim yapay
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Missy Fab MT5 — Otomatik Ticaret Sistemi Missy Fab MT5 , piyasa analiz algoritmaları ve risk yönetimi stratejilerine dayalı bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır (EA). Tamamen otomatik çalışır ve minimum düzeyde yatırımcı müdahalesi gerektirir. Dikkat! Satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin , kurulum talimatlarını almak için! Neden Missy Fab MT5’i Seçmelisiniz? Analiz algoritmaları: entegre modellerle 7/24 otomatik ticaret. Esneklik: volatiliteye ve değişen piyasa koşullarına uyum sağl
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Yukon Gold EA – Çok Stratejili Uzman Danışman Yukon Gold EA, iki kanıtlanmış ticaret yaklaşımını birleştiren modern bir çok stratejili Uzman Danışmandır: dönüşler ve kırılmalar. Aylarca süren titiz geliştirme, test ve optimizasyon sonucunda risk sınırlaması ile kâr maksimizasyonu arasında istikrarlı bir denge sağlanmıştır. EA, kayıpları tutarlı bir şekilde sınırlamak ve kârlı dönemlerde pozisyonları dinamik olarak artırmak için tasarlanmıştır. Böylece risk her zaman kontrol altında tutulur ve k
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Lansman fiyatı: 199$ Değer bazlı lansman stratejisinin bir parçası olarak her satış bloğundan sonra fiyat kademeli olarak artacaktır. ArtQuant Gold'u ne kadar erken satın alırsanız o kadar iyi bir fiyat elde edersiniz. (Yapay indirimler veya agresif promosyonlar yok. Fiyat artışı sistemin kalitesini ve uzun vadeli performansını yansıtıyor.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold, uzun vadeli istikrara odaklanmış sağlam ve uyarlanabilir bir yapıya sahip, altın (XAUUSD) piyasasında işlem yapmak için özel ol
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Uzman Danışmanlar
Rise N Shine: Piyasadaki Fırsatların Gücünü Algorithmalarla Yakalayın Rise N Shine, sıradan Expert Advisor'ların (EA) sınırlarını zorlayarak tasarlanmış, özel bir algoritma gücüdür. Farklı piyasa koşullarında sürekli kar elde etmeyi hedefler. Kanıtlanmış başarıya sahip (9 yıllık fon yönetimi tecrübesi) bir nicel işlemci tarafından geliştirilmiştir. Rise N Shine, zorlu piyasa koşullarında bile doğru kararlar vermek için sıkı bir şekilde test edilmiş, tescilli bir işlem algoritması kullanır. Algo
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (372)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (62)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (79)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.35 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.31 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4 (40)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.77 (22)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den P
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Versiyon 11.0 - Türkçe Mean Machine GPT Versiyon 11.0 - Kurumsal Zekanın Özelleşmiş Ticaretle Buluştuğu Yer Algoritmik ticarette gerçek yapay zeka entegrasyonuna öncülük ettiğimizden beri, bu yaklaşımı çoklu piyasa döngüleri, ekonomik rejimler ve teknolojik evrimler boyunca geliştirdik. Uyarlanabilir makine öğreniminin nicel ticaretin doğal ilerlemesini temsil ettiği inancımız olarak başlayan şey, bir endüstri yönü haline geldi. Versiyon 11.0, şimdiye kadarki en sofistike uygul
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (68)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.67 (6)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.88 (16)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Uzman Danışmanlar
Tanıtım: Quant Fleet MT5 2.0 Quant Fleet, USDJPY paritesinde beş bağımsız strateji kullanarak geniş çaplı bir çeşitlendirme sunar. Quant Fleet MT5 1.0 sürümüne kıyasla fark, performansı destekleyen altı alt-stratejinin eklenmiş olmasıdır. Lansman promosyonu: İlk 20 kopya satıldıktan sonra fiyat artacaktır. Herkese açık grup:  Join Dokümantasyon ve hazır ayarlar:  click here Sinyal:  click here Temel özellikler: Kolay kurulum: Sadece birkaç adımda hazır—algoritmayı USDJPY grafiğine sürükle
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Uzman Danışmanlar
Bonnitta EA, Bekleyen Pozisyon stratejisine (PPS) ve çok gelişmiş bir gizli ticaret algoritmasına dayanmaktadır. Bonnitta EA'nın stratejisi, gizli bir özel gösterge, Trend çizgileri, Destek ve Direnç seviyeleri (Fiyat Eylemi) ve yukarıda belirtilen en önemli gizli ticaret algoritmasının bir kombinasyonudur. 3 AYDAN FAZLA GERÇEK PARA TESTİ OLMADAN BİR EA ALMAYIN, BONNITTA EA'YI GERÇEK PARA ÜZERİNDE TEST ETMEM VE SONUCU AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN GÖRMEM 100 HAFTADAN FAZLA (2 YILDAN FAZLA) ALDI. BONNI
Famous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Uzman Danışmanlar
Famous EA – Live Verified Performance View Live Verified Results on MQL5 Famous EA is a high-performance Expert Advisor built for serious traders who expect consistent results and intelligent trade execution. It merges price action, trendline dynamics, and a proprietary filter algorithm to spot high-probability entries and exits with discipline. Strategy Overview Famous EA operates using: Custom non-repainting indicator logic Dynamic trendline / support-resistance detection Multi-timeframe price
Yazarın diğer ürünleri
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Uzman Danışmanlar
NEXOR-Q: Algoritmik Ticarette Adaptif Zeka Şeffaflığa Hazır mısınız? NEXOR-Q, gerçek piyasa verileriyle onaylanmış, disiplin ve uzun vadeli tutarlılığa yapılan bir yatırımdır. Kendiniz Görün: Canlı Sinyal (Live Signal): NEXOR-Q'nun gerçek performansını, kontrollü düşüşlerini ve özkaynak eğrisinin pürüzsüzlüğünü gerçek zamanlı olarak izleyin. NEXOR-Q CANLI SİNYALİ GÖRÜNTÜLE Fiyat: $299 'dan başlayan fiyatlarla. Giriş Expert Advisor'ların (EA'lar) çoğu, statik, tarihsel olarak optimize edilmiş gös
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin.   Synapse Trader , gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil,   düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır . Özel Teklif: Synapse Trader EA , tatil dönemi boyunca
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Uzman Danışmanlar
Paradox Flux Trader: Altın (XAU/USD) Ticaretinde Bir Devrim Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, ticaret yaklaşımınızı tamamen yeniden tanımlayan bir araç hayal edin.   Paradox Flux Trader, sadece bir Uzman Danışman (EA) değil, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir ticaret sistemidir. Onu piyasadaki diğer tüm çözümlerden ayıran benzersiz teknolojiler kullanır. Sınırlı Süreli Teklif Paradox Flux Trader, sınırlı bir süre için 499$   fiyatla sunulmaktadır. Promos
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin. Synapse Trader , gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil, düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır . Özel Teklif: Synapse Trader EA , tatil dönemi boyunca sad
Filtrele:
Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
394
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
494
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
345
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
464
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Andrei Vlasov
1891
Geliştiriciden yanıt Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
İncelemeye yanıt